Aktiver Welt-ETF

Breit investieren wie mit einem MSCI-World-ETF, aber langfristig eine höhere Rendite erzielen: Ein neuer Amundi-ETF verbindet aktive Aktienauswahl mit quantitativen Modellen.

• Der Fonds setzt auf eine gezielte Gewichtung von Unternehmen wie Microsoft, mit einer stärkeren Ausrichtung auf Finanzwerte und europäische Märkte, um eine breitere Diversifikation und potenzielle Mehrrenditen zu erzielen.

• Der neue Amundi-ETF zielt darauf ab, den MSCI World langfristig zu übertreffen, indem er eine aktive Aktienauswahl mit den Vorteilen eines klassischen Welt-ETFs verbindet und dabei nur 0,25 % jährlich kostet.

Das Wichtigste in Kürze:

Der neue Amundi-ETF verfolgt das Ziel, den MSCI World über einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren nach Abzug der Gebühren zu übertreffen.

Mit jährlichen Kosten von 0,25 Prozent verbindet der Fonds die Vorteile eines klassischen Welt-ETFs mit einer aktiven Aktienauswahl.

Microsoft steht aktuell anstelle von Apple oder NVIDIA an der Spitze des Portfolios. Gleichzeitig setzt der ETF stärker auf Finanzwerte.

ETF ISIN TER Ausschüttung Auflage Amundi World Equity Enhanced Active ETF IE000SUZX5N6 0,25 % p.a. thesaurierend 30.09.2026

Kann ein Welt-ETF mehr als der MSCI World?

Werbung

Der MSCI World gehört für viele Anleger zu den wichtigsten Bausteinen ihres langfristigen Vermögensaufbaus. Doch gerade die jüngsten Kursrückgänge an den internationalen Aktienmärkten verdeutlichen eine Besonderheit klassischer Welt-ETFs. Da die Unternehmen im MSCI World nach ihrer frei handelbaren Marktkapitalisierung gewichtet werden, gewinnen Aktien nach starken Kursanstiegen tendenziell immer mehr Einfluss auf die Wertentwicklung des gesamten Index. Ob die Bewertung dieser Unternehmen angesichts ihrer zukünftigen Gewinnperspektiven noch attraktiv ist, spielt bei der Gewichtung keine unmittelbare Rolle. Hier setzt Amundi mit seinem neuen aktiven Welt-ETF an. Die Idee dahinter besteht darin, die breite Ausrichtung eines MSCI-World-ETFs grundsätzlich beizubehalten, gleichzeitig aber gezielt Unternehmen stärker zu gewichten, denen das Fondsmanagement überdurchschnittliche Renditechancen zutraut. Für Anleger eröffnet sich dadurch die Möglichkeit, langfristig mehr als die Marktrendite zu erzielen, ohne auf die Vorteile eines breit ausgerichteten Aktienportfolios verzichten zu müssen.

Wer die Vorteile eines klassischen Welt-ETFs mit den zusätzlichen Renditechancen einer aktiven Aktienauswahl verbinden möchte, kann den neuen Amundi World Equity Enhanced Active UCITS ETF Acc auch direkt über Finanzen.net handeln.

So will Amundi den MSCI World langfristig schlagen

Der Amundi World Equity Enhanced Active UCITS ETF Acc wurde am 30. September 2026 aufgelegt und ist seit dem 21. Oktober an der Xetra unter dem Kürzel EQAW in Euro handelbar. Er orientiert sich am MSCI World Net Return Index, der etwa 1.250 Unternehmen aus 23 Industrieländern umfasst. Anders als ein passiver MSCI-World-ETF verfolgt der Fonds jedoch nicht das Ziel, dessen Wertentwicklung möglichst exakt nachzubilden, sondern diese über einen empfohlenen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren nach Abzug der anfallenden Gebühren zu übertreffen. Ein bestimmtes Maß an Mehrrendite wird dabei nicht angestrebt. Der ETF investiert direkt in Aktien und darf auch Unternehmen außerhalb des Referenzindex berücksichtigen. Gleichzeitig begrenzt das Management die Abweichungen vom MSCI World, um den Charakter eines global ausgerichteten Basisinvestments zu erhalten. Das verwaltete Vermögen liegt bereits bei 88 Millionen US-Dollar, die jährlichen laufenden Verwaltungs- und Betriebskosten betragen 0,25 Prozent. Erträge werden automatisch reinvestiert.

Werbung

Zwei Investmentansätze für zusätzliche Renditechancen

Besonders interessant ist die Art und Weise, wie Amundi die angestrebte Mehrrendite erzielen möchte. Der Vermögensverwalter kombiniert dazu zwei Investmentansätze, die sich gegenseitig ergänzen sollen. Zunächst identifizieren die Fondsmanager mithilfe fundamentaler Unternehmensanalysen besonders aussichtsreiche Aktien. Im Mittelpunkt stehen dabei unter anderem nachhaltige Wettbewerbsvorteile, eine starke Cashflow-Entwicklung, attraktive Bewertungen und langfristige Wachstumsperspektiven. Auch volkswirtschaftliche Entwicklungen wie Veränderungen der Zinsen, der Inflation und der Konjunktur fließen in die Anlageentscheidungen ein. So kann das Management beispielsweise auf eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Perspektiven einzelner Branchen reagieren, statt deren Gewichtung ausschließlich von der Entwicklung der Aktienkurse abhängig zu machen.

In einem zweiten Schritt wird diese gezielte Aktienauswahl mithilfe quantitativer Modelle um weitere Unternehmen ergänzt und optimiert. Dabei berücksichtigt Amundi unter anderem die Bewertung der Aktien (Value), ihre bisherige Kursentwicklung (Momentum), die Unternehmensgröße (Size) und die finanzielle Qualität der Unternehmen (Quality). Während die fundamentale Aktienauswahl den zentralen Beitrag zur angestrebten Mehrrendite leisten soll, dient die quantitative Portfoliooptimierung insbesondere dazu, ein ausgewogenes Portfolio zu schaffen und übermäßige Abweichungen vom Referenzindex zu begrenzen. Anleger erhalten damit eine Kombination aus menschlicher Investmentexpertise und datenbasierter Aktienanalyse, ohne sich vollständig von der bewährten Struktur des MSCI World zu entfernen.

Warum Microsoft vor NVIDIA und Apple steht

Wie sich dieser Ansatz konkret auf die Zusammensetzung auswirkt, zeigt der Blick auf die größten Positionen. Während Apple und NVIDIA Ende Oktober mit 5,65 beziehungsweise 5,25 Prozent den MSCI World anführten, steht im aktiven Amundi-ETF Microsoft mit 4,28 Prozent an der Spitze. NVIDIA folgt mit 4,13 Prozent, Apple mit 3,10 Prozent. Microsoft vereint einige Eigenschaften, die gut zum beschriebenen Auswahlprozess von Amundi passen. Das Unternehmen verfügt über eine starke Marktstellung bei Unternehmenssoftware, erzielt wiederkehrende Einnahmen und erschließt sich mit seinem Cloud-Geschäft und künstlicher Intelligenz zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten. Besonders interessant ist, dass die drei Technologieriesen im ETF zusammen lediglich 11,51 Prozent ausmachen, gegenüber 15,01 Prozent im MSCI World Ende Oktober. Gleichzeitig finden sich mit AbbVie und Eli Lilly gleich zwei Gesundheitskonzerne unter den zehn größten Positionen. Anleger bleiben somit am Wachstum der führenden Technologiekonzerne beteiligt, sind aber weniger stark von deren Kursentwicklung abhängig.

Werbung

Weniger Technologie, mehr Finanzwerte

Auch die Branchen- und Ländergewichtung unterscheidet sich sichtbar vom Referenzindex. Die Informationstechnologie stellt mit 26,1 Prozent zwar weiterhin den größten Sektor, wird gegenüber dem MSCI World jedoch geringer gewichtet. Besonders stark setzt Amundi dagegen auf Finanzdienstleister, die mit 21,0 Prozent bereits mehr als ein Fünftel des Portfolios ausmachen. Industrieunternehmen folgen mit 11,9 Prozent und das Gesundheitswesen mit 9,6 Prozent. Auch geografisch nutzt das Management seinen Handlungsspielraum. Der USA-Anteil liegt mit 67,2 Prozent spürbar unter dem Gewicht im klassischen MSCI World. Dafür räumt Amundi europäischen Märkten einen größeren Stellenwert ein. Großbritannien kommt auf 5,9 Prozent, Frankreich auf 4,8 Prozent und Deutschland auf 4,3 Prozent. Gerade Deutschland und Frankreich sind damit deutlich stärker vertreten als im Referenzindex. Für Anleger, die an der langfristigen Entwicklung der internationalen Aktienmärkte teilhaben möchten, gleichzeitig aber eine etwas geringere Abhängigkeit von amerikanischen Technologiekonzernen bevorzugen, kann diese Ausrichtung interessant sein.

In welchen Marktphasen sich die Strategie auszahlen könnte

Besonders interessant könnte die aktuelle Ausrichtung in Marktphasen sein, in denen sich die Kursentwicklung nicht mehr auf wenige große Technologiekonzerne konzentriert, sondern auch andere Branchen und Regionen stärker am Börsenaufschwung teilhaben. Sollten beispielsweise attraktive Bewertungen europäischer Unternehmen wieder stärker in den Fokus der Anleger rücken oder Finanz- und Industrieunternehmen ihre Gewinne überdurchschnittlich steigern, könnte der ETF von seinen derzeitigen Übergewichtungen profitieren. Auch bei einer weiteren Korrektur hoch bewerteter US-Technologieaktien könnte sich deren geringere Gewichtung gegenüber dem MSCI World positiv bemerkbar machen. Umgekehrt dürfte es mit der aktuellen Zusammensetzung schwieriger werden, den Index zu schlagen, wenn vor allem Apple, NVIDIA und andere geringer gewichtete US-Schwergewichte erneut die Kursentwicklung bestimmen. Entscheidend ist dabei, dass Amundi die Gewichtungen im Zeitverlauf anpassen kann. Der ETF ist somit nicht dauerhaft auf ein bestimmtes Marktumfeld festgelegt.

Aktives Management für nur 0,25 Prozent pro Jahr

Ein wesentlicher Vorteil des neuen ETF liegt in seinen vergleichsweise niedrigen laufenden Kosten. Der klassische Amundi Core MSCI World UCITS ETF Acc (ISIN IE000BI8OT95) kostet beispielsweise 0,12 Prozent pro Jahr. Der Aufpreis für das aktive Management beträgt somit lediglich 0,13 Prozentpunkte beziehungsweise rechnerisch 13 Euro jährlich bei einem Anlagebetrag von 10.000 Euro. Hinzu kommen beim aktiven ETF geschätzte interne Transaktionskosten von 0,05 Prozent pro Jahr, eine zusätzliche erfolgsabhängige Vergütung verlangt Amundi dagegen nicht. Gerade bei einem auf langfristige Mehrrendite ausgerichteten Produkt ist die niedrige Kostenstruktur ein wichtiger Vorteil. Je geringer die zusätzlichen Kosten ausfallen, desto weniger Mehrrendite muss das Fondsmanagement erwirtschaften, um gegenüber einem vergleichbaren passiven ETF einen Mehrwert für Anleger zu erzielen.

Was Anleger bei der aktiven Strategie beachten sollten

Ob es Amundi tatsächlich gelingt, den MSCI World langfristig zu übertreffen, lässt sich aufgrund der kurzen Fondshistorie noch nicht beurteilen. Dass dies keineswegs selbstverständlich ist, zeigt auch der aktuelle SPIVA-Bericht von S&P Dow Jones Indices. Demnach blieben im ersten Halbjahr 2026 ungefähr 65 Prozent der in Euro denominierten, aktiv verwalteten globalen Aktienfonds hinter ihrem Vergleichsindex zurück. Auch beim neuen Amundi-ETF können sich einzelne Anlageentscheidungen als falsch erweisen und zu einer schwächeren Wertentwicklung führen. Zudem ist der Fonds trotz seiner geringeren Gewichtung amerikanischer Technologiekonzerne weiterhin stark vom US-Aktienmarkt abhängig. Bei einem breit angelegten Kursrückgang an den internationalen Börsen müssen Anleger deshalb auch hier mit spürbaren Verlusten rechnen. Die aktive Strategie eröffnet zusätzliche Renditechancen, stellt aber keine Absicherung gegen fallende Aktienkurse dar.

Für welche Anleger sich der aktive Welt-ETF eignet

Der Amundi World Equity Enhanced Active UCITS ETF Acc eignet sich vor allem für langfristig orientierte Anleger, die grundsätzlich von der breiten Ausrichtung des MSCI World überzeugt sind, ihr Anlageportfolio aber nicht ausschließlich nach der Marktkapitalisierung der enthaltenen Unternehmen ausrichten möchten. Besonders interessant ist die Kombination aus fundamentaler Aktienauswahl, quantitativer Portfoliooptimierung und vergleichsweise niedrigen laufenden Kosten. Anders als viele spezialisierte aktive Strategien verfolgt der Fonds dabei das Ziel, den Charakter eines breit aufgestellten Basisinvestments zu bewahren. Wer seinem Fondsmanagement zutraut, attraktive Unternehmen und Veränderungen am Markt frühzeitig zu erkennen, findet hier eine interessante Alternative oder Ergänzung zu einem klassischen MSCI-World-ETF.

Daniel Dünn, Redaktion TraderFox (finanzen.net)

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Aktien-ETFs unterliegen Kursschwankungen, zwischenzeitliche Verluste sind möglich. Aktive Anlageentscheidungen können zu einer schwächeren Wertentwicklung als die des Referenzindex führen. Eine Mehrrendite ist nicht garantiert.

Du willst wöchentlich per Mail darüber informiert werden, was aktuell die ETF- und Fonds-Märkte bewegt? Dann abonniere doch ganz einfach unseren kostenlosen Marktbrief.