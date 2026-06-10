Analyse Themen-ETFs

Der Global X US Infrastructure Development bündelt die Firmen, die Amerikas Netze, Schienen und Fabriken bauen und profitiert von einer Stromnachfrage, die sich wegen der KI-Rechenzentren bis 2027 verdoppeln dürfte.

• Ein Stromnetz am Limit und Rechenzentren, deren Energiebedarf sich bis 2027 verdoppeln dürfte: Auf diesen Umbau setzt der ETF mit rund 100 US-Werten

• Quanta, CSX und Eaton stehen an der Spitze, und ihre jüngsten Meldungen verraten, warum gerade jetzt so viel Bewegung in die Branche kommt

• Starke Zahlen, aber ein junger Fonds ohne eine einzige durchlebte Baisse: was Anleger an Erwartung und Risikobereitschaft mitbringen sollten



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Ein Stromnetz am Anschlag, Fabriken, die zurück ins Land geholt werden, und Rechenzentren, deren Energiehunger das Netz an seine Grenzen bringt: Genau auf diese Großbaustelle setzt der Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF (PAVE). Das Produkt kauft rund 100 US-Konzerne, die an Amerikas Infrastruktur verdienen. Anders als ein breiter Weltfonds ist das eine konzentrierte Wette auf einen einzigen, allerdings langlebigen Investitionszyklus. Wer hier investiert, kauft Überzeugung statt Allwetter-Streuung, und sollte die Spielregeln des Fonds genau kennen.

Ein ETF für Amerikas Baustellen: was der Global X PAVE abbildet

Der Fonds bildet den Indxx U.S. Infrastructure Development Index nach und ist die einzige Anteilsklasse, die diesen Index in Europa handelbar macht. Sein Ziel ist es, die Wertentwicklung des Index möglichst genau abzubilden. Aufgenommen werden US-Unternehmen, die einen Großteil ihres Umsatzes mit dem Bau und Erhalt von Infrastruktur verdienen: Bau und Ingenieurwesen, Rohstoffe und Baumaterialien, Industrietransport sowie Hersteller schwerer Baumaschinen. Umgesetzt wird das physisch und vollständig, der ETF hält also tatsächlich alle Indexwerte. Die Auswahl folgt damit einem Thema, nicht einer einzelnen Branche.

Bei der Gewichtung gilt eine klare Regel, die den Fonds von vielen anderen unterscheidet: Zwar richtet sich das Gewicht grundsätzlich nach der Börsenbewertung, doch keine Position darf mehr als drei Prozent erhalten, und keine weniger als 0,3 Prozent. Geprüft und neu austariert wird der Index einmal im Jahr. Zwischen diesen Terminen darf ein gut gelaufener Wert leicht über die Marke von drei Prozent klettern, was erklärt, warum die Spitzenwerte aktuell zwischen rund drei und gut dreieinhalb Prozent liegen. Diese Deckelung verhindert, dass ein einzelner Konzern den Fonds dominiert.

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Mit rund 578 Millionen Euro ist der ETF kein Riese, aber komfortabel über der Schwelle, ab der Anbieter ein Produkt überhaupt dauerhaft betreiben. Die laufenden Kosten liegen bei 0,47 Prozent pro Jahr. Das ist mehr als das Doppelte eines breiten Welt-ETF, der oft für 0,20 Prozent oder weniger zu haben ist, für einen spezialisierten Themenfonds aber ein üblicher Tarif. Erträge schüttet der Fonds nicht aus, sondern thesauriert sie, legt sie also direkt wieder an. Für den langfristigen Vermögensaufbau ist das praktisch, weil der Zinseszins ohne Zwischenschritt arbeitet.

Der Investitionszyklus, der den ETF tragen soll

Der eigentliche Grund, sich diesen Fonds anzusehen, liegt im Hintergrund. Amerikas Infrastruktur gilt als renovierungsbedürftig, die Ingenieursvereinigung ASCE vergab in ihrem Bericht 2025 nur die Note C. Gleichzeitig haben drei große Gesetzespakete, das Infrastrukturgesetz IIJA, der Inflation Reduction Act und der CHIPS Act, nahezu eine Billion US-Dollar für Infrastruktur und Industrieansiedlung mobilisiert. Hinzu kommt ein Trend, der erst in den vergangenen zwei Jahren richtig Fahrt aufgenommen hat: Nach gut anderthalb Jahrzehnten nahezu konstanten Stromverbrauchs steigt die Nachfrage in den USA wieder, und zwar kräftig. Treiber sind die KI-Rechenzentren.

Wie groß dieser Schub ist, zeigen die Prognosen. Goldman Sachs erwartet, dass sich der Strombedarf der US-Rechenzentren von rund 31 Gigawatt im Jahr 2025 auf etwa 66 Gigawatt im Jahr 2027 mehr als verdoppelt. Ihr Anteil an der sommerlichen Spitzenlast dürfte von gut vier Prozent auf rund achteinhalb Prozent steigen. Das Problem dabei: Ein neues Rechenzentrum steht in zwölf bis 24 Monaten, ein Netzanschluss dauert drei bis sieben Jahre. Diese Lücke muss mit immensen Investitionen in Erzeugung, Leitungen und Umspannwerke geschlossen werden. Dazu kommt die Rückverlagerung von Fabriken, die zusätzlichen Strom und neue Bauprojekte nach sich zieht.

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Für den ETF ist das die zentrale These: Genau die Firmen, die Leitungen verlegen, Stahl liefern, Schaltanlagen bauen und Material über die Schiene transportieren, stehen in seinem Korb. Bestätigt sich der Investitionszyklus, könnte das die Auftragsbücher der Beteiligten über Jahre füllen. Sicher ist das aber nicht. Themen-ETF heißt Klumpenrisiko ohne Netz: Ein Großteil hängt am US-Konjunkturzyklus, an Zinsen und an politischen Entscheidungen über Förderprogramme. Werden Gelder gekürzt oder kommen geplante Rechenzentren später, trifft das den Fonds härter als einen breit gestreuten Weltindex. Auch die hohe Bewertung lässt wenig Spielraum für Enttäuschungen.

101 Werte, ein KGV von rund 26: was im Fonds steckt

Aus dem beschriebenen Auswahlverfahren ergeben sich derzeit 101 Positionen. Bewertet ist dieser Korb mit einem geschätzten KGV von rund 26 für 2026, auf Basis der Gewinne von 2025 sogar mit gut 31. Das ist kein Schnäppchen: Der Wert liegt über dem breiten US-Markt, der zuletzt grob zwischen 22 und 25 lag, und spiegelt wider, dass viel Wachstumsfantasie bereits eingepreist ist. Auffällig ist die Konzentration: Allein die zehn größten Werte stellen 33,11 Prozent des Fonds. Wegen der Deckelung bei drei Prozent dominiert aber kein einzelner Name. Anders als beispielsweise bei einem Welt-ETF, in dem eine Aktie bis zu 5,6 Prozent ausmacht, verteilt sich der Einfluss hier gleichmäßiger auf die Spitzengruppe. Die Wette ist also auf das Thema konzentriert, nicht auf einen einzelnen Konzern.

Schwerstes Einzelmitglied ist Quanta Services mit 3,76 Prozent. Der Konzern ist auf den Bau und die Wartung von Strom-, Energie- und Kommunikationsinfrastruktur spezialisiert, also genau jene Arbeit, die der Netzausbau verlangt. Am 22. Mai 2026 kündigte Quanta eine Quartalsdividende von 0,11 US-Dollar je Aktie an, auf das Jahr gerechnet 0,44 US-Dollar, und ein neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu eine Milliarde US-Dollar. Zum Vergleich: Unter dem auslaufenden Programm hatte Quanta erst Aktien für rund 135 Millionen US-Dollar zurückgekauft. Das deutlich größere neue Programm ist ein Signal des Managements, dass es die eigene Kasse und die Geschäftsaussichten als robust einschätzt, getragen vom Rückenwind aus Elektrifizierung und Rechenzentren.

An zweiter Stelle der hier vorgestellten Schwergewichte steht die Bahn CSX mit 3,50 Prozent. CSX betreibt eines der großen Schienennetze im Osten der USA und transportiert Energie, Industrie-, Bau- und Konsumgüter. Am 6. Mai 2026 meldete CSX gemeinsam mit der Bahn CPKC den Ausbau des Premiumdienstes Southeast Mexico Express. Die neuen Fahrpläne verkürzen die Transitzeiten zwischen dem US-Südosten und den Märkten in Texas und Mexiko um 20 bis 45 Prozent, zwischen Atlanta und Dallas etwa um einen Tag. Möglich machen das Investitionen in Gleise, Brücken und Signaltechnik. Ein einzelner Zug ersetzt bis zu 300 Lastwagen. Das Potenzial liegt im wachsenden Warenverkehr mit Mexiko und in der Verlagerung von Fracht von der Straße auf die Schiene.

Das dritte hier porträtierte Schwergewicht ist Eaton mit 3,44 Prozent, ein Konzern für intelligentes Energiemanagement mit einem Umsatz von 27,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025. Am 11. Juni 2026 kündigte Eaton an, seine Mobilitätssparte mit dem Zulieferer Dana zu einem über zehn Milliarden US-Dollar schweren Unternehmen zusammenzulegen. Die Konstruktion läuft als Reverse Morris Trust, bei dem Eaton die Sparte abspaltet und mit Dana verschmilzt. Eaton bewertet die Mobilitätssparte mit rund 5,1 Milliarden US-Dollar, erhält etwa 1,1 Milliarden US-Dollar in bar und behält über die eigenen Aktionäre mindestens 50,1 Prozent am neuen Unternehmen. Der Abschluss wird für das erste Quartal 2027 erwartet. Strategisch schärft Eaton damit das Profil und konzentriert sich auf die margenstärkeren Bereiche Elektrotechnik und Luftfahrt, die unmittelbar von Elektrifizierung und dem Bau von Rechenzentren profitieren.

Fast 90 Prozent Industrie und Rohstoffe: die Schlagseite

Wer auf die Aufteilung schaut, erkennt die Abhängigkeiten sofort. Auf Sektorebene dominieren Industriewerte mit 68,77 Prozent, gefolgt von Grundstoffen mit 20,16 Prozent. Versorger und Technologie spielen mit 3,03 beziehungsweise 1,27 Prozent nur Nebenrollen. Damit hängt der Fonds zu fast neun Zehnteln an Industrie und Rohstoffen, also an zyklischen Branchen, die in einem Aufschwung überdurchschnittlich verdienen und in einer Rezession überdurchschnittlich leiden. Regional ist die Sache noch eindeutiger: 84,01 Prozent entfallen auf die USA, gut neun Prozent auf Irland. Hinter dem Irland-Anteil stecken allerdings US-Konzerne wie Eaton und Trane Technologies, die dort nur ihren rechtlichen Sitz haben. Faktisch ist der Fonds eine reine Wette auf die US-Wirtschaft, samt des Währungsrisikos im nicht abgesicherten US-Dollar.

Die Renditen können sich sehen lassen, sind aber jung. Annualisiert, also auf das einzelne Jahr heruntergerechnet, ergibt die Wertentwicklung der vergangenen drei Jahre rund 24 bis 25 Prozent pro Jahr und seit Auflage im November 2021 gut 16 Prozent jährlich. Einen Fünfjahreswert gibt es noch nicht, weil der Fonds dafür schlicht zu jung ist. Als längere Referenz dient die identische, bereits 2017 gestartete US-Variante: Sie kommt über fünf Jahre auf rund 16 Prozent pro Jahr und seit ihrer Auflegung auf gut 15 Prozent jährlich. Gemessen an einer langfristigen Aktienerwartung von grob sieben bis acht Prozent sind das starke Zahlen, getragen vom jüngsten Investitionsschub.

Diese Rendite hat ihren Preis. Die Volatilität über drei Jahre liegt bei 21,14 Prozent, über ein Jahr bei 19,25 Prozent. Das ist deutlich mehr als die rund 13 bis 15 Prozent eines breiten Welt-ETF und Ausdruck der konzentrierten, zyklischen Ausrichtung. Der größte Rückschlag seit Auflage betrug knapp 30 Prozent. Auch hier fehlt der Fünfjahreswert, der Fonds hat eine ausgedehnte Baisse in diesem Mantel also noch nicht durchlebt. Das Verhältnis von Rendite zu Risiko über drei Jahre von 1,16 ist solide, doch unterm Strich spricht das Profil für ein erhöhtes Risiko, klar über dem eines weltweit streuenden Standardfonds.

Beimischung statt Fundament: für wen sich der ETF eignet

Der Global X U.S. Infrastructure Development eignet sich für Anleger, die an den langfristigen Umbau der US-Infrastruktur glauben und diesen gezielt im Depot abbilden wollen. Als alleiniger Grundbaustein taugt er wegen seiner Konzentration auf ein Land, zwei Sektoren und ein einziges Thema nicht. Sinnvoller ist die Rolle als Beimischung zu einem breit gestreuten Kern, etwa einem Welt-ETF, um einen bewussten Akzent zu setzen. Die Erwartungshaltung sollte realistisch bleiben: Die jüngsten gut 20 Prozent pro Jahr sind kein Dauerzustand, sondern Ausdruck eines starken Zyklus. Über lange Zeiträume ist mit aktientypischen Schwankungen zu rechnen, hier eher am oberen Rand. Risikoaffin muss man entsprechend sein. Drei Punkte sollten Anleger bewusst tragen: die zyklische Konzentration auf Industrie und Rohstoffe, die nur einen Konjunkturabschwung von einer schmerzhaften Korrektur entfernt ist, die Abhängigkeit von politischen Förderentscheidungen und Staatsausgaben, und die ambitionierte Bewertung mit einem KGV von rund 26, die wenig Puffer lässt. Dazu kommen das reine US- und Dollar-Risiko sowie die kurze Lebensdauer des Fonds, die noch keinen vollständigen Marktzyklus abdeckt. Wann sich die These bewährt, lässt sich an konkreten Terminen ablesen: am Vollzug der Eaton-Transaktion im ersten Quartal 2027, an der jährlichen Neugewichtung des Index und an der Frage, ob sich der prognostizierte Strombedarf der Rechenzentren bis 2027 tatsächlich verdoppelt.