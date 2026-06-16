Analyse Welt-ETF

Mehr als 1.300 Titel aus 23 Industrieländern, verwaltet für 0,20 Prozent im Jahr. Trotzdem: Knapp 27 Prozent stecken allein in den zehn größten Positionen, angeführt von NVIDIA, Apple und Microsoft.

• Über 1.300 Aktien aus 23 Industrieländern in einem Fonds, und trotzdem entscheiden zehn Namen über fast ein Viertel der Wertentwicklung

• An der Spitze stehen drei KI-Schwergewichte, deren aktuelle Ankündigungen zeigen, warum sie den ganzen ETF antreiben

• Günstig, thesaurierend, weltweit gestreut: warum der Klassiker als Grundbaustein gilt und wo trotzdem seine blinden Flecken liegen



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Ein einziger Fonds bündelt über 1.300 Aktien aus 23 Industrieländern, verwaltet rund 118,6 Milliarden Euro und kostet Anleger gerade einmal 0,20 Prozent pro Jahr. Trotzdem hängt seine Entwicklung an einer überschaubaren Zahl von Konzernen: Die zehn größten Positionen stellen knapp 27 Prozent des iShares Core MSCI World, allen voran NVIDIA, Apple und Microsoft. Wer den Klassiker für den langfristigen Vermögensaufbau nutzt, kauft breite Streuung und konzentrierte Spitze in einem Produkt. Das macht den Fonds zum Standardwerkzeug vieler Depots, verlangt aber, genau hinzusehen, worauf man sich einlässt.

Ein Korb für die Industrieländer: was im iShares Core MSCI World steckt

Der ETF bildet den MSCI World Index nach, einen Aktienindex, der große und mittelgroße Unternehmen aus 23 Industrieländern bündelt. Sein Ziel ist schlicht: die Wertentwicklung dieses Index so genau wie möglich abzubilden, abzüglich der Kosten. Umgesetzt wird das physisch, der Fonds hält also echte Aktien. Statt aber jeden einzelnen Indexwert zu kaufen, greift BlackRock zu einem optimierten Sampling, einer repräsentativen Auswahl, die das Indexverhalten möglichst exakt nachzeichnet. Welcher Titel wie schwer wiegt, entscheidet der Markt. Die Gewichtung folgt dem Streubesitz und der Börsenbewertung. Je größer ein Unternehmen, desto größer sein Anteil. Feste Obergrenzen für einzelne Werte kennt der Standardindex nicht.

Geprüft und angepasst wird dieser Korb in festem Takt. MSCI überarbeitet den Index vierteljährlich, und auch der ETF gleicht seine Bestände vierteljährlich an die neue Indexzusammensetzung an. Gewinnt ein Konzern an Börsenwert, wächst sein Gewicht von allein, schrumpft er, sinkt es. Mit rund 118,6 Milliarden Euro ist der Fonds der mit Abstand größte ETF auf den MSCI World, etwa sechsmal so groß wie der nächstgrößere Anbieter. Die laufenden Kosten liegen bei 0,20 Prozent jährlich. Günstig ist das, aber nicht das Günstigste: Mehrere Konkurrenten bilden denselben Index für 0,06 bis 0,15 Prozent ab. Die Dividenden schüttet der Fonds nicht aus, er thesauriert sie, legt sie also direkt wieder an, was den Zinseszinseffekt über lange Zeiträume unterstützt.

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Knapp 27 Prozent in zehn Namen: wer den ETF wirklich bewegt

Aus dem beschriebenen Auswahl- und Gewichtungsprozess ergeben sich aktuell 1.308 Positionen. Bewertet ist dieser Korb mit einem KGV von rund 26. Das ist kein Schnäppchen. Der Wert liegt spürbar über dem historischen Mittel des Index, das grob zwischen 17 und 20 pendelt. Anleger zahlen also für künftiges Wachstum im Voraus, getrieben vor allem von den hoch bewerteten US-Technologiewerten. Auffällig ist zudem die Konzentration an der Spitze. Die zehn größten Werte stellen 26,84 Prozent des Fonds. Damit entscheiden zehn von mehr als 1.300 Titeln über gut ein Viertel der Wertentwicklung, deutlich mehr, als die schiere Zahl der Positionen vermuten lässt. Im Vergleich zu einem reinen US-Index wie dem S&P 500, dessen zehn Schwergewichte zuletzt über ein Drittel ausmachten, bleibt der MSCI World aber etwas breiter aufgestellt.

Die größte Einzelposition ist NVIDIA mit 5,54 Prozent. Der Konzern entwirft Grafik- und Rechenchips, die das Rückgrat moderner KI-Rechenzentren bilden. Am 12. Juni 2026 meldete das Unternehmen, dass seine Blackwell-Plattform GB300 NVL72 im AgentPerf-Test von Artificial Analysis vorn liegt, dem ersten Branchen-Benchmark für agentische KI. Laut den Ergebnissen verarbeitet das System bis zu zwanzigmal so viele KI-Agenten je Megawatt wie die ältere Hopper-Generation. Agentische KI gilt als nächste Welle nach den Chatbots, und Effizienz je Megawatt entscheidet über die Wirtschaftlichkeit ganzer Rechenzentren. Die nachfolgende Architektur Vera Rubin befindet sich bereits in voller Produktion.

Auf Platz zwei folgt Apple mit 4,55 Prozent. Der Konzern verdient sein Geld mit iPhone, Mac und iPad sowie mit dem margenstarken Dienstgeschäft rund um App Store, iCloud, Apple Music und Apple Pay. Am 9. Juni 2026 stellte Apple eine Reihe neuer Funktionen vor, die mit den Software-Versionen im Herbst kommen und Apple Intelligence tiefer in die Dienste tragen: von einer KI-gestützten Flyover-Ansicht in Karten über das Aufteilen von Rechnungen per Apple Cash und Visual Intelligence bis zu Video-Podcasts auf Mac und Fernseher. Apple verzahnt KI mit dem wiederkehrenden, hochprofitablen Dienstgeschäft und bindet hunderte Millionen Nutzer enger an sein Ökosystem.

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Den dritten Rang belegt Microsoft mit 3,29 Prozent. Das Unternehmen lebt von Windows und Office, der Cloud-Plattform Azure und Unternehmenssoftware, zunehmend angereichert mit dem KI-Assistenten Copilot. Am 9. Juni 2026 gab Microsoft eine ausgeweitete Partnerschaft mit der Beratungsgesellschaft KPMG bekannt. KPMG setzt künftig Microsoft Agent 365 ein, um KI-Agenten für sich und seine Kunden zu steuern und abzusichern, und rollt Microsoft 365 Copilot an die gesamte Belegschaft von mehr als 276.000 Beschäftigten in 138 Ländern aus. Ein großes Beratungshaus, das Copilot flächendeckend bezahlt und einsetzt, belegt, dass sich KI im Unternehmen vom Pilotprojekt zur breit lizenzierten Einnahmequelle entwickelt.

Starke Renditen, aber nicht ohne Klumpenrisiko

Wer auf die Aufteilung blickt, erkennt schnell, wo die Abhängigkeiten liegen. Auf Sektorebene dominiert die Technologie mit 28,09 Prozent, gefolgt von Finanzdienstleistungen mit 13,99 Prozent, Industrie mit 10,67 Prozent und zyklischem Konsum mit 9,36 Prozent. Rechnet man die KI-lastigen Schwergewichte an der Spitze hinzu, ist der vermeintlich breite Weltfonds in der Praxis stark auf einen Trend ausgerichtet. Noch deutlicher ist die regionale Schlagseite. Die USA stellen 67,71 Prozent, mit weitem Abstand vor Japan mit 5,57 Prozent, Großbritannien mit 3,25 Prozent und Kanada mit 3,08 Prozent. Das Etikett Welt trifft also nur die halbe Wahrheit. Faktisch kauft man zu gut zwei Dritteln den US-Aktienmarkt und dazu eine kräftige Portion Technologie.

Belohnt wurde dieser Zuschnitt zuletzt gut. Annualisiert weist BlackRock für die vergangenen drei Jahre rund 21,9 Prozent pro Jahr aus, über fünf Jahre rund 12,0 Prozent und seit Auflage 2009 rund 11,2 Prozent jährlich. Vor allem der Dreijahreswert liegt klar über dem, was Aktien langfristig im Schnitt liefern, grob 7 bis 8 Prozent pro Jahr, und ist eindeutig vom KI-Boom getragen.

Diese Renditen kommen nicht ohne Schwankungen. Die Volatilität über fünf Jahre liegt bei 14,69 Prozent, über drei Jahre bei 13,03 Prozent. Für ein reines Aktienprodukt ist das ein mittleres Niveau, am unteren Rand dessen, was einzelne Aktien an Ausschlägen zumuten, weil die Streuung über mehr als 1.300 Titel die Bewegungen glättet. Der maximale Rückschlag der vergangenen fünf Jahre betrug gut 20 Prozent, seit Auflage sogar knapp 34 Prozent. Wer hier investiert, muss zeitweilige Verluste in dieser Größenordnung aushalten können. Das Verhältnis von Rendite zu Risiko über fünf Jahre von 0,85 ist solide, aber kein Freibrief: Es bleibt ein Investment mit erhöhtem, aktientypischem Risiko.

Ein Weltdepot, das selbst noch Streuung verträgt

Der iShares Core MSCI World eignet sich vor allem für Anleger mit langem Atem, die kaufen und über Jahre halten wollen und in einem einzigen, günstigen Produkt breites Engagement in den Industrieländern suchen. Die thesaurierende Bauart spielt dem Zinseszins in die Hände und macht den Fonds zu einem typischen Grundbaustein, etwa für einen Sparplan. Die realistische Erwartungshaltung ist dabei wichtig. Die jüngsten gut 20 Prozent pro Jahr sind die Ausnahme, nicht die Regel. Über lange Zeiträume sollte man eher mit aktientypischen Renditen rechnen, begleitet von zwischenzeitlichen Einbrüchen von 30 Prozent und mehr, wie sie der Index in der Vergangenheit bereits durchlaufen hat.

Insbesondere zwei Punkte sollten Anleger bewusst tragen: das Klumpenrisiko aus gut zwei Dritteln USA und fast 28 Prozent Technologie und eine mit einem KGV von rund 26 ambitionierte Bewertung. Als alleiniger Baustein deckt der Fonds einen großen Teil des globalen Aktienmarkts ab. Gerade wegen der US- und Technologielastigkeit ergänzen viele Anleger ihn jedoch um Schwellenländer, Nebenwerte oder andere Regionen, um genau das zu streuen, was der MSCI World untergewichtet. Er ist damit ein Grundbaustein, der selbst noch Ergänzung verträgt.

Daniel Dünn, Redaktion TraderFox (finanzen.net)