Die Batterie(ev)olution bei Elektrofahrzeugen

Benchmark:

Alle DAX EuroStoxx50 EuroStoxx50 Select Dividend MDAX MSCI Emerging Markets MSCI USA MSCI World Nikkei 225 S&P 500 Nasdaq 100 STOXX Europe 600 -100.00% Long Gilt Rolling Future ER GBP -200.00% FTSE Developed Europe All Cap TR USD 300.00% BNPP Em Equities Rolling Futures ER USD -300.00% BNPP Em Equities Rolling Futures ER USD Alerian Midstream Energy Dividend NR USD AMEX Gold Miners Barclays EM USD SA 3% Coun Capped Barclays Eur Area Liquid Cor 1-5Y Barclays Eur Gov Bd 10Y Term Barclays Eur Gov Bd 1-3Y Term Barclays Eur Gov Bd 3-7Y Term Barclays EUR Trsy 1-10 Bond Barclays Euro Short Treasury Barclays Gbl Gov AAA-AA Cap Bd Barclays Optimized Ccy Carry Barclays US Liquid Cor 1-5Yr Barclays US Liquid Corporates BBgBarc China Tsry+ Policy Bank TR CNY BBgBarc EM InfLkd 20% Capped TR USD BBgBarc EUR Treasury 50bn BBgBarc EUR Trsy 50bn 10-15 Y Bd BBgBarc EUR Trsy 50bn 1-3 Y Bd TR EUR BBgBarc EUR Trsy 50bn 15+ Y Bd BBgBarc EUR Trsy 50bn 25+ Y Bd TR EUR BBgBarc EUR Trsy 50bn 3-5 Y Bd TR EUR BBgBarc EUR Trsy 50bn 5-7 Y Bd BBgBarc EUR Trsy 50bn 7-10 Y Bd BBgBarc Euro 7-10 Yr Treasury TR EUR BBgBarc Euro Aggr Covered 3% Cap BBgBarc Euro Area Liquid Corp BBgBarc Euro Corp FRN 500MM liq bd BBgBarc Euro Corporate Bond TR EUR BBgBarc Euro Gov Slc 5-7 Y BBgBarc Euro Gov Slc 7-10 Y BBgBarc Euro Gov Slct 1-3 Y BBgBarc Euro Gov Slct 3-5 Y BBgBarc Euro Govt Inf Lkd>10Y TR EUR BBgBarc Euro Trsy Majors Bd BBgBarc Gbl Agg Float Adj&Scale H TR USD BBgBarc Gbl Cor xEM FallenAngel3%Is USD BBgBarc Gbl InflLkd 1-10Y TR USD BBgBarc Lqdty Screened Euro HY TR EUR BBgBarc MSCI $ CoLqFRN0-5Y SRISut TR USD BBgBarc MSCI Eur A Liq Cor Susta BBgBarc MSCI EUR Co Lq xFi SRISus BBgBarc MSCI EUR CoLqFRN0-7SRISus BBgBarc MSCI EUR Cor 0-3 Sus SRI BBgBarc MSCI Eur Cor HY SRI Sus TR EUR BBgBarc MSCI EUR Cor Liq SRI Sust TR EUR BBgBarc MSCI Euro Corp Sus&SRI TR EUR BBgBarc MSCI Euro Corp Sust SRI GR EUR BBgBarc MSCI Euro Green Bond EUR BBgBarc MSCI Gbl Liquid Corp Sust TR USD BBgBarc MSCI Glb Crp HY SRI Sst TR USD BBgBarc MSCI US Cor 0-3 Sus SRI NR USD BBgBarc MSCI US Corp Sust SRI GR USD BBgBarc MSCI US Liquid Corp Sust TR USD BBgBarc MSCI USD Crp HY SRI Sst TR USD BBgBarc US Corp FRN 500 MM Lq Bd USD BBgBarc US Corporate Bond TR USD BBgBarc US Govt Infl Lkd 10+Y TR USD BBgBarc US Trsy Coupons TR USD BBgBarc US Trsy Floating Rate BBgBarc USD Liquid IG Corporate TR USD BBgBarcMSCI EuCpESG BB+ StSRI0-3Y TR EUR Bitcoin USD Bloomberg 1-3 Yr US Treasury Bloomberg Captl Euro GovBond 5-7Yr Bloomberg Commodity Bloomberg Commodity Forward 3 Mon Bloomberg EM Lcl Currency Lqd Gov Bloomberg EM USD Sov + Quasi-Sov Bloomberg EM USD Sovereign Bloomberg Engy & Mtls EW Bloomberg Engy & Mtls EW Hdg Bloomberg EUR Corp 1-5Y ex Fincls Bloomberg EUR Corporate 0-3 Year Bloomberg EUR Corporate bonds 1-5Y Bloomberg EUR Govt Infln Lkd 1-10 Yr Bloomberg Euro Agg Bond Bloomberg Euro Agg Corp Ex Fincl Bloomberg Euro Agg Fincls Bloomberg Euro Agg Treasury Bloomberg Euro Agg Treasury 10+ Yr Bloomberg Euro Agg Treasury 1-3 Yr Bloomberg Euro Agg Treasury 3-5 Yr Bloomberg Euro Corp Bloomberg Euro Gov 5Y Term Bloomberg Euro GovBond 10-15Yr Bloomberg Euro Govt Infln Lkd Bloomberg ExAgr&Lstk 15/30 3M Fw TR USD Bloomberg Gbl Agg 500M Bloomberg Gbl Agg Corp Bloomberg GBP Corporate 0-5 Yr Bloomberg Gilts Float Adjusted Bloomberg Global Agg Corporate USD 1-3Y Bloomberg Global Agg US Treasury Float A Bloomberg Global Aggregate Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Bloomberg Global France Bloomberg Global Germany Bloomberg Global Italy Bloomberg Global Spain Bloomberg Interm Corp Bloomberg Sterling Agg Corp Bloomberg Sterling Gilts Bloomberg UK Gilt 1-5 Bloomberg UK Gilt 15+ Bloomberg US Agg Bond Bloomberg US Corp Bond Bloomberg US Corporate 0-3 Year Bloomberg US Corporate 10+ Yr Bloomberg US Govt Infln Lkd Bloomberg US Govt Infln Lkd 1-10 Yr Bloomberg US HY 0-5 Year (Ex 144A) Bloomberg US Interm Credit Bloomberg US MBS Bloomberg US Treasury (1972) Bloomberg US Treasury (1987) Bloomberg US Treasury 10+ Yr Bloomberg US Treasury 1-3 Yr Bloomberg US Treasury 3-7 Yr Bloomberg US Treasury 7-10 Yr Bloomberg US Treasury Bill 1-3 Mon Bloomberg US Treasury Long Bloomberg USFRN 5- Yr Bloomberg Wld Govt Infln Lkd BNP Paribas Bund Future BNP Paribas Long Term BTP Future BNPP Energy&Mtl Enhanced Roll TR USD BNPP Equity Low Vol Europe BNPP Equity Low Vol US BNPP Equity Momentum Europe BNPP Equity Quality Europe BNPP Equity Value Europe BNPP High Div Yield US Eq Long TR USD BNPP Long Bund 30Y Rolling Future ER EUR BNPP US Trsry Ultra-Bond 30Y RF ER USD BofAML Div CorePlus FxRate PreSec NR USD Bund Rolling Future BVP Nasdaq Emerging Cloud USD CBOE S&P 500 PutWrite TR USD CSI 300 DAX DAX ex Financials 30 DAX® 50 ESG DAXplus Maximum Dividend DB Long US Dollar DB Short US Dollar DB SONIA DBIQ Diversified Agriculture Deutsche Börse EUROGOV DEU 10+ Deutsche Börse EUROGOV DEU 1-3 Deutsche Börse EUROGOV DEU 3-5 Deutsche Börse EUROGOV DEU 5-10 Deutsche Börse EUROGOV DEU MM Deutsche Börse EUROGOV France Deutsche Börse EUROGOV Germany DJ Asia Pac Select Dividend 50 DJ China Offshore 50 DJ EM Select Dividend TR USD DJ Gbl Select RESI DJ Gbl Titans 50 DJ Industrial Average DJ International Internet USD DJ Russia GDR DJ Sus Eur ExAl,Tb,Ga,Am&Fi Ad En DJ Titans Global DJ Titans Switzerland 30 DJ US Select Dividend Index DJ US Select Med Eq Capped 35/20 TR USD Dorsey Wright CY&STK MTM TR USD ECPI Global ESG Infrast Equity NR USD EMIX Global Mining EMQQ The EM Internet & Ecommerce EONIA EUR EQM Online Retail Ethereum USD EURO iSTOXX Ambition Climat PAB NR EUR EURO iSTOXX ESG-X&ExNclr Pwr M-Fct EUR EURO iSTOXX Ex Financials HD 50® EURO iSTOXX High Divnd Low Vol 50 NR EUR Euro Short-Term Rate EURO STOXX 50 Daily Double Short GR EUR EURO STOXX 50 Daily Leverage EURO STOXX 50 Daily Short EURO STOXX 50 ESG EURO STOXX 50 ESG NR EUR EURO STOXX 50 ex Financials NR EUR EURO STOXX 50 GR USD EURO STOXX 50 NR EUR EURO STOXX 50 NR USD EURO STOXX 50 PR EUR EURO STOXX Banks 30-15 EURO STOXX Banks Daily Leverage 3 EURO STOXX Banks Daily Short 3 EURO STOXX Banks NR EUR EURO STOXX ESG-X&ExNclrPwe MV Uncnst EUR EURO STOXX Low Risk Weighted 100 NR EUR EURO STOXX Mid NR EUR EURO STOXX NR EUR EURO STOXX Optimised Banks NR EUR EURO STOXX Select Dividend 30 NR EUR EURO STOXX Select Dividend 30 PR EUR EURO STOXX Small NR EUR EURO STOXX TMI Large Growth NR EUR EURO STOXX TMI Large Value NR EUR Euronext AEX Euronext Lisbon 20 Euronext Paris CAC 40 FAZ Fidelity Emerging Markets Quality Income Fidelity Europe Quality Income Fidelity Global Quality Income Fidelity US Quality Income Foxberry Medical Cnnb & LS NR USD Foxberry Sstnblty Cnsnss US TR USD Foxberry Sustnb Consensus Eur TR EUR Foxberry Tmic Rrch Cybsy&Dt Prcy NR USD FSE DAX FSE DIVDAX FSE Eb Rexx Money Market FSE Eb.Rexx Gov Germ 1.5-2.5 FSE Eb.Rexx Gov Germ 2.5-5.5 FSE Eb.Rexx Gov Germ Overall FSE Eb.Rexx Gov Germ10.5Pls FSE Eb.Rexx Gov Germ5.5-10.5 FSE Germany DAX FSE LevDAX X2 FSE MDAX FSE MDAX NR EUR FSE SDAX FSE Short DAX FSE Short DAX X2 FSE TecDAX FTSE 100 FTSE 250 FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks FTSE All Share FTSE All World FTSE AP ex JPN ESG LwCb Slc NR USD FTSE Australian GBI FTSE AW Dvlp Europe Ex UK FTSE AW High Dividend Yield FTSE Brazil 30/18 Capped FTSE BRIC 50 FTSE China 30/18 Capped FTSE China 50 FTSE China 50 NR USD FTSE China A50 FTSE Dev ESG Low Carbon Select FTSE Developed FTSE Developed All Cap FTSE Developed AP Ex JPN FTSE Em Hi Div Low Volatil NR USD FTSE EM USD Govt&Govt-Rtd Bd Hdg TR EUR FTSE Emerging FTSE Emerging ESG Low Carbon Select FTSE EPRA Nareit Asia ex JAP REIT NR SGD FTSE EPRA Nareit Dev Dividend+ FTSE EPRA Nareit Dev Green USD FTSE EPRA Nareit Developed Europe FTSE EPRA Nareit Dv Eur ex UK Cap FTSE EPRA Nareit Dvlp Asia Div+ FTSE EPRA Nareit Dvlp Eur Ex UK FTSE EPRA Nareit Eur Ex UK Div+ FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped FTSE EPRA Nareit UK FTSE EPRA Nareit United States FTSE EPRA Nareit US DIVIDEND+ FTSE EPRA/NAREIT Developed FTSE Eur ESG LwCrbn Slct NR NR EUR FTSE G7 FTSE Germany All Cap FTSE Global All Cap FTSE Global All Cap Choice FTSE Global Core Infrastructure FTSE GS China Gov BD NR USD FTSE India 30/18 Capped FTSE India Qlty&Yld Select FTSE Japan FTSE Japan ESG Low Carbon Select FTSE Japanese GBI FTSE Korea 30/18 Capped FTSE Kuwait All Cap 15% Capped TR USD FTSE MIB FTSE MIB Banks 15% Capped NR EUR FTSE MTS Covered Bond (Mid Price) TR EUR FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT FTSE MTS Govt Bill 0-6 Months Capped FTSE MTS Govt Broad IG FTSE MTS Govt Broad IG 10-15Y FTSE MTS Govt Broad IG 1-3Y FTSE MTS Govt Broad IG 3-5Y FTSE MTS Govt Broad IG 5-7Y FTSE MTS Govt Broad IG 7-10Y FTSE MTS Highest-Rated Govt FTSE MTS Highest-Rated Govt 3-5Y FTSE MTS Lowest-Rated Govt IG FTSE MTS LR Euroz Govt Bd IG 1-3Y FTSE MTS Short Euroz Govt Brd IG TR EUR FTSE MTS Short Gvt Brd IG 10-15Y TR EUR FTSE North America FTSE RAFI All-World 3000 FTSE RAFI Emerging FTSE RAFI Europe FTSE RAFI US 1000 FTSE Treasury Bill 3 Mon FTSE T-Wtd US Fallen Angel Bd Sel NR USD FTSE UK Dividend Plus FTSE USA ESG Low Carbon Select FTSE Vietnam FTSE WBIG USD MD Bank Capped GR USD FTSE WGBI Dvlpd Mkt Global Multi-Asset Risk-Control NR EUR Gold Price PR USD Gold Spot Price Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Market Goldman Sachs Equity Factor EM NR USD Goldman Sachs Equity Factor Eurp Goldman Sachs Equity Factor World GPR Global 100 GS ActiveBeta US Large Cap Eq NR USD Hang Seng China Enterprises Hang Seng HSI Hang Seng Internet & Information Tech Henry Hub Natural Gas Spot Price HFRX Global Hedge Fund USD IBEX 35 Doble Apalancado Neto iBoxx CoCo Liquid Dev Europe AT1 USD iBoxx Euro Sovereign Eurozone AAA iBoxx iTraxx Europe Bond EUR iBoxx MSCI ESG EUR Liquid IG Ult GR EUR iBoxx MSCI ESG USD Liquid IG Ult GR USD iBoxx USD 10Y Brkvn Inflt TR USD iBoxx USD Ct Cv Liq Dev Mkt AT1(8/5% IC) ICE BofA 0-1Y US Trsy ICE BofA 0-1yr Euro Broad Mkt ICE BofA 0-5 EM USD Gvt ex-144a ICE BofA 0-5Y US HY Constnd ICE BofA 1-5Y EUR Corp TR USD ICE BofA 1-5Y US Corp TR USD ICE BofA 3-5Y EUR Govt Cbn Rd EUR ICE BofA Div HY US EMs Corp + ICE BofA EMs Div Corp ex-144a ICE BofA US 3M Trsy Bill ICE BofAML 3M German Treasury Bill ICE BofAML Sterling Govt Bill TR GBP ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond ICE U.S. Treasury Core Bond ICE U.S. Treasury Short Bond ICE US Trsry Inf Lkd Bd 0-5 Yrs IHS Markit EUR Liquid Corp 12.5 TR EUR IISL Nifty 50 NR USD Indxx Ad Life Sc & Smt HC Thmt NR USD Indxx Global Cloud Computing ISE CTA Cloud Computing ISEQ 20 iSTOXX Eurp Multi-Fact Mkt Netrl NR EUR iSTOXX MUTB Japan Quality 150 NR JPY iTraxx Eur Crossover Long Credit EUR iTraxx Europ Crossover Credit Short iTraxx European Performance Credit JPM AM Glb HY Multi-Factor JPM CEMBI Broad Diversified Core TR USD JPM China Govt + PB20% Cap 1-10 Y TR CNY JPM Div Factor US Eq JPM Divsf Fct Gbl Dev (Rg Aw) Eq JPM ELMI Plus China JPM EM Risk-Aware Bond TR USD JPM EMBI Global Core JPM EMBI Global Core Hedge TR CHF JPM Eq Rk Pre Eur Mul Ft Lg Oy NR EUR JPM Eq Rk Pre Wld Mul Ft Lg Oy NR USD JPM ESG EMBI Global Div NR USD JPM ESG EMBI Global Diversified JPM GBI EM Gbl Div 10% Cap 1% Fl TR USD JPM GBI EMU IG TR EUR JPM GBI Global JPM GBI-EM Global Core JPM Global Credit Vol Premium TR EUR JPM Global Govt ESG Liquid Bd JPM USD EM IG ESG Div Bd TR USD JPX Nikkei Index 400 KBW NASDAQ Financial Technology NR USD LBMA Gold Price LBMA Silver Price LibertyQ Asia Ex Japan Equity NR USD LibertyQ Emerging Markets LibertyQ European Dividend LibertyQ Global Dividend LibertyQ Global Equity SRI LibertyQ US Large Cap Equity LOIM Fundamental Global Govt LPX Major Market MarketGrader China AC Gr Ldrs MarketGrader India AC Gr Ldrs Markit iBoxx $ Lq FRN IG Corp 100 Markit iBoxx € Lqd Sove Divr 3m-1 Markit iBoxx € Sov Infla-Lkd Euro Markit iBoxx EUR Brkvn Infl Fr&Ge TR EUR Markit iBoxx EUR Corp Yld+ EUR Markit iBoxx EUR Crp BBB-BB(5%IC) Markit iBoxx EUR Cvrd Markit iBoxx EUR Eurozone(DEESFRITNL)3-5 Markit iBoxx EUR Germany Markit iBoxx EUR Germany 1-3 Markit iBoxx EUR Germany Covered Cap Markit iBoxx EUR Liquid Corp Large Markit iBoxx EUR Liquid Corps Markit iBoxx EUR Liquid Covered GR EUR Markit iBoxx EUR Liquid HY 1-3 GR EUR Markit iBoxx EUR Lq Corp Diversified Markit iBoxx EUR Lq Germany Cover Div Markit iBoxx EUR Lq Non-Financial Divers Markit iBoxx EUR Lq Sov AAA-AA 1-5 Markit iBoxx EUR Lq Sov Cap 1.5-10.5 Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 10-15 Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 1-10 Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 7-10 Markit iBoxx EUR Lq Sov Diversified Markit iBoxx EUR Lq Sovereign Divers 10+ Markit iBoxx EUR Lq Sovereign Divers 1-3 Markit iBoxx EUR Lq Sovereign Divers 25+ Markit iBoxx EUR Lq Sovereign Divers 3-5 Markit iBoxx EUR Lq Sovereign Divers 5-7 Markit iBoxx EUR Lqd IG Ultrshort Markit iBoxx EUR Sov EuroZ Yield+ Markit iBoxx EUR Sov EZ Yld+ 1-3 Markit iBoxx EUR Sov Germany Cap 10+ Markit iBoxx EUR Sov Germany Cap 1-5 Markit iBoxx EUR Sov Germany Cap 5-10 Markit iBoxx EUR Sov Gmy Cap 3m-2 Markit iBoxx EUR Sovereigns Markit iBoxx EUREZ(DEESFRITNL)1-3 Markit iBoxx EUREZ(DEESFRITNL)25+ Markit iBoxx EUREZ(DEESFRITNL)5-7 Markit iBoxx EUREZDEESFRITNL15-30 Markit iBoxx EUREZDEESFRITNL7-10 Markit iBoxx Euro Infl Linked Markit iBoxx Eurozone 20y Ta Dur Markit iBoxx Gbl DM Liq HY Capped TR CHF Markit iBoxx Gbl DM Liq HY Capped TR USD Markit iBoxx GBP Liquid Corp Large TR Markit iBoxx Liquid Corporates Overall Markit iBoxx Liquid High Yield TR EUR Markit iBoxx Liquid Investment Grade Markit iBoxx Pfd briefe Markit iBoxx UER Lq Sovereign Divers 15+ Markit iBoxx USD Breakeven10yInfl Markit iBoxx USD Corp 1-20 Yield Plus Markit iBoxx USD Ld EM Sv MP TCA TR USD Markit iBoxx USD Liquid HY 0-5 TR Markit iBoxx USD Liquid HY Cap Markit iBoxx USD Liquid IG 0-5 TR USD Markit iBoxx USD LQ IG IR Hedged TR Markit iBoxx USD Lqd IG Ultrshort Markit iBoxx USD Treasuries Markit iBoxx USD Treasuries 1-3 Markit iBoxx USD Treasuries 7-10 Markit iTraxx Crossover 5Y Short Markit iTraxx Crossover 5Y TR EUR Markit iTraxx Europe 5-Year MarkitiBoxx € L Cor T75 MP TCA NF TR EUR MDAX Medical Cannabis and Wellness Equity Morningstar DM LC Div Leaders Morningstar Gbl Mult-At Infra Morningstar Gbl Wide Moat Focus Morningstar MLP Composite Morningstar North America 100 EW Morningstar UK Morningstar US Large-Mid Morningstar US Sust Moat Morningstar US TME MSCI AC Asia Ex Japan MSCI AC Asia Pac Ex Japan MSCI AC Far East Ex Japan MSCI AC Far East Ex JPN Small MSCI ACWI MSCI ACWI EM Cons Growth MSCI ACWI GOLD-EM DR 18%GrpEntCap MSCI ACWI IMI MSCI ACWI IMI Dig Eco ESG Fil NR USD MSCI ACWI IMI Dis Tech ESG Fil NR USD MSCI ACWI IMI Future Mob ESG Fil NR USD MSCI ACWI IMI Mlnl ESG Fil NR USD MSCI ACWI IMI Smt Cities ESG Fil NR USD MSCI ACWI with Dev Mkts 100% Hdg NR USD MSCI ALL Argentina 25/50 MSCI All Colombia Select 25/50 MSCI All Greece Select 25-50 MSCI Australia MSCI Austria IMI 25-50 MSCI Bangladesh IMI NR USD MSCI Belgium IMI 25-50 MSCI Brazil MSCI Canada MSCI China MSCI China A MSCI China A MSCI CHINA A Inclusion MSCI China Cmnct Svcs 10/50 USD MSCI China Csm Dctnr 10/50 MSCI China Energy IMI Plus 10/50 USD MSCI China ex A Shares Index MSCI China Financials 10/50 USD MSCI China H MSCI China Industrials 10/50 MSCI China Materials 10/50 USD MSCI EFM Africa Top 50 Capped MSCI EM MSCI EM Asia MSCI EM Eastern Europe 10/40 MSCI EM Eastern Europe Ex Russia MSCI EM Eastern Europe Ex Russia NR USD MSCI EM ESG Lds 5% Is Cap NR USD MSCI EM ex China MSCI EM ex Controversial Weapons MSCI EM Far East MSCI EM IMI MSCI EM IMI ESG Screened NR USD MSCI EM Islamic MSCI EM Latin America MSCI EM Latin America 10-40 MSCI EM Leveraged 2X Daily MSCI EM Low Carbon SRI Leaders MSCI EM Minimum Volatility (USD) MSCI EM Select ESG Ratg&Trd Lders NR USD MSCI EM SELECT VALUE FACTOR FOCUS MSCI EM Small MSCI EM SRI Slct Reduced FsslFuel NR USD MSCI EM SRI S-S 5% Cap MSCI EM Thailand Free MSCI EMU MSCI EMU Climate Change ESG Select EUR MSCI EMU DIVERSIFIED MULTIPLE-FACTOR MSCI EMU ESG Screened NR EUR MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT NR EUR MSCI EMU Growth MSCI EMU High Div Yld MSCI EMU Large MSCI EMU Mid MSCI EMU Minimum Volatility (EUR) MSCI EMU Prime Value MSCI EMU Quality MSCI EMU S ESG Rt & Trd Ldrs NR USD MSCI EMU Select Dynamic 50% RiskWeighted MSCI EMU Select Factor Mix NR MSCI EMU Small Cap MSCI EMU SRI S-S 5% Cap NR EUR MSCI EMU Total Shareholder Yield NR EUR MSCI EMU Value MSCI EU SC SRI S-Series 5% Cap NR USD MSCI Eur Div Multiple-Factor MSCI EUR ESG LEAD SELE 5% Is Cap NR EUR MSCI Eur Mini Vol ESG Red Car Tar TR EUR MSCI Euro Low Carbon SRI Leader MSCI Europe MSCI Europe Banks MSCI EUROPE Climate Chag P-A Sel NR EUR MSCI Europe Climate Chg ESG Select EUR MSCI Europe Energy 20/35 NR EUR MSCI Europe Energy 35/20 Capped MSCI Europe Enhanced Value MSCI Europe Equal Weighted Buyback Yield MSCI Europe ESG Leaders MSCI Europe ESG Screened NR EUR MSCI Europe ESG Uni Slct Biz Scr MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT NR EUR MSCI Europe ex Controversial Weapons MSCI Europe Ex EMU MSCI Europe Ex UK MSCI Europe ex UK ex Contrvrsl Weapons MSCI Europe Hi Div Yld 4% Iss Cap NR USD MSCI Europe High Div Yld MSCI Europe Large Cap MSCI Europe Mid Cap MSCI Europe Mid Cap PR EUR MSCI Europe Mid Equal Weighted MSCI Europe Minimum Volatility (EUR) MSCI Europe Minimum Volatility (USD) MSCI Europe Momentum MSCI Europe Quality MSCI Europe Sector Neutral Qua MSCI Europe Small Cap MSCI Europe Small Cap Value Weighted MSCI EUROPE SRI SEL REDUCED FOSSIL FUEL MSCI Europe SRI S-S 5% Cap NR EUR MSCI Europe Value MSCI Europe Value Exposure Select MSCI Europe/Comm Services-Enhance MSCI Europe/Consumer Discretionary-E MSCI Europe/Consumer Staples-Enhance MSCI Europe/Health Care-Enhance MSCI Europe/Industrials-Enhance MSCI Europe/Materials-Enhance MSCI Europe/Utilities-Enhance MSCI France MSCI FRONTIER AND EMERGING MARKETS SEL MSCI GCC Countries ex Sel Sec MSCI Germany Climate Change ESG Select MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 NR EUR MSCI Hong Kong MSCI India MSCI Indonesia MSCI Italy MSCI Italy 25-50 MSCI Japan MSCI Japan ESG Screened NR USD MSCI Japan ex Controversial Weapons MSCI Japan IMI MSCI Japan Large MSCI Japan Low Carbon SRI Leader MSCI Japan Small Cap MSCI Japan SRI MSCI Japan SRI S-S 5% Cap NR EUR MSCI JPN SRI Slct Rdc FsslFuel NR USD MSCI Korea 20/35 MSCI Korea 25-50 MSCI Korea Capped NR USD MSCI Malaysia MSCI Mexico MSCI Mexico Capped USD MSCI Netherlands IMI 25-50 MSCI Nordic Countries MSCI North America MSCI North America ex Contrvrsl Weapons MSCI North America High Dividend Yield MSCI Norway IMI 25/50 MSCI Pacific MSCI Pacific Ex Japan MSCI Pacific ex JP ex Contrvsl Weapons MSCI Pakistan IMI MSCI Philippines IMI MSCI Poland MSCI Russia ADR/GDR MSCI Russia Capped MSCI Russia IMI Select GDR MSCI Saudi Arabia 20/35 Capped NR USD MSCI Saudi Arabia 20/35 USD MSCI Singapore IMI MSCI Singapore-Enhanced MSCI South Africa 20/35 MSCI South Africa Capped NR USD MSCI Spain MSCI Switzerland MSCI Switzerland 20/35 MSCI SWZ 20/35 100% Hdg to EUR MSCI SWZ 20/35 100% Hdg to USD MSCI Taiwan MSCI Taiwan 20/35 MSCI Taiwan Capped NR USD MSCI Turkey MSCI UK 100% Hdg to CHF MSCI UK 100% Hdg to EUR MSCI UK IMI Liquid Real Estate NR GBP MSCI UK Small Cap NR GBP MSCI United Kingdom MSCI United Kingdom NR GBP MSCI US IMI/Real Estate 25-50 MSCI USA MSCI USA 100% Hdg to CHF MSCI USA 100% hdg to EUR MSCI USA Climate Change ESG Select EUR MSCI USA Diversified Multi-Factor MSCI USA Enhanced Value MSCI USA ESG Leaders MSCI USA ESG Screened NR USD MSCI USA ESG Select MSCI USA ESG Uni Slct Biz Screen MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT NR USD MSCI USA High Dividend Yield MSCI USA Islamic MSCI USA Large MSCI USA Leveraged 2x Daily MSCI USA Low Carbon SRI Leader MSCI USA Mid MSCI USA Mid Cap Equal Weighted NR USD MSCI USA Mini Vol ESG Red Car Tar TR USD MSCI USA Minimum Volatility (USD) MSCI USA Momentum MSCI USA Prime Value MSCI USA Quality MSCI USA S ESG Rt & Trd Ldrs NR USD MSCI USA SDyn 50% RskWgh MSCI USA Sector Neutral Quality MSCI USA Select Factor Mix NR USD MSCI USA Short Daily MSCI USA Small Cap MSCI USA Small Cap ESG Leaders MSCI USA Small Cap Value Weighted MSCI USA SRI Slct Rdc FsslFuel NR USD MSCI USA SRI S-S 5% Cap MSCI USA Value MSCI USA Value Exposure Select MSCI USA/Consumer Staples MSCI USA/Financials MSCI USA/Health Care MSCI USA/Industrials MSCI WLD ESG LEAD SELE 5% Iss Cap NR USD MSCI Wld Mini Vol ESG Red Car Tar TR USD MSCI World MSCI World 100% Hdg NR EUR MSCI World Climate Change ESG Select EUR MSCI World Climate Change NR USD MSCI World Climate Paris Aligned MSCI World Diversified Multiple-Factor MSCI World Enhanced Value MSCI World ESG Lds Mini Vol USD MSCI World ESG Leaders MSCI World ESG Screened MSCI World ESG Uni Slt Biz Screen MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT NR USD MSCI World Ex EMU MSCI World Ex Europe MSCI World High Dividend Yield MSCI World Islamic MSCI World Low Carbon SRI Leader MSCI World Mid Equal Weighted NR USD MSCI World Minimum Volatility (USD) MSCI World Momentum MSCI World S ESG Rt & Trd Ldrs NR USD MSCI World Sector Neutral Quality MSCI World Small Cap MSCI World SRI Slct Rdc FsslFuel MSCI World SRI S-S 5% Cap MSCI World/Comm Services MSCI World/Consumer Discretionary MSCI World/Consumer Staples MSCI World/Energy MSCI World/Financials MSCI World/Health Care MSCI World/Industrials MSCI World/Information Technology MSCI World/Materials MSCI World/Utilities MSFX Short Chinese Renminbi MVIS Brazil Small Cap MVIS CryptoCompare LiteCoin MVIS CryptoCompare XRP MVIS Egypt MVIS Gbl Video Gaming and eSports MVIS GDP Africa MVIS Glb Rare Earth/Strategic Mtls MVIS Global Agribusiness MVIS Global Coal MVIS Global Junior Gold Miners MVIS Indonesia MVIS Russia MVIS Russia Small Cap MVIS US Listed Pharmaceutical 25 MVIS US Listed Retail 25 MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped MVIS US Listed Semiconductor 25 MVIS Vietnam N/A NASDAQ 100 NASDAQ AlphaDEX(R) Eurozone NASDAQ AlphaDEX(R) Germany NASDAQ AlphaDEX(R) Large Cap Core NR USD NASDAQ Biotechnology NASDAQ Biotechnology NR USD Nasdaq CEA Cybersecurity Index NASDAQ Clean Edge Green Engy NASDAQ CTA Artificial Intlgc NR USD NASDAQ Global BuyBack Achivers NASDAQ ISE Cyber Security UCITS Nasdaq Next Generation 100 NASDAQ OMX Stockholm Benchmark Cp NR SEK NASDAQ US Buyback Achievers Select NASDAQ US-100 Leveraged Nasdaq Yewno Glb AI and Big Data NR USD Nasdaq Yewno Glb Future Mobility NR USD Nikkei 225 Average No benchmark Not Benchmarked NYSE Arca Gold Bugs NYSE Arca Gold Miners NYSE Arca Steel Optimised Roll Commodity TR USD Ossiam EM Min Variance Ossiam World Minimum Variance PIMCO EM Advantage Local Curr Portfolio Portfolio Income Strategy NR EUR PRIVEX Equity TR USD Refinitiv Gbl L/M Di&In ex CW EW Refinitiv Qualified Global Convertible Risk Wtd Enh Cmdty Ex Grns ROBO Gbl Artificial Intelligence USD ROBO Gbl Healthcare Tech & Innov ROBO Gbl Robotic&Automat Rogers International Commodity Russell 1000 Ind/Fncls Russell 2000 Russell Mid Cap S&P 500 S&P 500 2x Inverse Daily S&P 500 Buyback S&P 500 Cap 35/20 Banks&DivFincl NR USD S&P 500 Cap 35/20 Comm Serv NR USD S&P 500 Capped 35/20 Cons Discre NR USD S&P 500 Capped 35/20 Energy NR USD S&P 500 Capped 35/20 Financials NR USD S&P 500 Capped 35/20 Health Care S&P 500 Capped 35/20 Industrials NR USD S&P 500 Capped 35/20 Info Tech NR USD S&P 500 Capped 35/20 Materials NR USD S&P 500 Capped 35/20 Utilities NR USD S&P 500 Consumer Staples C 35/20 NR USD S&P 500 Equal Weighted S&P 500 ESG S&P 500 ESG Exclusions II S&P 500 Low Volatility S&P 500 Low Volatility High Div S&P 500 Qua, Val & Mom Multi-Fct NR USD S&P 500 Top 50 S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll S&P 500 VIX Short Term Futures S&P 900 Growth S&P 900 Value S&P Capital Markets Select Indust S&P China 500 TR USD S&P Com Srvs Sel Sec Dly Cp 25/20 NR USD S&P Comm Prod Oil &Gas Exp & Prod S&P Commodity Producers Agribusiness S&P Commodity Producers Gold S&P Cons Disc Slct Daily Cap25/20 NR USD S&P Cons Staples Slct Cap 25/20 S&P Consumer Disc Select Sector Index S&P Consumer Staples Select Sector S&P Dev Ex-Korea LMCap PA Climate USD S&P Emerg Mkts High Yld Divi Aristocrats S&P Emerging Markets Infrastructure NR S&P Energy Select Sector Index S&P Energy Slct Daily Capp 25/20 S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap EUR S&P Europe LMCap PA Climate EUR S&P Eurozone LargeMid P-A Climate NR EUR S&P Financials Slct Dly Cap 25/20 S&P Glb Dividend Aristocrats Qlt Income S&P Glb1200ComSrv4.5/22.5/45 Ca S&P Global Clean Energy S&P Global Infrastructure S&P Global Luxury Index S&P Global Timber and Forestry S&P Global Water S&P GSCI Egy & Mtl Cap Com 35/20 S&P GSCI Silver S&P Health Care Select Sector S&P Health Care Slct Dly Cap25/20 S&P High Yield Dividend Aristocrats S&P Industrial Select Sector Index S&P Industrials Slct Dly Cap25/20 NR USD S&P Listed Private Equity NR USD S&P Materials Select Sector Index S&P Materials Slct Dly Cap 25/20 S&P Midcap 400 S&P North American Expanded Tech Sector S&P North American Expanded TechSoftware S&P Pan Asia Dividend Aristocrats S&P Select Frontier S&P Select Sec Cap 20% Fincl Serv NR USD S&P Select Sector Capped 20% Comm S&P Smallcap 600 S&P SmallCap 600 Growth S&P SmallCap 600 Value S&P SMIT 40 S&P Technology Slct Dly Cap25/20 NR USD S&P UK High Yield Dividend Aristocrats S&P Utilities Select Sector Index S&P Utilities Slct Daily Cap25/20 NR USD S&P/ASX 200 SB EM x-IND HFI MBetaMStra EW MBA NR EUR Sci-Beta Dvlp MuBeta MuStgy EqWt SciBeta USHFID MBMS 6F4S EWMBAL NR USD SCIENTIFIC BETA DEV MB MS ERC 4 FAC Scientific Beta Extd DE MB MS ERC NR EUR Scntf Beta US MB Mt-Stra Eql-Wt SG Gbl Qlty Income SGI Pan Africa Shiller Barclays CAPE US Sec Value NR Shiller Barclays CAPE US Sec Value NRUSD Shiller Barclays CAPE® EurpSecVal Short Markit iBoxx $ Trsy 7-10Y ShortMDAX SIX SLI Swiss Leaders SIX SPI SMI Daily Short Leverage Solactive 10Y US Trsy Ft D 1x Lvg ER USD Solactive AXI Lqd Ctgnt Cap GM TR EUR Solactive Battery Value-Chain NR USD Solactive Bund Daily -1x Inverse ER EUR Solactive Bund Daily 1x Leveraged ER EUR Solactive Bund Daily -2x Inverse Solactive Bund Daily 2x Leveraged ER EUR Solactive Bund Daily 2x Leveraged GR EUR Solactive Candriam Ft Su Sov EurB TR EUR Solactive Candriam FT Sus EMU Eq NR EUR Solactive Candriam FT Sus Eurp Eq NR EUR Solactive Candriam FT Sus Jap Eq NR EUR Solactive Candriam FT SusCor EurB TR EUR Solactive Clean Water NR USD Solactive Cloud Technology EW Solactive Core DM Europe exUK L&M NR EUR Solactive core DM L&M NR USD Solactive Core DM Pacf xJAP L&M NR USD Solactive Core Japan L&M NR USD Solactive Core US L&M NR USD Solactive Digital Payments Index Solactive eCommerce Logistics NR USD Solactive Equileap Gb Gd Ey 100 NR USD Solactive Equileap Gbl Gender Eqa NR USD Solactive Euro Corporates 0-3 Y Liq EUR Solactive Euro IG Corporate Solactive Euro Overnight Return Solactive Euro Sustainability Solactive European Equity Solactive Eurozone Gov Bond Solactive Eurozone Rendite + 1-10 Bd Solactive Fed Fds Effective Rate Solactive Gbl Pure Gold Miners Solactive GBS DM Euro Large&Mid Cap Solactive GBS DM Large & Mid USD NR USD Solactive GBS DM Large&Mid Cap Solactive GBS Japan Large & Mid NR JPY Solactive GBS US Large & Mid NR USD Solactive Germany 30 Solactive Global Copper Miners Solactive Global Equity Solactive Global Gold Exp&Dvlp TR USD Solactive Global Lithium Solactive Green Bond EUR USD IG TR EUR Solactive Grn ESG EUR USD IG EUR TR EUR Solactive Hydrogen Economy Index Solactive Innovative Technologies TR USD Solactive Mdy Aly IG EUR Slt Crt TR EUR Solactive Mittelst&Mid Deutsch Solactive Pharma Breakthrough V NR USD Solactive Smart Factory NR EUR Solactive Social Media Solactive Spain 40 Solactive Sustainable World Solactive Swiss Large Cap NR CHF Solactive Telemedicine & Dig Health Solactive US Enrgy Infras MLP Solactive US ESG Minimum Variance NR EUR Solactive US Tr YC Stp 2-5vs10-30 USD Solactive US Treasury 7-10 Year Q S USD Solactive US Treasury Bond TR USD Solactive US Trsy B Ft D -2x Invs ER USD Solactive USD Dly x7 Stpnr 2-10 NR USD Solactive USD IG Corp TR USD Solactive Video Games & Esports Index SSE 50 A Share NR CNY STOXX AI Glb Artfc Intlgc ADTV5 NR EUR Stoxx China A 900 Min Var Uncons AM STOXX Europe 50 NR EUR STOXX Europe 50 PR EUR STOXX Europe 600 STOXX Europe 600 Auto&Part NR EUR STOXX Europe 600 Banks NR EUR STOXX Europe 600 Bas Matls NR EUR STOXX Europe 600 Basic Recources NR EUR STOXX Europe 600 Chemicals NR EUR STOXX Europe 600 Const&Materials NR EUR STOXX Europe 600 Equal Weight NR EUR STOXX Europe 600 Financial Svc NR EUR STOXX Europe 600 Food&Beverage NR EUR STOXX Europe 600 Health Care NR EUR STOXX Europe 600 Indl Gd&Svcs NR EUR STOXX Europe 600 Insurance NR EUR STOXX Europe 600 Media NR EUR STOXX Europe 600 Oil&Gas NR EUR STOXX Europe 600 Optm Autos&Parts NR EUR STOXX Europe 600 Optm Banks NR EUR STOXX Europe 600 Optm Basic Res NR EUR STOXX Europe 600 Optm Chemicals NR EUR STOXX Europe 600 Optm Cons&Matls NR EUR STOXX Europe 600 Optm Fincl Svcs NR EUR STOXX Europe 600 Optm Food&Bev NR EUR STOXX Europe 600 Optm Health Care NR EUR STOXX Europe 600 Optm Ind Gd&Sv NR EUR STOXX Europe 600 Optm Insurance NR EUR STOXX Europe 600 Optm Media NR EUR STOXX Europe 600 Optm Oil & Gas NR EUR STOXX Europe 600 Optm Per&Hus Gd NR EUR STOXX Europe 600 Optm Retail NR EUR STOXX Europe 600 Optm Technology NR EUR STOXX Europe 600 Optm Tele NR EUR STOXX Europe 600 Optm Trav&Leis NR EUR STOXX Europe 600 Optm Utilities NR EUR STOXX Europe 600 Par-A Bench TR EUR STOXX Europe 600 Pers&Hld Gds NR EUR STOXX Europe 600 Real Estate Cap NR EUR STOXX Europe 600 Real Estate NR EUR STOXX Europe 600 Retail NR EUR STOXX Europe 600 Retail NR USD STOXX Europe 600 Technology NR EUR STOXX Europe 600 Telecom NR EUR STOXX Europe 600 Travel&Leisure NR EUR STOXX Europe 600 Utilities NR EUR STOXX Europe Large 200 NR EUR STOXX Europe Mid 200 NR EUR STOXX Europe Select Dividend 30 NR EUR STOXX Europe Small 200 NR EUR STOXX Europe Strong Growth 20 STOXX Europe Strong Style Com 40 STOXX Europe Strong Value 20 STOXX Glb Elctrc Vhcl&Drvng Tech Stoxx Global Automation&Robotics NR USD STOXX Global Breakthrough Healthcare STOXX Global Digital Security STOXX Global Select Dividend 100 NR EUR STOXX Global Smart City Infra NR USD Tel Aviv SE TA 35 NR USD Thomson Reuters Mth Eurp Fcs Covt TR EUR TOPIX TOPIX TReuters/CoreCommo CRB Ex-Agr NR USD TReuters/CoreCommo CRB Ex-Energy TReuters/CoreCommodity CRB TR EUR UBS Bbg CMBCOM OpfStgyxPM 2.5 Lvg NR USD UBS Bloomberg BCOM Const Mat Cmdt TR USD UBS Bloomberg CMCI Composite UBS Bloomberg CMCI Ex Ag and Liv Capped US ESG Minimum Variance NR USD US Treasury Note 10Y Rolling Future VanEck Natural Resources Wells Fargo Hybrid&Pref Agg Wiener Borse ATX Wiener Borse ATX TR EUR WilderHill NewEnergy GLB Innovate WisdomTree Battery Solutions TR USD WisdomTree EM Asia Equity Income WisdomTree EM High Dividend UCITS WisdomTree EM Small Cap Dividend UCITS WisdomTree Euro Small Cap Dividend UCITS WisdomTree Europe Equity Income WisdomTree Europe Equity UCITS WisdomTree Eurozon Qua Div Growth WisdomTree Gbl Dev Qua Div Growth WisdomTree Germany Equity TR EUR WisdomTree India Quality WisdomTree Japan Dividend UCITS WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS WisdomTree Japan SC Dividend WisdomTree SmallCap Dividend NR USD WisdomTree U.S. Multifactor WisdomTree UK Equity Income WisdomTree US Equity Income UCITS WisdomTree US Quality Div Growth UCITS WTI Light Sweet Crude Oil