Dividenden-ETF Europa

Nur 53 Aktien aus sechs Ländern, über ein Drittel davon Banken und Versicherer, und eine Wertentwicklung, die den größten Konkurrenten seit Jahren regelmäßig hinter sich lässt.

Das Wichtigste in Kürze:

53 Aktien aus sechs Ländern, über ein Drittel davon Finanzwerte, und eine Auswahlmethode, die nach Dividendenqualität statt nach reiner Renditehöhe filtert.

Gegen den größten Konkurrenten gewann dieser Fonds zuletzt deutlich, was sich hinter dieser Outperformance verbirgt und ob sie eine Wiederholung verdient.

Eni, Repsol und ABN Amro stehen an der Spitze, und ihre jüngsten Schritte zeigen, woher die Dividenden eigentlich kommen.

53 Qualitätsdividenden aus der Eurozone , ausgewählt nach strengen Kriterien

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Der Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D bildet den EURO STOXX Quality Dividend Index ab. Dieser Index nimmt das Euro-Stoxx-Universum als Ausgangspunkt und filtert daraus Unternehmen heraus, die nicht einfach die höchste Dividendenrendite bieten, sondern eine als nachhaltig eingeschätzte Ausschüttungsqualität, gemessen unter anderem an Eigenkapitalrendite, Verschuldungsgrad und Dividendenwachstum über mehrere Jahre. Wer die Kriterien erfüllt, wird nach Dividendenrendite gewichtet, begrenzt durch eine Kappungsregel je Einzeltitel. Aktuell sind 53 Positionen enthalten, ein vergleichsweise enger Korb gegenüber breiteren Dividendenindizes.

Umgesetzt wird der Fonds über vollständige physische Replikation, die Erträge werden ausgeschüttet. Bei den laufenden Kosten liegt der Fonds mit 0,30 Prozent pro Jahr im Mittelfeld der größeren europäischen Dividenden-ETFs. Günstiger ist der Franklin European Quality Dividend mit 0,25 Prozent, teurer der iShares Euro Dividend mit 0,40 Prozent. Mit rund 746 Millionen Euro Fondsvolumen ist der Xtrackers-Fonds der kleinste unter den hier verglichenen europäischen Dividenden-ETFs mit mehr als 500 Millionen Euro Volumen, deutlich kleiner als der mit 1,67 Milliarden Euro größte Konkurrent, der State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats.

Italien, Frankreich, Banken und Energie: warum die Auswahl gerade läuft

Die zehn größten Positionen stellen zusammen 39,49 Prozent, eine spürbare, aber bei nur 53 Titeln nicht ungewöhnliche Konzentration.

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Größte Position ist Eni mit 4,76 Prozent. Der italienische Energiekonzern ist sowohl in der klassischen Öl- und Gasförderung als auch über seine Tochter Plenitude im Ausbau erneuerbarer Energien aktiv. Im Juni 2026 nahm Plenitude den 220-Megawatt-Solarpark Villarino in der spanischen Region Castilla y León in Betrieb, eine der größten Photovoltaikanlagen der Region mit einer geschätzten Jahresproduktion von über 400.000 Megawattstunden. Das Projekt zeigt, wie Eni seinen klassischen Energiekonzern um ein wachsendes Standbein aus erneuerbaren Erzeugungskapazitäten ergänzt, was langfristig eine zusätzliche, planbarere Ertragsquelle neben dem volatileren Öl- und Gasgeschäft schaffen soll.

Auf Rang zwei folgt Repsol mit 4,69 Prozent. Der spanische Energiekonzern fördert Öl und Gas und betreibt zugleich ein bedeutendes Raffinerie- und Chemiegeschäft. Am 16. Juni 2026 unterzeichnete Repsol mit der venezolanischen Regierung und dem staatlichen Ölkonzern PDVSA eine Absichtserklärung zur Prüfung eines neuen Fördergebiets namens Horcón südöstlich des Maracaibo-Sees. Das Abkommen reiht sich in eine Serie von Vereinbarungen mit Venezuela ein, wo Repsol nach eigenen Angaben seit 1993 ununterbrochen aktiv ist, und unterstreicht die Strategie des Konzerns, sein internationales Fördergeschäft auch in politisch komplexen Märkten auszubauen, um die Produktionsbasis für künftige Cashflows zu sichern.

Den dritten Platz belegt ABN Amro mit 4,64 Prozent. Die niederländische Großbank betreibt klassisches Privat- und Firmenkundengeschäft mit Schwerpunkt auf Hypotheken und Vermögensverwaltung. Im Juni 2026 stellte die Bank den neuen Service ZekerStarten vor, der Erstkäufern auf dem niederländischen Wohnungsmarkt vorab Klarheit über ihre Kreditwürdigkeit gibt und nach Unterschrift des Kaufvertrags innerhalb von drei Tagen eine verbindliche Finanzierungszusage liefert. Erstkäufer bieten zunehmend ohne Finanzierungsvorbehalt, um auf dem angespannten Markt überhaupt eine Chance zu haben, ein Risiko, dem ABN Amro mit diesem schnelleren Prozess entgegenwirken will. Für die Bank ist das ein Baustein, um junge Kunden früh an sich zu binden und das Hypothekengeschäft als verlässliche Ertragsquelle zu festigen. Dass mit zwei Energiekonzernen und einer Großbank die Spitze gebildet wird, passt zur Sektorlogik des Fonds: Genau diese Branchen liefern in der Eurozone traditionell die verlässlichsten und höchsten Ausschüttungen.

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Über ein Drittel Finanzwerte, Frankreich und Italien knapp vorn

Die Sektoraufteilung zeigt ein deutliches Übergewicht der Finanzdienstleister mit 34,11 Prozent, gefolgt von zyklischem Konsum mit 13,98 Prozent, Energie mit 11,47 Prozent und Versorgern mit 8,84 Prozent. Regional führen Frankreich mit 23,38 Prozent und Italien mit 23,28 Prozent nahezu gleichauf, vor den Niederlanden mit 17,14 Prozent, Spanien mit 13,17 Prozent und Deutschland mit 12,58 Prozent. Sechs Länder decken damit praktisch den gesamten Fonds ab. Trotzdem dominiert kein einzelnes Land den ETF, anders als beispielsweise in einem klassischen MSCI World ETF.

Wertentwicklung, Risiko und der direkte Vergleich zum größten Konkurrenten

Die Wertentwicklung fiel zuletzt kräftig aus. Auf Jahressicht weist der Fonds ein Plus von 25,85 Prozent aus, über drei Jahre kumuliert 75,48 Prozent, über fünf Jahre 84,52 Prozent und seit Auflage 85,08 Prozent. In den Kalenderjahren 2023 bis 2025 lag der Fonds durchweg im Plus, mit einem besonders starken Jahr 2025 von 33,06 Prozent, nur 2022 stand mit minus 10,17 Prozent ein Verlust zu Buche.

Im direkten Vergleich mit dem State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats, dem nach Fondsvolumen größten vergleichbaren ETF, zeigt sich ein deutlicher Renditevorsprung über mehrere Zeiträume. Über ein Jahr liegt der Xtrackers mit 25,85 Prozent klar vor den 11,45 Prozent des SPDR, über drei Jahre mit 75,48 gegenüber 50,56 Prozent und über fünf Jahre mit 84,52 gegenüber 51,16 Prozent. Auch in den Kalenderjahren 2024 und 2025 lag der Xtrackers mit 10,68 und 33,06 Prozent jeweils vor dem SPDR mit 8,58 und 20,06 Prozent.

Der Grund liegt in der unterschiedlichen Sektorzusammensetzung. Der SPDR gewichtet Industrie mit 22,77 Prozent und Versorger mit 20,12 Prozent vergleichsweise hoch, während Finanzwerte dort nur 22,72 Prozent stellen. Der Xtrackers ist mit 34,11 Prozent Finanzanteil deutlich stärker auf Banken und Versicherer ausgerichtet. Europäische Bankaktien erlebten 2025 nach Einschätzung mehrerer Marktbeobachter ihr bestes Jahr seit den späten 1980er beziehungsweise frühen 1990er Jahren, getragen von robusten Eigenkapitalrenditen, hohen Kapitalpuffern, anhaltend attraktiven Nettomargen trotz sinkender Zinsen und einer Rückkehr internationaler Anleger in den lange als Value-Falle gemiedenen Sektor. Spanische und italienische Institute gehörten zu den stärksten Gewinnern, was sich direkt im Frankreich- und Italien-Schwerpunkt sowie im Spanien-Anteil dieses Fonds spiegelt. Der breiter über Industrie und Versorger gestreute SPDR profitierte von dieser spezifischen Bankenrally entsprechend weniger.

Ob sich dieser Vorsprung fortsetzt, hängt maßgeblich davon ab, ob europäische Banken ihre Stärke behalten. Mehrere Ratingagenturen und Analysehäuser gehen für 2026 von einem grundsätzlich stabilen Ausblick mit weiterhin zweistelligen Eigenkapitalrenditen aus, warnen aber zugleich, dass sich der Fokus von reinen Zinserträgen auf Wachstum und Effizienz verschiebt und der außergewöhnlich starke Rückenwind von 2025 kaum wiederholbar erscheint. Sinkende Leitzinsen könnten die Nettozinsmargen schrittweise schmälern, während ein möglicher Konjunkturabschwung die Kreditqualität belasten würde. Der Vorsprung der Vergangenheit ist damit kein verlässlicher Indikator für die kommenden Jahre.

Bei der Dividende zeigt sich ein ähnliches Bild wie bei der Rendite. Die aktuelle Ausschüttungsrendite liegt bei 4,34 Prozent, in den vollen Kalenderjahren 2022 bis 2025 lag sie zwischen 3,99 und 6,28 Prozent, durchweg höher als beim SPDR mit 3,10 bis 4,69 Prozent im selben Zeitraum. Auch hier liefert der höhere Bankenanteil einen Teil der Erklärung, da europäische Finanzinstitute historisch überdurchschnittlich hohe Ausschüttungsquoten und Aktienrückkäufe liefern.

Beim Risiko unterscheiden sich die beiden Fonds kaum. Die Volatilität liegt über ein Jahr bei 10,04 Prozent, über drei Jahre bei 12,12 Prozent und über fünf Jahre bei 13,72 Prozent, nahezu identisch mit den Werten des SPDR. Deutlich größer ist der Unterschied beim maximalen Drawdown seit Auflage: minus 71,38 Prozent beim Xtrackers gegenüber minus 38,11 Prozent beim SPDR. Dieser Wert stammt aus der Finanzkrise 2008 und zeigt, wie heftig ein bankenlastiger Dividendenfonds in einer echten Systemkrise einbrechen kann, deutlich heftiger als ein breiter über Industrie, Versorger und Finanzwerte gestreuter Vergleichsindex. Über fünf Jahre liegen beide Fonds mit minus 23,09 und minus 23,96 Prozent dagegen wieder nahe beieinander.

Für wen sich dieser Dividenden-ETF eignet

Der Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend eignet sich für einkommensorientierte Anleger, die eine im historischen Vergleich überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite suchen und bereit sind, dafür eine ausgeprägte Konzentration auf wenige Länder und den Finanzsektor zu akzeptieren. Wer von einer anhaltenden Stärke europäischer Banken überzeugt ist, findet hier einen Fonds, der von genau dieser Entwicklung in besonderem Maß profitiert hat und auch künftig stärker davon abhängt als breiter diversifizierte Dividendenkonkurrenten. Wer dagegen eine ausgewogenere Sektorverteilung mit weniger Bankenabhängigkeit sucht, könnte mit einem breiter gestreuten Produkt wie dem SPDR besser bedient sein. Als alleiniger Depotbaustein ist der Fonds wegen seiner engen Auswahl von nur 53 Titeln und der regionalen Konzentration auf sechs Länder ungeeignet, als gezielte, einkommensstarke Ergänzung zu einem breiteren Portfolio kann er dagegen eine sinnvolle Rolle spielen.

Daniel Dünn, Redaktion Traderfox (finanzen.net).

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Aktien-ETFs unterliegen Kursschwankungen, zwischenzeitliche Verluste sind möglich. Vergangene Renditen und Dividenden sind keine Garantie für die Zukunft.

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