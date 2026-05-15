Dividenden-ETF Europa

Gleichgewichtet statt nach Börsenwert und mit einer Renditehistorie, die nahezu alle großen europäischen Dividenden-ETFs schlägt, doch die aktuelle Dividendenrendite irritiert auf den ersten Blick.

Das Wichtigste in Kürze:

161 europäische Dividendentitel, alle nahezu gleich gewichtet, kein Unternehmen über 1,2 Prozent, und trotzdem hat der ETF die meisten großen europäischen Dividendenkonkurrenten über drei und fünf Jahre geschlagen.

An der Spitze stehen kein Versicherer und kein Versorger, sondern ein norwegischer Gaskonzern, ein Aluminiumhersteller und ein niederländischer Halbleiterausrüster, was zeigt, wie anders dieser Korb aufgebaut ist.

Warum die aktuelle Dividendenrendite auf den Datenportalen auf unter ein Prozent fällt, obwohl der Fonds in den vergangenen vier Kalenderjahren stets zwischen 3,9 und 5,0 Prozent ausschüttete.

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Wer an europäische Dividenden-ETFs denkt, stößt schnell auf eine Handvoll bekannter Produkte, die den Euro STOXX oder MSCI Europe nach Dividendenrendite filtern. Der L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF geht einen anderen Weg: Er wählt seine 161 Titel nicht nur nach Dividende, sondern nach Dividendenwachstum und Qualitätskriterien aus, schließt Großbritannien bewusst aus und gewichtet alle Positionen nahezu gleich. Das Ergebnis ist ein Korb, der über drei und fünf Jahre fast alle großen europäischen Dividendenkonkurrenten in der Rendite übertrifft, und das bei vergleichbarer Schwankung.

Gleichgewichtet, qualitätsgeprüft und ohne Großbritannien

Der L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF EUR Dist bildet den FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Index ab, einen Index, dessen sperriger Name sein Programm verrät. Aus dem investierbaren europäischen Aktienmarkt (ohne Großbritannien) filtert der Index diejenigen Unternehmen heraus, die ein überdurchschnittliches Dividendenwachstum und gleichzeitig hohe Qualitätskennzahlen aufweisen. Titel, die ESG-Kriterien nicht erfüllen, und bestimmte kontroverse Geschäftsfelder werden ebenso ausgeschlossen wie Immobiliengesellschaften (REITs). Aktuell sind daraus 161 Positionen entstanden.

Die wichtigste Besonderheit ist die Gleichgewichtung. Während die meisten Dividenden-ETFs ihre Aktien nach Börsenwert oder nach Dividendenhöhe gewichten, erhält hier jede Position bei der regelmäßigen Neugewichtung nahezu denselben Anteil. Das Ergebnis zeigt sich sofort in den Zahlen: Die zehn größten Werte stellen zusammen nur 10,22 Prozent. In einem klassischen marktkapitalisiert gewichteten ETF wäre dieser Anteil zwei- bis dreimal so hoch. Kein Einzelwert und kein Schwergewicht kann den Fonds allein bewegen, und genau das macht die Gleichgewichtung zu einem eingebauten Schutz gegen Klumpenrisiken.

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Der zweite bewusste Eingriff ist der Ausschluss Großbritanniens. Viele europäische Dividenden-ETFs enthalten britische Werte, die in Pfund notieren und deren Erträge damit einem zusätzlichen Währungsrisiko unterliegen. Hier fehlen sie, was den Fonds auf die Eurozone und angrenzende europäische Märkte fokussiert.

Umgesetzt wird das über ein optimiertes Sampling, der Fonds kauft also eine repräsentative Auswahl der Indexwerte. Die laufenden Kosten liegen bei 0,25 Prozent pro Jahr. Das ist im Vergleichsfeld der großen europäischen Dividenden-ETFs günstig: Der SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats kostet 0,30 Prozent, der iShares Euro Dividend 0,40 Prozent, und selbst der Franklin European Quality Dividend kommt auf 0,25 Prozent bei deutlich kleinerem Fondsvolumen. Mit rund 307 Millionen Euro ist der L&G kein Riese, aber der Fonds ist seit September 2025 von rund 240 Millionen Euro kräftig gewachsen, ein Zeichen steigender Nachfrage. Aufgelegt wurde er im April 2021. Die Erträge werden vierteljährlich ausgeschüttet.

Warum Qualitätsdividenden aus Kontinentaleuropa gerade gefragt sind

Die Strategie dieses ETFs hat im aktuellen Umfeld mehrere Rückenwinde. Europäische Aktien werden gegenüber den US-Börsen weiterhin mit einem deutlichen Bewertungsabschlag gehandelt, was Dividendentitel mit solidem Geschäftsmodell für ertragsorientierte Anleger besonders attraktiv macht. Die steigenden europäischen Fiskalausgaben für Verteidigung und Infrastruktur kommen konjunktursensiblen Branchen wie Industrie und Grundstoffen zugute, die in diesem ETF stark vertreten sind. Hinzu kommt ein schwächerer US-Dollar, der Kapital von US-Anlagen zurück nach Europa zieht, sowie ein Zinsniveau, das zwar von den Hochs zurückkommt, aber Versicherern und Finanzwerten noch immer höhere Anlageerträge beschert.

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Dem stehen Risiken gegenüber. Europas Wirtschaftswachstum bleibt strukturell langsamer als das der USA, und der hohe Anteil an Finanzwerten und Energiekonzernen macht den Fonds empfindlich für Konjunktureinbrüche und Rohstoffpreisschwankungen. Die Gleichgewichtung, die bei Aufwärtstrends breiter Märkte von Vorteil ist, bedeutet umgekehrt auch, dass der Fonds in engen, von wenigen Schwergewichten getriebenen Rallys zurückbleiben kann. Und sollte sich die geopolitische Lage entspannen, könnten die aktuell hohen Energiepreise, von denen gleich mehrere Top-Positionen profitieren, unter Druck geraten. Dividendenfokussierte Strategien bleiben unter dem Strich ein Stilfaktor: Sie liefern in manchen Marktphasen Mehrwert und in anderen nicht, weshalb sie eher als Ergänzung denn als Ersatz eines breiten Marktbausteins zu verstehen sind.

Equinor, Norsk Hydro und BE Semiconductor: drei Nordeuropäer an der Spitze

Da alle Positionen nahezu gleichgewichtet sind, ist die Rangfolge der Top-3 weniger eine Frage der Dominanz als ein Momentaufnahme. Die drei größten Werte liegen zwischen 1,09 und 1,16 Prozent, ein Band, das die Gleichgewichtungslogik gut illustriert.

Aktuell größte Position ist Equinor mit 1,16 Prozent. Der norwegische Energiekonzern ist Europas größter Gaslieferant und betreibt Öl- und Gasfelder vorwiegend auf dem norwegischen Kontinentalschelf. Am 19. Juni 2026 gab Equinor bekannt, gemeinsam mit seinen Partnern rund 4 Milliarden norwegische Kronen (umgerechnet etwa 360 Mio. Euro) in das TWIN-Projekt auf dem Troll-Feld in der Nordsee zu investieren. Die neue Unterwasserentwicklung soll ab 2028 rund 11 Milliarden Kubikmeter zusätzliches Erdgas liefern. Allein das Troll-Feld deckt rund 10 Prozent des europäischen Gasbedarfs. Die Investition zeigt, wie Equinor seine Produktionsbasis systematisch verlängert und damit die Grundlage für weitere Dividendenzahlungen sichert.

Auf Rang zwei folgt Norsk Hydro mit 1,09 Prozent. Der norwegische Konzern ist einer der weltgrößten Aluminiumhersteller und zugleich Betreiber von Wasserkraftwerken. Am 29. April 2026 meldete Norsk Hydro für das erste Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,07 norwegischen Kronen (0,19 Euro je Aktie), ein Plus von 27 Prozent gegenüber den 1,63 Kronen (0,15 Euro) im Vorjahreszeitraum. Höhere Aluminiumpreise und gestiegene Absatzmengen trugen das Wachstum, während die starke norwegische Krone und niedrigere Stromproduktion teilweise gegenrechneten. Als energieintensiver Produzent mit eigener Wasserkraft profitiert Norsk Hydro von steigender Aluminiumnachfrage, insbesondere aus dem Bau- und Transportsektor.

Den dritten Platz teilt sich BE Semiconductor Industries ebenfalls mit 1,09 Prozent. Der niederländische Hersteller von Halbleiter-Bestückungsmaschinen ist Marktführer bei der sogenannten Hybrid-Bonding-Technologie, mit der Chips dichter und leistungsfähiger zusammengefügt werden, ein Schlüsselverfahren für KI-Rechenzentren und Hochleistungsspeicher. Am 23. April 2026 meldete das Unternehmen für das erste Quartal einen Umsatz von 184,9 Millionen Euro, ein Plus von 28,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal von 144,1 Millionen Euro. Der Nettogewinn stieg um 63,8 Prozent auf 51,6 Millionen Euro, und der Auftragseingang verdoppelte sich auf 269,7 Millionen Euro. Dass ein KI-getriebener Halbleiterwert in einem Dividenden-ETF auftaucht, überrascht auf den ersten Blick, erklärt sich aber durch die Qualitätskriterien des Index: BE Semiconductor verbindet starkes Dividendenwachstum mit hoher Profitabilität.

Über 43 Prozent Finanzwerte, Frankreich vor Italien und Deutschland, und eine auffällige Dividendenstatistik

Die Branchenaufteilung zeigt eine klare Übergewichtung der Finanzdienstleister mit 43,26 Prozent, gefolgt von Industrie mit 12,22 Prozent, Versorgern mit 9,75 Prozent und Grundstoffen mit 9,19 Prozent. Die Technologie, die in einem MSCI World rund 28 Prozent stellt, spielt hier eine untergeordnete Rolle. Der Fonds ist also ein ausgeprägt zyklisch-defensiver Korb mit starkem Finanzschwerpunkt. Regional führt Frankreich mit 15,44 Prozent, vor Italien mit 12,33 Prozent, Deutschland mit 12,26 Prozent und Spanien mit 9,91 Prozent. Die Verteilung ist breit, kein Land dominiert, was zusammen mit der Gleichgewichtung für eine ungewöhnlich ausgeglichene Streuung sorgt.

Die Wertentwicklung fällt stark aus und sticht aus dem Vergleichsfeld heraus. Auf Jahressicht weist der ETF ein Plus von 29,50 Prozent aus, über drei Jahre kumuliert 94,39 Prozent, über fünf Jahre 112,09 Prozent und seit Auflage im April 2021 rund 118 Prozent. In den Kalenderjahren 2023 bis 2025 lag der Fonds durchweg im Plus, mit 17,83, 14,31 und besonders starken 37,99 Prozent im vergangenen Jahr. Im schwachen Börsenjahr 2022 betrug der Verlust lediglich 4,10 Prozent, deutlich weniger als beim MSCI World mit 12,96 Prozent. Im laufenden Jahr liegen beide fast gleichauf: der L&G bei 11,62 Prozent, der MSCI World bei 12,49 Prozent. Das sind historische Werte und keine Prognose.

Bei der Dividende fällt eine Zahl ins Auge, die auf den ersten Blick irritiert. Die aktuelle Ausschüttungsrendite auf justETF liegt bei 0,98 Prozent, die Rendite der vergangenen zwölf Monate bei 1,26 Prozent. Das steht in auffälligem Kontrast zu den vollen Kalenderjahren: 2022 lag die Ausschüttungsrendite bei 3,87 Prozent, 2023 bei 4,99 Prozent, 2024 bei 4,78 Prozent und 2025 bei 4,61 Prozent. Die Erklärung ist saisonaler Natur. Der ETF schüttet vierteljährlich aus, im März, Juni, September und Dezember. Europäische Unternehmen zahlen ihre Jahresdividenden aber ganz überwiegend im zweiten Quartal (April bis Juni). Die größten ETF-Ausschüttungen fließen entsprechend im Juni und vor allem im September, wenn der Fonds die gesammelten Dividenden weiterreicht. Die rollierenden Zwölfmonatswerte erfassen zu jedem Zeitpunkt im Jahr einen anderen Ausschnitt dieser saisonalen Verteilung. Wer im Juni draufschaut, sieht eine künstlich niedrige Trailing-Rendite, weil die Hauptausschüttung gerade erst begonnen hat oder noch aussteht. Die vollen Kalenderjahre, die alle vier Quartale abdecken, geben das verlässlichere Bild: Zwischen 3,9 und 5,0 Prozent pro Jahr hat der ETF in den vergangenen vier Jahren ausgeschüttet.

Beim Risiko liegt der Fonds im mittleren Bereich. Die Volatilität betrug über ein Jahr 11,32 Prozent, über drei Jahre 15,68 Prozent und über fünf Jahre 17,17 Prozent. Der maximale Rückschlag über fünf Jahre lag bei 20,40 Prozent, seit Auflage ebenfalls bei 20,40 Prozent. Im Vergleich zum MSCI World (Fünfjahresvolatilität 14,70 Prozent, Drawdown 20,45 Prozent) schwankt der L&G etwas stärker, was angesichts des Branchenfokus auf Finanzwerte und Energie nicht überrascht. Das Rendite-Risiko-Verhältnis über drei Jahre liegt mit 1,58 dennoch klar über dem des MSCI World mit 1,35, was vor allem der starken Dreijahresrendite geschuldet ist.

Für wen sich der Dividenden-ETF eignet

Der L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight eignet sich für einkommensorientierte Anleger, die regelmäßige vierteljährliche Ausschüttungen aus einem breit gestreuten europäischen Korb schätzen und bewusst ein Gegengewicht zur US- und Technologielastigkeit eines Welt-ETFs suchen. Die Gleichgewichtung, die Qualitätsfilter und der Verzicht auf Großbritannien machen den Fonds zu einem eigenständigen Baustein, der anders gebaut ist als die gängigen Euro-STOXX- oder MSCI-Europe-Dividenden-ETFs. Mit 0,25 Prozent TER gehört er zu den günstigsten im Feld, und seine historische Rendite über drei und fünf Jahre liegt deutlich über der der meisten Konkurrenten. Wer dagegen auf eine lange, geprüfte Historie Wert legt, sollte bedenken, dass der Fonds erst seit April 2021 am Markt ist und mit rund 307 Millionen Euro kleiner als die großen Platzhirsche bleibt. Als alleiniger Baustein wäre der Korb zu regional und zu stark auf Finanzwerte konzentriert; als ausschüttungsstarke, US-freie Ergänzung zu einem breiten Welt-ETF füllt er dagegen eine Lücke, die viele Portfolios offen lassen.

Daniel Dünn, Redaktion TraderFox (finanzen.net)

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Aktien-ETFs unterliegen Kursschwankungen, zwischenzeitliche Verluste sind möglich.

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