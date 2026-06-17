Dividenden-ETF

Dieser Dividenden-ETF baut die Welt bewusst anders zusammen als ein klassischer Index und gewichtet seine Schwergewichte nicht nach Börsenwert, sondern nach den tatsächlich gezahlten Dividenden.

Das Wichtigste in Kürze:

Statt nach Börsenwert sortiert dieser ETF 100 Konzerne aus den Industrieländern nach der Höhe ihrer tatsächlich gezahlten Dividende, mit harter Kappe gegen Übergewichte.

An der Spitze stehen keine Tech-Riesen, sondern Energie-, Telekom- und Finanzwerte, und die USA wiegen nur rund ein Viertel.

Warum die Strategie in der Vergangenheit erstaunlich schwankungsarm war und wo trotzdem die Tücken einer Dividendenjagd liegen.

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Die meisten Welt-ETFs sortieren ihre Aktien nach Börsenwert, und genau deshalb stehen bei ihnen NVIDIA, Apple und Microsoft ganz oben. Der VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF dreht dieses Prinzip um. Er versammelt 100 Unternehmen aus den Industrieländern und gewichtet sie nach der absoluten Höhe ihrer gezahlten Dividenden. Das Ergebnis ist ein Portfolio, das mit einem klassischen Weltindex nur noch wenig gemein hat: an der Spitze Energie-, Telekom- und Finanzkonzerne, die Technologie praktisch ausgeblendet, die USA weit zurückgestutzt. Für einkommensorientierte Anleger ist das reizvoll, verlangt aber, die Eigenheiten dieser Strategie genau zu verstehen.

Hundert Dividendenzahler, gewichtet nach ausgezahlten Euro

Der VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF bildet den Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select nach. Aus den großen Standardwerten der Industrieländer filtert dieser Index die 100 Titel mit der höchsten Dividendenrendite heraus, die zugleich mehrere Qualitätshürden nehmen: Die Dividende muss als tragfähig gelten, gemessen unter anderem an einer erwarteten Ausschüttungsquote von unter 75 Prozent, Immobiliengesellschaften (REITs) sind ausgeschlossen, und ein ESG-Screening filtert kontroverse Geschäftsfelder heraus. Damit will der Index die typische Falle einer reinen Renditejagd vermeiden, bei der hohe Ausschüttungen oft nur die Kehrseite eingebrochener Kurse oder überdehnter Bilanzen sind.

Ungewöhnlich ist die Gewichtung. Nicht der Börsenwert entscheidet über das Gewicht einer Aktie, sondern die absolute Summe der in den vergangenen zwölf Monaten gezahlten Dividenden. Wer in Euro und Cent am meisten ausschüttet, wiegt am schwersten. Damit kein Konzern und keine Branche zu dominant wird, greifen zwei Grenzen: maximal 5 Prozent je Einzelwert und höchstens 40 Prozent je Sektor. Überprüft und neu zusammengestellt wird der Index halbjährlich, im Juni und Dezember. Umgesetzt wird das über eine vollständige physische Replikation, der ETF hält also alle Indextitel echt im Bestand.

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Mit rund 8,06 Milliarden Euro Fondsvolumen (Stand justETF, Juni 2026) gehört der Fonds zu den großen ausschüttenden Dividenden-ETFs und ist entsprechend etabliert. Die laufenden Kosten liegen bei 0,38 Prozent pro Jahr. Für einen breiten Standard-Welt-ETF wäre das viel, im Feld der strategischen Dividenden-ETFs ist es ein mittlerer Wert, vergleichbare Produkte kosten zwischen 0,29 und 0,46 Prozent. Die Dividenden werden nicht thesauriert, sondern vierteljährlich ausgeschüttet, was den Fonds für Anleger interessant macht, die einen regelmäßigen Zahlungsstrom suchen.

Chancen, Risiken und der Reiz der Dividendenstrategie

Der Reiz einer solchen Strategie liegt für einkommensorientierte Anleger auf der Hand. Statt allein auf Kurszuwächse zu setzen, fließt regelmäßig Geld aufs Konto, das sich entnehmen oder wieder anlegen lässt. Weil der Index gezielt etablierte, ausschüttungsstarke Konzerne mit tragfähigen Quoten auswählt, fällt die Schwankungsbreite in der Vergangenheit niedriger aus als bei einem breiten Aktienmarkt, dazu weiter unten mehr. Und weil die Auswahl quer über die Industrieländer streut, statt dem Börsenwert zu folgen, hängt der Fonds deutlich weniger an den großen US-Technologiewerten als ein klassischer Weltindex, ein Diversifikationsargument, das gerade in Phasen zählt, in denen die US-Tech-Schwergewichte schwächeln.

Die Kehrseite gehört genauso auf den Tisch. Wer Dividenden in den Mittelpunkt stellt, kauft automatisch eine kräftige Schlagseite zu wenigen Branchen: Finanzwerte und Energie dominieren, während Technologie praktisch fehlt. In Marktphasen, in denen Wachstumswerte den Ton angeben, kann ein solcher value-lastiger Korb daher spürbar zurückbleiben. Die Fondswährung ist Euro, das Währungsrisiko der vielen ausländischen Titel bleibt aber unbesichert. Und so defensiv die jüngsten Schwankungswerte wirken: Einen tiefen Einbruch hat der Fonds in seiner Geschichte bereits durchlaufen, ein reines Aktienprodukt bleibt es allemal.

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Eingebettet ist all das in einen länger laufenden Trend. Mit alternder Anlegerschaft und dem Wunsch nach planbaren Erträgen gewinnen Ausschüttungsstrategien an Zulauf. Zugleich sind klassische Weltindizes so stark auf eine Handvoll US-Technologiekonzerne konzentriert wie selten zuvor, was einen bewusst anders gebauten, US-leichten Baustein als Ergänzung attraktiver macht.

Exxon, Verizon und TotalEnergies an der Spitze

Aus dem beschriebenen Verfahren ergeben sich genau 100 Positionen. Morningstar attestiert dem zugrunde liegenden Index eine ausgeprägte Value-Ausrichtung, das Bewertungsniveau dürfte also unter dem eines wachstumslastigen Weltindex liegen. Die zehn größten Werte kommen zusammen auf 36,23 Prozent. Das ist bei nur 100 Titeln eine spürbare Konzentration, durch die 5-Prozent-Kappe je Aktie bleibt die Spitze aber gedeckelt.

Die größte Position ist Exxon Mobil mit 5,94 Prozent. Der integrierte Energiekonzern fördert und verarbeitet Öl und Gas, betreibt Raffinerien und Petrochemie und baut zuletzt sein Flüssiggasgeschäft aus. Für einen nach Dividendensumme gewichteten Index ist Exxon aus gutem Grund ein Schwergewicht: Allein im ersten Quartal 2026 schüttete der Konzern laut seiner Mitteilung vom 1. Mai 2026 rund 4,3 Milliarden US-Dollar an Dividenden aus, Teil von insgesamt 9,2 Milliarden US-Dollar, die über Dividenden und Aktienrückkäufe an die Aktionäre flossen. Operativ verwies das Unternehmen auf eine Rekordförderung in Guyana und die erste Flüssiggas-Lieferung aus dem Projekt Golden Pass.

Auf Rang zwei folgt Verizon Communications mit 4,74 Prozent. Der US-Telekomkonzern verdient sein Geld mit Mobilfunk sowie Internet- und TV-Diensten und gilt seit Jahren als verlässlicher, hochrentierlicher Dividendenzahler. Am 16. Juni 2026 kündigte Verizon eine Kundenoffensive an: ein Treueprogramm für alle Kunden mit Rückvergütungen, den Wegfall von Aktivierungs- und Upgrade-Gebühren sowie neue Tarife, darunter einen vergünstigten Einstiegstarif und ein gebündeltes Angebot aus Mobilfunk und Heim-Internet. Solche Schritte sollen die Kundenabwanderung bremsen und die Umsätze stabilisieren, aus denen die Dividende gespeist wird.

Den dritten Platz belegt TotalEnergies mit 3,82 Prozent. Der französische Mehr-Energien-Konzern ist in Öl, Gas, Flüssiggas und zunehmend in kohlenstoffarmer Stromerzeugung aktiv. Am 18. Juni 2026 stellte das Unternehmen auf der Pariser Technologiemesse VivaTech sein neues globales Überwachungszentrum MethaneLive vor, mit dem es Methanemissionen datenbasiert senken will. Für einen ESG-gescreenten Dividendenindex passt ein etablierter europäischer Energiezahler mit sichtbarer Nachhaltigkeitsagenda ins Bild. Dass mit Exxon und TotalEnergies zwei Energiekonzerne und mit Verizon ein Telekomwert die Spitze bilden, ist kein Zufall: Es sind Branchen mit traditionell hohen absoluten Ausschüttungen, und genau die belohnt die Gewichtungslogik des Index.

Viel Finanz und Energie, wenig USA, niedrige Schwankung

Die Aufteilung zeigt, wie eigenwillig der Fonds gebaut ist. Auf Sektorebene führen die Finanzdienstleister mit 31,38 Prozent, gefolgt von Energie mit 20,48 Prozent, Gesundheitswesen mit 9,07 Prozent und Telekommunikation mit 8,66 Prozent. Technologie taucht mit 0,28 Prozent praktisch nicht auf, Immobilien gar nicht, was der REIT-Ausschluss erklärt (Stand justETF, Juni 2026). Damit ist der Fonds fast das Spiegelbild eines klassischen Weltindex, in dem die Technologie dominiert. Regional fällt die im Dividendenuniversum typische US-Untergewichtung auf: Die USA stellen nur 24,17 Prozent, deutlich weniger als die rund zwei Drittel eines marktkapitalisierten Weltindex. Dahinter verteilt sich das Gewicht breit über Frankreich (10,16 Prozent), Großbritannien (9,29 Prozent), Deutschland (6,89 Prozent), Kanada (6,84 Prozent), die Schweiz (6,57 Prozent), Japan (6,40 Prozent) und Australien (6,30 Prozent).

Die Wertentwicklung fiel zuletzt stark aus. Auf Jahressicht weist justETF ein Plus von 28,19 Prozent aus, über drei Jahre kumuliert 72,20 Prozent, über fünf Jahre 125,56 Prozent und seit Auflage im Mai 2016 rund 222,91 Prozent (Stand justETF, Juni 2026, inklusive Ausschüttungen). Bemerkenswert ist die Beständigkeit: In den Kalenderjahren 2022 bis 2025 stand jeweils ein Plus zu Buche, von 15,76 Prozent im schwachen Börsenjahr 2022 bis 23,78 Prozent im Jahr 2025. Das sind historische Werte und keine Vorschau auf die Zukunft.

Beim eigentlichen Zweck, der Ausschüttung, kommt der Fonds aktuell auf eine Ausschüttungsrendite von 3,16 Prozent, bezogen auf die vergangenen zwölf Monate auf 3,92 Prozent bei einer Dividende von 1,65 Euro je Anteil. Auffällig ist der Rückgang dieser Kennzahl: 2022 und 2023 lag die Ausschüttungsrendite noch bei gut 5 Prozent, seither ist sie gesunken. Das liegt weniger an fallenden Dividenden, die je Anteil ungefähr stabil blieben, als an den kräftig gestiegenen Kursen, die die prozentuale Rendite drücken. Ausgezahlt wird vierteljährlich.

Beim Risiko überrascht der Fonds positiv. Die Volatilität lag über fünf Jahre bei 10,36 Prozent, über drei Jahre bei 9,96 und über ein Jahr bei 8,16 Prozent (Stand justETF, Juni 2026), klar unter den rund 14 bis 15 Prozent, die ein breiter Welt-ETF über fünf Jahre typischerweise zeigt. Die defensive Branchenmischung und die niedrigere US-Lastigkeit glätten die Ausschläge. Das darf aber nicht über das Verlustpotenzial hinwegtäuschen: Der maximale Rückschlag über fünf Jahre betrug knapp 14 Prozent, seit Auflage jedoch gut 36 Prozent, Letzteres im Corona-Crash. Wer einsteigt, muss zwischenzeitliche Einbrüche in dieser Größenordnung aushalten können.

Für wen sich der Dividenden-ETF eignet

Der VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders eignet sich vor allem für einkommensorientierte Anleger, die regelmäßige, vierteljährliche Ausschüttungen schätzen und einen bewussten Gegenpol zum US- und technologielastigen Standard-Weltindex suchen. Die Auswahl nach tragfähiger Dividende und die Deckelung von Einzelwerten und Sektoren sorgen für eine andere Risikoverteilung als bei einer reinen Renditejagd, und die in der Vergangenheit niedrige Schwankungsbreite passt zu einem eher defensiven Profil. Wer den Fonds einordnet, sollte zugleich seine Schlagseite kennen: über 30 Prozent Finanzwerte, gut 20 Prozent Energie und so gut wie keine Technologie. In einer von Wachstumswerten getriebenen Hausse kann der Korb deshalb hinter einem breiten Weltindex zurückbleiben, und die laufenden Kosten von 0,38 Prozent liegen über denen eines simplen Standard-ETFs. Als alleiniger Baustein wäre der Fonds einseitig; als ausschüttungsstarke, US-leichte Ergänzung zu einem breiten Welt-ETF deckt er dagegen einen Bereich ab, den marktkapitalisierte Indizes gerade nicht betonen.

Daniel Dünn, Redaktion TraderFox (finanzen.net)

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Aktien-ETFs unterliegen Kursschwankungen, zwischenzeitliche Verluste sind möglich.

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