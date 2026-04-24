Edelmetall im Fokus

Der chinesische Goldmarkt erlebt einen historischen Aufschwung: Im ersten Quartal 2026 flüchteten Anleger in Rekordtempo in goldbesicherte ETFs, während die Zentralbank ihre Bestände unaufhörlich aufstockt.

• Chinesische Gold-ETFs mit stärksten Zuflüssen ihrer Geschichte

• People’s Bank of China baute ihre Goldreserven im März zum siebzehnten Mal in Folge aus

• Goldabhebungen an der Shanghai Gold Exchange bei 134 Tonnen



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Der chinesische Markt für Gold-ETFs hat im ersten Quartal 2026 eine historische Dynamik entwickelt. Laut dem aktuellen Marktbericht des World Gold Council (WGC) trieben die Preisrally des Edelmetalls sowie die Volatilität anderer inländischer Anlageklassen diese Entwicklung voran. Die Bestände chinesischer Gold-ETFs erreichten infolgedessen ein neues Rekordhoch. Sowohl private als auch institutionelle Akteure nutzten das Edelmetall verstärkt zur Absicherung ihrer Portfolios.

Kontinuierliche Zukäufe der chinesischen Zentralbank

Die People’s Bank of China (PBOC) verfolgt weiterhin ihre langfristige Akkumulationsstrategie. Im März erweiterte die Zentralbank ihre Goldreserven erneut und setzte damit die Serie monatlicher Zukäufe ohne Unterbrechung fort. Der World Gold Council präzisiert in seinem Bericht: "Die PBOC meldete für den März einen weiteren Goldkauf von 5 Tonnen, womit die gesamten Goldreserven Chinas nun bei 2.313 Tonnen liegen." Diese staatlichen Käufe stützen die Marktstimmung im Großhandel und unterstreichen die Funktion von Gold als strategische Reservewährung innerhalb der nationalen Finanzarchitektur.

Erholung im physischen Großhandel

Parallel zum ETF-Segment erholte sich im März auch der physische Markt. Nach dem turnusgemäßen Nachfragerückgang im Anschluss an das chinesische Neujahrsfest verzeichnete der Großhandel wieder steigende Volumina. Ein Indikator hierfür sind die Goldabhebungen an der Shanghai Gold Exchange (SGE), die als Referenzwert für die physische Nachfrage im Land gelten. Das Markt-Update des WGC führt dazu aus: "Die Goldabhebungen von der Shanghai Gold Exchange beliefen sich im März auf insgesamt 134 Tonnen, was einen saisonalen Anstieg gegenüber Februar darstellt." Trotz des hohen Preisniveaus blieb die Nachfrage nach Anlagegold damit robust.

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Preisdiskrepanz unterstreicht chinesischen Goldhunger

Ein deutliches Indiz für die außergewöhnliche Nachfragesituation im Reich der Mitte ist der signifikante Preisaufschlag an der Shanghai Gold Exchange (SGE) gegenüber dem Weltmarkt. Die SGE-Prämien kletterten im März/April 2026 deutlich an und erreichten zeitweise zweistellige Dollar-Werte pro Feinunze über dem London-Referenzpreis. Diese Entkoppelung zeigt, dass chinesische Investoren bereit sind, einen deutlichen Aufpreis zu zahlen, um sich in einem Marktumfeld mit begrenztem physischem Angebot abzusichern. Während der globale Goldpreis primär durch makroökonomische Daten aus den USA beeinflusst wird, sorgt der lokale Nachfragedruck in China für eine eigene Preisdynamik, die das Land zunehmend zum Taktgeber für die gesamte Anlageklasse macht.

Marktdynamik durch asiatische Kapitalströme

Die Kombination aus Rekordzuflüssen im ETF-Sektor, den fortlaufenden Zentralbankkäufen und einer stabilen physischen Nachfrage festigen Chinas Einfluss auf die globale Preisfindung. Der World Gold Council analysiert die aktuelle Marktlage wie folgt: "Die Kombination aus einer schwächeren lokalen Währung und einer glanzlosen Performance anderer inländischer Vermögenswerte hat das Interesse der Anleger an Gold auf ein beispielloses Niveau getrieben." In diesem Umfeld fungieren Gold-ETFs für chinesische Investoren als primäres Instrument, um liquide in den Goldmarkt einzusteigen, während die Unsicherheit in anderen Sektoren bestehen bleibt.

Goldpreis mit Konsolidierung im Spannungsfeld der Geopolitik

Zuletzt kostete eine Feinunze Gold 4.708,53 US-Dollar (Stand 25.04.2026). Während dies auf Jahressicht einer beeindruckenden Performance von rund 40 Prozent entspricht, verdeutlicht der Kurs zugleich die jüngste Abkühlung: In den vergangenen drei Monaten musste das Edelmetall spürbare Rückschläge hinnehmen, nachdem es in der Spitze bereits deutlich höher gehandelt worden war.

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Diese Volatilität ist eng mit der Eskalation im Iran-Konflikt verknüpft. Während der Preis in der ersten Jahreshälfte 2025 extreme Rekordstände erreicht hatte, führt die aktuelle Patt-Situation im Nahen Osten zu Gewinnmitnahmen. Anleger preisen derzeit das Szenario eines langwierigen Abnutzungskrieges ein, was die initiale "Panik-Prämie" schmelzen lässt. Dennoch verhindert gerade der chinesische Goldhunger einen tieferen Fall: Für Investoren im Fernen Osten bleibt Gold angesichts der durch den Krieg gestörten globalen Lieferketten und der daraus resultierenden Inflationsgefahren der ultimative sichere Hafen, was den Kurs trotz des Quartals-Rücksetzers stabil über der 4.700-Dollar-Marke hält.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net