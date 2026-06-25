ESG-Welt-ETF

Der ETF schließt Tabak und fossile Brennstoffe aus und hat den klassischen Welt-ETF in zwei von vier Kalenderjahren geschlagen. Was der Vergleich mit dem Schwesterprodukt vom selben Emittenten offenbart.

Das Wichtigste in Kürze:

ESG-Filter bedeutet hier nicht Tech-light: Technologie stellt im ESG-ETF fast 35 Prozent, rund 5 Prozentpunkte mehr als im klassischen Pendant, und NVIDIA allein ist mit über 11 Prozent gewichtet.

Warum ausgerechnet die Basiskonsumgüter im ESG-Korb fast verschwinden, obwohl Supermarktregale keine naheliegenden ESG-Sünder sind.

2023 und 2024 schlug der ESG-ETF das klassische Pendant, 2025 und im laufenden Jahr liegt er zurück: wann sich die Wette auf ESG rechnet und wann nicht.

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Wer einen ESG-Weltfonds bespart, will gleichzeitig nachhaltig und renditestark investieren. Die Frage, ob das wirklich funktioniert, lässt sich für den Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF besonders gut beantworten, weil Xtrackers mit dem klassischen MSCI World einen direkten Vergleichspartner aus dem eigenen Haus anbietet. Gleicher Emittent, gleiche Kostenstruktur auf dem Papier, aber unterschiedliches Portfolio, unterschiedliche Rendite, und ein paar Überraschungen, die man nicht erwartet, wenn man den Begriff ESG hört.

ESG-Screening nach MSCI-Methode: was bleibt und was fliegt raus

Der Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C bildet den MSCI World ESG Screened Index ab. Der Ausgangspunkt ist das vollständige MSCI-World-Universum aus rund 1.400 Werten aus 23 Industrieländern. Aus diesem werden alle Unternehmen herausgefiltert, die in bestimmten Geschäftsbereichen tätig sind: Produzenten von Tabak, Alkohol und Schusswaffen für den Zivilmarkt, Betreiber von Glücksspiel, Hersteller von konventionellen, kontroversen und Atomwaffen, Unternehmen mit relevanten Umsätzen aus Kohle, Ölsanden oder arktischer Öl- und Gasförderung sowie Konzerne, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen. Zudem schließt der Index Firmen aus, die in schwerwiegende ESG-Kontroversen verwickelt sind, und zielt auf eine 30-prozentige Reduktion der Treibhausgasintensität gegenüber dem Mutterindex ab. Übrig bleiben 626 Positionen, deutlich weniger als die 1.454 des klassischen Xtrackers MSCI World, aber immer noch ein breiter, global diversifizierter Korb.

Mit laufenden Kosten von 0,20 Prozent pro Jahr ist der ESG-ETF deutlich teurer als das klassische Schwesterprodukt, das 0,12 Prozent kostet. Beide replizieren physisch und thesaurieren. Das Fondsvolumen liegt beim ESG-ETF bei 5,2 Milliarden Euro, beim klassischen MSCI World von Xtrackers bei 19,4 Milliarden Euro.

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Warum Basiskonsumgüter fast verschwinden, obwohl Supermärkte keine ESG-Sünder sind

Die Überraschung steckt in der Sektoraufteilung, und keine ist so erklärungsbedürftig wie der Einbruch der Basiskonsumgüter. Im klassischen Xtrackers MSCI World machen sie knapp 5 Prozent aus, im ESG-Pendant fallen sie auf 1,81 Prozent. Das klingt zunächst rätselhaft, denn Supermärkte, Konsumgüterhersteller und Haushaltswaren gelten nicht als die Problemkinder des ESG-Universums.

Der Grund liegt im Ausschlussraster. Die schwersten Werte im Bereich Basiskonsumgüter im MSCI World sind Tabakkonzerne wie Philip Morris International, Altria und British American Tobacco, deren Marktkapitalisierungen zusammen erhebliche Indexgewichte ausmachen. Hinzu kommen Alkoholhersteller wie Diageo, Heineken, Anheuser-Busch InBev und Pernod Ricard. Diese Unternehmen werden durch den ESG-Screen vollständig eliminiert. Was bleibt, sind Lebensmittelkonzerne, Drogerieprodukte und Körperpflegehersteller, doch das allein ergibt einen deutlich kleineren Sektor. Wer in den ESG-ETF investiert, nimmt damit bewusst eine Untergewichtung defensiver Konsumgüterwerte in Kauf, die sich in Marktphasen, in denen Tabak- und Alkoholaktien gut laufen, in Form von Nachperformance niederschlägt. Die Ausschlüsse sind also nicht Schikane, sondern die direkte, messbare Konsequenz der ESG-Regeln.

Wann ESG-ETFs outperformen und wann nicht: die Logik hinter den Jahresrenditen

Ein direkter Vergleich der Jahresrenditen beider Produkte offenbart ein klares Muster. Im Kalenderjahr 2022 verlor der ESG-ETF 16,05 Prozent, der klassische MSCI World nur 13,03 Prozent. Das Jahr war geprägt vom Energiepreisboom nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs: Öl- und Gaskonzerne legten zu, während Technologiewerte, die im ESG-Korb stärker vertreten sind, nach Jahren der Niedrigzinsen einbrachen. Der ESG-ETF litt auf beiden Seiten: zu wenig Energie, zu viel Tech.

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2023 drehte sich das Bild. Der ESG-ETF legte 22,34 Prozent zu, der klassische MSCI World nur 19,61 Prozent. Warum? Technologiewerte, die im ESG-Korb übergewichtet sind, führten die weltweite Rally nach dem KI-Durchbruch von ChatGPT an. NVIDIA, Microsoft und Alphabet verdoppelten und verdreifachten sich, während Energie wieder zurückblieb. Laut Morningstar-Analyse waren genau diese Übergewichte in Tech und Untergewichte in Energie die primären Treiber der ESG-Outperformance in jenem Jahr. 2024 setzte sich das Muster fort, wenn auch weniger ausgeprägt: ESG 27,33 Prozent, Klassiker 26,23 Prozent. Im stärker technologiegetriebenen Markt hatte der höhere Tech-Anteil des ESG-ETFs erneut den Vorteil.

2025 hingegen kehrte sich die Situation um. Der ESG-ETF erzielte 5,85 Prozent, der Klassiker 7,13 Prozent. Im laufenden Jahr hält sich der Trend: ESG +7,89 Prozent, Klassiker +11,82 Prozent. Die Schlussfolgerung ist eindeutig: Der ESG-Screened-Index verhält sich wie eine versteckte Technologiewette, kombiniert mit einer Untergewichtung von Energie, Basiskonsumgütern und defensiven Sektoren. Er perfomt besser, wenn Technologie führt und Energie schwächelt, und schlechter, wenn sich das Muster umkehrt. Wer ein bullishes Szenario für Technologie und ein bearishes für fossile Brennstoffe erwartet, hat mit dem ESG-ETF strukturell bessere Karten. Wer dagegen eine Rotation in Value, Energie oder defensive Sektoren antizipiert, fährt mit dem Klassiker wahrscheinlich besser.

NVIDIA fast doppelt so schwer wie im Klassiker, Alphabet klar auf Rang zwei

Die Konzentration im ESG-ETF ist höher als im klassischen Pendant: Die zehn größten Positionen stellen 39,03 Prozent, verglichen mit 27,66 Prozent beim Xtrackers MSCI World. Das allein zeigt, wie sehr das ESG-Screening das Portfolio neu ordnet.

Die größte Position mit 11,44 Prozent ist NVIDIA, fast doppelt so hoch wie die 6,07 Prozent im klassischen MSCI World, was natürlich auch mit der geringeren Anzahl an Positionen zusammenhängt. Gleichzeitig ist der Abstand zur nächsten Position aber auch ungewöhnlich groß: Microsoft folgt erst mit 7,83 Prozent. Zur Bewertung dieses Klumpenrisikos lohnt der Blick auf die jüngste Meldung: Am 23. Juni 2026 wurden beim ISC High Performance in Hamburg die neuesten TOP500-Supercomputer-Rankings veröffentlicht. NVIDIAs Fazit ist bemerkenswert: 81 Prozent der 500 schnellsten Supercomputer der Welt laufen auf NVIDIA-Technologie, eine Steigerung um 17 Systeme gegenüber der vorherigen Liste. Neun von zehn der energieeffizientesten Rechner im Green500-Ranking nutzen NVIDIA-Chips. Wenn ESG-Screening Energie und Tabak herauswirft und das übrige Gewicht nach Marktkapitalisierung verteilt, fließt mehr in die wertvollsten verbleibenden Werte, und NVIDIA war zuletzt der wertvollste Wert überhaupt. Ob das Chancen oder Risiken schafft, hängt vom Einzelfall ab: Wer von der KI-Infrastrukturinvestition überzeugt ist, bekommt hier eine stärkere Exposition. Wer ein Klumpenrisiko fürchtet, findet es hier konzentrierter als im Klassiker.

Die zweitgrößte Position, wenn man beide Aktienklassen zusammenrechnet, ist Alphabet mit zusammen 9,73 Prozent (A-Aktie 5,32 Prozent, C-Aktie 4,41 Prozent). Damit ist die Google-Mutter souverän auf Platz zwei, während sie im klassischen MSCI World (A und C zusammen: 4,67 Prozent) erst Rang drei hinter Apple (im ESG-ETF nicht enthalten) belegt. Am 2. Juni 2026 schloss Alphabet die Preisfestsetzung einer Eigenkapitalerhöhung von 84,75 Milliarden US-Dollar ab, einer der größten Kapitalerhöhungen in der Geschichte der Technologiebranche. Die Mittel sind für den Ausbau von KI-Infrastruktur und Rechenkapazität bestimmt. Berkshire Hathaway beteiligte sich mit einer Privatplatzierung von 10 Milliarden US-Dollar. Die Capex-Planung für 2026 liegt bei 180 bis 190 Milliarden US-Dollar. Ob die gestärkte Alphabet-Position eher Potenzial oder Risiko birgt, ist eine Frage des Vertrauens in das KI-Infrastrukturprogramm: Wer glaubt, dass die 180-Mrd.-Capex-Wette aufgeht und Googles Marktanteile in Cloud und KI wachsen, sieht Potenzial. Wer eine Kapitalverwässerung durch die Aktienemission und die Frage nach der Monetarisierung dieser Ausgaben als Risiko bewertet, wird skeptischer sein.

Auf Rang drei folgt Microsoft mit 7,83 Prozent. Am 24. Juni 2026 veröffentlichte Microsoft seinen dritten jährlichen KI-Bildungsbericht und kündigte gleichzeitig neue KI-gestützte Werkzeuge für Microsoft 365 Education an, kostenlos für bestehende Schullizenzinhaber. Der Bericht zeigt, dass 92 Prozent der Schüler und Bildungsverantwortlichen sowie 88 Prozent der Lehrkräfte KI bereits für schulische Zwecke nutzen, ein Anstieg, der sich gegenüber 2024 nahezu verdoppelt hat. Microsoft rollt mit Copilot Notebooks, Unit Plans in Teach und dem Study and Learn Agent eine Generation von KI-Werkzeugen aus, die KI von einer Schülerselbstbedienung zur schulinstitutionellen Infrastruktur machen sollen. Der Bildungsmarkt ist für Microsoft vor allem strategisch relevant: Wer früh mit Copilot sozialisiert, bleibt als Azure- und Microsoft-365-Nutzer.

Mehr Tech, mehr USA, weniger Energie: der Vergleich im Überblick

Was der direkte Vergleich zeigt: Der ESG-ETF verstärkt strukturell die dominanten Tendenzen des MSCI World, anstatt sie abzumildern. Technologie steigt von 29,79 Prozent im Klassiker auf 34,55 Prozent, Telekommunikation klettert von Rang fünf auf Rang drei mit 12,84 Prozent (gegenüber 8,9 Prozent), während Energie nahezu verschwindet und Basiskonsumgüter von knapp 5 auf 1,81 Prozent einbrechen. Der USA-Anteil steigt leicht von 68,39 auf 69,39 Prozent. Der ESG-ETF ist also kein Gegengewicht zum US- und Tech-lastigen Welt-ETF, sondern eine noch konzentriertere Version davon, nur ohne Tabak, Alkohol und Öl.

Bei der Wertentwicklung zeigt sich über alle relevanten Zeiträume ein gemischtes Bild. Auf Jahressicht hat der ESG-ETF mit 19,91 Prozent gegenüber 24,50 Prozent beim Klassiker klar das Nachsehen. Über drei Jahre liegen die Abstände ähnlich: 58,68 versus 63,84 Prozent und auch über fünf Jahre bleibt der Klassiker mit 78,47 zu 73,02 Prozent vorn. Die beiden starken ESG-Jahre 2023 und 2024 werden also durch das schwache Jahr 2022 und die jüngste Underperformance überwogen.

Beim Risiko liegt der ESG-ETF mit einer Jahresvolatilität von 11,43 Prozent leicht über dem Klassiker mit 10,51 Prozent, was dem höheren Techgewicht und der geringeren Anzahl an Positionen entspricht. Der maximale Rückschlag über fünf Jahre ist beim ESG-ETF (21,35 Prozent) geringfügig größer als beim Klassiker (20,45 Prozent). Über ein Jahr war der ESG-Drawdown mit 10,18 Prozent deutlich tiefer als die 6,49 Prozent des Klassikers, was erneut das NVIDIA-Klumpenrisiko spiegelt.

Für wen sich der ESG-Welt-ETF eignet

Der Xtrackers MSCI World ESG eignet sich für Anleger, die aus Überzeugung bestimmte Branchen (Tabak, Alkohol, Kohle, Waffen) ausschließen wollen und dabei eine Renditeperformance anstreben, die langfristig nicht weit vom klassischen Weltindex abweicht. Wer zudem ein strukturell bullishes Szenario für Technologie und ein bearishes für fossile Energieträger erwartet, findet im ESG-ETF eine konsistente Ausdrucksform dieser Meinung. Wer dagegen eine breite, möglichst unverzerrte Abdeckung des Weltmarkts sucht, zahlt mit dem ESG-ETF einen Aufpreis von 0,08 Prozent pro Jahr für weniger Diversifikation, höheres Techklumpenrisiko und eine Rendite, die über fünf Jahre leicht hinter dem Klassiker liegt. Wer sich keine starke Meinung zu Sektoren zutraut und kein zwingendes ESG-Motiv hat, findet im klassischen Xtrackers MSCI World für 0,12 Prozent einen breiter gestreuten, günstigeren Baustein. Der ESG-ETF ist kein schlechteres Produkt, aber ein anderes, mit einer eigenen Logik.

Daniel Dünn, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Aktien-ETFs unterliegen Kursschwankungen, zwischenzeitliche Verluste sind möglich.

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