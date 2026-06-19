ETF-Auswahl

ETF-Schließungen folgen klaren Mustern - von Break-Even-Schwellen bis zur typischen Fondslebensdauer.Wer sie kennt, kann das Auflösungsrisiko schon vor dem Kauf besser einschätzen.

• 2025 wurden in den USA 146 aktive und 86 passive ETFs aufgelöst

• Im Vorjahr 2024 kamen die US-Schließungen auf insgesamt 187 ETFs

• Die durchschnittliche Lebensdauer geschlossener US-Aktiv-ETFs lag 2025 bei 1,75 Jahren



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Wie häufig ETF-Schließungen wirklich vorkommen

ETF-Auflösungen sind keine seltenen Ausnahmen, sondern ein regelmäßiger Marktprozess. Wie aus dem Morningstar-Report "Active ETF Launches and Closures: 2025 in Review" vom Februar 2026 hervorgeht, wurden im Jahr 2025 in den USA rund 230 ETFs aufgelöst, davon 146 aktive und 86 passive Produkte. In den Vorjahren lagen die Gesamt-Schließungszahlen für US-ETFs laut Morningstar bei 187 für 2024, 226 für 2023 und 190 für 2020. Schließungen im dreistelligen Bereich pro Jahr sind damit kein Ausnahmephänomen, sondern Marktrealität.

In Europa fällt die Zahl deutlich niedriger aus, was vor allem an der jüngeren und konzentrierteren Marktstruktur liegt. Wie Morningstar in seinem Bericht "Europe's Active ETFs: More Choice, More Complexity" vom 21. Oktober 2025 dokumentiert, sind Schließungen im europäischen Active-ETF-Segment bisher selten geblieben, was die Researcher allerdings primär auf das junge Marktalter zurückführen, nicht auf eine grundsätzlich höhere Stabilität. Die durchschnittliche Lebensdauer liquidierter europäischer ETFs liegt nach derselben Morningstar-Auswertung bei rund vier Jahren. In den USA ist das Bild deutlich brutaler: Die im Jahr 2025 geschlossenen aktiven ETFs hatten eine durchschnittliche Lebensdauer von rund 1,75 Jahren.

Welche ETFs ein erhöhtes Schließungsrisiko tragen

Hinter jeder ETF-Schließung steht meist derselbe Grund: fehlende Wirtschaftlichkeit. Morningstar setzt in seiner Analyse die typischen jährlichen Fixkosten eines US-ETF bei etwa 250.000 US-Dollar an, die sich branchenüblich aus Indexlizenzgebühren, Verwahrstellenkosten, Wirtschaftsprüfung, Börsen-Listings und regulatorischen Pflichten wie Prospekt und Anlegerinformationen zusammensetzen. Daraus ergibt sich bei einer durchschnittlichen Verwaltungsgebühr von 0,75 Prozent ein Break-Even-Volumen von rund 33 Millionen US-Dollar. Von den 150 ETFs, die laut Morningstar 2025 in den USA aufgelöst wurden, hatten nur sechs zu Jahresbeginn ein Vermögen von mehr als 50 Millionen US-Dollar, die meisten lagen bei unter 25 Millionen US-Dollar. Daraus ergibt sich eine einfache Faustregel: Bleibt ein ETF dauerhaft unter 50 Millionen Euro, steigt das Schließungsrisiko deutlich.

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Ein zweiter Risikofaktor ist die Strategie. Im US-Markt traf es 2025 vor allem Nischen- und Kurzzeit-Strategien: Von rund 340 neu aufgelegten kurzfristigen aktiven ETFs entfallen viele auf gehebelte Produkte, Inverse-Strategien oder Single-Stock-ETFs. Für deutsche Anleger bedeutet das konkret: Thematische ETFs auf eng abgegrenzte Sektoren wie Cybersecurity-Spezialisten, Crypto-Themen oder Faktor-Kombinationen mit kleinem Anlegerinteresse werden häufiger geschlossen als breit gestreute Welt-Aktien-ETFs auf dem MSCI World oder dem FTSE All-World. Hinzu kommt das Alter: Auch im europäischen Markt liegen die Lebensdauern liquidierter Fonds bei durchschnittlich vier Jahren, was die Faustregel stützt, ETFs erst nach mindestens fünf bis sieben Jahren am Markt als etabliert zu betrachten.

Was deutsche Anleger im Liquidationsfall konkret erwartet

Wird ein in Deutschland aufgelegter ETF aufgelöst, der unter dem europäischen Regelwerk OGAW läuft, im englischsprachigen ETF-Marketing meist als UCITS abgekürzt und auf die EU-Richtlinie 2009/65/EG zurückgehend, greifen die Vorgaben des Kapitalanlagegesetzbuchs. Diese ETF-Anteile gelten rechtlich als Sondervermögen. Wie aus § 99 Absatz 1 KAGB hervorgeht, muss die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Verwaltung eines Sondervermögens unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten kündigen, wobei die Kündigung im Bundesanzeiger bekannt zu machen und im Jahres- oder Halbjahresbericht zu dokumentieren ist. Die Anleger sind zusätzlich auf einem dauerhaften Datenträger, also über Brief, E-Mail oder vergleichbare elektronische Mitteilung, unverzüglich zu informieren. Anlagebedingungen können längere Kündigungsfristen vorsehen, kürzere dagegen nur bei Spezialsondervermögen, also nicht bei klassischen Publikums-ETFs für Privatanleger.

Nach Ablauf der Kündigungsfrist wird das Sondervermögen gemäß § 100 KAGB abgewickelt. Die Verwahrstelle übernimmt die Verwertung der enthaltenen Wertpapiere und die Auszahlung an die Anteilseigner zum jeweiligen Liquidationspreis. Für Anleger sind dabei zwei Punkte praktisch relevant. Erstens: Der Verkauf in der Liquidation gilt steuerlich als Veräußerung, die Gewinne sind nach Maßgabe der Abgeltungsteuer zu versteuern, sofern der Sparerpauschbetrag überschritten wurde. Das kann zu finanziellen Nachteilen durch verlorene Steuerstundung führen. Zweitens: Der Liquidationspreis hängt vom Kurs der enthaltenen Werte zum Abwicklungsstichtag ab, was bei volatilen Märkten zu ungünstigen Zeitpunkten führen kann. Wer rechtzeitig vor dem Stichtag selbst verkauft, kann den Zeitpunkt selbst wählen und behält damit Flexibilität bei Steueroptimierung und Reinvestition. Ob der Anbieter alternativ den ETF mit einem anderen Produkt verschmilzt, was unter bestimmten Bedingungen steuerneutral erfolgen kann, hängt von der Anlagestrategie und vom Domizil ab.

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Drei Prüfpunkte vor dem Kauf eines möglicherweise gefährdeten ETFs

Anleger können das Schließungsrisiko vor dem Kauf in drei Schritten einschätzen. Erstens das Fondsvolumen: Liegt der Fonds dauerhaft unter 50 Millionen Euro, befindet er sich nahe der wirtschaftlichen Tragfähigkeitsschwelle, die Morningstar mit US-Daten bei rund 33 Millionen US-Dollar verortet. Bei kleinen Volumina prüfen Anbieter eine Schließung wahrscheinlicher, weil die Verwaltungsgebühr die Fixkosten nicht mehr deckt. Zweitens das Fondsalter: Die Daten von Morningstar zeigen, dass aktiv geschlossene US-ETFs eine durchschnittliche Lebensdauer von 1,75 Jahren hatten und europäische Schließungen typischerweise nach vier Jahren erfolgten. Wer Produkte mit fünf bis sieben Jahren oder mehr am Markt wählt, reduziert die statistische Schließungswahrscheinlichkeit deutlich.

Drittens die Strategie: Breite Welt-Indizes mit hohem Mittelzufluss zeigen historisch die niedrigsten Schließungsraten, während Sektor-, Themen- und Faktor-Produkte überproportional von Liquidationen betroffen sind. Für aktive Anleger, die bewusst Nischen-Allokationen aufbauen, lohnt sich eine Diversifikation über mehrere Anbieter und die laufende Beobachtung des Fondsvolumens. Findet sich ein Schließungs-Hinweis im Bundesanzeiger oder per dauerhaftem Datenträger, bleibt aufgrund der Sechs-Monats-Frist nach § 99 KAGB ausreichend Zeit für eine geordnete Reaktion, sei es durch Verkauf zum gewünschten Zeitpunkt oder durch Reinvestition in ein vergleichbares, breiter aufgestelltes Produkt.

Dominik Maier, Redaktion finanzen.net