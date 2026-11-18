ETF des Monats

Der ETF hat zuletzt ausgerechnet einen seiner erfolgreichsten Titel verkauft. Kurz darauf erreichte er neue Rekordstände. Dahinter steckt eine besondere Strategie mit nur 25 Aktien.

Das Wichtigste in Kürze:

Der Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value legte im Oktober um 6,84 Prozent zu und erreichte ein neues Allzeithoch. Seit Auflage im Juni 2022 beträgt der Wertzuwachs bereits 77,4 Prozent.

Statt den größten Börsenkonzernen zu folgen, wählt der ETF 25 Qualitätsunternehmen anhand ihrer erwarteten Aktionärsrendite über fünf Jahre aus.

Beim jüngsten Rebalancing wurden gezielt erfolgreiche Unternehmen verkauft und durch drei neue Wachstumskandidaten ersetzt.

ETF ISIN TER Ertragsverwendung Rendite Oktober Rendite seit Auflage Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value LU2439874319 0,53 % p.a. thesaurierend +6,84 % +77,41 %

(30.06.2022)

Was diesen ETF besonders macht

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Nach Jahren, in denen vor allem die großen US-Technologiekonzerne die Aktienmärkte dominierten, zeigte sich im Oktober 2026 eine bemerkenswerte Verschiebung. Während viele der bisherigen KI- und Momentum-Gewinner unter Druck gerieten, rückten Unternehmen mit stabilen Geschäftsmodellen, hohen Cashflows und attraktiven Bewertungen wieder stärker in den Fokus. Zu den Profiteuren gehörte der Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value (ISIN LU2439874319). Allein im Oktober gewann er 6,84 Prozent und erreichte ein neues Allzeithoch.

Dahinter steht eine Anlagestrategie, die sich bewusst von klassischen Welt-ETFs unterscheidet. Der Fonds bildet Frankfurter Modern Value Index durch vollständige physische Replikation ab und konzentriert sich auf nur 25 ausgewählte Aktien. Er ist thesaurierend, die jährliche Gesamtkostenquote beträgt 0,53 Prozent und das Fondsvermögen lag Ende Oktober bei 62,5 Millionen Euro.

Warum ein gutes Unternehmen noch lange keine gute Aktie ist

Die Grundidee des Modern-Value-Ansatzes geht auf die Investmentphilosophie von Warren Buffett zurück: Lieber ein hervorragendes Unternehmen zu einem vernünftigen Preis kaufen als ein mittelmäßiges Unternehmen, dessen Aktie lediglich billig erscheint. Entscheidend ist deshalb die Frage, ob ein Unternehmen über viele Jahre hinweg profitabel wachsen und seine Marktposition verteidigen kann.

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Besonders wichtig sind dafür strukturelle Wettbewerbsvorteile, sogenannte wirtschaftliche Burggräben. Dazu zählen beispielsweise starke Marken, hohe Wechselkosten für Kunden, technologische Vorteile oder eine Marktstellung, die neue Wettbewerber nur schwer angreifen können. Hinzu kommen überdurchschnittliche Kapitalrenditen, solide Bilanzen und die Fähigkeit, erwirtschaftete Gewinne langfristig attraktiv zu reinvestieren. Auch die Unternehmenskultur und eine möglichst langfristig orientierte Eigentümerstruktur spielen eine zentrale Rolle. Gesucht werden hierbei solche Unternehmen, bei denen auch der aktuelle Aktienkurs noch genügend Potenzial für die kommenden Jahre lässt.

Aus 50.000 Aktien werden nur 25

Um diese Unternehmen zu finden, nutzt Shareholder Value Management einen mehrstufigen Auswahlprozess. Am Anfang steht ein weltweites Anlageuniversum von 50.000 Aktien. Durch geografische Einschränkungen, Nachhaltigkeitsanforderungen und den Ausschluss bestimmter Geschäftsfelder reduziert sich dieses auf 9.000 Titel. Ein anschließender Liquiditätsfilter verkleinert das Feld auf 2.500 Unternehmen. Aus diesen identifiziert das Analystenteam anschließend 100 besonders interessante Kandidaten, die intensiv beobachtet und bewertet werden.

Für die endgültige Auswahl ist der erwartete Total Shareholder Return entscheidend, also die prognostizierte Gesamtrendite für Aktionäre über die kommenden fünf Jahre. In diese Bewertung fließen unter anderem das erwartete Unternehmenswachstum, Dividenden, Aktienrückkäufe und die mögliche Veränderung der Aktienbewertung ein. Zusätzlich ermittelt das Research-Team den inneren Wert eines Unternehmens und die daraus resultierende Sicherheitsmarge gegenüber dem aktuellen Börsenkurs. Die 25 Unternehmen mit den höchsten erwarteten Aktionärsrenditen schaffen es schließlich in den Index. Jedes erhält bei der quartalsweisen Neugewichtung einen Ausgangsanteil von vier Prozent

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Warum der ETF seine Gewinner verkauft

Wie konsequent dieser Ansatz umgesetzt wird, zeigte das jüngste Rebalancing im September. Ausgerechnet Computacenter, einer der erfolgreichen Titel des Portfolios, musste den Index verlassen. Der britische IT-Dienstleister hatte vom Ausbau der KI-Infrastruktur profitiert und sich an der Börse entsprechend positiv entwickelt. Nach Einschätzung des Frankfurter Analystenteams hatte die Aktie dadurch jedoch ihren errechneten fairen Wert erreicht.

Auch der italienische Pharmakonzern Recordati und der französische Diagnostikspezialist bioMérieux wurden ausgetauscht. Bei Recordati begrenzte das Übernahmeangebot des Großaktionärs das weitere Kurspotenzial, während die Analysten bei bioMérieux eine Abschwächung des wirtschaftlichen Burggrabens feststellten. Neu aufgenommen wurden stattdessen Amazon, Air Liquide und Bureau Veritas. Bei diesen drei Unternehmen erschien dem Management die Kombination aus Geschäftsqualität, Bewertung und langfristigem Wachstumspotenzial attraktiver.

Drei Neuzugänge zeigen, wo das Management Chancen sieht

Mit Air Liquide setzt der ETF nun auf einen der weltweit führenden Industriegasekonzerne, dessen Geschäftsmodell von langfristigen Lieferverträgen und hohen Wechselkosten geprägt ist. Große Industriekunden beziehen ihre Gase häufig direkt aus eigens dafür errichteten Anlagen, teilweise auf Basis von Verträgen mit Laufzeiten von 15 Jahren oder mehr. Diese enge Einbindung in die Produktionsprozesse erschwert einen Anbieterwechsel und sorgt für eine vergleichsweise gut planbare Nachfrage. Zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten entstehen unter anderem durch die Halbleiterindustrie und neue industrielle Anwendungen.

Bureau Veritas verfolgt dagegen ein völlig anderes Geschäftsmodell. Der französische Konzern prüft, inspiziert und zertifiziert Produkte, Anlagen und Unternehmensprozesse. Viele dieser Dienstleistungen sind notwendig, um gesetzliche Vorschriften und technische Standards einzuhalten, sodass ein Teil der Nachfrage weniger unmittelbar von der Konjunktur abhängig ist. Gleichzeitig eröffnen neue regulatorische Anforderungen zusätzliche Geschäftsfelder. So bietet Bureau Veritas inzwischen auch Prüfungen von KI-Systemen an, mit denen Unternehmen die Einhaltung europäischer Regulierungsvorgaben bewerten lassen können.

Mit Amazon kehrt wiederum ein bekannter US-Technologiekonzern in den Index zurück, der erst beim vorherigen Rebalancing im Juni ausgeschieden war. Seine Wiederaufnahme unterstreicht, dass der Fonds keineswegs grundsätzlich gegen große Technologiewerte positioniert ist. Entscheidend ist vielmehr, ob die erwartete langfristige Aktionärsrendite im Vergleich zu anderen Kandidaten attraktiv erscheint. Auch große KI-Profiteure können damit ihren Platz im Portfolio finden, sofern ihre Bewertung das aus Sicht des Managements rechtfertigt.

Die weiteren Chancen nach der jüngsten Rekordjagd

Die bisherige Wertentwicklung zeigt, dass die Strategie durchaus attraktive Ergebnisse liefern kann. Nach dem Oktoberanstieg steht seit Auflage ein Gewinn von 77,4 Prozent zu Buche und über die vergangenen drei Jahre beträgt das Plus 47,10 Prozent. Die annualisierte Volatilität lag in diesem Zeitraum bei 12,45 Prozent. Die jüngsten Rekordstände zeigen zugleich, dass die Kursrally einen Teil der zuvor vorhandenen Bewertungsspielräume bereits reduziert haben dürfte.

Für wen sich der ETF eignet

Der Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value eignet sich besonders für langfristig orientierte Anleger, die auf eine gezielte Auswahl profitabler Qualitätsunternehmen mit wirtschaftlichem Burggraben und attraktiver Bewertung setzen möchten. Durch seinen starken Europa-Fokus und die geringere Abhängigkeit von amerikanischen Technologieaktien kann er ein bestehendes, US-lastiges Welt-ETF-Portfolio sinnvoll ergänzen. Gerade die jüngsten Portfolioveränderungen zeigen zudem, dass die Bewertungsdisziplin nicht nur ein theoretisches Konzept ist, sondern auch dann umgesetzt wird, wenn dafür erfolgreiche Aktien verkauft werden müssen.

Daniel Dünn, Redaktion TraderFox (finanzen.net)

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Aktien-ETFs unterliegen Kursschwankungen, zwischenzeitliche und dauerhafte Verluste sind möglich. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.