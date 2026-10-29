ETF des Monats November 2026: Jede Woche Geld aus dem Depot?

ETF des Monats

29.10.26 14:30 Uhr

Jede Woche eine Ausschüttung statt nur einmal im Quartal: Dieser neue Welt-ETF macht es möglich und peilt etwa 8 Prozent Ausschüttung im Jahr an. Doch wie funktioniert das?

• Der ETF richtet sich vor allem an Anleger, die regelmäßige Einnahmen wünschen, wie Rentner oder Ertragsorientierte, ist aber wegen seiner US- und Technologiefokussierung sowie Marktrisiken eher für erfahrene Investoren geeignet.

• Das Portfolio besteht aus 188 Positionen, vor allem US-Technologiewerten, und nutzt Call-Spread-Strategien, um Kursgewinne zu partizipieren und gleichzeitig laufende Erträge zu generieren.

• Der Weekly World Equity Income UCITS ETF ist Europas erster ETF, der wöchentliche Ausschüttungen anstrebt, kombiniert Dividenden mit einer aktiv gesteuerten Optionsstrategie, um jährlich etwa 8 % Ertrag zu erzielen.

Das Wichtigste in Kürze:

Der Weekly World Equity Income UCITS ETF ist der erste ETF Europas, der wöchentliche Ausschüttungen anstrebt.

Die angestrebte jährliche Ausschüttung von etwa 8 Prozent soll durch Dividenden und eine aktiv gesteuerte Optionsstrategie ermöglicht werden, die gleichzeitig einen Teil der Kurschancen erhält.

Hinter den regelmäßigen Erträgen steht ein Aktienportfolio mit 188 Positionen, das aktuell besonders stark auf US-Technologieunternehmen setzt.

ETF ISIN TER Ertragsverwendung Rendite 1 Monat Rendite seit Auflage Weekly World Income UCITS ETF IE000I50V6C7 0,50 % p.a. ausschüttend +2,82 % +5,1 %

(15.09.2026)

Ein Welt-ETF, der jede Woche Geld auszahlen will

Werbung

Die meisten ausschüttenden ETFs überweisen ihren Anlegern nur einmal im Quartal oder sogar nur jährlich Geld. Der Weekly World Equity Income UCITS ETF (ISIN IE000I50V6C7) geht einen anderen Weg. Er strebt bis zu 52 Ausschüttungen pro Jahr an und ist damit der erste ETF Europas mit diesem Konzept. Dabei kombiniert er ein breit aufgestelltes Aktienportfolio mit einer aktiv verwalteten Optionsstrategie, die zusätzliche laufende Erträge erwirtschaften soll.

Der ETF wurde am 15. September 2026 aufgelegt und ist seit dem 16. September unter dem Ticker WEEK unter anderem auf Xetra handelbar. Er wird aktiv gemanagt, ist ausschüttend und kostet jährlich 0,50 Prozent. Das Fondsvermögen lag am 26. Oktober bei 14,85 Millionen US-Dollar. Besonders interessant ist das Produkt für Anleger, die sich regelmäßige Einnahmen aus ihrem Wertpapierdepot wünschen, ohne vollständig auf die langfristigen Wachstumschancen der Aktienmärkte zu verzichten.

Woher das Geld für die wöchentlichen Ausschüttungen kommt

Die Besonderheit liegt in der Kombination zweier Ertragsquellen. Mindestens 80 Prozent des Fondsvermögens sollen in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere aus entwickelten Märkten fließen. Neben den möglichen Dividenden und Kursgewinnen dieser Unternehmen nutzt das Management eine Optionsstrategie, die zusätzliche Prämien erwirtschaften soll. Denn allein mit den Dividenden eines globalen Aktienportfolios wäre die angestrebte Ausschüttung von etwa 8 Prozent im Jahr kaum zu erreichen.

Werbung

Der Fonds verkauft Kaufoptionen, sogenannte Calls, und erhält dafür eine Prämie. Im Gegenzug räumt er der anderen Vertragsseite die Möglichkeit ein, von Kurssteigerungen des jeweiligen Basiswerts oberhalb eines bestimmten Preises zu profitieren. Der Fonds tauscht damit einen Teil seines möglichen Kursgewinns gegen sofortige Einnahmen ein. Diese Optionsprämien bilden zusammen mit den übrigen Erträgen die Grundlage für die angestrebten wöchentlichen Ausschüttungen. Aktuell nutzt das Management hierfür insbesondere Call-Spreads auf den S&P 500.

Warum der ETF bei steigenden Kursen nicht vollständig ausgebremst wird

Genau hier unterscheidet sich die Strategie von klassischen Covered-Call-Konzepten. Bei diesen begrenzt eine verkaufte Kaufoption die Teilnahme an steigenden Kursen oberhalb eines bestimmten Ausübungspreises. Der Weekly World Income UCITS ETF nutzt dagegen derzeit vor allem sogenannte Call-Spreads. Zusätzlich zum verkauften Call kauft das Management eine weitere Kaufoption mit einem höheren Ausübungspreis.

Notiert der zugrunde liegende Index beispielsweise bei 100 Punkten, könnte der Fonds eine Kaufoption mit einem Ausübungspreis von 103 verkaufen und gleichzeitig eine weitere bei 106 kaufen. Steigt der Index über 103 Punkte, schmälert die verkaufte Option zunächst die weiteren Kursgewinne. Oberhalb von 106 Punkten wirkt die gekaufte Option diesem Nachteil wieder entgegen, sodass der Fonds an zusätzlichen Kurssteigerungen erneut partizipieren kann. Dafür fällt die vereinnahmte Nettoprämie geringer aus als bei einem einfachen verkauften Call.

Werbung

In stark steigenden Märkten bleibt auf diese Weise mehr Kurspotenzial erhalten als bei einer vergleichbaren Strategie mit einer einzelnen verkauften Kaufoption. In seitwärts laufenden Märkten können wiederum die laufenden Prämieneinnahmen besonders interessant sein. Anleger müssen damit nicht vollständig zwischen regelmäßigen Erträgen und der Teilnahme an steigenden Aktienmärkten wählen.

Was 8 Prozent Ausschüttung für Anleger bedeuten

HanETF peilt eine jährliche Ausschüttung von ungefähr 8 Prozent an, was rechnerisch etwa 0,15 Prozent pro Woche entspricht. Bei einer beispielhaften Investition von 10.000 Euro wären das rund 800 Euro im Jahr beziehungsweise gut 15 Euro pro Woche vor Steuern und möglichen Wechselkurseffekten. Garantiert sind diese Beträge allerdings nicht, denn die tatsächlichen Optionsprämien hängen unter anderem von der Marktvolatilität und der gewählten Strategie ab.

Wie stark die Zahlungen schwanken können, zeigen bereits die ersten Ausschüttungen. Am 16. Oktober wurden 0,0191 US-Dollar je Anteil ausgezahlt, am 23. Oktober folgten 0,0155 US-Dollar. Für den 30. Oktober wurden 0,0153 US-Dollar und für den 6. November weitere 0,0152 US-Dollar angekündigt. Die Ausschüttungshöhe kann sich somit von Woche zu Woche verändern.

Was im ETF steckt: Viel USA und Technologie

Das Aktienportfolio umfasst derzeit 188 Positionen, darunter zahlreiche bekannte Weltkonzerne. Die größte Position ist mit 6,60 Prozent der iShares Core Nikkei 225 ETF, über den das Management aus Gründen der Kapitaleffizienz den japanischen Aktienmarkt abdeckt. Dahinter folgen NVIDIA mit 5,94 Prozent, Apple mit 5,84 Prozent und Microsoft mit 4,80 Prozent.

Die Gewichtung zeigt allerdings eine deutliche Länderkonzentration. 81,8 Prozent des Portfolios entfallen auf die USA, während Japan mit 6,6 Prozent mit enormen Abstand folgt. Auch auf Branchenebene dominieren Technologieunternehmen mit 36,7 Prozent, vor Finanzwerten mit 12,7 Prozent, Kommunikation mit 9,5 Prozent und dem Gesundheitswesen mit 9,4 Prozent. Der Fonds bietet damit zwar Zugang zu zahlreichen Aktien aus unterschiedlichen Ländern und Branchen, ist aber noch stärker von großen US-Technologiewerten abhängig als ein klassischer MSCI World ETF.

Die Chancen und Grenzen der Strategie

Besonders interessant kann die Optionsstrategie in seitwärts laufenden oder moderat steigenden Börsenphasen sein. Während klassische Aktien-ETFs dann möglicherweise nur geringe Kursgewinne erzielen, können zusätzliche Optionsprämien für laufende Erträge sorgen. In schwächeren Marktphasen können diese Einnahmen außerdem einen Teil der Kursverluste abfedern.

Bei sehr starken Aktienrallys kann der ETF dagegen hinter einem klassischen Welt-ETF zurückbleiben, weil die verkauften Optionen einen Teil der Kursgewinne aufzehren. Hinzu kommen die hohe US- und Technologiekonzentration, mögliche Wechselkursschwankungen sowie die mit 0,50 Prozent vergleichsweise höheren laufenden Kosten. Auch die wöchentlichen Zahlungen sind nicht garantiert und können theoretisch vom Fondsmanagement ausgesetzt werden.

Für wen sich der ETF eignet

Der Weekly World Income UCITS ETF richtet sich vor allem an Anleger, die bereits Vermögen aufgebaut haben und daraus regelmäßige Einnahmen erzielen möchten. Besonders interessant kann das Konzept beispielsweise für Menschen im Ruhestand sein, die laufende Ausgaben mit Ausschüttungen aus ihrem Depot finanzieren wollen, oder für Anleger, die einen Teil ihrer Aktienanlagen gezielt auf regelmäßige Erträge ausrichten möchten. Denn unser ETF des Monats November bietet eine zuvor in Europa nicht vorhandene Kombination aus globalem Aktieninvestment, aktivem Ertragsmanagement und angestrebten wöchentlichen Ausschüttungen.

Daniel Dünn, Redaktion TraderFox (finanzen.net)

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Aktien-ETFs und Optionsstrategien unterliegen Risiken und Kursschwankungen. Weder die Höhe noch die Häufigkeit der Ausschüttungen oder die angestrebte Rendite sind garantiert. Ein Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.