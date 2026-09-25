ETF des Monats Oktober 2026: Nach dem Rekordhoch die günstigste Einstiegsgelegenheit?

ETF des Monats

25.09.26 11:47 Uhr

Silber hat seit seinem Rekordhoch im Januar über 45 Prozent verloren, doch seit dem Sommer zeichnet sich eine Erholung ab, und ein besonders steuergünstiger ETC macht den Zugang zum Edelmetall jetzt attraktiv.

• Aufgrund der aktuellen Korrektur und der starken industriellen Treiber gilt Silber als attraktiv für langfristige Anleger, die von einem günstigen Einstieg profitieren möchten, wobei Schwankungen einkalkuliert werden sollten.

Das Wichtigste in Kürze:

Silber erreichte im Januar 2026 mit fast 122 US-Dollar ein Allzeithoch, seither ging es um über 45 Prozent nach unten, seit Sommer aber auch wieder spürbar nach oben.

2025 legte der zugrunde liegende Silberpreis um 120 Prozent zu, exakt diese Rendite erzielte auch der günstigste vergleichbare Wettbewerber.

Mit 0,19 Prozent Kosten pro Jahr und einem Recht auf physische Auslieferung bietet der Silber-ETC einen der günstigsten und zugleich steuerlich attraktivsten Zugänge zum Edelmetall.

ETF ISIN TER Ausschüttung Rendite 1 Jahr Rendite seit Auflage WisdomTree Core Physical Silver ETC JE00BQRFDY49 0,19 % p.a. thesaurierend +48,7 % +108,2 %

(13.08.2024)

Warum Silber jetzt wieder für Anleger interessant ist

Silber erlebt seit 2025 eine der spektakulärsten Bewegungen aller Rohstoffe. Im Januar 2026 erreichte der Preis mit 121,64 US-Dollar je Feinunze ein neues Allzeithoch, weit über den bisherigen Rekordständen von 1980 und 2011 bei 48 bis 50 Dollar. Seither korrigierte der Kurs um über 45 Prozent und notiert aktuell bei etwas über 65 US-Dollar. Die langfristige Wachstumsstory bleibt trotzdem intakt und wird von der doppelten Rolle des Metalls getragen, denn Silber ist sowohl Wertspeicher als auch unverzichtbares Industriemetall. Die industrielle Nachfrage, angetrieben unter anderem vom Ausbau von Rechenzentren im KI-Boom, von der Solarindustrie und von der Elektromobilität, übersteigt die weltweite Minenproduktion bereits seit mehreren Jahren in Folge und erzeugt ein strukturelles Angebotsdefizit, das nach Einschätzung der meisten Analysten auch 2026 anhält.

Wie eng der physische Markt bereits ist, zeigt sich daran, dass auf klassische Silbermünzen inzwischen teils erhebliche Aufgelder gezahlt werden. Hinzu kommt derselbe "Debasement Trade" wie bei Gold, angesichts der hohen US-Staatsverschuldung diversifizieren Anleger und zunehmend auch Notenbanken in Sachwerte, zuletzt kaufte erstmals auch die saudi-arabische Notenbank Silber. Besonders aufschlussreich war zuletzt die Reaktion auf die geldpolitische Wende der US-Notenbank. Am 16. September 2026 hob die Fed unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh den Leitzins erstmals seit 2023 um 25 Basispunkte auf 3,75 bis 4,00 Prozent wegen der anhaltend hohen Inflation an, eigentlich Gegenwind für zinslose Sachwerte wie Silber. Und tatsächlich fielen die Kurse zunächst. Doch bereits einen Tag später drehte sich das Bild schon wieder und Silber legte an einem einzigen Handelstag 4,6 Prozent zu, getragen von einem schwächeren Dollar, fallenden Ölpreisen und rückläufigen Anleiherenditen.

Das deutet darauf hin, dass die strukturellen Treiber, allen voran die Industrienachfrage und das Angebotsdefizit, inzwischen eine größere Rolle spielen als die klassische Zinslogik. Seit Mitte Juli ist der Silberpreis trotz dieser geldpolitischen Gegenwinde bereits von etwa 56 US-Dollar auf aktuell über 65 US-Dollar gestiegen, also etwa 16 Prozent innerhalb weniger Monate.

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Der WisdomTree Core Physical Silver ETC im Detail

Wer von dieser Entwicklung profitieren möchte, ohne physisches Silber selbst lagern zu müssen, findet im WisdomTree Core Physical Silver ETC mit der ISIN JE00BQRFDY49 und einem Fondsvolumen von 924 Millionen Euro einen der günstigsten verfügbaren Zugänge. Von insgesamt 7 in Europa handelbaren Silber-ETCs verlangen die teuersten bis zu 0,49 Prozent pro Jahr, doch dieser ETC kommt zusammen mit einem etwa gleich großen Konkurrenzprodukt auf lediglich 0,19 Prozent. Der ETC ist zu 100 Prozent mit physischem, zugewiesenem Silber besichert, das bei der Verwahrstelle HSBC Bank plc in separat gekennzeichneten Barren gelagert wird.

Der entscheidende Vorteil: Steuerfreiheit nach zwölf Monaten

Gegenüber dem gleich günstigen Konkurrenzprodukt hat der WisdomTree Core Physical Silver ETC (ISIN JE00BQRFDY49) einen konkreten Vorteil, der sich direkt auf die Nettorendite auswirken kann. Der ETC räumt Anlegern das Recht ein, sich ab einer Menge von 1 Kilogramm physisches Silber tatsächlich ausliefern zu lassen. Dieser sogenannte Sachleistungsanspruch hat eine direkte steuerliche Konsequenz: Kursgewinne gelten dadurch in Deutschland als privates Veräußerungsgeschäft und sind nach einer Haltefrist von zwölf Monaten steuerfrei, exakt dieselbe Behandlung wie bei physischem Gold. Das bei Auflage 2024 als "erster und einziger physisch besicherter Silber-ETC Europas" mit dieser Auslieferungsoption beworbene Produkt hebt sich damit von älteren Wettbewerbsprodukten ab, die diese Möglichkeit nicht bieten und bei denen Kursgewinne unabhängig von der Haltedauer der regulären Abgeltungsteuer von 25 Prozent zuzüglich Solidaritätszuschlag unterliegen. Bei zwei ansonsten praktisch identisch günstigen und ähnlich großen Produkten ist das ein handfester Vorteil für alle, die Silber länger als ein Jahr halten möchten.

Rendite und Auflagedatum

Der ETC wurde im August 2024 aufgelegt, was angesichts der Silber-Rally seit 2025 kein Nachteil ist, da sich die Wertentwicklung dank vergleichbarer, länger am Markt befindlicher Konkurrenzprodukte gut nachvollziehen lässt. Bemerkenswert ist bereits jetzt das Fondsvolumen von 924 Millionen Euro, ein Niveau, das der seit 2011 gehandelte gleichgünstige Wettbewerber ebenfalls erst nach weit mehr als einem Jahrzehnt erreicht hat. Hier zeigt sich, wie schnell sich der WisdomTree-ETC am Markt etabliert hat. 2025 erzielte der ETC hierbei ein Plus von 119,8 Prozent, während vergleichbare ETCs in den drei Kalenderjahren zuvor noch Renditen zwischen -4,3 und +29,0 Prozent Rendite erzielten. Die eigentliche Silber-Rally hat sich also erst 2025 richtig entfaltet.

Nach der Korrektur: eine mögliche Einstiegschance

Nach diesem fulminanten Jahr 2025 und dem Rekordhoch im Januar 2026 befindet sich der Silberpreis aktuell in einer Korrekturphase, ausgelöst unter anderem durch die geldpolitische Straffung der Fed. Wie oben beschrieben, mehren sich jedoch die Anzeichen, dass die strukturellen Treiber, das Angebotsdefizit, die Industrienachfrage und die Diversifikation in Sachwerte, stärker wiegen als der Gegenwind durch höhere Zinsen. Der Preisanstieg seit Mitte Juli von 56 auf über 65 US-Dollar trotz der Zinserhöhung stützt dieses Bild. Für Anleger, die von den langfristigen Treibern überzeugt sind, könnte der aktuell im Vergleich zum Januar-Hoch deutlich niedrigere Kurs einen relativ günstigeren Einstiegspunkt darstellen, verglichen mit einem Einstieg auf dem Rekordniveau von fast 122 US-Dollar.

Was Anleger beachten sollten

Wie das Rekordhoch im Januar und die anschließende Korrektur von rund 46 Prozent zeigen, schwankt Silber deutlich stärker als die meisten Aktienmärkte. Kurzfristige Bewegungen hängen stark von der Geldpolitik und dem US-Dollar ab, wie die Kursausschläge rund um die jüngste Fed-Sitzung verdeutlichen. Wer investiert, sollte diese Schwankungsbreite einkalkulieren und einen ausreichend langen Anlagehorizont mitbringen.

Für wen sich der ETC eignet

Der WisdomTree Core Physical Silver ETC eignet sich für Anleger, die von den strukturellen Treibern des Silbermarktes, allen voran dem Angebotsdefizit und der wachsenden industriellen Nachfrage, überzeugt sind und nach der jüngsten Korrektur einen kosteneffizienten und steuerlich attraktiven Einstieg suchen.

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Daniel Dünn, Redaktion TraderFox (finanzen.net)

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Rohstoff-ETCs unterliegen teils erheblichen Kursschwankungen, zwischenzeitliche Verluste sind möglich. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.