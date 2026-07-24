ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0: Ein Fonds investiert in die Hidden Champions der Schwellenländer

ETF Experten-Kolumne

Die Schwellenländer kehren als attraktives Investmentziel zurück. Die ehemaligen Belastungsfaktoren wie ein anhaltend starker US-Dollar sowie die Wirtschaftsabkühlung in China verbessern sich seit geraumer Zeit in der Tendenz.

Noch wichtiger ist jedoch: Die Mittelschicht wächst in den Schwellenländern kontinuierlich. Damit steigen Nachfrage und Investitionen in Bereichen wie Bildung, Gesundheit, Digitalisierung , Infrastruktur und Konsum - wir sprechen daher von der zweiten Welle der Schwellenländer - daher auch das "2.0" im Fondsnamen. Zudem sind einige asiatische Länder exzellent in der KI-Lieferkette positioniert. Die aktuell weltweit rekordverdächtigen Investitionen in Rechenzentren für KI-Anwendungen lassen den Energiebedarf in den kommenden Jahren drastisch steigen. Die von uns investierten Unternehmen aus der KI-Lieferkette tragen dazu bei, dass die Effizienz steigt und somit Energie und Ressourcen gespart werden. Es eröffnen sich dadurch attraktive Chancen, insbesondere bei vielen kleineren, weniger bekannten Titeln - aktives fundamentales Management ist gefragt.

Auf der Suche nach den Gewinnern von morgen

Die Performance seit Jahresbeginn unterstreicht: Der Aktienfonds ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 profitiert mit seinem Fokus auf Small- und Midcaps aus den Emerging Markets von diesen Entwicklungen. Hier gilt es, akribisch Unternehmen in attraktiven Nischen ausfindig zu machen, deren Gewinnwachstum vom Markt unterschätzt wird

Performance und Nach h altigkeit machen den Unterschied

Nachhaltigkeit ist also kein Zusatzkriterium mehr, sondern die Grundlage eines zukunftsfähigen Investmentansatzes. Investiert wird bei ÖKOWORLD ausschließlich in Unternehmen, die einen positiven Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung leisten und gleichzeitig attraktive wirtschaftliche Perspektiven bieten.

Künstliche Intelligenz unterstützt bei ÖKOWORLD die Analyse großer Datenmengen sowie das Risikomanagement. Die Investmententscheidungen selbst basieren weiterhin auf aktivem Stockpicking, fundierten Unternehmensanalysen und somit auf langjähriger menschlicher Erfahrung.

Zum Autor

Michael Molter ist Senior Portfoliomanager bei ÖKOWORLD und verantwortet die Fonds ÖKOWORLD KLIMA sowie ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0. Mit jahrzehntelanger Erfahrung im nachhaltigen Asset Management und mehrfach ausgezeichneten Track Record im Fondsmanagement steht er für konsequentes Stockpicking und einen langfristig orientierten Investmentansatz.

Disclaimer: Dies ist eine Werbemitteilung. Investitionen in Investmentfonds sind mit Risiken verbunden. Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus können sowohl steigen als auch fallen. Vergangene Wertentwicklungen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen.