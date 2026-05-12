Wertpapierleihe: Der unsichtbare Rendite-Turbo im Portfolio von ETF-Investoren
Die Wertpapierleihe ermöglicht es ETFs, zusätzliche Erträge zu generieren und so die Gesamtkosten für Investoren zu senken. Anleger sollten aber auch die Risiken kennen.
Werte in diesem Artikel
• Ein profitabler Dreieckshandel
• Erhöhte Marge für Emittenten
• Sicherheitsnetze im Fokus
Der Mechanismus der Wertpapierleihe
Bei der Wertpapierleihe handelt es sich um eine etablierte Praxis, bei der ein ETF als wirtschaftlicher Eigentümer bestimmte Wertpapiere aus seinem Portfolio vorübergehend an einen Kontrahenten wie eine Bank oder einen Broker überträgt. In diesem Prozess fungiert oft ein spezialisierter Lending Agent als Vermittler, der die Transaktion koordiniert, die Leihgebühren aushandelt und die tägliche Bewertung der Positionen übernimmt. Insgesamt entsteht also eine Dreiecksdynamik, bei welcher jeder Beteiligte von dem Handel profitieren kann.
Der Entleiher benötigt diese Wertpapiere häufig, um Lieferverpflichtungen zu erfüllen, Leerverkäufe zu tätigen oder komplexe Arbitrage-Strategien umzusetzen. Während der Laufzeit des Darlehens verbleiben alle wirtschaftlichen Ansprüche, wie etwa Dividenden oder Zinserträge, in Form von Ersatzzahlungen beim Verleiher, während der Entleiher im Gegenzug Sicherheiten hinterlegen muss. Diese Sicherheiten bestehen meist aus Bargeld oder anderen hochliquiden Wertpapieren und übersteigen in der Regel den Wert der geliehenen Titel, um einen Puffer gegen Marktschwankungen zu bieten. Am Ende der Laufzeit ist der Entleiher, wie UBS erklärt, verpflichtet, die identische Anzahl und Art der Wertpapiere zurückzugeben, woraufhin der ETF wieder die volle Verfügungsgewalt über die Titel erlangt.
Vorteile und Herausforderungen für Emittenten
Für die Emittenten von ETFs stellt die Wertpapierleihe ein wichtiges Instrument dar, wie Schwab Asset Management schreibt, um die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Produkte durch eine optimierte Performance zu steigern. Durch die Einnahmen aus den Leihgeschäften können Fondsgesellschaften die interne Kostenquote des Produkts effektiv senken oder sogar eine Outperformance gegenüber dem Referenzindex erzielen. Dies ist besonders in hart umkämpften Märkten ein entscheidender Faktor, um Investoren anzuziehen, da die erzielten Erträge direkt in das Nettoinventarwert-Volumen des Fonds einfließen können. Allerdings bringt dieser Prozess für den Emittenten auch signifikante operative Verpflichtungen mit sich, wie die UBS betont, da er eine kontinuierliche Überwachung der Kontrahenten und eine strikte Einhaltung regulatorischer Vorgaben wie der UCITS-Richtlinie sicherstellen muss. Zudem besteht für den Emittenten ein Reputationsrisiko, falls die Auswahl der Entleiher oder die Verwaltung der Sicherheiten nicht mit der notwendigen Sorgfalt erfolgt.
Vorteile und Risiken für Anleger
Anleger profitieren von der Wertpapierleihe primär durch eine höhere Nettorendite, die oft durch eine Verringerung des sogenannten Tracking Errors sichtbar wird, wie ETF.com erklärt. In einigen Fällen können die Leiherträge so substanziell sein, dass sie die Verwaltungsgebühren des ETFs vollständig kompensieren oder bei Nischensektoren mit hoher Nachfrage nach Leihpapieren sogar außergewöhnliche Zusatzdividenden ermöglichen. Damit fungiert die Leihe als effizientes Werkzeug zur Portfoliooptimierung, ohne dass der Anleger selbst aktiv werden muss. Dem gegenüber steht jedoch ein minimales Restrisiko, das vor allem das Kontrahentenrisiko betrifft, sollte ein Entleiher zahlungsunfähig werden und die gestellten Sicherheiten gleichzeitig im Wert sinken. Ein weiteres potenzielles Risiko ist das Reinvestitionsrisiko, falls der Fonds die erhaltenen Barsicherheiten in Geldmarktinstrumente investiert, die ihrerseits an Wert verlieren könnten. Obwohl moderne Sicherheitsmechanismen wie eine Überbesicherung von meist 102 bis 105 Prozent und tägliche Mark-to-Market-Bewertungen diese Gefahren drastisch reduzieren, bleibt die Wertpapierleihe ein Prozess, der eine sorgfältige Due Diligence des ETF-Anbieters durch den Investor voraussetzt, wie UBS und Schwab übereinstimmen.
Regulatorische Sicherheitsnetze im Vergleich
Die Sicherheit der Wertpapierleihe wird dabei maßgeblich durch die jeweilige Rechtsprechung des Fondsdomizils bestimmt, wobei europäische und US-amerikanische Standards zwar ähnliche Ziele verfolgen, aber im Detail variieren. In der Europäischen Union unterliegen ETFs der strengen UCITS-Richtlinie, die beispielsweise vorschreibt, dass Sicherheiten hochliquid sein müssen und der ETF das Recht behalten muss, die verliehenen Titel jederzeit ohne Kündigungsfrist zurückzufordern. Für in der Schweiz domizilierte Fonds gelten vergleichbare Regeln der FINMA, die zusätzliche Abschläge auf den Wert der Sicherheiten vorsehen können, um die Stabilität weiter zu erhöhen.
Im US-amerikanischen Raum hingegen operieren Fonds unter dem Investment Company Act von 1940, der spezifische Anforderungen an die Verwahrung von Sicherheiten und die Anlage von Bargeld in reglementierten Geldmarktfonds stellt. Während US-Fonds oft eine Besicherung von 102 Prozent für inländische Titel nutzen, fordern beide regulatorischen Welten für internationale Transaktionen meist einen Puffer von 105 Prozent. Diese engmaschigen Vorschriften sorgen dafür, dass die Wertpapierleihe trotz ihrer theoretischen Risiken in der Praxis als ein konservatives und hochgradig kontrolliertes Verfahren zur Renditesteigerung gilt.
Markus Maier, Redaktion finanzen.net
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