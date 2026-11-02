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ETF-Neuauflagen der Woche

Chinas Antwort auf Nvidia: Neuer ETF setzt auf heimische Chip-Champions

Chinas Antwort auf Nvidia: Neuer ETF setzt auf heimische Chip-Champions

Chinas Halbleiterindustrie entwickelt sich zum Gegenpol der US-Chipriesen. Ein neuer ETF ermöglicht Anlegern erstmals einen gezielten Zugang zu chinesischen Chipunternehmen.

Werte in diesem Artikel
ETFs
iShares Global Defence & Security Active UCITS ETF USD Acc
4.95 USD -0.13 USD -0.03 %
Charts | News
VanEck China Semiconductor UCITS ETF A USD
17.02 USD -1.11 USD -0.06 %
Charts | News

Bei Finanzen invest (ehemals finanzen.net ZERO) sind in der vergangenen Handelswoche vom 26. bis 30. Oktober 2026 sieben neue ETF- und ETP-Angebote handelbar geworden. Zwei davon sind besonders interessant. Ein neuer ETF von VanEck ermöglicht Anlegern erstmals einen gezielten Zugang zu Chinas aufstrebender Halbleiterindustrie. Gleichzeitig hat iShares einen aktiv gemanagten ETF auf den globalen Verteidigungs- und Sicherheitssektor aufgelegt, der sich durch seine flexible Aktienauswahl von klassischen Rüstungs-ETFs unterscheidet.

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ETF ISIN TER Ertragsverwendung Auflage
VanEck China Semiconductor UCITS ETF IE000TS4B6Y3 0,65 % p.a. thesaurierend 23.10.2026
iShares Global Defence & Security Active UCITS ETF USD (Acc) IE000VXXM2N0 0,73 % p.a. thesaurierend 22.10.2026

Chinas Chip-Offensive: Neuer ETF setzt auf heimische Nvidia-Rivalen

Mit dem VanEck China Semiconductor UCITS ETF (ISIN: IE000TS4B6Y3) erhalten Anleger erstmals über einen europäischen UCITS-ETF einen gezielten Zugang zur chinesischen Halbleiterindustrie. Während etablierte Halbleiter-ETFs vor allem auf weltweit führende Konzerne wie NVIDIA, TSMC, Broadcom oder ASML setzen, konzentriert sich die Neuauflage ausschließlich auf chinesische Unternehmen. Der physisch replizierende ETF bildet den MarketVector China Semiconductor 10% Capped Screened Index ab, der derzeit 25 Unternehmen enthält. Diese sind entlang der gesamten Halbleiter-Wertschöpfungskette tätig: von der Entwicklung leistungsfähiger Chips über deren Produktion bis hin zu den benötigten Fertigungsanlagen und Materialien. Neu aufgenommene Unternehmen müssen grundsätzlich mindestens 50 Prozent ihres Umsatzes im Halbleiterbereich oder mit entsprechenden Tätigkeiten erzielen.

Zu den größten Positionen zählen Cambricon Technologies, Hygon Information Technology, NAURA Technology und Advanced Micro-Fabrication Equipment. Besonders interessant ist dabei die unterschiedliche Ausrichtung der Unternehmen. Während Cambricon und Hygon eigene Prozessoren und Rechenchips für Anwendungen wie Künstliche Intelligenz und Rechenzentren entwickeln, liefern NAURA und Advanced Micro-Fabrication Equipment wichtige Anlagen für die heimische Chipproduktion. Der ETF setzt damit auf den Aufbau einer möglichst vollständigen chinesischen Halbleiterindustrie. Die Gewichtung einzelner Unternehmen wird bei den regelmäßigen Indexanpassungen auf zehn Prozent begrenzt, wobei sich die Anteile zwischenzeitlich durch Kursbewegungen verändern können.

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Das Timing ist bemerkenswert. Die USA haben Chinas Zugang zu hochentwickelten KI-Chips und wichtigen Halbleitertechnologien in den vergangenen Jahren zunehmend beschränkt. Peking versucht deshalb, die Abhängigkeit von ausländischen Herstellern zu reduzieren und eine eigenständige Chipindustrie aufzubauen. Dass diese Bemühungen bereits Wirkung zeigen, belegen aktuelle Zahlen des Marktforschers IDC. Im ersten Halbjahr 2026 sank NVIDIAs Marktanteil bei KI-Beschleunigern für chinesische Rechenzentren auf 34 Prozent. Heimische Anbieter gewannen dagegen Marktanteile, wobei Huawei mit 28 Prozent besonders stark vertreten war. Auch Cambricon und Hygon gehören zu den aufstrebenden chinesischen Chipanbietern. Gleichzeitig schaffen die zunehmenden Investitionen in heimische Rechenzentren, KI-Modelle und Halbleiterfertigung zusätzliche Absatzmöglichkeiten für die Unternehmen des neuen ETFs.

Aktiver Rüstungs-ETF: Kann iShares die Konkurrenz schlagen?

Auch der iShares Global Defence & Security Active UCITS ETF USD (Acc) (ISIN: IE000VXXM2N0) verfolgt einen interessanten Ansatz. Statt einen fest definierten Rüstungsindex nachzubilden, investiert der aktiv gemanagte ETF weltweit in Unternehmen aus den Bereichen Verteidigung und Sicherheit. Die Auswahl erfolgt durch das Fondsmanagement anhand fundamentaler Unternehmensdaten, Bewertungen und technischer Faktoren. Ziel ist es, besonders attraktiv erscheinende Unternehmen zu identifizieren, die von steigenden Verteidigungs- und Sicherheitsausgaben profitieren könnten. Dabei kann das Management flexibel auf neue Entwicklungen reagieren, einzelne Positionen stärker gewichten oder Unternehmen reduzieren, deren Bewertung nicht mehr attraktiv erscheint. Aktuell umfasst das Portfolio 1410 Positionen, wobei neben klassischen Industrie- und Rüstungskonzernen auch Technologieunternehmen vertreten sind.

Das bietet gerade in der aktuellen Marktphase Chancen. Zahlreiche Staaten erhöhen ihre Verteidigungsbudgets und investieren verstärkt in moderne Technologien wie Drohnen, Cyberabwehr, Satellitenkommunikation und Künstliche Intelligenz. Allerdings sind viele Rüstungsaktien nach der kräftigen Kursrally der vergangenen Jahre bereits hoch bewertet. Genau hier könnte ein aktives Management Vorteile gegenüber klassischen Index-ETFs bieten, indem es gezielt nach Unternehmen mit attraktiveren Bewertungen und langfristigen Wachstumsaussichten sucht. Ob diese Strategie tatsächlich aufgeht, muss sich jedoch erst zeigen. Mit einer TER von 0,73 Prozent ist der neue iShares deutlich teurer als zahlreiche passive Rüstungs-ETFs, die oftmals zwischen 0,40 und 0,55 Prozent kosten. Das Fondsmanagement müsste diesen Kostennachteil durch eine entsprechend bessere Wertentwicklung erst einmal ausgleichen. Für Anleger, die auf die aktive Titelauswahl setzen möchten, könnte der ETF deshalb zunächst eher als kleinere Depotbeimischung interessant sein, während sich eine dauerhafte Überlegenheit gegenüber günstigeren Indexprodukten erst noch beweisen muss.

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Insgesamt wurden in den vergangenen zwei Handelswochen vom 19. bis 30. Oktober 2026 15 ETFs und ETPs neu in das handelbare Angebot von Finanzen invest aufgenommen. Darunter befindet sich mit dem Amundi Core MSCI ACWI Swap UCITS ETF (ISIN: LU3405679278) auch ein neuer kostengünstiger Welt-ETF, der Industrie- und Schwellenländer abdeckt. Mit nur 0,09 Prozent laufenden Kosten gehört er zu den günstigeren Produkten seiner Kategorie. Eine vollständige Übersicht über sämtliche Neuaufnahmen der vergangenen zwei Wochen findest du hier:

Tag der Aufnahme Emittent ISIN Name
19.10.2026 L&G ETF IE000GT6BRH3 L&G Global Equity UCITS ETF - USD Distributing (M)
19.10.2026 Janus Henderson IE0005ZIBSW1 Janus Henderson US Large Cap Equity Core UCITS ETF
22.10.2026 Amundi IE0004LE6CM5 Amundi Global Electrification Infrastructure UCITS ETF Acc
22.10.2026 Amundi IE000RUMHLK6 Amundi Global Space Technologies UCITS ETF Acc
22.10.2026 Amundi IE000UV2SV13 Amundi Global Critical Metals & Rare Earths UCITS ETF Acc
22.10.2026 Amundi IE000I0VZEH9 Amundi Eurozone Equity Enhanced Active UCITS ETF Acc
22.10.2026 Amundi IE000L1NIQD8 Amundi Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF Acc
22.10.2026 Amundi IE000SUZX5N6 Amundi World Equity Enhanced Active UCITS ETF Acc
29.10.2026 Columbia Threadneedle IE000M07S996 CT QR Series Global Equity Active UCITS ETF - Acc USD
29.10.2026 21Shares CH1615641755 21Shares Lighter ETP
29.10.2026 VanEck IE000TS4B6Y3 VanEck China Semiconductor UCITS ETF
29.10.2026 Amundi LU3405679278 Amundi Core MSCI ACWI Swap UCITS ETF Acc
29.10.2026 Xtrackers IE000XC52910 Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF
29.10.2026 iShares IE000VXXM2N0 iShares Global Defence & Security Active UCITS ETF USD (Acc)
29.10.2026 Virtune SE0025837735 Virtune Staked NEAR ETP

Bildquellen: asharkyu / Shutterstock.com, anekoho / Shutterstock.com

Information

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