ETF-Neuemissionen auf finanzen.net ZERO: Nasdaq, 9 Prozent Zielrendite und Dividendenfokus

ETF-Neuauflagen der Woche

06.10.26 09:37 Uhr

Acht neue ETF- und ETP-Angebote sind seit vergangener Woche bei finanzen.net ZERO handelbar. Drei stechen heraus: ein Nasdaq-100-ETF, ein Autocallable-ETF und ein Rohstoff-ETF mit Dividendenfokus.

• Der Autocallable-ETF strebt eine jährliche Nettorendite von 8-9% an, während der Rohstoff-ETF in Energie- und Rohstoffunternehmen investiert, die hohe Dividenden und nachhaltigen Cashflow aufweisen, um von globalen Wachstums- und Versorgungstrends zu profitieren.

• Der Nasdaq-100-ETF nutzt kurze Optionslaufzeiten, um regelmäßig Prämien zu vereinnahmen und das Aufwärtspotenzial des Indexes zu erhalten, wobei Top-Wachstumswerte wie NVIDIA und Apple beteiligt sind.

• Acht neue ETF- und ETP-Angebote sind bei finanzen.net ZERO handelbar, darunter innovative Strategien wie ein Nasdaq-100-ETF mit täglich erneuerten Covered Calls, ein aktiv gemanagter Autocallable-ETF mit 8-9% Zielrendite sowie ein Rohstoff-ETF mit Fokus auf Dividenden und Free Cashflow.

Bei finanzen.net ZERO sind seit der vergangenen Woche acht neue ETF- und ETP-Angebote beziehungsweise Anteilsklassen handelbar geworden. Darunter befinden sich mehrere echte Neuauflagen, die Anlegern Zugang zu ungewöhnlichen Investmentstrategien bieten. Drei davon sind besonders interessant: ein Nasdaq-100-ETF mit täglich erneuerten Covered Calls, ein aktiv gemanagter Autocallable-ETF mit einer angestrebten Nettorendite von 8 bis 9 Prozent pro Jahr und ein ausschüttender Rohstoff-ETF mit konsequentem Dividenden- und Free-Cashflow-Fokus.

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Nasdaq 100 plus Optionsprämien: Covered Calls jetzt im Tagesrhythmus

Der HAN Nasdaq 100 Daily Covered Call UCITS ETF (ISIN: IE0008IQ0DI1) verbindet die bekannten Wachstumswerte des Nasdaq 100 mit einer systematischen Optionsstrategie. Der ETF bildet den Nasdaq-100 Daily Covered Call Index ab und verkauft dabei fortlaufend Call-Optionen auf den Index. Die Optionen besitzen typischerweise nur einen Tag Restlaufzeit und werden nach ihrem Auslaufen immer wieder neu aufgesetzt. Die Ausübungspreise werden zudem anhand der jeweils erwarteten Marktvolatilität angepasst.

Covered-Call-ETFs auf den Nasdaq 100 sind grundsätzlich nicht neu. Mit dem Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF oder dem aktiv gemanagten JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF gibt es bereits etablierte Alternativen. Der entscheidende Unterschied des neuen HAN-ETFs liegt in den extrem kurzen Optionslaufzeiten. Durch die täglichen Resets soll der Fonds regelmäßig neue Optionsprämien vereinnahmen und gleichzeitig weniger lange an einen einmal festgelegten Ausübungspreis gebunden sein. Dadurch soll mehr vom Aufwärtspotenzial des Nasdaq 100 erhalten bleiben als bei klassischen Covered-Call-Strategien mit länger laufenden Optionen.

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Gleichzeitig bleibt der ETF an einigen der derzeit wichtigsten Wachstumstrends der Börse beteiligt. Zu den größten Indexpositionen zählen NVIDIA, Apple, Microsoft, Micron, AMD, Amazon, Meta und Alphabet. Damit ist der Fonds stark von Entwicklungen rund um Künstliche Intelligenz, Halbleiter, Cloud-Computing und digitale Plattformen geprägt. Hinzu kommen die Optionsprämien, die insbesondere in volatileren Marktphasen eine zusätzliche Ertragsquelle darstellen können.

8 bis 9 Prozent Zielrendite: Autocallables kommen in den ETF

Noch ungewöhnlicher ist der WisdomTree Defined Return Autocallable EUR Active UCITS ETF (ISIN: IE0005VCFMG0). Der aktiv gemanagte ETF verschafft sich über besicherte Derivate Zugang zu einem diversifizierten Portfolio sogenannter Autocallables. Diese strukturierten Anlagen sind an große Aktienindizes wie den EURO STOXX 50, den S&P 500 oder den FTSE 100 gekoppelt und kombinieren vordefinierte Ertragschancen mit bestimmten Barrieren für Kursverluste. WisdomTree strebt damit mittel- bis langfristig eine annualisierte Nettorendite von 8 bis 9 Prozent in Euro an.

Autocallables funktionieren besonders gut, solange die zugrunde liegenden Aktienmärkte nicht dauerhaft massiv einbrechen. Bleiben die Indizes oberhalb bestimmter Schwellen, können die Strukturen laufende Erträge liefern und teilweise vorzeitig zurückgezahlt werden. Fällt ein zugrunde liegender Markt dagegen stark und nachhaltig unter seine Schutzbarriere, sind auch deutliche Verluste möglich.

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Ganz neu sind Autocallable-ETFs ebenfalls nicht: Calamos brachte bereits im Frühjahr 2026 den ersten entsprechenden UCITS-ETF auf den europäischen Markt. WisdomTree unterscheidet sich jedoch durch einen aktiv gesteuerten Ansatz. Das Management kann das Portfolio an Veränderungen bei Zinsen, Volatilität, Dividenden, Korrelationen und Bewertungen anpassen und jeweils attraktiv erscheinende Autocallable-Strukturen auswählen. Damit eignet sich die Strategie vor allem für Anleger, die nicht zwingend auf stark steigende Aktienmärkte setzen, sondern eine alternative Renditequelle aus Aktien- und Volatilitätsrisikoprämien suchen.

Dividenden aus der realen Wirtschaft: Rohstoffe treffen Free Cashflow

Der dritte Favorit dieser Woche ist der Boreas VettaFi Dividend Winners in Natural Resources UCITS ETF (ISIN: IE000JY1X8B3). Der ETF investiert derzeit in 48 Unternehmen aus den USA und den entwickelten europäischen Märkten, die im Energie- und Rohstoffsektor tätig sind. Dazu zählen unter anderem Phillips 66, ExxonMobil, Chevron, Shell, BP, TotalEnergies, Equinor und Rio Tinto. Rund drei Viertel des zugrunde liegenden Index entfallen derzeit auf Energieunternehmen, der übrige Teil überwiegend auf den Materialsektor.

Neu in den Index aufgenommen werden grundsätzlich nur Unternehmen mit einer Dividendenrendite von mindestens 3 Prozent. Bereits enthaltene Titel müssen mindestens 2,5 Prozent erreichen. Anschließend werden die Unternehmen nicht nur nach ihrer Börsengröße gewichtet. Denn Firmen mit einer im Vergleich hohen Free-Cashflow-Rendite erhalten ein höheres Gewicht. Damit soll der ETF gezielt jene Rohstoffunternehmen bevorzugen, die nach ihren Investitionen besonders viel freien Cashflow erwirtschaften und somit grundsätzlich bessere Voraussetzungen für nachhaltige Ausschüttungen besitzen. Der zugrunde liegende Index weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,7 Prozent auf.

Die Kombination aus Rohstoffen und Dividenden trifft zugleich auf mehrere aktuelle Wachstumstrends. Der weltweite Ausbau von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz erhöht den Bedarf an Energie, während Elektrifizierung, Stromnetzausbau und erneuerbare Energien enorme Mengen an Metallen und anderen Rohstoffen benötigen. Gleichzeitig rückt die Versorgungssicherheit bei Energie und strategischen Rohstoffen geopolitisch immer stärker in den Mittelpunkt. Während viele Anleger über Technologieaktien bereits stark auf die Profiteure von KI und Digitalisierung setzen, investiert der Boreas-ETF damit gewissermaßen in die Unternehmen, welche die dafür benötigte Energie und die physischen Rohstoffe bereitstellen.

Neben unseren drei Favoriten wurden in der vergangenen Woche weitere ETFs bei finanzen.net ZERO neu in das handelbare Angebot aufgenommen. Eine vollständige Übersicht über alle neu verfügbaren Produkte und Anteilsklassen findest du hier: