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ETF-Neuauflagen der Woche

ETF-Neuemissionen auf finanzen.net ZERO: Neuer Seltene-Erden-ETF setzt gezielt auf Alternativen zu China

ETF-Neuemissionen auf finanzen.net ZERO: Neuer Seltene-Erden-ETF setzt gezielt auf Alternativen zu China

Bei finanzen.net ZERO sind mehrere ETFs und ETPs hinzugekommen. Im Fokus steht der Sprott Rare Earths ex-China ETF, der in Unternehmen entlang der Seltene-Erden-Wertschöpfungskette investiert.

Werte in diesem Artikel
ETFs
Bitwise Lighter Staking ETN
23.99 USD -1.97 USD -0.08 %
Charts | News
comdirect S&P All World State Street UCITS ETF USD Unhedged Acc
10.96 USD 0.05 USD 0.00 %
Charts | News
DZ BANK EURO STOXX 50 UCITS ETF
7.89 EUR 0.04 EUR 0.00 %
Charts | News
DZ BANK MSCI World UCITS ETF
8.13 USD 0.05 USD 0.01 %
Charts | News
DZ BANK S&P 500 UCITS ETF
8.12 USD -0.06 USD -0.01 %
Charts | News
Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF EUR Accumulating Hedged
6.68 EUR 0.00 EUR 0.00 %
Charts | News
Sprott Rare Earths ex-China UCITS ETF USD Accumulating
7.54 USD -0.30 USD -0.04 %
Charts | News
Trading Central Quant Europe 50 Equity UCITS ETF EUR Acc
7.45 EUR 0.02 EUR 0.00 %
Charts | News

An dieser Stelle präsentieren wir dir ab sofort wöchentlich die frisch aufgelegten ETFs und sonstigen ETPs, die in der vergangenen Handelswoche bei finanzen.net ZERO neu hinzugekommen sind. Unter den Neuaufnahmen vom 21. bis 25. September 2026 befanden sich zwei Neuauflagen, die Anlegern Zugang zu sehr unterschiedlichen Investmentthemen ermöglichen.

ETF/ETP ISIN TER Ertragsverwendung Auflage
Bitwise Lighter Staking ETP DE000A4AV9T5 0,85 % p.a. thesaurierend* 22.09.2026
Sprott Rare Earths ex-China UCITS ETF IE0009D15VO0 0,65 % p.a. thesaurierend 22.09.2026

* Das Staking des Bitwise Lighter Staking ETP ist derzeit noch nicht aktiviert. Bis zur Aktivierung partizipiert das Produkt ausschließlich an der Kursentwicklung des LIT-Tokens.

Sprott Rare Earths ex-China ETF: Seltene Erden bewusst ohne China

Das Bitwise-ETP bietet Zugang zum vergleichsweise jungen LIT-Token und ist damit ein sehr spezialisiertes Krypto-Produkt. Einen völlig anderen und für klassische ETF-Anleger spannenderen Ansatz verfolgt der Sprott Rare Earths ex-China UCITS ETF (ISIN: IE0009D15VO0). Der physisch replizierende ETF bildet den Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Capped Index ab und investiert in Unternehmen, die außerhalb Chinas im Abbau, in der Trennung, Raffination oder Produktion von Seltenen Erden tätig sind. Unternehmen müssen grundsätzlich einen erheblichen Teil ihrer Aktivitäten dem Thema Seltene Erden zuordnen können. Zu den größten Positionen gehören aktuell unter anderem MP Materials, Lynas Rare Earths und USA Rare Earth.

Gerade der konsequente China-Ausschluss unterscheidet den neuen ETF von bereits etablierten Alternativen. Der VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF investiert beispielsweise ebenfalls in Unternehmen aus dem Bereich Seltene Erden und strategische Metalle, besitzt jedoch weiterhin einen erheblichen China-Anteil. Auch der WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF deckt das Thema breiter ab und investiert neben Seltenen Erden unter anderem in Unternehmen mit Bezug zu weiteren strategisch wichtigen Rohstoffen. Sprott bietet Anlegern damit ein stärker fokussiertes Investment auf den Aufbau einer von China unabhängigen Seltene-Erden-Wertschöpfungskette.

Politisch und wirtschaftlich ist das Thema hochaktuell. China dominiert weiterhin große Teile der globalen Lieferkette für Seltene Erden. Besonders ausgeprägt ist die Abhängigkeit bei der Verarbeitung der Rohstoffe sowie bei der Herstellung leistungsfähiger Permanentmagnete, die unter anderem für Elektrofahrzeuge, Windkraftanlagen, Robotik, Halbleitertechnik und zahlreiche Anwendungen im Verteidigungsbereich benötigt werden.

Exportbeschränkungen Chinas haben die Verwundbarkeit dieser Lieferketten zuletzt mehrfach sichtbar gemacht. Gleichzeitig investieren die USA, Europa und weitere westliche Staaten verstärkt in eigene Förder-, Raffinations- und Magnetkapazitäten. Davon könnten insbesondere Unternehmen profitieren, die außerhalb Chinas neue Produktions- und Lieferketten aufbauen. Genau auf dieses Segment konzentriert sich der neue Sprott Rare Earths ex-China UCITS ETF.

Neben den beiden oben aufgeführten Neuauflagen wurden in der vergangenen Woche weitere ETFs und ETPs bei finanzen.net ZERO neu in das handelbare Angebot aufgenommen. Eine vollständige Übersicht über alle neu verfügbaren Produkte findest du hier:

Tag der Aufnahme Emittent ISIN Name
24.09.2026 Bitwise DE000A4AV9T5 Bitwise Lighter Staking ETP
24.09.2026 HANetf IE0009D15VO0 HANetf ICAV - Sprott Rare Earths ex-China UCITS ETF - USD ACC
21.09.2026 SPDR IE00020O1MD6 SSGA SPDR ETFs Europe II plc - Comdirect S&P All World State Street UCITS ETF - USD ACC
24.09.2026 Amundi LU2780871310 AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND BROAD - ACC
24.09.2026 HANetf IE000FVYOWC4 HANetf ICAV II - Performance Trust Total Return Bond
24.09.2026 HANetf IE000B5MAME7 HANetf ICAV II - DZ BANK MSCI WORLD UCITS ETF - USD ACC
24.09.2026 HANetf IE000DN1DKF8 HANetf ICAV II - DZ BANK S&P 500 UCITS ETF - USD ACC
24.09.2026 HANetf IE000LOAUP03 HANetf ICAV II - DZ BANK EURO STOXX 50 UCITS ETF - ACC
24.09.2026 HANetf IE000DN0XQM1 HANetf ICAV - Trading Central Quant Europe 50 Equity UCITS ETF - EUR ACC

Bildquellen: Imagentle / Shutterstock.com, saknakorn / Shutterstock.com

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