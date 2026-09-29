ETF-Neuemissionen auf finanzen.net ZERO: Neuer Seltene-Erden-ETF setzt gezielt auf Alternativen zu China

ETF-Neuauflagen der Woche

29.09.26 14:45 Uhr

Bei finanzen.net ZERO sind mehrere ETFs und ETPs hinzugekommen. Im Fokus steht der Sprott Rare Earths ex-China ETF, der in Unternehmen entlang der Seltene-Erden-Wertschöpfungskette investiert.

• Zusätzlich wurden weitere Produkte wie der HANetf ICAV - Sprott Rare Earths ex-China UCITS ETF sowie zahlreiche Aktien- und Anleihen-ETFs neu in das Angebot aufgenommen.

• Der Sprott ETF hebt sich durch den konsequenten Ausschluss Chinas vom Markt ab, was angesichts der globalen Abhängigkeit von China bei Seltenen Erden politisch und wirtschaftlich hochaktuell ist.

• Zwei neue ETFs wurden bei finanzen.net ZERO aufgenommen, darunter der Sprott Rare Earths ex-China UCITS ETF, der in Unternehmen außerhalb Chinas investiert und somit eine unabhängige Wertschöpfungskette für Seltene Erden fördert.

An dieser Stelle präsentieren wir dir ab sofort wöchentlich die frisch aufgelegten ETFs und sonstigen ETPs, die in der vergangenen Handelswoche bei finanzen.net ZERO neu hinzugekommen sind. Unter den Neuaufnahmen vom 21. bis 25. September 2026 befanden sich zwei Neuauflagen, die Anlegern Zugang zu sehr unterschiedlichen Investmentthemen ermöglichen.

* Das Staking des Bitwise Lighter Staking ETP ist derzeit noch nicht aktiviert. Bis zur Aktivierung partizipiert das Produkt ausschließlich an der Kursentwicklung des LIT-Tokens.

Sprott Rare Earths ex-China ETF: Seltene Erden bewusst ohne China

Das Bitwise-ETP bietet Zugang zum vergleichsweise jungen LIT-Token und ist damit ein sehr spezialisiertes Krypto-Produkt. Einen völlig anderen und für klassische ETF-Anleger spannenderen Ansatz verfolgt der Sprott Rare Earths ex-China UCITS ETF (ISIN: IE0009D15VO0). Der physisch replizierende ETF bildet den Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Capped Index ab und investiert in Unternehmen, die außerhalb Chinas im Abbau, in der Trennung, Raffination oder Produktion von Seltenen Erden tätig sind. Unternehmen müssen grundsätzlich einen erheblichen Teil ihrer Aktivitäten dem Thema Seltene Erden zuordnen können. Zu den größten Positionen gehören aktuell unter anderem MP Materials, Lynas Rare Earths und USA Rare Earth.

Gerade der konsequente China-Ausschluss unterscheidet den neuen ETF von bereits etablierten Alternativen. Der VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF investiert beispielsweise ebenfalls in Unternehmen aus dem Bereich Seltene Erden und strategische Metalle, besitzt jedoch weiterhin einen erheblichen China-Anteil. Auch der WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF deckt das Thema breiter ab und investiert neben Seltenen Erden unter anderem in Unternehmen mit Bezug zu weiteren strategisch wichtigen Rohstoffen. Sprott bietet Anlegern damit ein stärker fokussiertes Investment auf den Aufbau einer von China unabhängigen Seltene-Erden-Wertschöpfungskette.

Politisch und wirtschaftlich ist das Thema hochaktuell. China dominiert weiterhin große Teile der globalen Lieferkette für Seltene Erden. Besonders ausgeprägt ist die Abhängigkeit bei der Verarbeitung der Rohstoffe sowie bei der Herstellung leistungsfähiger Permanentmagnete, die unter anderem für Elektrofahrzeuge, Windkraftanlagen, Robotik, Halbleitertechnik und zahlreiche Anwendungen im Verteidigungsbereich benötigt werden.

Exportbeschränkungen Chinas haben die Verwundbarkeit dieser Lieferketten zuletzt mehrfach sichtbar gemacht. Gleichzeitig investieren die USA, Europa und weitere westliche Staaten verstärkt in eigene Förder-, Raffinations- und Magnetkapazitäten. Davon könnten insbesondere Unternehmen profitieren, die außerhalb Chinas neue Produktions- und Lieferketten aufbauen. Genau auf dieses Segment konzentriert sich der neue Sprott Rare Earths ex-China UCITS ETF.

Neben den beiden oben aufgeführten Neuauflagen wurden in der vergangenen Woche weitere ETFs und ETPs bei finanzen.net ZERO neu in das handelbare Angebot aufgenommen. Eine vollständige Übersicht über alle neu verfügbaren Produkte findest du hier: