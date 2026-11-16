Neuer Dividenden-ETF zahlt monatlich und investiert in Schwellenländer

ETF-Neuauflagen der Woche

Ein neuer Dividenden-ETF verspricht monatliche Ausschüttungen aus Schwellenländern. Gleichzeitig können Anleger erstmals gezielt auf die sieben Tech-Giganten der Magnificent Seven setzen.

Bei Finanzen invest sind in der vergangenen Handelswoche vom 9. bis 13. November 2026 fünf neu aufgelegte ETF-Angebote handelbar geworden. Drei davon finden wir besonders interessant. Ein neuer Dividenden-ETF von L&G kombiniert Schwellenländeraktien mit Qualitätskriterien und monatlichen Ausschüttungen. HANetf ermöglicht erstmals in einem europäischen UCITS-ETF die gleichgewichtete Investition in die sieben größten US-Technologie- und Wachstumsstars. Gleichzeitig bietet Xtrackers einen bereits etablierten nachhaltigen Welt-ETF jetzt in einer günstigeren, ausschüttenden Variante an.

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Neuer Schwellenländer-ETF zahlt jeden Monat aus

Mit dem L&G Emerging Markets Quality Dividends UCITS ETF - USD Distributing (M) (ISIN: IE000BP0WGL6) erhalten Anleger einen neuen Zugang zu dividendenstarken Unternehmen aus den Schwellenländern. Der passiv verwaltete ETF bildet den FTSE Emerging All Cap Dividend Growth with Quality Index ab und setzt dabei nicht einfach auf Aktien mit besonders hohen Dividendenrenditen. Stattdessen berücksichtigt die Auswahl auch das Dividendenwachstum und fundamentale Qualitätsmerkmale der Unternehmen. Dadurch sollen Aktien identifiziert werden, die attraktive Ausschüttungen mit einer soliden wirtschaftlichen Grundlage verbinden. Ein weiterer Unterschied zu klassischen Schwellenländer-ETFs ist die Gleichgewichtung der ausgewählten Indexunternehmen. Während in marktgewichteten Indizes häufig einige wenige Großkonzerne aus China und Taiwan dominieren, erhalten hier auch kleinere Unternehmen einen vergleichsweise hohen Stellenwert.

Mit einer Gesamtkostenquote von 0,45 Prozent pro Jahr ist der neue ETF zudem preislich wettbewerbsfähig. Zwar bietet L&G bereits seit 2021 einen ähnlich ausgerichteten Schwellenländer-Dividenden-ETF an, der ebenfalls 0,45 Prozent kostet. Dieser folgt jedoch einem etwas anders definierten Index und schüttet seine Erträge nur vierteljährlich aus. Das neue Produkt erweitert die Auswahl damit um eine eigenständige, monatlich ausschüttende Variante. Besonders für Anleger, die sich mit ihrem Depot einen regelmäßigen Zahlungsstrom aufbauen möchten, könnte das interessant sein. Gleichzeitig erhalten sie Zugang zu Unternehmen aus aufstrebenden Volkswirtschaften, deren langfristige Entwicklung unter anderem von wachsendem Wohlstand, steigenden Konsumausgaben und dem Ausbau der wirtschaftlichen Infrastruktur profitieren kann.

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Die Magnificent Seven erstmals gleichgewichtet in einem eigenen ETF

Mit dem Defiance Mag7 UCITS ETF (ISIN: IE000NFL4BX4) von HANetf kommt ein weiteres ungewöhnliches Produkt hinzu. Der physisch replizierende ETF investiert ausschließlich in die sieben als Magnificent Seven bekannten US-Technologie- und Wachstumsunternehmen: NVIDIA, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Meta Platforms und Tesla. Dabei folgt der Fonds dem Indxx Defiance Mag7 Index, dessen Besonderheit in der Gleichgewichtung liegt. Bei der monatlichen Neugewichtung erhält jedes Unternehmen zunächst ungefähr 14,3 Prozent des Portfolios. Damit bestimmt nicht automatisch die größte Aktie die Entwicklung des ETFs. Steigt das Gewicht eines Unternehmens zwischenzeitlich auf mehr als 35 Prozent oder überschreiten mindestens zwei Unternehmen jeweils 20 Prozent, erfolgt eine außerplanmäßige Neugewichtung. Anleger erhalten damit einen konzentrierten Zugang zu den sieben Börsenschwergewichten, ohne deren Gewichtung selbst regelmäßig anpassen zu müssen.

Gerade das aktuelle Marktumfeld macht diese Strategie interessant. Nachdem die großen US-Technologieaktien im Oktober deutlich unter Druck geraten waren, diskutieren Anleger zunehmend, ob die Sorgen über hohe KI-Investitionen und deren künftige Rentabilität bereits ausreichend eingepreist sind. Die sieben Unternehmen gehören schließlich sowohl zu den größten Investoren in Künstliche Intelligenz als auch zu den wichtigsten potenziellen Profiteuren. Sie sind führend in Bereichen wie KI-Chips, Cloud-Computing, digitaler Werbung, Software und Elektrofahrzeugen. Eine Erholung der großen Technologiewerte könnte dem neuen ETF daher unmittelbar zugutekommen. Allerdings funktioniert diese Konzentration auch in die andere Richtung. Mit nur sieben Aktien ist die Risikostreuung erheblich geringer als bei einem gewöhnlichen Nasdaq-100- oder Welt-ETF. Hinzu kommen vergleichsweise hohe Kosten von 0,39 Prozent jährlich. Der ETF ist deshalb vor allem als spezialisierte Ergänzung interessant und kein Ersatz für einen breit gestreuten Depotkern.

Auch der Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF 1D (ISIN: IE000B9E2499) bietet einen interessanten Mehrwert. Dabei handelt es sich allerdings nicht um eine vollständig neue Anlagestrategie. Der zugrunde liegende Fonds existiert bereits seit Februar 2014. Neu ist die ausschüttende Anteilsklasse, die mit einer Gesamtkostenquote von 0,19 Prozent sogar günstiger angeboten wird als die seit 2014 verfügbare thesaurierende Variante mit 0,25 Prozent. Anleger erhalten damit Zugang zu demselben globalen Anlagekonzept, sparen aber jährlich 0,06 Prozentpunkte an laufenden Kosten und erhalten ihre Erträge vierteljährlich ausgezahlt. Der ETF bildet den MSCI ACWI Select Screened Index ab, der große und mittelgroße Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern umfasst und bestimmte Unternehmen aufgrund von Nachhaltigkeitskriterien ausschließt. Zudem strebt der Index eine Reduktion der Treibhausgas-Emissionsintensität um mindestens 30 Prozent gegenüber dem klassischen MSCI ACWI an. Das macht die neue Anteilsklasse besonders für Anleger interessant, die einen breit gestreuten, vergleichsweise günstigen Welt-ETF mit Nachhaltigkeitsfiltern und regelmäßigen Ausschüttungen suchen. Auch für bestehende Anleger der älteren Anteilsklasse könnte sich ein Vergleich lohnen.

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Insgesamt wurden in den vergangenen zwei Handelswochen vom 2. bis 13. November 2026 neun ETFs und ETPs neu in das handelbare Angebot von Finanzen invest aufgenommen. Die vollständige Übersicht über sämtliche Neuaufnahmen der vergangenen zwei Wochen findest du hier: