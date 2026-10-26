DAX 25.441 +1,0%ESt50 6.120 +0,9%MSCI World 4.875 -0,4%Top 10 Crypto 10,47 -2,6%Nas 26.156 +0,8%Bitcoin 71.360 +0,2%Euro 1,1182 -0,2%Öl 117,2 +0,4%Gold 4.017 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
ETF-Neuauflagen der Woche

Neuer Welt-ETF zahlt jeden Monat Dividenden und kostet nur 0,10 Prozent

Neuer Welt-ETF zahlt jeden Monat Dividenden und kostet nur 0,10 Prozent

Drei neue ETFs bei bei finanzen.net ZERO fallen besonders auf: ein günstiger Welt-ETF mit monatlichen Ausschüttungen, ein US-Aktien-ETF mit 0 Prozent TER und ein Raumfahrt-ETF, der stark auf SpaceX setzt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SpaceX
133.40 EUR 2.38 EUR 1.82 %
Charts | News | Analysen
ETFs
Amundi Global Critical Metals & Rare Earths UCITS ETF
4.29 USD -0.23 USD -0.05 %
Charts | News
Amundi Global Electrification Infrastructure UCITS ETF
4.64 USD -0.13 USD -0.03 %
Charts | News
Amundi Global Space Technologies UCITS ETF
4.32 USD -0.21 USD -0.05 %
Charts | News
Janus Henderson US Large Cap Equity Core UCITS ETF USD Accumulating
9.63 USD -0.12 USD -0.01 %
Charts | News
L&G Global Equity UCITS ETF USD Distributing
9.82 USD -0.04 USD 0.00 %
Charts | News

Bei finanzen.net ZERO sind in der vergangenen Handelswoche vom 19. bis 23. Oktober 2026 wieder fünf neue ETF-Angebote beziehungsweise Anteilsklassen handelbar geworden, die auch erst kurz zuvor an der Deutschen Börse aufgenommen wurden. Drei davon überzeugten uns ganz besonders: ein Welt-ETF mit monatlichen Ausschüttungen und niedrigen Kosten, ein ungewöhnlich konstruierter US-Aktien-ETF mit offiziell 0 Prozent Gesamtkostenquote und ein neuer Raumfahrt-ETF, der besonders stark auf SpaceX und andere Spezialisten der Branche setzt.

Werbung

ETF ISIN TER Ertragsverwendung Auflage
L&G Global Equity UCITS ETF - USD Distributing (M) IE000GT6BRH3 0,10 % p.a. ausschüttend (monatlich) 13.10.2026
Janus Henderson US Large Cap Equity Core UCITS ETF IE0005ZIBSW1 0,00 % p.a. thesaurierend 07.10.2026
Amundi Global Space Technologies UCITS ETF Acc IE000RUMHLK6 0,50 % p.a. thesaurierend 29.09.2026

Welt-ETF mit monatlichen Dividenden

Der L&G Global Equity UCITS ETF - USD Distributing (M) (ISIN: IE000GT6BRH3) verbindet zwei Eigenschaften, die für langfristige Anleger besonders interessant sein dürften: eine breite Streuung über die internationalen Aktienmärkte und monatliche Ausschüttungen. Der physisch replizierende ETF bildet den Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap Index ab und investiert damit in große und mittelgroße Unternehmen aus entwickelten Industrieländern. Neben großen Technologieunternehmen, die von Künstlicher Intelligenz, Cloud-Computing und Digitalisierung profitieren, gehören auch Unternehmen aus Industrie, Gesundheitswesen, Finanzsektor und Konsumgüterbranche zum Anlageuniversum.

Mit einer Gesamtkostenquote von nur 0,10 Prozent pro Jahr bewegt sich der ETF preislich auf dem Niveau besonders günstiger Welt-ETFs. Während viele etablierte ausschüttende Welt-ETFs ihre Dividenden jedoch nur vierteljährlich oder halbjährlich auszahlen, sieht L&G monatliche Ausschüttungen vor. Damit kann das Produkt für Anleger interessant sein, die sich aus ihrem Wertpapierdepot einen regelmäßigen Zahlungsstrom aufbauen möchten.

Werbung

0 Prozent TER: Wie Janus Henderson die ETF-Kosten neu denkt

Noch ungewöhnlicher ist der Janus Henderson US Large Cap Equity Core UCITS ETF (ISIN: IE0005ZIBSW1). Der ETF bietet Anlegern Zugang zu den größten börsennotierten US-Unternehmen und weist tatsächlich eine Gesamtkostenquote von 0,00 Prozent aus. Im Mittelpunkt steht der Solactive GBS United States 500 Index, der die 500 größten US-Aktienunternehmen abbildet. Anders als ein klassischer, physisch replizierender ETF kauft der Fonds allerdings nicht einfach die entsprechenden Indexaktien. Stattdessen nutzt Janus Henderson eine synthetische Konstruktion mit sogenannten Total Return Swaps. Dabei hält der ETF ein separates Aktienportfolio und tauscht dessen Wertentwicklung über einen Finanzvertrag gegen die Rendite eines US-Aktienindex ein.

Während der Fonds offiziell den Solactive-Index als Vergleichsmaßstab verwendet, soll die Swap-Konstruktion wirtschaftlich die Gesamtrendite des S&P 500 liefern. Das spart unter anderem Lizenzkosten für die Verwendung des bekannten US-Leitindex. Allerdings bedeutet die ausgewiesene TER von null Prozent keineswegs, dass die Konstruktion vollständig kostenlos ist. Janus Henderson nennt zusätzlich eine Swap-Gebühr von 0,145 Prozent, die sich auf die Wertentwicklung auswirkt. Ein weiterer Kostenbeitrag von derzeit 0,08 Prozent wird von der Swap-Gegenpartei zur Deckung bestimmter Fondskosten geleistet und ist nicht mit einer zusätzlichen Zahlung an die Anleger gleichzusetzen. Der ETF ist damit ein innovativer Sonderfall im Gebührenwettbewerb. Wirtschaftlich setzt der ETF auf dieselben langfristigen Treiber wie andere breit gestreute US-Aktienanlagen: Künstliche Intelligenz, Digitalisierung, steigende Unternehmensgewinne und die Innovationskraft großer amerikanischer Konzerne. Für Anleger, die vor allem auf niedrige Kosten achten, ist der neue Ansatz deshalb durchaus einen genaueren Blick wert.

16,5 Prozent SpaceX: Neuer ETF setzt stark auf Raumfahrt-Pioniere

Mit dem Amundi Global Space Technologies UCITS ETF Acc (ISIN: IE000RUMHLK6) kommt schließlich ein Produkt hinzu, das auf eine ganz andere Zukunftsbranche setzt: die kommerzielle Raumfahrt. Der physisch replizierende ETF bildet den Solactive Global Space Technologies Index ab und investiert weltweit in Unternehmen, die Raumfahrttechnologien entwickeln oder entsprechende Dienstleistungen anbieten. Dazu zählen unter anderem Raketenhersteller, Satellitenbetreiber und Unternehmen für weltraumgestützte Kommunikation. Nach den Portfoliodaten vom 16. Oktober entfielen 16,5 Prozent auf SpaceX, 11,1 Prozent auf Rocket Lab, 9,3 Prozent auf EchoStar und 8,4 Prozent auf AST SpaceMobile. Allein diese vier Unternehmen machen damit etwa 45 Prozent des Portfolios aus. Die zehn größten Positionen stehen derzeit sogar für ungefähr 73 Prozent des Portfolios. Mit 0,50 Prozent TER bewegt sich der ETF zudem auf einem ähnlichen Kostenniveau wie mehrere etablierte Raumfahrt-ETFs.

Werbung

Genau diese Konzentration unterscheidet den neuen ETF von vielen bereits verfügbaren Raumfahrtprodukten. Während andere Space-ETFs breiter über klassische Luft- und Raumfahrtkonzerne, Verteidigungsunternehmen und Satellitentechnik streuen, setzt Amundi besonders stark auf spezialisierte Raumfahrtunternehmen. Bei einem bereits etablierten Raumfahrt-ETF liegt die Gewichtung von SpaceX beispielsweise deutlich niedriger. Amundi bietet damit einen fokussierteren Zugang zu Unternehmen, deren Geschäft besonders unmittelbar von der kommerziellen Nutzung des Weltraums abhängt.

Das Timing ist durchaus interessant. Seit dem Börsengang von SpaceX im Juni 2026 ist eines der bekanntesten Unternehmen der Branche erstmals direkt am Aktienmarkt investierbar. Gleichzeitig gewinnt die kommerzielle Raumfahrt zunehmend wirtschaftliche Bedeutung. Wiederverwendbare Raketen senken die Kosten für Satellitenstarts, während Satelliteninternet, Erdbeobachtung, Navigation und Kommunikation immer neue Einsatzmöglichkeiten erschließen. Auch Regierungen und Verteidigungsunternehmen investieren verstärkt in weltraumgestützte Infrastruktur. Davon könnten spezialisierte Anbieter langfristig profitieren.

Neben unseren drei Favoriten aus dieser Woche wurden in den vergangenen zwei Wochen neun weitere ETFs und Anteilsklassen bei finanzen.net ZERO neu in das handelbare Angebot aufgenommen. Des weiteren hat ZERO am 22. Oktober 1587 weitere Fonds ins handelbare Universum aufgenommen

Tag der Aufnahme Emittent ISIN Name
14.10.2026 HANetf IE000YM4FP49 Trading Central Quant Global 50 Equity UCITS ETF
14.10.2026 HANetf IE000M5KXSP3 Trading Central Quant U.S. 50 Equity UCITS ETF
14.10.2026 Amundi IE00052PGR93 Amundi Core Nasdaq-100 UCITS ETF Dist
14.10.2026 Amundi IE0005OFGEA6 Amundi Core S&P 500 UCITS ETF Dist
16.10.2026 Global X IE000O8MVTJ6 Global X Responsible Gold Miners UCITS ETF - USD Accumulating
16.10.2026 iShares IE0006HLR5N4 iShares World Equity High Income Active UCITS ETF - EUR Hedged (Dist)
16.10.2026 iShares DE000A2QP4K7 iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) - EUR (Acc)
19.10.2026 L&G ETF IE000GT6BRH3 L&G Global Equity UCITS ETF - USD Distributing (M)
19.10.2026 Janus Henderson IE0005ZIBSW1 Janus Henderson US Large Cap Equity Core UCITS ETF
22.10.2026 Amundi IE0004LE6CM5 Amundi Global Electrification Infrastructure UCITS ETF Acc
22.10.2026 Amundi IE000RUMHLK6 Amundi Global Space Technologies UCITS ETF Acc
22.10.2026 Amundi IE000UV2SV13 Amundi Global Critical Metals & Rare Earths UCITS ETF Acc

Bildquellen: CrungChingPixs/Shutterstock, Bangkokhappiness / Shutterstock.com

Aktuelle SpaceX Aktie News

Werbung

SpaceX Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SpaceX nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
16:56 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
08:31 SpaceX Outperform Bernstein Research
21.10.26 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
21.10.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
21.10.26 SpaceX Buy UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.