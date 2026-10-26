Neuer Welt-ETF zahlt jeden Monat Dividenden und kostet nur 0,10 Prozent

ETF-Neuauflagen der Woche

26.10.26 16:45 Uhr

Drei neue ETFs bei bei finanzen.net ZERO fallen besonders auf: ein günstiger Welt-ETF mit monatlichen Ausschüttungen, ein US-Aktien-ETF mit 0 Prozent TER und ein Raumfahrt-ETF, der stark auf SpaceX setzt.

Bei finanzen.net ZERO sind in der vergangenen Handelswoche vom 19. bis 23. Oktober 2026 wieder fünf neue ETF-Angebote beziehungsweise Anteilsklassen handelbar geworden, die auch erst kurz zuvor an der Deutschen Börse aufgenommen wurden. Drei davon überzeugten uns ganz besonders: ein Welt-ETF mit monatlichen Ausschüttungen und niedrigen Kosten, ein ungewöhnlich konstruierter US-Aktien-ETF mit offiziell 0 Prozent Gesamtkostenquote und ein neuer Raumfahrt-ETF, der besonders stark auf SpaceX und andere Spezialisten der Branche setzt.

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Welt-ETF mit monatlichen Dividenden

Der L&G Global Equity UCITS ETF - USD Distributing (M) (ISIN: IE000GT6BRH3) verbindet zwei Eigenschaften, die für langfristige Anleger besonders interessant sein dürften: eine breite Streuung über die internationalen Aktienmärkte und monatliche Ausschüttungen. Der physisch replizierende ETF bildet den Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap Index ab und investiert damit in große und mittelgroße Unternehmen aus entwickelten Industrieländern. Neben großen Technologieunternehmen, die von Künstlicher Intelligenz, Cloud-Computing und Digitalisierung profitieren, gehören auch Unternehmen aus Industrie, Gesundheitswesen, Finanzsektor und Konsumgüterbranche zum Anlageuniversum.

Mit einer Gesamtkostenquote von nur 0,10 Prozent pro Jahr bewegt sich der ETF preislich auf dem Niveau besonders günstiger Welt-ETFs. Während viele etablierte ausschüttende Welt-ETFs ihre Dividenden jedoch nur vierteljährlich oder halbjährlich auszahlen, sieht L&G monatliche Ausschüttungen vor. Damit kann das Produkt für Anleger interessant sein, die sich aus ihrem Wertpapierdepot einen regelmäßigen Zahlungsstrom aufbauen möchten.

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0 Prozent TER: Wie Janus Henderson die ETF-Kosten neu denkt

Noch ungewöhnlicher ist der Janus Henderson US Large Cap Equity Core UCITS ETF (ISIN: IE0005ZIBSW1). Der ETF bietet Anlegern Zugang zu den größten börsennotierten US-Unternehmen und weist tatsächlich eine Gesamtkostenquote von 0,00 Prozent aus. Im Mittelpunkt steht der Solactive GBS United States 500 Index, der die 500 größten US-Aktienunternehmen abbildet. Anders als ein klassischer, physisch replizierender ETF kauft der Fonds allerdings nicht einfach die entsprechenden Indexaktien. Stattdessen nutzt Janus Henderson eine synthetische Konstruktion mit sogenannten Total Return Swaps. Dabei hält der ETF ein separates Aktienportfolio und tauscht dessen Wertentwicklung über einen Finanzvertrag gegen die Rendite eines US-Aktienindex ein.

Während der Fonds offiziell den Solactive-Index als Vergleichsmaßstab verwendet, soll die Swap-Konstruktion wirtschaftlich die Gesamtrendite des S&P 500 liefern. Das spart unter anderem Lizenzkosten für die Verwendung des bekannten US-Leitindex. Allerdings bedeutet die ausgewiesene TER von null Prozent keineswegs, dass die Konstruktion vollständig kostenlos ist. Janus Henderson nennt zusätzlich eine Swap-Gebühr von 0,145 Prozent, die sich auf die Wertentwicklung auswirkt. Ein weiterer Kostenbeitrag von derzeit 0,08 Prozent wird von der Swap-Gegenpartei zur Deckung bestimmter Fondskosten geleistet und ist nicht mit einer zusätzlichen Zahlung an die Anleger gleichzusetzen. Der ETF ist damit ein innovativer Sonderfall im Gebührenwettbewerb. Wirtschaftlich setzt der ETF auf dieselben langfristigen Treiber wie andere breit gestreute US-Aktienanlagen: Künstliche Intelligenz, Digitalisierung, steigende Unternehmensgewinne und die Innovationskraft großer amerikanischer Konzerne. Für Anleger, die vor allem auf niedrige Kosten achten, ist der neue Ansatz deshalb durchaus einen genaueren Blick wert.

16,5 Prozent SpaceX: Neuer ETF setzt stark auf Raumfahrt-Pioniere

Mit dem Amundi Global Space Technologies UCITS ETF Acc (ISIN: IE000RUMHLK6) kommt schließlich ein Produkt hinzu, das auf eine ganz andere Zukunftsbranche setzt: die kommerzielle Raumfahrt. Der physisch replizierende ETF bildet den Solactive Global Space Technologies Index ab und investiert weltweit in Unternehmen, die Raumfahrttechnologien entwickeln oder entsprechende Dienstleistungen anbieten. Dazu zählen unter anderem Raketenhersteller, Satellitenbetreiber und Unternehmen für weltraumgestützte Kommunikation. Nach den Portfoliodaten vom 16. Oktober entfielen 16,5 Prozent auf SpaceX, 11,1 Prozent auf Rocket Lab, 9,3 Prozent auf EchoStar und 8,4 Prozent auf AST SpaceMobile. Allein diese vier Unternehmen machen damit etwa 45 Prozent des Portfolios aus. Die zehn größten Positionen stehen derzeit sogar für ungefähr 73 Prozent des Portfolios. Mit 0,50 Prozent TER bewegt sich der ETF zudem auf einem ähnlichen Kostenniveau wie mehrere etablierte Raumfahrt-ETFs.

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Genau diese Konzentration unterscheidet den neuen ETF von vielen bereits verfügbaren Raumfahrtprodukten. Während andere Space-ETFs breiter über klassische Luft- und Raumfahrtkonzerne, Verteidigungsunternehmen und Satellitentechnik streuen, setzt Amundi besonders stark auf spezialisierte Raumfahrtunternehmen. Bei einem bereits etablierten Raumfahrt-ETF liegt die Gewichtung von SpaceX beispielsweise deutlich niedriger. Amundi bietet damit einen fokussierteren Zugang zu Unternehmen, deren Geschäft besonders unmittelbar von der kommerziellen Nutzung des Weltraums abhängt.

Das Timing ist durchaus interessant. Seit dem Börsengang von SpaceX im Juni 2026 ist eines der bekanntesten Unternehmen der Branche erstmals direkt am Aktienmarkt investierbar. Gleichzeitig gewinnt die kommerzielle Raumfahrt zunehmend wirtschaftliche Bedeutung. Wiederverwendbare Raketen senken die Kosten für Satellitenstarts, während Satelliteninternet, Erdbeobachtung, Navigation und Kommunikation immer neue Einsatzmöglichkeiten erschließen. Auch Regierungen und Verteidigungsunternehmen investieren verstärkt in weltraumgestützte Infrastruktur. Davon könnten spezialisierte Anbieter langfristig profitieren.

Neben unseren drei Favoriten aus dieser Woche wurden in den vergangenen zwei Wochen neun weitere ETFs und Anteilsklassen bei finanzen.net ZERO neu in das handelbare Angebot aufgenommen. Des weiteren hat ZERO am 22. Oktober 1587 weitere Fonds ins handelbare Universum aufgenommen