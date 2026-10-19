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ETF-Neuauflagen der Woche

S&P 500 für 0,03 Prozent? Zwei neue Amundi-ETFs im Kostencheck

S&P 500 für 0,03 Prozent? Zwei neue Amundi-ETFs im Kostencheck

Amundi bringt zwei neue ausschüttende ETFs auf S&P 500 und Nasdaq 100 an den Markt. Mit Produktkosten von 0,03 und 0,13 Prozent gehören sie zur günstigsten Konkurrenz. Doch ein genauer Blick auf lohnt sich.

Werte in diesem Artikel
ETFs
Amundi Core Nasdaq-100 UCITS ETF USD Dist
4.87 USD 0.00 USD 0.00 %
Charts | News
Amundi Core S&P 500 UCITS ETF USD Dis
4.99 USD 0.02 USD 0.00 %
Charts | News
Trading Central Quant Global 50 Equity UCITS ETF USD Accumulating
7.74 USD -0.02 USD 0.00 %
Charts | News
Trading Central Quant U.S. 50 Equity UCITS ETF USD Accumulating
7.62 USD -0.10 USD -0.01 %
Charts | News
Indizes
NASDAQ 100
29,531.22 USD 343.67 USD 1.18 %
News | Analysen
S&P 500
7,693.73 USD 34.29 USD 0.45 %
News | Analysen

Bei finanzen.net ZERO sind in der vergangenen Handelswoche vom 12. bis 16. Oktober 2026 mehrere neue ETF-Angebote handelbar geworden, die erst kürzlich aufgelegt wurden. Besonders interessant sind diesmal zwei neue ausschüttende Anteilsklassen von Amundi, die den S&P 500 und den Nasdaq 100 zu außergewöhnlich niedrigen Kosten zugänglich machen sollen.

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ETF ISIN Produktkosten* Ertragsverwendung Auflage
Amundi Core S&P 500 UCITS ETF Dist IE0005OFGEA6 0,03 % p.a. ausschüttend 22.09.2026
Amundi Core Nasdaq-100 UCITS ETF Dist IE00052PGR93 0,13 % p.a. ausschüttend 22.09.2026

* Produktkosten laut Deutscher Börse.

S&P 500 für 0,03 Prozent: Amundi greift die günstigsten ETFs an

Mit dem Amundi Core S&P 500 UCITS ETF Dist (ISIN: IE0005OFGEA6) erhalten Anleger Zugang zu den 500 größten börsennotierten US-Unternehmen. Der physisch replizierende ETF bildet den bekannten US-Leitindex nach und ist damit breit über verschiedene Branchen gestreut. Gleichzeitig profitieren Anleger von der Entwicklung einiger der weltweit wichtigsten Unternehmen aus den Bereichen Künstliche Intelligenz, Halbleiter, Cloud-Computing und digitale Dienstleistungen. NVIDIA, Apple, Microsoft, Amazon und Alphabet zählen zu den prägenden Indexschwergewichten. Der neue ETF ist ausschüttend und sieht jährliche Dividendenzahlungen vor.

Das eigentliche Ausrufezeichen setzt Amundi bei den Gebühren. Mit offiziell ausgewiesenen Produktkosten von nur 0,03 Prozent pro Jahr reiht sich der ETF in die günstigste Preisgruppe am europäischen Markt ein. Zum Vergleich: Viele etablierte S&P-500-ETFs verlangen zwischen 0,05 und 0,20 Prozent jährlich. Allerdings gibt es bereits einzelne Konkurrenzprodukte, die ebenfalls nur 0,03 Prozent kosten. Einzigartig ist der Preis damit nicht, dennoch verschärft Amundi den Wettbewerb um besonders günstige Indexfonds. Gerade bei langfristigen Sparplänen können selbst kleine Kostenunterschiede über viele Jahre einen Unterschied bei der erzielten Rendite machen.

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Ein Blick in die Produktunterlagen zeigt allerdings eine Unstimmigkeit. Während Amundi auf der Produktübersicht und die Deutsche Börse Kosten von 0,03 Prozent nennen, stehen in der detaillierten Kostenaufstellung noch jährliche Verwaltungs- und Betriebskosten von 0,05 Prozent. Eine mögliche Erklärung ist, dass die detaillierten Angaben auf historischen Kostendaten des bereits bestehenden Fonds beruhen. Endgültig bestätigt ist diese Erklärung aber bislang nicht. Selbst mit 0,05 Prozent wäre der ETF jedoch weiterhin vergleichsweise günstig.

Nasdaq 100 für 0,13 Prozent: Günstiger Zugang zum KI-Boom

Auch beim Amundi Core Nasdaq-100 UCITS ETF Dist (ISIN: IE00052PGR93) steht der Preis im Mittelpunkt. Der ETF bildet die Entwicklung der 100 größten an der Nasdaq notierten Nicht-Finanzunternehmen ab und konzentriert sich damit deutlich stärker auf Technologie- und Wachstumswerte als der S&P 500. Zu den wichtigsten Indexunternehmen zählen unter anderem NVIDIA, Apple, Microsoft, Amazon und Alphabet. Damit erhalten Anleger einen fokussierten Zugang zu strukturellen Wachstumstrends wie Künstlicher Intelligenz, Cloud-Infrastruktur, Halbleitern und der zunehmenden Digitalisierung der Wirtschaft. Gleichzeitig ist die Abhängigkeit von wenigen großen Technologiekonzernen deutlich höher als bei einem breit diversifizierten Welt-ETF.

Mit ausgewiesenen Produktkosten von 0,13 Prozent pro Jahr gehört auch der neue Nasdaq-100-ETF zur günstigsten Preisgruppe am europäischen Markt. Zwar gibt es bereits einzelne vergleichbar günstige Produkte, viele etablierte Nasdaq-100-ETFs kosten jedoch zwischen 0,20 und 0,30 Prozent jährlich. Besonders bei langfristigen Anlagen können diese Unterschiede ins Gewicht fallen. Amundi kombiniert den günstigen Indexzugang zudem mit einer ausschüttenden Anteilsklasse, die jährliche Dividendenzahlungen vorsieht. Für Anleger, die von den langfristigen Wachstumsperspektiven großer Technologieunternehmen überzeugt sind und ihre Erträge nicht ausschließlich im Fonds wiederanlegen möchten, ist dies eine interessante Kombination.

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Allerdings gilt auch hier ein wichtiger Hinweis zu den Kosten. Während Amundi auf der Produktübersicht eine Managementgebühr von 0,13 Prozent ausweist, nennt die detaillierte Kostenaufstellung jährliche Verwaltungs- und Betriebskosten von 0,20 Prozent. Die unterschiedlichen Angaben könnten ebenfalls auf verschiedene Berechnungsstände zurückzuführen sein, eine abschließende Erklärung liegt jedoch nicht vor. Damit bleibt der ETF insbesondere auf Basis der ausgewiesenen Produktkosten preislich attraktiv, aber auch die 0,20 Prozent lägen am attraktiveren Ende der breiten Konkurrenz.

Zwei weitere Neuauflagen: Aktienauswahl nach fünf Faktoren

Neben den beiden Amundi-Produkten sind bei finanzen.net ZERO zwei neue ETFs aus der Trading-Central-Reihe von HANetf hinzugekommen. Der Trading Central Quant Global 50 Equity UCITS ETF (ISIN: IE000YM4FP49) investiert weltweit in 50 ausgewählte Aktien, während sich der Trading Central Quant U.S. 50 Equity UCITS ETF (ISIN: IE000M5KXSP3) auf 50 US-Aktien konzentriert. Beide nutzen ein quantitatives Auswahlmodell, das Unternehmen anhand von fünf Faktoren bewertet: Wachstum, Bewertung, Qualität, Momentum und Einkommen. Die ausgewählten Aktien werden gleichgewichtet, sodass einzelne Börsenschwergewichte nicht automatisch das Portfolio dominieren. Damit unterscheiden sich die Produkte deutlich von klassischen, nach Marktkapitalisierung gewichteten Welt- und US-Aktien-ETFs. Allerdings sind weder Multi-Faktor-Strategien noch gleichgewichtete Portfolios grundsätzlich neu. Hinzu kommt eine Gesamtkostenquote von jeweils 1,00 Prozent pro Jahr, die deutlich über den Kosten vieler etablierter Alternativen liegt. Deshalb stehen für uns in dieser Woche die beiden wesentlich günstigeren Amundi-Produkte im Mittelpunkt.

Die vollständige Übersicht der vier hier berücksichtigten ETF-Neuaufnahmen bei finanzen.net ZERO vom 12. bis 16. Oktober 2026 findest du hier:

Tag der Aufnahme Emittent ISIN Name
14.10.2026 HANetf IE000YM4FP49 Trading Central Quant Global 50 Equity UCITS ETF
14.10.2026 HANetf IE000M5KXSP3 Trading Central Quant U.S. 50 Equity UCITS ETF
14.10.2026 Amundi IE00052PGR93 Amundi Core Nasdaq-100 UCITS ETF Dist
14.10.2026 Amundi IE0005OFGEA6 Amundi Core S&P 500 UCITS ETF Dist

Bildquellen: andersphoto / Shutterstock.com, Imagentle / Shutterstock.com

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