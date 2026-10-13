DAX 25.353 +0,3%ESt50 6.201 -0,0%MSCI World 4.963 +0,0%Top 10 Crypto 11,19 +1,6%Nas 27.246 -0,4%Bitcoin 74.839 +2,2%Euro 1,1188 +0,3%Öl 105,3 -1,3%Gold 4.190 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
ETF-Neuauflagen der Woche

S&P 500 mit 10 Prozent Verlustpuffer und Hochzins zum Tiefpreis

S&P 500 mit 10 Prozent Verlustpuffer und Hochzins zum Tiefpreis

Zwei Neuauflagen stechen bei den neuen ETF-Angeboten auf finanzen.net ZERO heraus: ein S&P-500-ETF mit knapp zehn Prozent Verlustpuffer und Europas günstigster ETF auf US-Hochzinsanleihen.

Werte in diesem Artikel
ETFs
iShares VI plc - iShares US Large Cap Moderate Buffer Sep UCITS ETF USD Acc
5.07 USD 0.02 USD 0.00 %
Charts | News
Vanguard Funds PLC - Vanguard USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD Acc
99.84 USD 0.05 USD 0.00 %
Charts | News
Vanguard Funds PLC - Vanguard USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD Dist
99.84 USD 0.05 USD 0.00 %
Charts | News
WisdomTree Defensive Defined Return Autocallable EUR Active UCITS ETF - EUR Dis
4.97 EUR -0.01 EUR 0.00 %
Charts | News
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF 1D
9.71 USD -0.10 USD -0.01 %
Charts | News
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1D
8.23 USD -0.05 USD -0.01 %
Charts | News
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1D
9.55 USD -0.15 USD -0.02 %
Charts | News
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1D
9.75 USD -0.16 USD -0.02 %
Charts | News
Xtrackers World Small Cap Green Tech Innovators UCITS ETF 1D
8.89 USD -0.04 USD 0.00 %
Charts | News
Indizes
S&P 500
7,807.24 USD -4.30 USD -0.06 %
News | Analysen

Bei finanzen.net ZERO sind seit der vergangenen Woche neun frisch aufgelegte ETF-Angebote beziehungsweise Anteilsklassen handelbar geworden. Zwei echte Neuauflagen stechen diesmal besonders heraus: ein S&P-500-ETF mit eingebautem Verlustpuffer und ein neuer Vanguard-ETF, der den US-Hochzinsmarkt zu außergewöhnlich niedrigen Kosten erschließt.

Werbung

ETF ISIN TER Ertragsverwendung Auflage
iShares US Large Cap Moderate Buffer Sep UCITS ETF IE000Z6ZLD60 0,50 % p.a. thesaurierend 30.09.2026
Vanguard USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF - USD Dist IE0007XDORZ1 0,15 % p.a. ausschüttend 06.10.2026
Vanguard USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF - USD Acc IE000TF6B304 0,15 % p.a. thesaurierend 06.10.2026

S&P 500 mit Sicherheitsnetz: Knapp 10 Prozent Verlustpuffer

Der iShares US Large Cap Moderate Buffer Sep UCITS ETF (ISIN: IE000Z6ZLD60) richtet sich an Anleger, die an der Entwicklung großer US-Unternehmen teilhaben möchten, gleichzeitig aber einen gewissen Schutz vor Rückschlägen suchen. Der aktiv gemanagte ETF bildet über Derivate die Kursentwicklung des S&P 500 ab und kombiniert diese mit einem sogenannten Buffer. Für den aktuellen Ergebniszeitraum vom 1. Oktober 2026 bis zum 30. September 2027 lag dieser zu Beginn bei rund 9,45 Prozent. Verluste des Index in dieser Größenordnung sollen damit weitgehend abgefedert werden.

Diesen Schutz gibt es allerdings nicht umsonst. Gleichzeitig wird festgelegt, bis zu welcher Obergrenze der ETF an steigenden Kursen teilnimmt. Zu Beginn des aktuellen Zeitraums lag dieser Cap bei 19,43 Prozent. Steigt der S&P 500 darüber hinaus, partizipiert der ETF an den zusätzlichen Kursgewinnen nicht mehr. Zudem entfaltet der Puffer seine vorgesehene Wirkung vor allem dann, wenn Anleger über den vollständigen einjährigen Ergebniszeitraum investiert bleiben. Wer später einsteigt oder vorher verkauft, erhält ein anderes Chancen-Risiko-Verhältnis.

Werbung

Buffer-ETFs gibt es auch in Europa bereits. iShares selbst bietet beispielsweise eine deutlich defensivere Max-Buffer-Variante an, während First Trust ebenfalls Moderate-Buffer-Produkte im Angebot hat. Der neue ETF positioniert sich dazwischen. Er verzichtet auf einen vollständiger angelegten Schutz, lässt dafür deutlich mehr Aufwärtspotenzial offen. Das macht die Neuauflage gerade im aktuellen Marktumfeld interessant. Der S&P 500 hat zuletzt neue Rekordstände erreicht, wobei die Rally stark von wenigen KI- und Technologiewerten getragen wurde. Anleger können mit dem ETF indirekt weiter an Trends wie Künstlicher Intelligenz, Halbleitern und Cloud-Computing partizipieren, bauen gleichzeitig aber einen begrenzten Puffer gegen einen möglichen Rücksetzer ein.

High Yield für 0,15 Prozent: Vanguard setzt neuen Kostenmaßstab

Unser zweite Favorit ist der Vanguard USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF - USD Dist, der sowohl ausschüttend (ISIN: IE0007XDORZ1) als auch thesaurierend (ISIN: IE000TF6B304) angeboten wird. Statt Aktien hält der ETF auf US-Dollar lautende Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade. Er bildet physisch den Bloomberg US High Yield 250MM 2% Issuer Capped Index nach und erschließt damit einen breiten Teil des amerikanischen Hochzinsmarktes. Um einzelne Schuldner nicht zu dominant werden zu lassen, ist das Gewicht je Emittent auf maximal zwei Prozent begrenzt.

Das eigentliche Ausrufezeichen setzt Vanguard bei den Kosten. Mit einer Gesamtkostenquote von nur 0,15 Prozent ist der Fonds nach Angaben des Branchendienstes ETF Stream derzeit der günstigste in Europa domizilierte UCITS-ETF seiner Kategorie. Der iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF kostet beispielsweise 0,20 Prozent pro Jahr. Gerade bei Anleihenstrategien, bei denen die erwartbaren Renditeunterschiede geringer als bei Aktien ausfallen, können ein paar Basispunkte weniger Kosten langfristig einen merklichen Unterschied machen.

Werbung

Auch das Marktumfeld macht die Anlageklasse derzeit interessant. Die Risikoaufschläge amerikanischer Hochzinsanleihen haben sich seit dem Sommer wieder ausgeweitet, während das allgemeine US-Zinsniveau auf historisch hohen Niveaus liegt. Für neu investiertes Kapital steigt dadurch grundsätzlich das laufende Ertragspotenzial. Allerdings handelt es sich nicht ohne Grund um „High Yield“. Die Unternehmen besitzen eine geringere Bonität als Investment-Grade-Emittenten und reagieren empfindlicher auf eine wirtschaftliche Abschwächung oder steigende Refinanzierungskosten. Der ETF profitiert daher vor allem von einem Umfeld, in dem die hohen Zinsen attraktive Kuponerträge liefern, die US-Wirtschaft zugleich aber robust genug bleibt, damit Kreditausfälle begrenzt bleiben.

Neben unseren beiden Favoriten wurden in der vergangenen Woche weitere neu aufgelegte ETFs bei finanzen.net ZERO in das handelbare Angebot aufgenommen. Eine vollständige Übersicht über alle neu verfügbaren Produkte findest du hier:

Tag der Aufnahme Emittent ISIN Name
05.10.2026 WisdomTree IE000F4W1QI5 WisdomTree Defensive Defined Return Autocallable EUR Active UCITS ETF - EUR
05.10.2026 Xtrackers LU3456232308 Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1D
05.10.2026 Xtrackers LU3456232217 Xtrackers World Small Cap Green Tech Innovators UCITS ETF 1D
05.10.2026 Xtrackers IE00089CF4V3 Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF
05.10.2026 Xtrackers IE000T849B39 Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF
05.10.2026 Xtrackers IE00BGV5VP75 Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF
09.10.2026 iShares IE000Z6ZLD60 iShares US Large Cap Moderate Buffer Sep UCITS ETF USD (Acc)
09.10.2026 Vanguard IE0007XDORZ1 Vanguard USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF - USD Dist
09.10.2026 Vanguard IE000TF6B304 Vanguard USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF - USD Acc

Bildquellen: Imagentle / Shutterstock.com, ilolab / Shutterstock.com

Mehr zum Thema S&P 500

MetLife Korea opens new headquarters in central Seoul
S&P 500 mit 10 Prozent Verlustpuffer und Hochzins zum Tiefpreis
Jetzt patchen! SonicWall SMA1000 im Fokus von Angreifern
Southwest Airlines erwägt Einstieg ins Langstreckengeschäft mit Boeing 787
Epic Games verschiebt Disney-Shooter und stellt Entwicklung auf KI um
Better Artificial Intelligence Stock for 2026: BigBear.ai vs. Cerebras Systems
Boeing 737 PH-GOV: Niederländischer Regierungsjet bleibt mindestens drei weitere Jahre im Einsatz - mit KLM als Betreiberin
Will Eli Lilly Do a Stock Split Before the End of 2026?

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.