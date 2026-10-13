S&P 500 mit 10 Prozent Verlustpuffer und Hochzins zum Tiefpreis

ETF-Neuauflagen der Woche

13.10.26 09:10 Uhr

Zwei Neuauflagen stechen bei den neuen ETF-Angeboten auf finanzen.net ZERO heraus: ein S&P-500-ETF mit knapp zehn Prozent Verlustpuffer und Europas günstigster ETF auf US-Hochzinsanleihen.

• Der Vanguard High-Yield-ETF zeichnet sich durch extrem niedrige Kosten aus, profitiert vom aktuellen Umfeld hoher Zinsen und bietet Zugang zu US-Unternehmensanleihen mit Renditen, die bei nur 0,15% Kosten liegen.

• Der S&P-500-ETF bietet Schutz vor Rückschlägen, indem er Verluste bis zu 9,45% abfedert, und ermöglicht gleichzeitig Partizipation an Kursgewinnen bis zu einem Cap von etwa 19,43%, was ihn besonders im aktuellen Marktumfeld attraktiv macht.

• Es wurden neun neue ETFs bei finanzen.net ZERO eingeführt, darunter ein S&P-500-ETF mit 9,45% Verlustpuffer und ein kostengünstiger Vanguard High-Yield-Anleihen-ETF mit nur 0,15% Kosten.

Bei finanzen.net ZERO sind seit der vergangenen Woche neun frisch aufgelegte ETF-Angebote beziehungsweise Anteilsklassen handelbar geworden. Zwei echte Neuauflagen stechen diesmal besonders heraus: ein S&P-500-ETF mit eingebautem Verlustpuffer und ein neuer Vanguard-ETF, der den US-Hochzinsmarkt zu außergewöhnlich niedrigen Kosten erschließt.

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S&P 500 mit Sicherheitsnetz: Knapp 10 Prozent Verlustpuffer

Der iShares US Large Cap Moderate Buffer Sep UCITS ETF (ISIN: IE000Z6ZLD60) richtet sich an Anleger, die an der Entwicklung großer US-Unternehmen teilhaben möchten, gleichzeitig aber einen gewissen Schutz vor Rückschlägen suchen. Der aktiv gemanagte ETF bildet über Derivate die Kursentwicklung des S&P 500 ab und kombiniert diese mit einem sogenannten Buffer. Für den aktuellen Ergebniszeitraum vom 1. Oktober 2026 bis zum 30. September 2027 lag dieser zu Beginn bei rund 9,45 Prozent. Verluste des Index in dieser Größenordnung sollen damit weitgehend abgefedert werden.

Diesen Schutz gibt es allerdings nicht umsonst. Gleichzeitig wird festgelegt, bis zu welcher Obergrenze der ETF an steigenden Kursen teilnimmt. Zu Beginn des aktuellen Zeitraums lag dieser Cap bei 19,43 Prozent. Steigt der S&P 500 darüber hinaus, partizipiert der ETF an den zusätzlichen Kursgewinnen nicht mehr. Zudem entfaltet der Puffer seine vorgesehene Wirkung vor allem dann, wenn Anleger über den vollständigen einjährigen Ergebniszeitraum investiert bleiben. Wer später einsteigt oder vorher verkauft, erhält ein anderes Chancen-Risiko-Verhältnis.

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Buffer-ETFs gibt es auch in Europa bereits. iShares selbst bietet beispielsweise eine deutlich defensivere Max-Buffer-Variante an, während First Trust ebenfalls Moderate-Buffer-Produkte im Angebot hat. Der neue ETF positioniert sich dazwischen. Er verzichtet auf einen vollständiger angelegten Schutz, lässt dafür deutlich mehr Aufwärtspotenzial offen. Das macht die Neuauflage gerade im aktuellen Marktumfeld interessant. Der S&P 500 hat zuletzt neue Rekordstände erreicht, wobei die Rally stark von wenigen KI- und Technologiewerten getragen wurde. Anleger können mit dem ETF indirekt weiter an Trends wie Künstlicher Intelligenz, Halbleitern und Cloud-Computing partizipieren, bauen gleichzeitig aber einen begrenzten Puffer gegen einen möglichen Rücksetzer ein.

High Yield für 0,15 Prozent: Vanguard setzt neuen Kostenmaßstab

Unser zweite Favorit ist der Vanguard USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF - USD Dist, der sowohl ausschüttend (ISIN: IE0007XDORZ1) als auch thesaurierend (ISIN: IE000TF6B304) angeboten wird. Statt Aktien hält der ETF auf US-Dollar lautende Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade. Er bildet physisch den Bloomberg US High Yield 250MM 2% Issuer Capped Index nach und erschließt damit einen breiten Teil des amerikanischen Hochzinsmarktes. Um einzelne Schuldner nicht zu dominant werden zu lassen, ist das Gewicht je Emittent auf maximal zwei Prozent begrenzt.

Das eigentliche Ausrufezeichen setzt Vanguard bei den Kosten. Mit einer Gesamtkostenquote von nur 0,15 Prozent ist der Fonds nach Angaben des Branchendienstes ETF Stream derzeit der günstigste in Europa domizilierte UCITS-ETF seiner Kategorie. Der iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF kostet beispielsweise 0,20 Prozent pro Jahr. Gerade bei Anleihenstrategien, bei denen die erwartbaren Renditeunterschiede geringer als bei Aktien ausfallen, können ein paar Basispunkte weniger Kosten langfristig einen merklichen Unterschied machen.

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Auch das Marktumfeld macht die Anlageklasse derzeit interessant. Die Risikoaufschläge amerikanischer Hochzinsanleihen haben sich seit dem Sommer wieder ausgeweitet, während das allgemeine US-Zinsniveau auf historisch hohen Niveaus liegt. Für neu investiertes Kapital steigt dadurch grundsätzlich das laufende Ertragspotenzial. Allerdings handelt es sich nicht ohne Grund um „High Yield“. Die Unternehmen besitzen eine geringere Bonität als Investment-Grade-Emittenten und reagieren empfindlicher auf eine wirtschaftliche Abschwächung oder steigende Refinanzierungskosten. Der ETF profitiert daher vor allem von einem Umfeld, in dem die hohen Zinsen attraktive Kuponerträge liefern, die US-Wirtschaft zugleich aber robust genug bleibt, damit Kreditausfälle begrenzt bleiben.

Neben unseren beiden Favoriten wurden in der vergangenen Woche weitere neu aufgelegte ETFs bei finanzen.net ZERO in das handelbare Angebot aufgenommen. Eine vollständige Übersicht über alle neu verfügbaren Produkte findest du hier: