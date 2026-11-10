Vor dem Börsengang in Anthropic investieren? Neues ETP macht es möglich

ETF-Neuauflagen der Woche

10.11.26 13:15 Uhr

Schon vor dem Börsengang auf Anthropic setzen? Ein neues ETP macht es möglich, allerdings nicht ohne Risiken. Nach knapp 30 Prozent Kursverlust stellt sich die Frage nach einer Einstiegschance.

• Das 21Shares Anthropic Synthetic ETP ermöglicht Anlegern, indirekt an der Bewertung von Anthropic zu partizipieren, was bisher nur institutionellen Investoren vorbehalten war, allerdings ist es hochspekulativ und hat innerhalb eines Monats 29,1 % an Wert verloren.

• In der Woche vom 2. bis 6. November 2026 wurden drei neue ETFs und ETPs gehandelt, darunter ein innovatives ETP, das vor einem möglichen Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic an der Bewertung partizipiert.

Bei Finanzen invest sind in der vergangenen Handelswoche vom 2. bis 6. November 2026 drei neue ETF- und ETP-Angebote handelbar geworden. Zwei davon finden wir besonders interessant. Ein neuartiges ETP ermöglicht Anlegern erstmals, schon vor einem möglichen Börsengang an der geschätzten Bewertung des KI-Unternehmens Anthropic zu partizipieren. Gleichzeitig bringt Amundi einen US-Dividenden-ETF auf den Markt, dessen Strategie an einen der bekanntesten amerikanischen Dividendenfonds erinnert.

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* Beim Anthropic-ETP können zusätzlich variable Finanzierungs- und Transaktionskosten aus der synthetischen Konstruktion anfallen.

Schon vor dem Anthropic-IPO investieren

Mit dem 21Shares Anthropic Synthetic ETP (ISIN: CH1606386675) erhalten Anleger erstmals über ein europäisches börsengehandeltes Produkt Zugang zur geschätzten Bewertung des noch nicht börsennotierten KI-Unternehmens Anthropic. Das Unternehmen hinter dem KI-Assistenten Claude und dem Programmierwerkzeug Claude Code gehört zu den prominentesten Herausforderern von OpenAI. Bisher war eine direkte Beteiligung an solchen privaten Technologieunternehmen vor einem Börsengang meist institutionellen Investoren, Risikokapitalgesellschaften oder vermögenden Privatanlegern vorbehalten. Das neue ETP ermöglicht nun auch gewöhnlichen Börsenanlegern, auf eine steigende Bewertung von Anthropic zu setzen. Dabei handelt es sich allerdings ausdrücklich nicht um eine Beteiligung am Unternehmen selbst, sondern um ein synthetisches Investment.

Die Konstruktion funktioniert über sogenannte Perpetual Futures, also unbefristete Terminkontrakte, deren Preise sich an der am Markt geschätzten Unternehmensbewertung orientieren. Steigt die am Derivatemarkt eingepreiste Bewertung von Anthropic, kann davon auch der Kurs des ETP profitieren. Besonders interessant ist das angesichts des mit Spannung erwarteten Börsengangs. Allerdings hat die jüngste Schwäche am Technologiesektor die ursprünglich sehr hohen Bewertungserwartungen gedämpft. Während zwischenzeitlich rund zwei Billionen US-Dollar für Anthropic im Gespräch waren, diskutierten potenzielle Investoren zuletzt Bewertungen von teilweise nur noch 1,2 bis 1,3 Billionen US-Dollar. Am 9. November zog Anthropic zudem bereits an Banken verschickte Angaben zur geplanten Preisspanne zurück, weil diese fehlerhaft gewesen seien. Der genaue Börsentermin bleibt damit angesichts der aktuellen Unsicherheit offen.

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Laut 21Shares hat das Anthropic-ETP innerhalb eines Monats 29,1 Prozent an Wert verloren (Stand: 09.11.2026). Hintergrund ist unter anderem die Neubewertung der ambitionierten Wachstumserwartungen im KI-Sektor. Insbesondere die enormen Investitionen in Rechenzentren und die zuletzt nachlassende Wachstumsdynamik sorgen bei Anlegern für Zurückhaltung. Daraus könnte sich zwar eine Einstiegschance ergeben, falls die Bewertungserwartungen wieder steigen. Ein niedrigerer Kurs bedeutet aber keineswegs automatisch, dass Anthropic nun günstig bewertet ist. Hinzu kommen Risiken, die bei einer gewöhnlichen Aktienanlage nicht bestehen: Anleger erwerben keine Anthropic-Aktien und erhalten auch bei einem späteren Börsengang keine eingebucht. Die Neuauflage eröffnet damit einen außergewöhnlichen, aber hochspekulativen Zugang zum KI-Unternehmen, der sich nicht mit einer direkten Aktienbeteiligung gleichsetzen lässt.

US-Dividenden nach dem Vorbild von SCHD

Mit dem Amundi S&P US High Dividend Yield UCITS ETF Dist (ISIN: IE000N0LED67) ist außerdem ein interessanter Neuzugang für einkommensorientierte Anleger bei Finanzen invest handelbar geworden. Der physisch replizierende ETF bildet den S&P U.S. Dividend 100 Index ab und investiert damit in 100 amerikanische Unternehmen, die sich durch attraktive Dividendenrenditen, eine beständige Ausschüttungshistorie und solide fundamentale Kennzahlen auszeichnen. Anders als bei einfachen Hochdividendenstrategien entscheidet also nicht allein die Höhe der aktuellen Dividendenrendite über die Aufnahme. Stattdessen sollen zusätzliche Qualitätskriterien dabei helfen, finanziell solide Unternehmen zu identifizieren, deren Ausschüttungen langfristig tragfähig erscheinen. Zu den wichtigen Indexunternehmen zählen unter anderem Procter & Gamble, Altria, Coca-Cola, Home Depot und Texas Instruments.

Das Interessante an der Neuauflage ist die Nähe zu einer der bekanntesten amerikanischen Dividendenstrategien. Der in den USA populäre Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) bildet den Dow Jones U.S. Dividend 100 Index ab, der ebenfalls auf die Kombination aus Dividendenhistorie, Ausschüttungsrendite und fundamentaler Unternehmensqualität setzt. Der Amundi-ETF folgt zwar einem eigenständigen Index, bietet europäischen Anlegern aber einen UCITS-Zugang zu einer ähnlichen Qualitätsdividendenstrategie. Besonders interessant ist dabei die Branchenaufteilung. Während große US-Aktienindizes wie der S&P 500 immer stärker von Technologieunternehmen dominiert werden, entfallen beim neuen Amundi-ETF lediglich 11,2 Prozent auf den IT-Sektor. Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen machen dagegen zusammen ungefähr 41 Prozent aus, weitere 13 Prozent entfallen auf Energieunternehmen. Der ETF könnte damit gerade für Anleger interessant sein, die bereits einen MSCI World oder S&P 500 im Depot halten und ihre Abhängigkeit von den großen US-Technologiekonzernen innerhalb ihrer Aktienanlagen reduzieren möchten.

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Der ebenfalls neu handelbare Virtune AI Crypto Index ETP (ISIN: SE0030936779) bündelt zudem 13 physisch hinterlegte Kryptowerte aus den Bereichen Zahlungsnetzwerke, Dateninfrastruktur, Handelsplattformen und dezentrale Rechenleistung, die künftig eine Rolle in einer von autonomen KI-Agenten geprägten Wirtschaft spielen könnten. Die drei größten Positionen sind hierbei aktuell NEAR Protocol, Pyth Network und Uniswap. Der Index wird vierteljährlich gleichgewichtet und bietet damit auch kleineren Kryptoprojekten einen erheblichen Portfolioanteil, bleibt aufgrund der hohen Schwankungsanfälligkeit, ungewisser Nachfrage nach den einzelnen Token und jährlicher Kosten von 1,49 Prozent aber eine hochspekulative Themenanlage.

Insgesamt wurden in den vergangenen zwei Handelswochen vom 26. Oktober bis 6. November 2026 11 neu aufgelegte ETFs und ETPs in das handelbare Angebot von Finanzen invest aufgenommen. Die vollständige Übersicht über sämtliche Neuaufnahmen der vergangenen zwei Wochen findest du hier: