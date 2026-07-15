EU-Autonomie-ETF

Zwei führende Finanzinstitute haben sich zusammengetan, um einen Fonds zu bauen, der auf jene Unternehmen setzt, die von einer der größten industriepolitischen Wenden Europas profitieren sollen.

Das Wichtigste in Kürze:

Der Fonds bündelt Unternehmen aus zehn Schlüsselbereichen, von Rüstung über Halbleiter bis Ernährungssicherheit, die alle einem gemeinsamen politischen Ziel dienen sollen: weniger Abhängigkeit Europas von Lieferketten außerhalb der EU.

Laut EU-eigenen Angaben sind allein im Rahmen eines einzigen Förderprogramms für erneuerbare Energien bereits 184 Mrd. Euro zugeteilt worden, ein Beleg dafür, dass die zugrunde liegende Strategie längst über die Ankündigungsphase hinaus ist.

Mit gerade einmal 24 Mio. Euro Fondsvolumen und einer Historie von wenigen Monaten zählt der Fonds selbst zu den kleinsten und jüngsten Wetten auf dieses Thema.

Zehn Schlüsselbereiche für Europas Unabhängigkeit: Was der Fonds abbildet

Der Amundi European Strategic Autonomy UCITS ETF Acc bildet den Euronext European Strategic Autonomy Index nach und ist der einzige hier verfügbare ETF auf genau diesen Index. Entstanden ist er aus einer direkten Zusammenarbeit zwischen Amundi, Europas größtem Vermögensverwalter, und Euronext, dem größten europäischen Börsenbetreiber, mit dem erklärten Ziel, Kapital gezielt in Unternehmen zu lenken, die zur strategischen Unabhängigkeit Europas beitragen. Der Index erfasst Unternehmen mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum aus zehn als kritisch eingestuften Bereichen: Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Finanzwesen, Energieerzeugung und -verteilung, Stromnetze und -ausrüstung, Infrastruktur, Logistik, Ernährungssicherheit, Pharma und Chemie, Halbleiter sowie Software. Gewichtet wird nach dem frei handelbaren Marktkapitalisierungsanteil der einzelnen Unternehmen, begrenzt durch Kappungsgrenzen, damit einzelne Schwergewichte den Fonds nicht übermäßig dominieren. Der Fonds repliziert seinen Index physisch, thesauriert seine Erträge und hält aktuell 232 Positionen. Bei den Kosten liegt er mit 0,40 Prozent pro Jahr deutlich über breiten Standard-ETFs, was für einen spezialisierten Themenfonds mit vergleichsweise kleinem Fondsvolumen nicht unüblich ist. Mit nur 24 Mio. Euro Fondsvolumen und einem Auflagedatum vom 6. November 2025 zählt der Fonds zu den kleinsten und jüngsten Angeboten in diesem noch sehr neuen Marktsegment.

Von der Ankündigung zur Umsetzung: Wie weit Europas strategische Autonomie schon gediehen ist

Der Begriff strategische Autonomie beschreibt das politische Ziel der EU, die Abhängigkeit von Ländern und Lieferketten außerhalb Europas in mehreren Schlüsselbereichen zu verringern und gleichzeitig die eigene Widerstandsfähigkeit und Verteidigungsfähigkeit zu stärken. Im Rahmen des REPowerEU-Plans, der ursprünglich rund 300 Mrd. Euro für den Ausbau erneuerbarer Energien mobilisieren sollte, haben die EU-Staaten nach eigenen Angaben bereits drei Jahre nach dem Start des Plans 184 Mrd. Euro zugeteilt. Beim europäischen Chip-Gesetz, mit dem die EU ihren Anteil an der weltweiten Halbleiterproduktion bis 2030 von rund 10 auf 20 Prozent verdoppeln will, hat die EU-Kommission nach eigenen Angaben bereits dreizehn staatliche Beihilfebeschlüsse für neue Halbleiteranlagen genehmigt, mit einem öffentlichen und privaten Gesamtinvestitionsvolumen von mehr als 32 Mrd. Euro, bei insgesamt für das Programm vorgesehenen mindestens 43 Mrd. Euro. Im Juni 2026 hat die EU-Kommission zudem ein überarbeitetes Chip-Gesetz vorgeschlagen, das ihr erlauben soll, künftig direkt in Fertigungsanlagen zu investieren. Beim Rohstoff-Gesetz zur Sicherung kritischer Materialien für Batterien, Halbleiter und Windkraft hat sich die EU bis 2030 konkrete Ziele gesetzt, mindestens 10 Prozent des Bedarfs an strategischen Rohstoffen aus eigenem Abbau, 40 Prozent aus eigener Verarbeitung und 25 Prozent aus Recycling zu decken. Der Europäische Rechnungshof warnte allerdings bereits im Februar 2026, dass die EU trotz dieser politischen Signale weiterhin vor erheblichen Umsetzungshürden steht, unter anderem weil der Kommission die Befugnis fehlt, nationale Investitionen EU-weit zu koordinieren, und weil sich ein Großteil der Fördermittel auf eine relativ kleine Zahl großer Unternehmen konzentriert. Auch im Verteidigungsbereich schreitet die Umsetzung voran: Ein mit 150 Mrd. Euro ausgestattetes Darlehensprogramm der EU für Verteidigungsausgaben ist bereits von 19 Mitgliedstaaten unterzeichnet worden, und Deutschland allein wird seine Anleiheemissionen 2026 um 20 Prozent auf rund 350 Mrd. Euro erhöhen, um Aufrüstung und Infrastruktur zu finanzieren. Die politische Grundlage für dieses Anlagethema ist also bereits mit messbaren Milliardenbeträgen unterlegt, auch wenn die tatsächliche Umsetzung nach Einschätzung des Rechnungshofs noch mit Koordinations- und Konzentrationsrisiken behaftet ist.

ASML, SAP und Danone: Wie die größten Positionen zur europäischen Autonomie beitragen

Größte Position ist mit 8,68 Prozent ASML Holding, dessen Lithografie-Technologie eine zentrale Rolle für das Ziel spielt, moderne Chipfertigung stärker nach Europa zu holen. Der Konzern meldete für das zweite Quartal 2026 einen Nettoumsatz von 9,3 Mrd. Euro und einen Nettogewinn von 2,9 Mrd. Euro, getragen von der weltweit ungebrochen hohen Nachfrage nach modernster Chipfertigungstechnik im Zuge des globalen KI-Booms. Auf Platz zwei folgt mit 7,42 Prozent SAP, dessen Software als Rückgrat digitaler Souveränität europäischer Unternehmen gilt. Der Energieversorger TEAG hat zuletzt seine Cloud-Transformation auf Basis von SAP-Technologie erfolgreich abgeschlossen, ein Beispiel dafür, wie europäische Versorger ihre IT-Infrastruktur zunehmend auf europäische statt außereuropäische Software-Anbieter stützen. An dritter Stelle steht mit 4,62 Prozent Danone, einer der größten Nahrungsmittelkonzerne Europas und damit Teil des Themenfelds Ernährungssicherheit. Danone kündigte zuletzt die Übernahme der australischen MADE Group an, um die wachsende Nachfrage nach Proteinprodukten in Asien zu bedienen, ein Schritt, der zeigt, dass auch bei einem auf europäische Autonomie ausgerichteten Konzern das globale Wachstum außerhalb Europas eine wichtige Rolle spielt.

Frankreich vor Deutschland und den Niederlanden: Wie ausgewogen der Fonds wirklich ist

Regional führt Frankreich mit 26,62 Prozent, vor Deutschland mit 19,93 Prozent und den Niederlanden mit 14,87 Prozent, ergänzt um Spanien, Dänemark, Italien und weitere Länder. Diese Verteilung überrascht wenig, da genau diese Länder die größten europäischen Konzerne aus Rüstung, Chipausrüstung, Energie und Pharma stellen. Nach Sektoren führt Industrie mit 30,31 Prozent, dicht gefolgt von Technologie mit 23,03 Prozent, eine Kombination, die die doppelte Ausrichtung des Fonds auf klassische Industriekonzerne und zukunftsgerichtete Technologieanbieter widerspiegelt. Zur Rendite lässt sich aufgrund der erst rund acht Monate währenden Historie kaum Belastbares sagen. Seit Auflage im November 2025 steht ein Plus von 16,40 Prozent zu Buche, wobei der maximale Verlust seit Auflage bei minus 8,38 Prozent lag, was zeigt, dass auch ein politisch gut unterstütztes Thema keineswegs frei von zwischenzeitlichen Rückschlägen ist. Belastbare Kennzahlen zu Volatilität oder Rendite-Risiko-Verhältnis über längere Zeiträume liegen naturgemäß noch nicht vor.

Für wen sich dieser Fonds eignet, und woran Anleger glauben müssen

Der Fonds eignet sich für Anleger, die das politische Grundthema europäischer Autonomie langfristig für tragfähig halten und bereit sind, gezielt in die Unternehmen zu investieren, die davon direkt profitieren sollen, statt nur allgemein auf europäische Standardwerte zu setzen. Wer investiert, muss dafür an mehrere konkrete Annahmen glauben: dass die bereits zugeteilten und angekündigten Förderprogramme tatsächlich in Unternehmensgewinne münden, dass sich die von Kritikern wie dem Europäischen Rechnungshof benannten Koordinations- und Umsetzungsprobleme im Zeitverlauf lösen lassen, und dass die politische Priorität für dieses Thema über Regierungswechsel und Haushaltsdebatten hinweg erhalten bleibt. Als zentrale Risiken bleiben neben diesem politischen Umsetzungsrisiko auch die noch sehr kurze Historie und das mit nur 24 Mio. Euro sehr geringe Fondsvolumen zu nennen, was grundsätzlich ein Risiko für eine spätere Schließung des Fonds mangels ausreichendem Wachstum darstellt. Zudem bietet der Fonds trotz seiner zehn Themenfelder keine globale Streuung, sondern bleibt eine Wette auf Europa und dessen politische Handlungsfähigkeit. Ein langer Anlagehorizont sowie die Bereitschaft, diesen Fonds als gezielte, spekulative Beimischung statt als Kernbaustein zu verstehen, sind für dieses Investment hilfreich einzuordnen.

Daniel Dünn, Redaktion TraderFox (finanzen.net)

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Aktien-ETFs unterliegen Kursschwankungen, zwischenzeitliche Verluste sind möglich. Bei kleinen, jungen Fonds besteht zudem ein erhöhtes Risiko einer möglichen Fondsschließung.

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