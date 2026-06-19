Europa-ETF

Wer einen MSCI World bespart, hat zwei Drittel seines Geldes in den USA. Dieser günstige Europa-ETF steuert mit 600 Aktien aus 17 Ländern dagegen.

Das Wichtigste in Kürze:

600 Aktien aus 17 europäischen Ländern in einem Fonds, keine einzige US-Position, und trotzdem bestimmen zehn Namen fast ein Fünftel der Wertentwicklung.

An der Spitze stehen nicht die üblichen US-Technologieriesen, sondern ein niederländischer Chipmaschinenausrüster, eine britische Großbank und ein Pharmakonzern, was den Blick auf Europa verändert.

Warum dieser Baustein als Gegengewicht zum US-lastigen Weltindex funktioniert und wo seine eigenen Schlagseiten liegen.

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Wer einen MSCI-World-ETF bespart, investiert rund zwei Drittel seines Geldes in den USA. Das war in den vergangenen Jahren von Vorteil, doch je stärker die Konzentration auf wenige US-Technologieriesen wird, desto häufiger stellt sich die Frage, ob das Depot nicht eine bewusste europäische Ergänzung braucht. Der Amundi Core STOXX Europe 600 UCITS ETF bündelt 600 der größten Unternehmen aus 17 europäischen Ländern, quer über alle Branchen und über Groß-, Mittel- und Nebenwerte hinweg. Mit 19,87 Milliarden Euro Fondsvolumen ist er der größte Europa-ETF am Markt. Er liefert damit genau den Teil des globalen Aktienmarkts, der in einem US-lastigen Weltfonds unterrepräsentiert ist.

Der breite europäische Korb, und warum mehr als 600 Titel darin stecken

Der Amundi Core STOXX Europe 600 UCITS ETF Acc bildet den STOXX Europe 600 ab, den wichtigsten Breitbandindex für europäische Aktien. Er umfasst 600 Unternehmen aus 17 europäischen Industrieländern, von Großkonzernen über mittelgroße Werte bis hin zu kleineren börsennotierten Unternehmen, gewichtet nach ihrer frei handelbaren Marktkapitalisierung. Damit deckt er rund 90 Prozent des investierbaren europäischen Aktienmarkts ab. Wer den STOXX Europe 600 kennt, ist ihm womöglich schon in einem anderen Zusammenhang begegnet: Aus demselben Index werden die Branchen-Unterfonds geschnitten, etwa der kürzlich vorgestellte iShares STOXX Europe 600 Insurance ETF, der nur die aktuell 29 Versicherer aus diesem Korb herauspickt. Der Amundi ist gewissermaßen die Ursprungsform, der vollständige Korb.

Auffällig: justETF weist momentan nicht 600, sondern 612 Positionen aus. Die Differenz erklärt sich nicht durch zusätzliche Aktien, sondern durch operative Begleitpositionen, die ein physischer ETF im Tagesgeschäft hält. Dazu zählen kleine Barmittelbestände für den laufenden Handel, Devisentermingeschäfte zum Steuern von Währungsflüssen und gelegentlich Indexfutures, mit denen der Fonds Mittelzuflüsse rasch investiert, bevor er die Einzeltitel kauft. Diese Positionen zählen zwar in die Gesamtzahl, verändern aber das Anlageuniversum nicht, die tatsächliche Aktienauswahl folgt streng dem 600er-Index. Der Korb wird vierteljährlich überprüft und neu gewichtet, der ETF hält alle Indexwerte physisch und vollständig im Bestand.

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Mit laufenden Kosten von 0,07 Prozent pro Jahr gehört der Fonds zu den günstigsten Europa-ETFs überhaupt. Die Erträge werden nicht ausgeschüttet, sondern thesauriert, also automatisch wieder angelegt, was den Zinseszinseffekt über lange Zeiträume unterstützt. Aufgelegt wurde er im März 2014, er bringt also mehr als zwölf Jahre Börsengeschichte mit.

ASML, HSBC und AstraZeneca an der Spitze: ein anderes Trio als im MSCI World

Dass die Top-3 des Fonds nicht NVIDIA, Apple und Microsoft heißen, ist der springende Punkt für Anleger, die eine Diversifikation zum MSCI World suchen. Die zehn größten Positionen stellen zusammen 19,20 Prozent, weit weniger als die rund 27 Prozent im MSCI World. Das Gewicht ist also breiter verteilt, obwohl deutlich weniger Positionen als im Welt-ETF enthalten sind.

Die größte Einzelposition ist ASML Holding mit 3,83 Prozent und einem KGV von 64,0. Der niederländische Konzern ist der weltweit einzige Hersteller der extrem ultravioletten Lithografiemaschinen, ohne die modernste Chips nicht produziert werden können. ASML ist damit der Flaschenhals der globalen Halbleiterindustrie. Am 16. Mai 2026 gab das Unternehmen eine strategische Partnerschaft mit Tata Electronics bekannt: ASML stattet die erste kommerzielle 300-Millimeter-Chipfabrik Indiens im Bundesstaat Gujarat mit seinem kompletten Lithografie-Portfolio aus und unterstützt den Aufbau lokaler Fachkräfte. Die Meldung zeigt zweierlei: ASMLs Monopolstellung sichert dem Konzern laufend neue Großkunden, und die weltweite Diversifikation der Chipproduktion abseits Taiwans schafft neue Absatzmärkte.

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Auf Rang zwei folgt HSBC Holdings mit 2,07 Prozent und einem KGV von 15,4. Die britisch-asiatische Großbank ist nach Bilanzsumme einer der größten Finanzkonzerne der Welt und verdient einen erheblichen Teil ihrer Erträge in Asien, vor allem in Hongkong. Am 16. Juni 2026 kündigte HSBC eine mehrjährige Partnerschaft mit Google Cloud an, um KI-Fähigkeiten quer über alle Geschäftsbereiche auszurollen, von hyperpersonalisierter Kundenberatung bis zur Erkennung von Finanzkriminalität. Dass eine europäische Bank in KI investiert, illustriert, wie der Technologietrend auch außerhalb der US-Techkonzerne Geschäftsmodelle verändert.

Den dritten Platz hält AstraZeneca mit 1,97 Prozent und einem KGV von 27,0. Der britisch-schwedische Pharmakonzern gehört zu den größten Arzneimittelherstellern der Welt und setzt stark auf Onkologie. Am 12. Juni 2026 erhielt sein Medikament Truqap (Capivasertib) die US-Zulassung als erste und einzige zielgerichtete Therapie für eine bestimmte genetisch definierte Form von Prostatakrebs. Neue Zulassungen sind für forschende Pharmakonzerne der zentrale Werttreiber, weil sie jahrelange Umsatzströme erschließen. Dass die drei größten Werte im Fonds aus drei völlig verschiedenen Branchen, Halbleiterausrüstung, Finanzen und Pharma, und drei verschiedenen Ländern stammen, ist kein Zufall: Europa hat keinen dominanten Technologiesektor, der die Spitze monopolisiert, und genau das macht den Korb breiter als einen US-lastigen Weltindex.

Viel Finanz, wenig Technologie, 20 Prozent Großbritannien

Die Branchenaufteilung bestätigt, wie anders Europa zusammengesetzt ist als ein von US-Technologie dominierter Weltindex. Finanzdienstleister führen mit 22,94 Prozent, gefolgt von der Industrie mit 18,59 Prozent, Technologie mit nur 8,48 Prozent, dem Gesundheitswesen mit 8,42 Prozent und zyklischem Konsum mit 6,90 Prozent. Die Technologie, die im MSCI World rund 28 Prozent stellt, ist in Europa also nicht einmal ein Zehntel. Dafür wiegen klassische Sektoren wie Finanzen, Industrie und Versorger stärker, was dem Fonds eine eher zyklisch-defensive Prägung gibt.

Regional führt Großbritannien mit 20,06 Prozent, gefolgt von Deutschland mit 13,34 Prozent, Frankreich mit 13,13 Prozent und der Schweiz mit 11,86 Prozent. Die Niederlande stellen 8,59 Prozent, der Rest verteilt sich auf Spanien, Italien, Schweden und weitere Märkte. Kein einzelnes Land überwiegt so stark, wie es die USA im MSCI World tun, doch die vier größten Märkte machen zusammen fast 60 Prozent aus, eine regionale Konzentration, die man kennen sollte.

Die Wertentwicklung war zuletzt solide. Auf Jahressicht weist justETF ein Plus von 21,38 Prozent aus, über drei Jahre kumuliert 48,91 Prozent, über fünf Jahre 62,91 Prozent und seit Auflage im März 2014 rund 212,85 Prozent. Im laufenden Jahr steht ein Plus von knapp 10 Prozent zu Buche. Europas Aktienmarkt profitiert von einem schwächeren Dollar, der Kapital aus US-Anlagen nach Europa zieht, von steigenden Fiskalausgaben für Verteidigung und Infrastruktur, und von Bewertungen, die gemessen am KGV deutlich unter denen der US-Börsen liegen. In den Kalenderjahren 2023 bis 2025 lag der Fonds durchweg im Plus, 2022 dagegen im Minus, ein Beleg dafür, dass auch ein breiter Europa-ETF Verlustjahre kennt.

Beim Risiko liegt der Fonds im mittleren Bereich. Die Volatilität bewegte sich über ein, drei und fünf Jahre zwischen rund 12 und 15 Prozent. Der maximale Rückschlag über fünf Jahre betrug 20,62 Prozent, seit Auflage rund 35,35 Prozent, Letzteres im Corona-Crash 2020. Das zeigt: Ein breiter Europa-Korb schwankt ähnlich wie ein Weltindex, bietet also keinen Schutz vor starken Einbrüchen.

Für wen sich der Europa-Baustein eignet

Der Amundi Core STOXX Europe 600 eignet sich vor allem für langfristig orientierte Anleger, die ein US-dominiertes Depot gezielt um eine breite europäische Position ergänzen wollen. Wer einen MSCI-World-ETF als Kern bespart, hat darin nur etwa 15 Prozent Europa. Wer diese Quote bewusst erhöhen will, etwa weil er die günstigeren Bewertungen, die fiskalischen Impulse oder schlicht eine breitere Streuung über Regionen schätzt, findet hier einen günstigen, thesaurierenden Baustein mit sehr großem Fondsvolumen. Die niedrige TER von 0,07 Prozent macht ihn auch im Sparplan attraktiv.

Die Kehrseite gehört dazu. Europa wächst strukturell langsamer als die USA, hat weniger globale Technologieführer und ist stärker von Exportzyklen, Energiepreisen und regulatorischen Eingriffen abhängig. Der niedrige Technologieanteil bedeutet, dass der Fonds in Phasen, in denen Wachstumswerte den Ton angeben, tendenziell hinterherläuft. Und der vergleichsweise hohe Anteil an Finanzwerten und Industrieunternehmen macht ihn empfindlich für Konjunktureinbrüche. Als alleiniger Baustein wäre der Fonds zu regional; als bewusste Ergänzung zu einem Welt-ETF deckt er dagegen genau den Bereich ab, den ein globaler, marktkapitalisierter Index untergewichtet.

Daniel Dünn, Redaktion TraderFox (finanzen.net)

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Aktien-ETFs unterliegen Kursschwankungen, zwischenzeitliche Verluste sind möglich.

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