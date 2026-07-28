Europa-ETF

Fünf Länder mit jeweils mehr als 10 Prozent Gewicht tragen diesen Europa-ETF gemeinsam, ein seltener Kontrast zur sonst üblichen Dominanz eines einzigen Landes.

Das Wichtigste in Kürze:

Fünf Länder bringen es in diesem Fonds jeweils auf mehr als 10 Prozent Gewicht, ein seltener Kontrast zur sonst üblichen Konzentration vieler ETFs auf ein einzelnes Land.

Ein einziges Unternehmen führt diesen Europa-ETF mit doppelt so hohem Gewicht wie der Rest der Top 10, ein Blick auf Europas wertvollsten Chip-Ausrüster

Minus 9,6 Prozent 2022, dann drei Jahre mit teils zweistelligen Gewinnen: Was den europäischen Aktienmarkt wieder attraktiv macht

Eine ganze Wirtschaftsregion statt eines einzelnen Landes: Warum Europa als Depot-Baustein sinnvoll ist

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Der Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C bildet den MSCI Europe Index nach, der große und mittelgroße Unternehmen aus europäischen Industrieländern bündelt und nach Marktkapitalisierung gewichtet. Der entscheidende Unterschied zu vielen anderen international ausgerichteten ETFs liegt darin, dass Anleger hier nicht nur ein einzelnes Land, sondern gleich mehrere der wichtigsten Volkswirtschaften der Welt gemeinsam abdecken, darunter Großbritannien, Deutschland, die Schweiz und Frankreich. Wer sein Depot bewusst weniger stark auf die USA ausrichten möchte, muss sich damit nicht zwingend auf ein einzelnes europäisches Land wie Deutschland oder Frankreich festlegen, sondern kann mit einem einzigen Fonds gleich mehrere große, wirtschaftlich unterschiedlich ausgerichtete Länder gemeinsam abdecken, von exportstarken Industrienationen über Finanzzentren bis zu Pharma- und Konsumgüter-Standorten. Das reduziert das Risiko, mit der wirtschaftlichen oder politischen Entwicklung eines einzelnen Landes zu stark verbunden zu sein, während der US-Anteil im Gesamtdepot gezielt sinkt. Der Fonds repliziert seinen Index physisch und vollständig und thesauriert seine Erträge. Von 17 verfügbaren ETFs auf den MSCI Europe ist er mit einem Fondsvolumen von 7,7 Milliarden Euro der drittgrößte, hinter den beiden iShares-Varianten, aber noch vor dem Amundi-Pendant. Bei den Kosten liegt er mit 0,12 Prozent pro Jahr auf demselben Niveau wie die drei anderen größten Anbieter, während dahinter noch einige kleinere, teils günstigere, aber auch teurere Varianten folgen. Aufgelegt wurde der Fonds bereits im Januar 2007.

ASML: Warum ein einziges Unternehmen den Fonds so stark prägt

Größte Position ist mit 5,26 Prozent ASML Holding, mit großem Abstand vor der zweitgrößten Position HSBC Holdings mit 2,32 Prozent, also mehr als doppelt so hoch gewichtet. Das liegt an der besonderen Stellung des niederländischen Unternehmens. ASML ist weltweit der einzige Hersteller von Lithografie-Anlagen, die für die Fertigung modernster Computerchips zwingend benötigt werden, insbesondere von sogenannten EUV-Systemen, ohne die keine der fortschrittlichsten Chipfabriken der Welt auskommt. Diese praktisch konkurrenzlose Marktstellung hat ASML zum wertvollsten Technologieunternehmen Europas gemacht und sorgt dafür, dass der Konzern über die Marktkapitalisierungsgewichtung des Index ein entsprechend großes Gewicht erhält. Für Anleger bedeutet das: Die Wertentwicklung dieses Fonds hängt in überdurchschnittlichem Maß von der Entwicklung eines einzigen Unternehmens ab, das wiederum eng an den globalen Zyklus der Halbleiterindustrie und insbesondere an die KI-getriebene Nachfrage nach immer leistungsfähigeren Chips gekoppelt ist. ASML meldete für das zweite Quartal 2026 einen Nettoumsatz von 9,3 Milliarden Euro und einen Nettogewinn von 2,9 Milliarden Euro und erreichte zudem einen wichtigen Reifegrad-Meilenstein für seine neueste High-NA-EUV-Technologie, die erstmals ein Logik-Produkt in hohem Volumen erreicht hat, ein wichtiger Fortschritt für die nächste Generation modernster Chipfertigung und ein Signal dafür, dass die technologische Vorreiterrolle des Unternehmens vorerst ungebrochen bleibt.

HSBC und Roche: Die weiteren Schwergewichte im Fonds

Auf Platz zwei folgt HSBC Holdings mit 2,32 Prozent. Die britische Großbank kündigte zuletzt an, ihr Geschäft in der Türkei künftig stärker auf internationale Firmenkunden zu fokussieren, und wurde zudem präsentierender Partner des China Open Tennisturniers, zwei Beispiele für das global verzweigte Netzwerk der Bank zwischen etablierten und aufstrebenden Märkten. An dritter Stelle steht Roche Holding mit 1,98 Prozent. Der Basler Pharmakonzern erhielt zuletzt eine positive Empfehlung der europäischen Zulassungsbehörde für sein Medikament Susvimo als erste kontinuierliche Behandlungsoption gegen eine altersbedingte Netzhauterkrankung und meldete ein Umsatzwachstum von 6 Prozent zu konstanten Wechselkursen im ersten Halbjahr 2026, auch wenn der starke Franken das in Schweizer Franken ausgewiesene Ergebnis belastete. Dahinter folgen unter anderem mit Novartis, Nestlé, Siemens und Shell weitere europäische Schwergewichte aus Pharma, Konsumgütern, Industrie und Energie.

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Fünf Länder, drei starke Branchen: Eine ungewöhnlich breite Streuung

Bei der Länderverteilung zeigt sich eine für ETFs seltene Ausgewogenheit. Großbritannien führt mit 18,49 Prozent, gefolgt von Deutschland mit 13,40 Prozent, der Schweiz mit 12,55 Prozent, Frankreich mit 12,31 Prozent und den Niederlanden mit 10,62 Prozent, insgesamt also fünf Länder mit jeweils mehr als 10 Prozent Gewicht. Das ist ein deutlicher Unterschied zu vielen anderen internationalen ETFs, in denen oft nur ein einzelnes Land, meist die USA, den Löwenanteil stellt und ein zweites Land allenfalls einstellig vertreten ist. Auch bei den Branchen zeigt sich eine vergleichsweise breite Basis. Finanzdienstleistungen führt mit 23,16 Prozent, vor Industrie mit 18,11 Prozent und Technologie mit nur 10,02 Prozent, also drei Branchen mit jeweils mehr als 10 Prozent Gewicht. Besonders der vergleichsweise geringe Technologieanteil von nur rund 10 Prozent ist bemerkenswert, in vielen US-lastigen Welt-ETFs liegt dieser Anteil oft bei 30 Prozent oder mehr. Wer eine zu starke Technologieabhängigkeit im Gesamtdepot vermeiden möchte, findet mit diesem Fonds eine spürbar andere Branchengewichtung als Ausgleich.

Vom Zinsschock zur mehrjährigen Erholung: Was die Rendite erklärt

2022 verlor der Fonds 9,6 Prozent, ausgelöst durch die schnellen und massiven Leitzinserhöhungen der großen Notenbanken, die besonders hoch bewertete Wachstumswerte unter Druck setzten, verstärkt durch die Energiekrise infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, die energieintensive europäische Industrieunternehmen zusätzlich belastete. Seit 2023 zeigt sich ein deutlich freundlicheres Bild. 2023 legte der Fonds um 16,0 Prozent zu, 2024 um 8,5 Prozent und 2025 sogar um 20,1 Prozent, im laufenden Jahr steht bereits ein Plus von 11,7 Prozent zu Buche. Diese Erholung lässt sich direkt mit den zuvor beschriebenen Stärken des Fonds verknüpfen. Der europäische Bankensektor profitierte von den zwischenzeitlich hohen Zinsen mit kräftig gestiegenen Zinserträgen, während Technologiezulieferer wie ASML von der weltweiten KI- und Chipnachfrage getragen wurden, zwei der wichtigsten Treiber hinter den beiden größten Branchen dieses Fonds.

Moderates Risiko auf Sicht von fünf Jahren, deutlich mehr seit Auflage

Die Volatilität liegt über ein, drei und fünf Jahre zwischen 13 und 15 Prozent, durch den Zusammenschluss mehrerer Länder überschaubar, aber dennoch etwas höher als bei einem breiten Welt-ETF. Beim maximalen Verlust zeigt sich ein deutlicher Unterschied je nach Betrachtungszeitraum. Über fünf Jahre liegt er bei minus 19,02 Prozent, in etwa auf dem Niveau eines Welt-ETFs, seit Auflage im Januar 2007 dagegen bei minus 58,37 Prozent. Dieser deutlich höhere Wert erklärt sich durch die lange Historie des Fonds, die sowohl die globale Finanzkrise 2008 als auch die europäische Schuldenkrise der frühen 2010er-Jahre mit einschließt, zwei Ausnahmephasen, die den europäischen Aktienmarkt deutlich härter getroffen haben als die vergleichsweise moderaten Rückgänge der vergangenen fünf Jahre.

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Für welche Strategie sich dieser Europa-ETF eignet

Der Fonds eignet sich als gezielte Ergänzung für Anleger, die ihr oft stark US-lastiges Depot um eine breit gestreute europäische Position ergänzen möchten, ohne sich dabei auf ein einzelnes europäisches Land zu beschränken. Die ungewöhnlich ausgewogene Verteilung über fünf Länder sowie die Streuung über Finanzwesen, Industrie, Gesundheitswesen und Technologie sprechen für eine sinnvolle Diversifikation gegenüber der sonst üblichen US-Technologielastigkeit vieler Basisinvestments. Wer investiert, sollte sich allerdings der überdurchschnittlichen Bedeutung von ASML für die kurzfristige Wertentwicklung bewusst sein sowie der Tatsache, dass der Fonds in Ausnahmekrisen wie 2008 deutlich stärker fallen kann als in den vergangenen, vergleichsweise ruhigeren Jahren.

Daniel Dünn, Redaktion TraderFox (finanzen.net)

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Aktien-ETFs unterliegen Kursschwankungen, zwischenzeitliche Verluste sind möglich.

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