iShares MSCI Europe Small Cap ETF: Neuer Zugang zu europäischen Nebenwerten

Europa-Nebenwerte-ETF

30.09.26 18:00 Uhr

Ein Übernahmeangebot über fast 10 Milliarden Euro erklärt, warum eine einzelne Position in diesem neuen Nebenwerte-ETF seit Jahresbeginn um 60 Prozent zugelegt hat.

• Der Fonds fokussiert auf europäische Industrieunternehmen, mit einem hohen britischen Anteil, und eignet sich für Anleger, die gezielt in kleinere, spezialisierte europäische Firmen investieren möchten, um von aktuellen konjunkturellen und strukturellen Trends zu profitieren.

• Seit seiner Gründung hat der Fonds um 13,1 % zugelegt, ähnlich wie klassische Europa-ETFs, profitiert aber von einer breiten Streuung, da keine einzelnen Positionen dominieren, was das Risiko reduziert.

Das Wichtigste in Kürze:

Mit 837 europäischen Nebenwerten bei 0,25 Prozent Kosten pro Jahr liegt dieser erst im März 2026 aufgelegte Fonds am attraktiveren Ende der Kostenspanne europäischer Small-Cap-ETFs.

Seit Auflage vor sechs Monaten legte der Fonds um 13,1 Prozent zu.

Die zehn größten Positionen bringen es zusammen nur auf 5,5 Prozent, ein deutlicher Kontrast zu klassischen Europa-ETFs, in denen einzelne Großkonzerne weit stärker herausstechen.

ETF ISIN TER Ausschüttung Rendite 3 Monate Rendite seit Auflage iShares MSCI Europe Small Cap UCITS ETF IE0000N55FP4 0,25 % p.a. thesaurierend +3,11 % +13,05 %

(25.03.2026)

Warum europäische Nebenwerte eine sinnvolle Ergänzung zum Standard-Depot sein können

Werbung

Wer sein Depot über europäische ETFs aufbaut, investiert in aller Regel vor allem in die großen, bekannten Konzerne des Kontinents. Nebenwerte wie die in diesem Fonds gebündelten bleiben dabei meist außen vor, obwohl gerade sie Anlegern einige interessante Eigenschaften bieten können. Europäische Small Caps erzielen einen deutlich größeren Teil ihrer Umsätze aus der eigenen Region als die stärker global ausgerichteten Großkonzerne, wodurch sie besonders stark von einer sich verbessernden europäischen Konjunktur profitieren. Zudem gelten sie aktuell im historischen Vergleich als ungewöhnlich günstig bewertet, während gleichzeitig wieder verstärkt Kapital in dieses Marktsegment zurückfließt, nachdem es über Jahre hinweg eher vernachlässigt wurde.

Wer sein Europa-Investment gezielt um Nebenwerte erweitern möchte, kann den iShares MSCI Europe Small Cap UCITS ETF unkompliziert und provisionsfrei über finanzen.net ZERO handeln und besparen.

Warum sich Großkonzerne und Nebenwerte zuletzt nahezu identisch entwickelt haben

Seit seiner Auflage vor etwa sechs Monaten legte der iShares MSCI Europe Small Cap UCITS ETF um 13,1 Prozent zu, praktisch identisch mit der Wertentwicklung eines klassischen MSCI-Europe-ETFs im selben Zeitraum. Beide profitierten von denselben grundlegenden Faktoren: mehreren Leitzinssenkungen der Europäischen Zentralbank, die die Finanzierungskosten für Unternehmen senkten, einer sich stabilisierenden europäischen Konjunktur mit verbesserten Einkaufsmanagerindizes sowie nach oben revidierten Gewinnerwartungen für europäische Unternehmen. Hinzu kommt ein langfristiger Investitionszyklus rund um künstliche Intelligenz, Energiesicherheit und Infrastruktur, von dem gerade zahlreiche spezialisierte europäische Industrieunternehmen profitieren, ein Bereich, in dem Nebenwerte besonders stark vertreten sind.

Werbung

IMI, Beazley und Weir: Drei unterschiedliche Geschichten hinter der Rendite

Trotz der insgesamt sehr geringen Einzelgewichtungen von jeweils ungefähr 0,6 Prozent liefern die drei größten Positionen einen guten Einblick in die aktuelle Dynamik. Größte Position ist IMI, ein britischer Spezialist für Präzisions- und Fluidsteuerungstechnik, der Ventile, Aktoren und Regelsysteme für Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Energieanwendungen herstellt. Die Aktie legte im laufenden Jahr um 26 Prozent zu, getragen von einem Rekordbetriebsgewinn sowie einer bereits im sechsten Jahr in Folge bestätigten Prognose für organisches Umsatzwachstum. Auf Platz zwei folgt Beazley, ein britischer Spezialversicherer mit Schwerpunkt auf Cyber- und weiteren Spezialrisiken, der über mehrere Lloyd's-Syndikate weltweit Versicherungs- und Rückversicherungsgeschäft betreibt. Die Aktie legte im laufenden Jahr um beeindruckende 60 Prozent zu. Der Grund dafür ist ein im März 2026 vereinbartes Übernahmeangebot der Schweizer Zurich Insurance Group über umgerechnet 9,5 Milliarden, das den Aktionären 15,31 Euro je Aktie in bar bietet und zum 1. Oktober 2026 wirksam werden soll. An dritter Stelle steht Weir Group, ein schottischer Hersteller von Ausrüstung für den Bergbau, insbesondere Pumpen und Mahlanlagen für die Verarbeitung von Kupfer und Eisenerz. Die Aktie verlor im laufenden Jahr dagegen 5,3 Prozent, trotz grundsätzlich positiver langfristiger Trends rund um die steigende Nachfrage nach Batteriemetallen, belastet von uneinheitlichen Analysteneinschätzungen zum kurzfristigen Investitionszyklus im Bergbausektor.

Warum keine einzelne Position den Fonds dominiert

Die zehn größten Positionen vereinen zusammen nur 5,5 Prozent des Fondsvermögens, obwohl auch dieser Fonds nach Marktkapitalisierung gewichtet wird, genau wie ein klassischer Europa-ETF. Der Unterschied liegt in der Struktur des zugrunde liegenden Marktes. Während bei Großkonzernen einzelne, besonders wertvolle Unternehmen wie ASML oder HSBC eine im Vergleich zu anderen Positionen weit überdurchschnittliche Marktkapitalisierung erreichen, verteilt sich die Marktkapitalisierung unter europäischen Nebenwerten auf deutlich mehr, ähnlich große Unternehmen, wodurch keine einzelne Position stark heraussticht.

Großbritannien vorn: Welche Chancen sich daraus ergeben

Bei der Länderverteilung führt Großbritannien mit 28,9 Prozent deutlich vor Schweden mit 11,5 Prozent, der Schweiz mit 9,6 Prozent, Deutschland mit 9,0 Prozent und Frankreich mit 8,4 Prozent. Der hohe britische Anteil erklärt sich damit, dass der britische Aktienmarkt traditionell eine besonders große Zahl spezialisierter mittelgroßer Industrie- und Dienstleistungsunternehmen umfasst. Für Anleger ergibt sich daraus eine innerhalb Europas durchaus vorhandene Streuung, wenn auch Ost- und Südeuropa in der Zusammensetzung weitestgehend außen vor bleiben. Bemerkenswert ist zudem, dass diese Länder in einem klassischen Welt-ETF nur einen sehr geringen Anteil ausmachen. Wer von den Potenzialen europäischer Nebenwerte überzeugt ist, kann diesen Fonds deshalb gezielt zur regionalen Diversifizierung eines World-lastigen Depots einsetzen.

Werbung

Industrie statt Technologie: Was die Branchenverteilung für Anleger bedeutet

Nach Branchen führt Industrie mit 29,5 Prozent deutlich vor Finanzwesen mit 15,8 Prozent und zyklischen Konsumgütern mit 10,9 Prozent, während Technologie mit nur 7,5 Prozent eine deutlich kleinere Rolle spielt als bei den meisten anderen ETFs, die häufig als Depot-Grundbaustein dienen. Diese Ausrichtung bietet Anlegern die Chance, gezielt an spezialisierten, oft im Hintergrund agierenden europäischen Industrieunternehmen zu partizipieren, die von Trends wie Automatisierung, Energieinfrastruktur und der Rückverlagerung von Lieferketten profitieren, ohne die sonst übliche Technologielastigkeit vieler anderer Fonds zusätzlich zu verstärken.

Was Anleger angesichts der noch jungen Historie einplanen sollten

Da der Fonds erst seit März 2026 existiert, liegen noch keine aussagekräftigen mehrjährigen Risikokennzahlen vor. Der bislang maximale Kursrückgang seit Auflage lag jedoch nur bei 4,1 Prozent, ein für einen Nebenwerte-ETF vergleichsweise ruhiger Wert, auch wenn sich daraus keine verlässliche Aussage über künftige, möglicherweise deutlich heftigere Schwankungen ableiten lässt. Anleger sollten grundsätzlich berücksichtigen, dass Nebenwerte historisch stärker auf Zinsänderungen sowie auf die allgemeine Konjunkturentwicklung reagieren als Großkonzerne, da sie sich tendenziell schwerer und teurer refinanzieren können. Zudem bleibt die vergleichsweise geringe Fondsgröße von aktuell erst 9 Mio. Euro ein Aspekt, den Anleger im Blick behalten sollten, auch wenn sich das mit wachsender Marktetablierung des noch jungen Fonds ändern dürfte.

Für welche Anleger sich dieser Nebenwerte-ETF eignet

Der Fonds eignet sich für Anleger, die ihr bestehendes Europa- oder Welt-Investment gezielt um kleinere, spezialisierte europäische Unternehmen ergänzen möchten, die von der aktuellen konjunkturellen Erholung sowie strukturellen Investitionstrends überproportional profitieren können. Die im Vergleich zu Großkonzern-ETFs deutlich geringere Einzeltitelkonzentration sorgt dabei für ein breit gestreutes, ausgewogenes Risiko innerhalb dieses Marktsegments.

Anzeige: Der iShares MSCI Europe Small Cap UCITS ETF und tausende weitere ETFs provisionsfrei bei finanzen.net zero.

Daniel Dünn, Redaktion TraderFox (finanzen.net)

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Aktien-ETFs unterliegen Kursschwankungen, zwischenzeitliche Verluste sind möglich.