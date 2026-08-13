iShares EURO STOXX 50 ETF: Ein genauer Blick auf die Eurozone-Blue-Chips

Eurozone-ETF

13.08.26 14:00 Uhr

Nur 50 Aktien, dafür aber keine Branche mit mehr als einem Viertel Gewicht. Ein genauerer Blick zeigt, was den reinen Eurozone-Blue-Chip-ETF von den breiteren europäischen Alternativen unterscheidet.

Das Wichtigste in Kürze:

Anders als der STOXX Europe 600 oder der MSCI Europe deckt dieser ETF ausschließlich die Eurozone ab, mit nur 50 statt mehreren hundert Unternehmen.

ASML allein bringt es auf 11,1 Prozent Gewicht, mit weitem Abstand die größte Position im gesamten Fonds.

Drei Länder, Deutschland, Frankreich und die Niederlande, vereinen zusammen fast 80 Prozent des Fondsvermögens, während gleichzeitig keine einzelne Branche mehr als ein Viertel des Fonds ausmacht.

Drei europäische Indizes, drei unterschiedliche Ansätze

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Unter den vier größten europäischen Aktien-ETFs bilden die ersten beiden entweder den STOXX Europe 600 oder den MSCI Europe ab, zwei breite Indizes mit mehreren hundert Unternehmen aus insgesamt 15 bis 17 europäischen Industrieländern, darunter auch Nicht-Eurozone-Länder wie Großbritannien, die Schweiz, Schweden, Norwegen und Dänemark. Der iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) auf Rang fünf verfolgt dagegen einen deutlich engeren Ansatz. Er bildet den EURO STOXX 50 Index nach, der ausschließlich die 50 größten Unternehmen aus der Eurozone selbst bündelt, konkret aus Ländern wie Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Spanien, Italien, Belgien, Finnland und Irland. Gewichtet wird nach frei handelbarer Marktkapitalisierung, überprüft wird der Index einmal jährlich im September, mit einer laufenden Anpassung bei besonders starken Auf- oder Abstiegen zwischendurch. Wer sich für diesen ETF statt einen der breiteren Europa-ETFs entscheidet, setzt damit ganz bewusst ausschließlich auf die Eurozone, ohne Beimischung von Ländern außerhalb des gemeinsamen Währungsraums. Der Fonds repliziert seinen Index physisch und vollständig, schüttet seine Erträge vierteljährlich aus und wurde bereits im Dezember 2000 aufgelegt. Mit einem Fondsvolumen von 9,5 Milliarden Euro ist er unter allen europäischen Aktien-ETFs, von denen es insgesamt 432 gibt, der fünftgrößte, und innerhalb der Top 5 mit 0,09 Prozent Kosten pro Jahr auf Rang zwei der günstigsten Varianten, nur geringfügig teurer als der Marktführer. Unter den sieben größten ETFs speziell auf den EURO STOXX 50 gibt es sogar keine günstigere Variante, alle bewegen sich zwischen 0,09 und 0,10 Prozent, erst kleinere, weniger etablierte Anbieter unterbieten das teilweise mit einer Spanne von 0,05 bis 0,15 Prozent.

Für wen sich die Konzentration auf die Eurozone lohnt

Der EURO STOXX 50 eignet sich besonders für Anleger, die gezielt auf die wirtschaftliche Entwicklung des gemeinsamen Währungsraums setzen möchten, etwa weil sie von einer fortschreitenden europäischen Integration, einer unterstützenden Geldpolitik der Europäischen Zentralbank oder schlicht von den bekanntesten Standardwerten der Eurozone überzeugt sind, ohne sich mit Werten aus Ländern außerhalb des Euroraums zu beschäftigen. Der Nachteil gegenüber einem STOXX-600- oder MSCI-Europe-ETF liegt auf der Hand: Wichtige, oft besonders stabile europäische Konzerne aus Großbritannien und der Schweiz, etwa aus dem Pharma-, Konsumgüter- oder Bankensektor, fehlen komplett, ebenso die zusätzliche Währungsstreuung über Pfund und Franken. Wer ohnehin schon Wert auf eine möglichst breite europäische Streuung legt, verzichtet mit diesem Fonds bewusst auf einen Teil dieser Diversifikation, gewinnt dafür aber einen übersichtlicheren, leichter nachvollziehbaren Fonds mit ausschließlich sehr bekannten, großen Namen.

ASML: Warum ein einziges Unternehmen den Fonds so stark prägt

Größte Position ist mit 11,1 Prozent ASML Holding, mit weitem Abstand vor allen anderen Positionen. Der Grund dafür liegt in der besonderen Marktstellung des niederländischen Unternehmens. ASML ist weltweit der einzige Hersteller von Lithografie-Anlagen, die für die Fertigung modernster Computerchips zwingend benötigt werden, insbesondere von sogenannten EUV-Systemen, ohne die keine der fortschrittlichsten Chipfabriken der Welt auskommt. Diese praktisch konkurrenzlose Stellung hat ASML zum wertvollsten Unternehmen der gesamten Eurozone gemacht, was sich über die Marktkapitalisierungsgewichtung direkt in einem entsprechend großen Indexgewicht niederschlägt. Die kurzfristige Wertentwicklung dieses Fonds hängt deshalb in überdurchschnittlichem Maß von der Entwicklung eines einzigen Unternehmens ab, das wiederum eng an den globalen Zyklus der Halbleiterindustrie und insbesondere an die KI-getriebene Nachfrage nach immer leistungsfähigeren Chips gekoppelt ist.

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Siemens und TotalEnergies: Die weiteren Schwergewichte im Fonds

Auf Platz zwei folgt mit 4,68 Prozent Siemens, einer der größten Industriekonzerne Europas mit Schwerpunkten auf Automatisierung, Digitalisierung und Gesundheitstechnik. Der Konzern profitiert aktuell besonders stark vom weltweiten Ausbau von Industrieautomatisierung und Netzinfrastruktur, unter anderem getrieben durch den KI-Boom und den damit verbundenen Strombedarf, und hat sich in den vergangenen Jahren durch gezielte Zukäufe und Aktienrückkäufe zum wertvollsten Industriekonzern Deutschlands entwickelt. An dritter Stelle steht mit 3,79 Prozent TotalEnergies, einer der größten Energiekonzerne der Welt mit einem breiten Portfolio aus Öl, Gas und zunehmend auch erneuerbaren Energien. Der Konzern profitiert von einer diversifizierten globalen Energieversorgung und der fortschreitenden Umstellung des eigenen Geschäfts auf ein breiteres Energieportfolio, was ihn weniger einseitig von der Entwicklung eines einzelnen Rohstoffpreises abhängig macht als reine Ölkonzerne. Dahinter folgen unter anderem mit SAP, Banco Santander, Schneider Electric uns LVMH weitere bekannte Namen aus Software, Finanzwesen, Industrie und Luxusgütern.

Drei Länder, fast 80 Prozent: Warum das für Anleger eine gute Nachricht sein kann

Bei der Länderverteilung vereinen Deutschland (29,9 Prozent), Frankreich (29,1 Prozent) und die Niederlande (19,2 Prozent) zusammen fast 80 Prozent des Fondsvermögens, ergänzt um Spanien (10,4 Prozent), das als viertes Land ebenfalls einen Anteil von mehr als 10 Prozent stellt. Diese Konzentration ergibt sich schlicht daraus, dass genau diese Länder die größten und wertvollsten börsennotierten Konzerne der Eurozone stellen. Aus Anlegersicht handelt es sich dabei durchaus um vergleichsweise wünschenswerte Abhängigkeiten: Deutschland und Frankreich zählen zu den größten und stabilsten Volkswirtschaften der Eurozone, die Niederlande sind Sitz mehrerer international bedeutender Konzerne wie ASML, und Spanien hat sich in den vergangenen Jahren wirtschaftlich robust entwickelt. Positiv ist zudem, dass anders als bei vielen Welt-ETFs, in denen ein einzelnes Land wie die USA klar dominiert, hier kein Land allein den Fonds bestimmt, sondern sich das Gewicht auf gleich vier größere Volkswirtschaften verteilt.

Vier Branchen, keine mit mehr als einem Viertel Gewicht

Noch ausgewogener zeigt sich die Branchenverteilung: Finanzdienstleistungen führt mit 24,8 Prozent, gefolgt von Industrie mit 21,6 Prozent und erst an dritter Stelle Technologie mit 17,9 Prozent, ergänzt um zyklische Konsumgüter mit 11,1 Prozent. Vier Branchen also mit jeweils mehr als 10 Prozent Gewicht, ohne dass eine einzelne davon mehr als ein Viertel des Fonds ausmacht. Das ist ein deutlicher Unterschied zu vielen anderen ETFs, in denen Technologie regelmäßig 30 Prozent oder mehr des Fonds bestimmt. Wer eine zu starke Technologieabhängigkeit im Depot vermeiden möchte, findet mit diesem Fonds eine spürbar ausgewogenere Branchenmischung als Alternative.

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Drei starke Jahre, und 2026 könnte das bisher stärkste werden

2023 legte der Fonds um 22,8 Prozent zu, 2024 um 11,3 Prozent, 2025 sogar um 22,1 Prozent und im laufenden Jahr steht bereits ein Plus von 14,9 Prozent zu Buche. Setzt sich diese Entwicklung in ähnlichem Tempo fort, könnte 2026 sogar zum stärksten Jahr der jüngeren Vergangenheit werden. 2022 hatte der Fonds dagegen mit minus 9,2 Prozent zu kämpfen, ausgelöst durch die damaligen Leitzinserhöhungen der Europäischen Zentralbank sowie die Energiekrise infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Bei der Ausschüttung zeigt sich der Fonds zudem durchgehend attraktiv. Die Ausschüttungsrendite lag in den vergangenen drei Kalenderjahren immer nahe oder über 3 Prozent, was ihn auch für den Aufbau eines passiven Einkommens interessant macht, sofern man von den langfristigen Potenzialen der Eurozone-Blue-Chips überzeugt ist.

Überschaubares Risiko in normalen Zeiten, heftiger Einbruch in der Vergangenheit

Die Volatilität liegt über ein, drei und fünf Jahre zwischen 15,1 und 17,1 Prozent, für einen auf nur 50 Werte und eine einzelne Region konzentrierten ETF vergleichsweise überschaubar. Das lässt sich mit der breiten Branchen- und Länderstreuung innerhalb der Eurozone erklären, die trotz der begrenzten Anzahl an Einzeltiteln eine gewisse Ausgewogenheit schafft. Deutlich heraus sticht dagegen der maximale Verlust seit Auflage im Jahr 2000 mit minus 59,2 Prozent. Dieser historische Einbruch geht auf die Kombination aus dem Platzen der Dotcom-Blase in den frühen 2000er-Jahren und der globalen Finanzkrise 2008 samt der nachfolgenden europäischen Staatsschuldenkrise zurück, zwei Ausnahmephasen, die besonders die im Fonds stark vertretenen Banken und Technologiewerte hart trafen. Ein derart heftiger Einbruch setzt damit gleich mehrere, historisch seltene Krisenfaktoren gleichzeitig voraus und ist auf Basis der vergangenen fünf Jahre mit einem maximalen Verlust von minus 23,4 Prozent deutlich unwahrscheinlicher geworden, auch wenn sich ein erneuter, schwerer Einbruch grundsätzlich nie vollständig ausschließen lässt.

Für welche Strategie sich dieser Eurozone-ETF eignet

Der Fonds eignet sich für Anleger, die gezielt auf die bekanntesten Standardwerte der Eurozone setzen möchten, kombiniert mit dem Wunsch nach einer ausgewogenen Branchenstreuung ohne dominante Technologiegewichtung. Wer dagegen eine möglichst breite europäische Streuung inklusive Großbritannien und der Schweiz sucht, ist mit einem STOXX-600- oder MSCI-Europe-ETF besser bedient. Wegen der Konzentration auf nur 50 Werte und der überdurchschnittlichen Abhängigkeit von einzelnen Schwergewichten wie ASML eignet sich dieser Fonds am besten als Ergänzung zu einem bereits breiter aufgestellten Depot, nicht als alleiniger Europa-Baustein.

Daniel Dünn, Redaktion TraderFox (finanzen.net)

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Aktien-ETFs unterliegen Kursschwankungen, zwischenzeitliche Verluste sind möglich.

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