Frankreich-ETF

Frankreichs Regierung wechselt fast im Jahrestakt und das Haushaltsdefizit liegt weit über EU-Vorgaben. Trotzdem befindet sich der französische Aktienindex seit 2016 in einem intakten Aufwärtstrend.

Das Wichtigste in Kürze:

Frankreich kämpft mit einem Haushaltsdefizit von über 5 Prozent der Wirtschaftsleistung und einer politischen Instabilität mit mehreren Regierungswechseln in kurzer Zeit. Trotzdem läuft der wichtigste Aktienindex des Landes seit 2016 in einem intakten Aufwärtstrend.

In den vergangenen drei Jahren lag die Ausschüttungsrendite dieses Fonds stets nahe oder über 3 Prozent.

Der maximale Kursrücksetzer der vergangenen fünf Jahre fiel nur minimal höher aus als bei einem klassischen Welt-ETF, obwohl der Fonds auf ein einzelnes Land konzentriert ist.

Der größte Frankreich-ETF: Wie er zusammengesetzt wird und was er kostet

Der Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist bildet den CAC 40 Index nach, der die 40 größten und umsatzstärksten an der Euronext Paris notierten Unternehmen bündelt. Gewichtet wird nach frei handelbarer Marktkapitalisierung und Handelsumsatz, größere und liquidere Unternehmen erhalten also mehr Gewicht im Index. Der Fonds repliziert seinen Index physisch und vollständig, schüttet seine Erträge jährlich aus und ist bereits seit Dezember 2000 am Markt. Mit einem Fondsvolumen von 3,4 Milliarden Euro ist er der mit Abstand größte ETF auf den französischen Aktienmarkt. Bei den Kosten liegt er mit 0,25 Prozent pro Jahr gleichauf mit fast allen Wettbewerbern, darunter der thesaurierenden Amundi-Variante, der ESG-Variante von Amundi sowie dem BNP-Paribas-Pendant. Lediglich der Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1D ist mit 0,20 Prozent etwas günstiger.

Politische Krise, wirtschaftliche Stärke: Warum Frankreichs Probleme nicht automatisch die Konzerne treffen

Frankreichs Wirtschaft steht derzeit unter erheblichem Druck. Das Haushaltsdefizit liegt bei mehr als 5 Prozent der Wirtschaftsleistung, weit über der EU-Obergrenze von 3 Prozent. Die Staatsverschuldung liegt zudem bei rund 113 bis 117 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, mit steigender Tendenz laut Prognosen des Internationalen Währungsfonds bis auf fast 130 Prozent im Jahr 2030. Innerhalb eines Jahres hat das Land mehrere Premierminister verschlissen, die Ratingagentur KBRA hat die langfristige Kreditwürdigkeit Frankreichs zuletzt auf AA- herabgestuft und verweist auf anhaltend hohe Defizite und eine politisch zersplitterte Regierungsbildung. Das Wirtschaftswachstum bleibt mit Prognosen von 0,7 bis 0,9 Prozent auch für 2026 verhalten, zusätzlich belastet durch die im Jahr 2027 anstehende Präsidentschaftswahl, die schon jetzt für politische Unsicherheit sorgt. Für Anleger ist trotzdem ein entscheidender Punkt wichtig: Die größten Unternehmen im CAC 40 erwirtschaften den überwiegenden Teil ihrer Umsätze außerhalb Frankreichs, oft sogar überwiegend außerhalb Europas. Ein Luxuskonzern wie LVMH, ein Energiekonzern wie TotalEnergies oder ein Industriekonzern wie Schneider Electric verkaufen ihre Produkte weltweit und hängen damit deutlich weniger von der französischen Binnenkonjunktur ab als etwa ein Einzelhändler oder eine regional tätige Bank. Das erklärt einen wesentlichen Teil des scheinbaren Widerspruchs zwischen einer angespannten Staatsfinanzlage und einem seit 2016 grundsätzlich aufwärts gerichteten Aktienindex. Ganz von der politischen Lage abgekoppelt sind die Unternehmen im Index dabei aber nicht: Steigende Finanzierungskosten für den französischen Staat wirken sich auch auf stärker binnenorientierte Index-Mitglieder wie Banken und Versicherer aus, und eine anhaltende politische Lähmung könnte langfristig das Vertrauen internationaler Investoren in französische Vermögenswerte insgesamt belasten.

Schneider Electric, TotalEnergies und LVMH: Die Schwergewichte im Fonds

Die zehn größten Positionen vereinen 57,50 Prozent des Fondsvermögens, ein für einen Länder-Index hoher, aber angesichts der Beschränkung auf nur 40 Werte nicht ungewöhnlicher Konzentrationsgrad. Größte Position ist mit 8,47 Prozent Schneider Electric. Der Spezialist für Energiemanagement und Automatisierung wurde vom Weltwirtschaftsforum erneut mit der Auszeichnung Global Lighthouse für seine Werke in El Paso und Peking ausgezeichnet, eine Anerkennung für besonders fortschrittliche, digital vernetzte Fertigung, die die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Konzerns unterstreicht. Auf Platz zwei folgt mit 8,45 Prozent TotalEnergies. Der Energiekonzern hat sich zuletzt von seinem dezentralen Solargeschäft in Europa getrennt, um sich stärker auf profitablere Kernaktivitäten zu konzentrieren, und verschiffte gleichzeitig die erste Flüssigerdgas-Ladung aus seiner neuen Anlage in Mexiko nach Asien. An dritter Stelle steht mit 6,60 Prozent LVMH. Der weltgrößte Luxuskonzern kündigte für 2026 sein Kulturprogramm Les Journées Particulières an, bei dem an 65 Standorten in 11 Ländern sonst nicht zugängliche Orte der eigenen Marken für die Öffentlichkeit geöffnet werden, ein Beispiel für die international ausgerichtete Markenpflege des Konzerns.

Industrie vor Luxusgütern und Finanzwerten: Eine für einen Länder-ETF ungewöhnlich breite Streuung

Nach Sektoren führt die Industrie mit 29,63 Prozent, gefolgt von zyklischen Konsumgütern, zu denen auch die Luxusbranche zählt, mit 16,29 Prozent, und Finanzdienstleistungen mit 13,62 Prozent. Bemerkenswert ist der sehr geringe Technologieanteil von nur 3,54 Prozent, ein deutlicher Unterschied zu vielen US-lastigen Welt- oder Themen-ETFs, in denen Technologie meist die mit Abstand größte Branche stellt. Für Anleger, die ihr Depot gezielt weniger technologielastig aufstellen möchten, kann dieser Fonds daher ein sinnvolles Gegengewicht darstellen. Bei der Rendite zeigt sich der langfristige Aufwärtstrend deutlich: 2023 stand ein Plus von 19,89 Prozent zu Buche, 2025 waren es 13,97 Prozent, während 2024 mit nur 0,68 Prozent ein schwaches Jahr war. Im laufenden Jahr liegt der Fonds bislang bei 4,87 Prozent. Dazu überzeugt der Fonds mit einer attraktiven und zuletzt steigenden Ausschüttung: Von 1,69 Euro im Jahr 2022 auf 2,32 Euro in den vergangenen zwölf Monaten, was einer Ausschüttungsrendite von durchgehend nahe oder über 3 Prozent entspricht.

Höhere Schwankung, aber ein kaum höherer maximaler Verlust als beim Welt-ETF

Beim Risiko liegt die Volatilität der vergangenen fünf Jahre bei 17,12 Prozent, etwas höher als bei einem breiten Welt-ETF. Bemerkenswert ist dagegen der maximale Verlust der vergangenen fünf Jahre von minus 21,02 Prozent, der nur minimal über dem des MSCI World liegt. Seit Auflage im Jahr 2000 fällt der maximale Verlust mit minus 58,54 Prozent dagegen deutlich höher aus, ein Erbe der Dotcom-Krise und der Finanzkrise, die den Fonds in seiner langen Historie hart getroffen haben. Unter bestimmten, historisch seltenen Krisenbedingungen sind somit auch bei diesem Fonds sehr tiefe Einbrüche möglich, während sich das Risiko in den vergangenen Jahren deutlich stabiler gezeigt hat als der Blick auf die Gesamthistorie zunächst vermuten lässt.

Für welche Strategie sich dieser Frankreich-ETF eignet

Der Fonds eignet sich als gezielte Beimischung für Anleger, die ihr Depot um international tätige Industrie-, Luxusgüter- und Energiekonzerne ergänzen möchten, ohne dabei stark technologielastig zu investieren, und die zusätzlich Wert auf eine attraktive, regelmäßige Ausschüttung legen. Wer in diesen Fonds investiert, setzt letztlich weniger auf eine Erholung der französischen Binnenwirtschaft als vielmehr darauf, dass die international tätigen Großkonzerne des Landes ihre globale Wettbewerbsfähigkeit in Luxus, Energie, Pharma und Industrie behalten, unabhängig davon, wie sich die politische Lage in Paris entwickelt. Damit sich diese Investition langfristig auszahlt, sollte sich Frankreichs Haushaltslage mittelfristig zumindest stabilisieren, um steigende Finanzierungskosten für binnenorientierte Index-Mitglieder wie Banken und Versicherer zu begrenzen. Und die politische Instabilität sollte nicht so weit eskalieren, dass sie das grundsätzliche Vertrauen internationaler Investoren in französische Vermögenswerte nachhaltig erschüttert. Ein mittel- bis langfristiger Anlagehorizont sowie das Bewusstsein für die Konzentration auf ein einzelnes Land sind für dieses Investment hilfreich einzuordnen.

Daniel Dünn, Redaktion TraderFox (finanzen.net)

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Aktien-ETFs unterliegen Kursschwankungen, zwischenzeitliche Verluste sind möglich.

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