Geldmarkt-ETF

Die Top-10-Positionen lesen sich wie ein US-Technologiedepot, dabei verspricht der Fonds Zugang zum Tagesgeldsatz der Eurozone. Der scheinbare Widerspruch einfach erklärt.

Das Wichtigste in Kürze:

Apple, Micron und Amazon stehen ganz oben in der Zusammensetzung, und trotzdem hat dieser Fonds wirtschaftlich praktisch kein Aktienrisiko, woran liegt das?

Der Fonds zielt auf den Tagesgeldsatz der Eurozone , schwankt aber kaum stärker als ein Sparbuch, was genau steckt hinter dieser Konstruktion?

Mit über 6 Milliarden Euro ist er der zweitgrößte Geldmarkt-ETF in Euro, doch ein Blick auf die Risikohinweise zeigt, worauf Anleger trotzdem achten sollten.

Ein ETF auf den Tagesgeldsatz, umgesetzt über ein cleveres Konstrukt

Der Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc bildet den ESTR Compounded Index ab. Dieser Index spiegelt den Euro Short Term Rate (ESTR), den von der Europäischen Zentralbank veröffentlichten Tagesgeldsatz für unbesicherte Geldmarktgeschäfte zwischen Banken in der Eurozone, aufgezinst über die Zeit. Der ESTR bewegt sich sehr nahe am Leitzins der EZB und gilt als der maßgebliche Referenzzinssatz für kurzfristige Euro-Geldanlagen. Wer in diesen ETF investiert, möchte also im Kern an der Entwicklung der kurzfristigen Eurozinsen teilhaben, ähnlich wie bei einem Tagesgeldkonto, nur in ETF-Form und börsentäglich handelbar.

Amundi ist nach aktuellem Stand der einzige für deutsche Anleger zugängliche Emittent, der den ESTR Compounded Index abbildet, in einer thesaurierenden und einer ausschüttenden Variante. Der hier betrachtete thesaurierende ETF ist mit rund 6,38 Milliarden Euro deutlich größer als die ausschüttende Schwester mit rund 423 Millionen Euro, und unter allen Euro-Geldmarkt-ETFs der zweitgrößte nach dem Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap mit gut 21 Milliarden Euro. Die laufenden Kosten liegen bei 0,10 Prozent pro Jahr, ein Wert, den praktisch alle größeren Konkurrenten in diesem Segment ebenfalls verlangen, mit Ausnahme eines neueren BNP-Paribas-Produkts mit 0,05 Prozent.

Warum in einem Eurozinsfonds fast 96 Prozent US-Aktien stecken

Hier kommt der Punkt, der bei einem ersten Blick in die Zusammensetzung irritiert. Die größten Positionen heißen Apple, Micron Technology, Amazon, Broadcom und Microsoft, und insgesamt entfallen 95,93 Prozent des Fondsvermögens auf die Vereinigten Staaten. Das klingt nach einem US-Technologie-ETF, hat aber mit dem eigentlichen Anlageziel des Fonds praktisch nichts zu tun.

Der Grund liegt in der Art, wie der Fonds den Index nachbildet. Er nutzt keine physische Replikation, bei der die Indexbestandteile direkt gekauft werden, denn der ESTR selbst ist kein handelbares Wertpapier, sondern ein Zinssatz. Stattdessen setzt der Fonds auf eine synthetische Konstruktion über einen sogenannten Total Return Swap. Vereinfacht funktioniert das so: Der Fonds kauft mit dem Geld der Anleger einen Korb aus Aktien, in diesem Fall vor allem große US-Technologiewerte. Dieser Aktienkorb gehört dem Fonds selbst und ist sein eigenes Vermögen. Gleichzeitig schließt der Fonds mit einer oder mehreren Banken einen Tauschvertrag ab. Über diesen Vertrag gibt der Fonds die tatsächliche Wertentwicklung seines Aktienkorbs an die Bank weiter und erhält im Gegenzug von der Bank die Entwicklung des ESTR-Index, üblicherweise zuzüglich eines kleinen Aufschlags. Wirtschaftlich neutralisiert dieser Tausch das Aktienrisiko praktisch vollständig: Steigt der Aktienkorb, fließt der Gewinn an die Bank, fällt er, trägt die Bank den Verlust, der Fonds selbst bekommt unabhängig davon die vereinbarte Zinsrendite. Der Aktienkorb ist also nicht das eigentliche Investmentziel des Fonds, sondern lediglich das technische Vehikel, über das der Swap-Vertrag wirtschaftlich abgewickelt wird. Welche konkreten Aktien dabei verwendet werden, hängt von der Marktverfügbarkeit und den Vorgaben der Gegenpartei ab und kann sich verändern, ohne dass sich am Anlageziel etwas ändert.

Für Anleger bedeutet das: Die Zusammensetzung mit Apple, Amazon und Co. zeigt nicht, worin der Fonds wirtschaftlich investiert ist, sondern lediglich, welche Vermögenswerte er als Teil der Swap-Konstruktion hält. Das eigentliche Risiko, dem Anleger ausgesetzt sind, ist nicht das Kursrisiko dieser Aktien, sondern das sogenannte Gegenparteirisiko: Sollte die Bank, mit der der Swap abgeschlossen wurde, zahlungsunfähig werden, müsste der Fonds auf separate Sicherheiten zurückgreifen, die die Bank für genau diesen Fall hinterlegt hat (dazu mehr im nächsten Abschnitt). UCITS-Regeln begrenzen dieses Risiko, indem sie eine Überbesicherung vorschreiben und die Bonität der Gegenparteien laufend überwachen, ein Restrisiko bleibt aber bestehen und unterscheidet einen solchen Fonds von einem klassischen, unmittelbar bei der Notenbank besicherten Sparprodukt.

Fast vollständig besichert: was das für das Gegenparteirisiko bedeutet

Wie groß das Gegenparteirisiko tatsächlich ausfällt, lässt sich an einer Kennzahl ablesen, die in den Factsheets synthetischer ETFs ausgewiesen wird: dem Anteil besicherter gegenüber unbesicherter Forderungen. Bei diesem Fonds zeigt die Portfolioanalyse nach Instrumententyp, dass die Forderungen aus dem Swap nahezu vollständig besichert sind. Besichert bedeutet, dass die Swap-Gegenpartei ihrerseits zusätzliche Sicherheiten, typischerweise in Form von Anleihen oder Barmitteln, bei einer unabhängigen Verwahrstelle hinterlegt, getrennt vom Aktienkorb, den der Fonds selbst mit dem Anlegergeld hält. Fällt die Bank aus, kann der Fonds auf diese gesonderten Sicherheiten zugreifen, um seine Forderung aus dem Swap zu decken, ohne auf die bloße vertragliche Zusage der Bank angewiesen zu sein. Eine unbesicherte Forderung wäre dagegen ein gewöhnlicher Anspruch ohne solche zusätzliche Deckung, bei dem der Fonds im Insolvenzfall der Bank nur einer von vielen Gläubigern wäre und möglicherweise nur einen Teil seines Geldes zurückerhielte.

Diese nahezu vollständige Besicherung ist der Grund, warum europäische Aufsichtsregeln für UCITS-Fonds eine Übersicherung vorschreiben und warum die Risikoeinstufung solcher Geldmarkt-ETFs trotz der synthetischen Konstruktion vergleichsweise niedrig bleibt. Ein Restrisiko verschwindet dadurch nicht vollständig, denn auch Sicherheiten können im Krisenfall kurzfristig an Wert verlieren oder schwerer verwertbar sein, etwa wenn mehrere Fonds gleichzeitig auf ihre Sicherheiten zugreifen müssten. Für die laufende Einschätzung des Fonds ist die hohe Besicherungsquote aber ein klares Plus und der eigentliche Beleg dafür, dass das im vorherigen Abschnitt beschriebene Sicherungskonstrukt in der Praxis auch so funktioniert, wie es in der Theorie vorgesehen ist.

Rendite, Risiko und was Anleger über Sicherheit, Kosten und Inflation wissen sollten

Die Wertentwicklung folgt erwartungsgemäß eng der Leitzinsentwicklung der Europäischen Zentralbank. Auf Jahressicht weist der Fonds ein Plus von 2,39 Prozent aus, über drei Jahre kumuliert 10,09 Prozent und über fünf Jahre 11,42 Prozent. In den Kalenderjahren zeigt sich der Zinszyklus deutlich: 2022 lag die Rendite bei nur 0,13 Prozent, als die Leitzinsen noch nahe null standen, 2023 und 2024 stieg sie auf 3,28 und 3,99 Prozent, im Zuge der Zinserhöhungen der EZB, und 2025 lag sie bei 2,64 Prozent, nachdem die EZB ihren Leitzins bereits wieder gesenkt hatte. Diese Entwicklung zeigt das zentrale Merkmal eines solchen Geldmarktfonds: Er folgt den kurzfristigen Zinsen nahezu in Echtzeit, sowohl nach oben als auch nach unten.

Beim Risiko unterscheidet sich der Fonds fundamental von einem Aktien-ETF. Die Volatilität liegt über ein, drei und fünf Jahre bei verschwindend geringen 0,14 bis 0,19 Prozent. Der maximale Drawdown über ein Jahr beträgt minus 0,03 Prozent, über drei Jahre minus 0,04 Prozent, seit Auflage minus 2,37 Prozent. Diese Werte liegen in einer völlig anderen Größenordnung als bei jedem Aktieninvestment und bestätigen, dass das eingangs beschriebene Sicherungskonstrukt wirtschaftlich tatsächlich funktioniert. Das Rendite-Risiko-Verhältnis von über 17 auf Jahressicht ist entsprechend außergewöhnlich hoch, was für die geringe Schwankungsbreite spricht, nicht mit der Renditeerwartung eines Aktieninvestments verwechselt werden sollte.

Die langfristigen Potenziale eines solchen Fonds liegen vor allem in der hohen Liquidität, der täglichen Handelbarkeit über die Börse und der nahezu verzögerungsfreien Anpassung an das jeweilige Zinsumfeld. Für Anleger, die Liquidität parken wollen, ohne Aktienrisiko einzugehen, etwa als Cash-Baustein neben einem Wertpapierdepot, bietet der Fonds eine Alternative zu Tagesgeld oder Geldmarktkonten, mit dem Unterschied, dass keine Einlagensicherung wie bei einem Bankkonto greift. Die wichtigsten langfristigen Risiken liegen im Gegenparteirisiko des Swaps, in der Inflation, die die reale Kaufkraft der erzielten Nominalrendite aufzehren kann, sowie im strukturellen Umstand, dass die Rendite bei sinkenden Leitzinsen ebenfalls sinkt und in Phasen sehr niedriger oder negativer Zinsen, wie 2022 zu beobachten, nahe null fallen kann.

Für wen sich dieser Geldmarkt-ETF eignet

Der Amundi Smart Overnight Return eignet sich für Anleger, die kurzfristig liquide Mittel parken wollen, ohne dabei Kursschwankungen wie bei einem Aktien- oder Anleihen-ETF in Kauf zu nehmen, und die eine enge Anbindung an die kurzfristigen Eurozinsen suchen. Er kann als Cash-Reserve neben einem Wertpapierdepot dienen oder als Zwischenparkplatz, bevor Kapital in andere Anlagen investiert wird. Wer dagegen eine über die Inflation hinausgehende reale Rendite oder eine Beteiligung am Aktienmarkt sucht, findet hier nicht das passende Produkt, da Aktien hier ausschließlich als technisches Vehikel der Swap-Konstruktion dienen und keinen Beitrag zur Rendite liefern sollen. Wer die Funktionsweise des Swaps verstanden hat und das damit verbundene Gegenparteirisiko einordnen kann, erhält mit diesem Fonds ein liquides, kostengünstiges Instrument für die kurzfristige Geldanlage in Euro.

Daniel Dünn, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Auch Geldmarkt-ETFs unterliegen Risiken, insbesondere dem Gegenparteirisiko bei synthetischer Replikation, und sind nicht mit einer Bankeinlage gleichzusetzen. Vergangene Renditen sind keine Garantie für die Zukunft.

Anzeige: Liquidität parken mit Zinsanbindung: den Amundi Smart Overnight Return ETF bei finanzen.net zero, ab 0 Euro. (finanzen.net zero: https://www.finanzen.net/zero/)