Entdecken Sie die L&G ETFs mit monatlicher Ausschüttung

Globale Anlagestrategien

Regelmäßige Ausschüttungen aus dem Depot, ohne auf einzelne Dividendenaktien zu setzen? L&G bietet einen Welt-ETF mit neuer monatlich ausschüttender Anteilsklasse und zwei besondere Qualitätsdividenden-ETFs.

• Die drei vorgestellten ETFs ermöglichen unterschiedliche Ansätze zur globalen Aktienanlage: breit gefächert, qualitätsorientiert mit Dividendenfokus oder regional diversifiziert in Schwellenländern, wobei die Wahl von der individuellen Anlagestrategie und den gewünschten Ertragszielen abhängt.

• L&G Asset Management verfügt seit Jahrzehnten über umfassende Erfahrung im Indexmanagement und bietet über 400 Indexportfolios sowie ein spezialisiertes Team von 30 Fondsmanagern, die Indexanpassungen effizient umsetzen.

Monatliche Ausschüttungen: Wenn das Depot potenziell regelmäßige Einnahmen bietet*

Regelmäßige Dividenden gehören für viele Anleger zu den attraktivsten Eigenschaften von Aktieninvestments. Statt ausschließlich auf steigende Kurse zu setzen, können sie laufende Auszahlungen erhalten, die sie nach Belieben verwenden oder erneut investieren können. Das hat auch einen psychologischen Vorteil: Potenzielle Erträge werden innerhalb kurzer Zeit sichtbar, selbst wenn die Aktienmärkte zwischenzeitlich schwanken. Besonders interessant sind dabei monatliche Ausschüttungen, deren Verfügbarkeit historisch begrenzt war. Sie haben das Potenzial, die persönliche Finanzplanung zu erleichtern und sorgen für einen regelmäßigen Zahlungseingang, ohne dass dafür Fondsanteile verkauft werden müssen.

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Entscheidend bleibt hier neben dem Ausschüttungsrhythmus aber auch die Qualität der Investments. Der Vermögensverwalter L&G verbindet dabei beide Aspekte in unterschiedlichen ETFs. Während ein breit aufgestellter Welt-ETF mit monatlicher Ausschüttung seit Oktober 2026 erstmals hierzulande erhältlich ist, bietet L&G zwei weitere Produkte gezielt auf dividendenstarke Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten.

L&G Global Equity UCITS ETF

ISIN: IE000GT6BRH3 | WKN: A42P29

Wer möglichst breit an der Entwicklung der globalen Aktienmärkte teilhaben möchte, findet im L&G Global Equity UCITS ETF einen klassischen Basisbaustein. Der Fonds ist bestrebt, den Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap Index nachzubilden, der Ende September 2026 exakt 1.360 große und mittelgroße Unternehmen aus Industrieländern umfasste. Die Gewichtung erfolgt nach Marktkapitalisierung, wodurch Schwergewichte wie Apple und Microsoft** einen größeren Einfluss auf die Wertentwicklung haben. Die zehn größten Indexpositionen machten zuletzt 28,6 Prozent aus***. Mit einer jährlichen Gesamtkostenquote von nur 0,10 Prozent strebt der ETF zudem einen kostengünstigen Zugang zu den entwickelten Aktienmärkten an.

Während der ETF bereits seit 2018 in einer thesaurierenden Variante erhältlich ist, bietet L&G seit Oktober 2026 erstmals auch eine monatlich ausschüttende Anteilklasse an. Die neue Anteilklasse ermöglicht es Anlegern nun, regelmäßig Geld aus ihrem Welt-ETF zu erhalten. Es handelt sich somit um den ersten in Deutschland verfügbaren klassischen Welt-ETF dieser Art, der eine monatliche Ausschüttung eingeführt hat. Dabei strebt L&G möglichst gleichmäßige monatliche Auszahlungen an, deren Höhe jedoch schwanken kann.

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L&G Global Quality Dividends UCITS ETF

ISIN: IE0005AJA0P1 | WKN: A41L70

Wer gezielt auf dividendenstarke Unternehmen setzen möchte, findet darüber hinaus im L&G Global Quality Dividends UCITS ETF einen anderen Ansatz. Der Referenzindex wählt Unternehmen aus Industrieländern aus, die ein positives Dividendenwachstum, eine vergleichsweise hohe erwartete Dividendenrendite und solide Qualitätskennzahlen aufweisen. Unternehmen mit unzureichender Eigenkapitalrentabilität oder schwachen fundamentalen Kennzahlen werden ausgeschlossen. Und auch hier wird monatlich ausgeschüttet.

Eine weitere Besonderheit ist die Gleichgewichtung der ausgewählten Aktien. Die 956 Indexmitglieder werden bei der regelmäßigen Neugewichtung grundsätzlich gleich stark berücksichtigt. Dadurch entfielen Ende September lediglich 2,2 Prozent des Index auf die zehn größten Positionen. Auch regional ergibt sich eine deutlich andere Verteilung als bei klassischen, nach Marktkapitalisierung gewichteten Weltindizes. Der US-Anteil lag zuletzt bei lediglich 28,3 Prozent (im Vergleich zu etwa 70 Prozent in einem klassischen MSCI-World-ETF), während Japan mit 17,1 Prozent vertreten war. Das reduziert die Abhängigkeit von einzelnen US-Börsenschwergewichten erheblich. Die jährliche Gesamtkostenquote beträgt solide 0,29 Prozent****.

L&G Emerging Markets Quality Dividends UCITS ETF

ISIN: IE000BP0WGL6 | WKN: A42QBY

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Während die beiden vorherigen Produkte ausschließlich entwickelte Märkte abdecken, ist der L&G Emerging Markets Quality Dividends UCITS ETF bestrebt, gezielt Zugang zu Unternehmen in Schwellenländern zu bieten, die in der Vergangenheit hohe Dividenden gezahlt haben. Damit können Anleger ihr Portfolio um Regionen erweitern, die in den klassischen ETF-Varianten nicht vertreten sind. Bei der Aktienauswahl verfolgt L&G hier einen ähnlichen Ansatz wie beim L&G Global Quality Dividends UCITS ETF. Unternehmen müssen ein historisches Dividendenwachstum, attraktive erwartete Ausschüttungen und ausreichende Qualitätskennzahlen aufweisen.

Auch hier ist die grundsätzliche Gleichgewichtung der Indexmitglieder ein wesentlicher Bestandteil der Strategie. Die 590 enthaltenen Unternehmen werden nicht nach ihrer Börsengröße gewichtet. Dadurch lässt sich die Abhängigkeit von einzelnen Aktien verringern. Ende September entfielen lediglich 3,3 % des Index auf die zehn größten Positionen. Die jährliche Gesamtkostenquote beträgt 0,45 %. Damit verbindet der ETF den Zugang zu Schwellenländern mit einer gezielten Qualitäts- und Dividendenstrategie. Unseres Erachtens können Anleger erwägen, die höheren politischen, wirtschaftlichen und währungsbedingten Risiken zu berücksichtigen.****

Fazit: Regelmäßige Ausschüttungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten

Die drei ETFs zeigen, wie unterschiedlich sich globale Aktieninvestments mit regelmäßigen Ausschüttungen verbinden lassen. Der Global Equity ermöglicht seit Oktober 2026 monatliche Auszahlungen aus einem kostengünstigen Welt-ETF, während der Global Quality Dividends zusätzlich auf die finanzielle Qualität und Dividendenstärke der Unternehmen setzt. Unseres Erachtens können Anleger, die einen monatlichen Zahlungsrhythmus bevorzugen, diese ETFs in Betracht ziehen. Der Emerging Markets Quality Dividends ergänzt diese Ansätze um Schwellenländer mit ebenfalls monatlichen Ausschüttungen.

*Ausschüttungen sind Teil der Gesamtrendite und mindern den Wert der Fondsanteile. Häufigere Ausschüttungen führen weder zu einer höheren Rendite noch zu einer Verringerung des Risikos. Ausschüttungen können schwanken oder ausgesetzt werden. Kapitalverluste sind möglich.

**Nur zu Illustrationszwecken. Verweise auf ein bestimmtes Wertpapier beziehen sich auf die Vergangenheit und bedeuten nicht, dass dieses Wertpapier derzeit in einem L&G-Portfolio gehalten wird oder gehalten werden wird. Die oben genannten Informationen stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers dar.

***Quelle: L&G Stand 6. November 2026. Die Vermögensaufteilung kann sich ändern.

****Quelle: L&G Stand 6. November 2026.

Risikohinweis: Der Wert einer Anlage und daraus erzielte Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten möglicherweise weniger zurück als den ursprünglich investierten Betrag. Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Fondsprospekt/das Informationsdokument und das KID/KIID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen: Fund Centre | Asset Management at L&G. Bitte wenden Sie sich an Ihren Finanzberater, um eine Anlage zu besprechen.

Wer ist L&G? Jahrzehntelange Erfahrung im Indexmanagement

L&G Asset Management gehört zur britischen Legal & General Group, deren Geschichte bis ins Jahr 1836 zurückreicht. Das früher als Legal & General Investment Management (LGIM) bekannte Vermögensverwaltungsgeschäft verwaltete zum 30. Juni 2026 ungefähr 1,4 Billionen Euro für private und institutionelle Investoren. Ein besonderer Kompetenzbereich ist das Indexmanagement, in dem L&G über mehr als 35 Jahre Erfahrung verfügt.

Inzwischen betreut das Unternehmen 688 Milliarden Euro in Indexstrategien und bietet mehr als 400 unterschiedliche Indexportfolios an. Ein spezialisiertes Team aus 30 Fondsmanagern mit durchschnittlich 15 Jahren Investmenterfahrung kümmert sich um deren Umsetzung. Dabei versucht L&G, Indexanpassungen möglichst effizient vorzunehmen, Handelskosten zu begrenzen und Abweichungen von der jeweiligen Benchmark gering zu halten. Diese Erfahrung bildet auch die Grundlage für das breit gefächerte ETF-Angebot des Unternehmens.

Wesentliche Risiken Der Wert einer Anlage und daraus erzielte Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten möglicherweise weniger zurück als den ursprünglich investierten Betrag. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.

Wichtige Informationen Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zu einer Handlung auf seiner Grundlage dar. Die Informationen in diesem Dokument sind weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder zur Verfolgung einer bestimmten Anlagestrategie und stellen keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Anlageentscheidungen sollten auf Ihrer eigenen Analyse und Beurteilung (und/oder der Ihrer professionellen Berater) beruhen und nicht im Vertrauen auf uns oder die Informationen getroffen werden.

Eine englische Zusammenfassung der mit einer Anlage in den Fonds verbundenen Anlegerrechte ist unter www.lgim.com/investor_rights verfügbar.

Die mit jedem Fonds oder jeder Anlagestrategie verbundenen Risiken sind im Basisinformationsblatt bzw. in den wesentlichen Anlegerinformationen und im Prospekt oder in der Anlageverwaltungsvereinbarung (soweit zutreffend) dargelegt. Diese Dokumente sollten vor einer Anlageentscheidung geprüft werden. Eine englische Version des Prospekts und des Basisinformationsblatts bzw. der wesentlichen Anlegerinformationen für jeden Fonds ist unter www.lgim.com erhältlich und kann auch bei Ihrem Client Relationship Manager angefordert werden. Soweit nach nationalen Vorschriften erforderlich, ist das Basisinformationsblatt bzw. sind die wesentlichen Anlegerinformationen auch in der Landessprache des betreffenden EWR-Mitgliedstaats verfügbar.

Es kann jederzeit beschlossen werden, die für den Vertrieb des Fonds in einem EWR-Mitgliedstaat, in dem er derzeit vertrieben wird, getroffenen Vorkehrungen zu beenden. In diesem Fall werden die Anteilinhaber im betroffenen EWR-Mitgliedstaat über diese Entscheidung informiert und erhalten für mindestens 30 Arbeitstage ab dem Datum dieser Mitteilung die Möglichkeit, ihre Fondsanteile ohne Gebühren oder Abzüge zurückzugeben.

Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten der Fonds sind unter https://fundcentres.landg.com/ verfügbar. Bei der Entscheidung, in die Fonds zu investieren, sollten sämtliche Merkmale oder Ziele des Fonds berücksichtigt werden, wie sie im Prospekt und im jeweiligen Basisinformationsblatt bzw. in den wesentlichen Anlegerinformationen des Fonds beschrieben sind.

Dieses Dokument wurde von Legal & General Investment Management Limited und/oder verbundenen Unternehmen („LGIM“ oder „L&G“, „wir“ oder „uns“) erstellt. Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum und/oder vertrauliche Informationen von L&G und dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung von L&G weder ganz noch teilweise vervielfältigt, verbreitet oder anderen Personen offengelegt werden. Nicht zur Weitergabe an Personen bestimmt, die in einer Rechtsordnung ansässig sind, in der eine solche Weitergabe gegen lokale Gesetze oder Vorschriften verstoßen würde.

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Schweizer Vertreter: FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD., Feldeggstrasse 12, 8008 Zürich, Schweiz. Schweizer Zahlstelle: NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1, 8001 Zürich, Schweiz.

Verfügbarkeit von Dokumenten: Der Prospekt, die Basisinformationsblätter (KIDs), die Gründungsurkunden oder Satzungen, die Verfassung, der Jahresbericht und der nachfolgende Halbjahresbericht sowie weitere relevante Unterlagen der oben genannten kollektiven Kapitalanlagen sind kostenlos beim Schweizer Vertreter und bei Legal & General Investment Management Limited, One Coleman Street, London, EC2R 5AA, GB, erhältlich.

Im Europäischen Wirtschaftsraum wird dieses Dokument von LGIM Managers (Europe) Limited herausgegeben, die von der Central Bank of Ireland als OGAW-Verwaltungsgesellschaft (gemäß den European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 in der jeweils geltenden Fassung) sowie als Verwalter alternativer Investmentfonds (gemäß den European Union (Alternative Investment Fund Managers) Regulations 2013 in der jeweils geltenden Fassung) zugelassen ist und beaufsichtigt wird. Der eingetragene Sitz von LGIM Managers (Europe) Limited befindet sich in 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland; das Unternehmen ist beim irischen Companies Registration Office unter der Nummer 609677 eingetragen.

LGIM Managers (Europe) Limited betreibt ein Zweigstellennetz im Europäischen Wirtschaftsraum, das der Aufsicht der Central Bank of Ireland unterliegt. In Deutschland unterliegt die Zweigniederlassung von LGIM Managers (Europe) Limited einer eingeschränkten Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“).