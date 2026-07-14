Hebel-ETF

Über 3.200 Prozent Plus seit Auflage klingt nach einem Traum-Investment, doch der eigene Anbieter warnt ausdrücklich davor, dieses Produkt länger als einen einzigen Tag zu halten.

Das Wichtigste in Kürze:

Der Hebel dieses ETFs bezieht sich ausschließlich auf die tägliche Wertentwicklung, nicht auf einen beliebigen längeren Zeitraum, ein Unterschied, der über Gewinn und Verlust entscheiden kann.

In den vergangenen drei Jahren zählte dieser Fonds zu den drei besten aller Xtrackers-ETFs, getragen von genau der Kraft, die in schlechten Phasen ebenso stark in die andere Richtung wirkt.

Ausgerechnet beim Verhältnis von Rendite zu Risiko schneidet über alle betrachteten Zeiträume ein klassischer, ungehebelter Welt-ETF besser ab als dieser Hebel-ETF, trotz dessen deutlich höherer absoluter Rendite.

Worauf man mit diesem ETF setzt, und was der tägliche Hebel wirklich bedeutet

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Der Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C bildet den S&P 500 2x Leveraged Daily Index nach und bildet damit die doppelte tägliche Wertentwicklung des S&P 500 abzüglich anteiliger Finanzierungskosten ab. Der Hebel wird jeden Börsentag neu auf das Startniveau zurückgesetzt, der Fonds verdoppelt also die Tagesrendite des S&P 500, nicht die Rendite über eine Woche, einen Monat oder ein Jahr. Wer diesen ETF kauft, setzt damit im Kern nicht einfach auf einen steigenden S&P 500, sondern auf einen möglichst gleichmäßig und ohne starke Gegenbewegungen steigenden S&P 500 über genau den eigenen Anlagezeitraum. Steigt der Index an einem Tag um 2 Prozent und fällt am nächsten Tag wieder um 2 Prozent, steht der S&P 500 selbst nahezu wieder beim Ausgangswert, der gehebelte Fonds verliert durch die tägliche Neuberechnung dagegen dauerhaft leicht an Wert, selbst wenn sich am Ende nichts bewegt hat. Diese sogenannte Volatilitätszerrung wirkt umso stärker, je schwankungsreicher und je seitwärts gerichteter sich ein Markt entwickelt, und sie ist der Grund, warum der Anbieter DWS selbst öffentlich darauf hinweist, dass Xtrackers-ETFs auf Leveraged-Daily-Indizes für eine sehr kurzfristige Sichtweise gedacht sind und für Zeiträume von mehr als einem Tag möglicherweise nicht geeignet sind. Wer in diesen Fonds investiert, muss also möglichst gezielte kurze Anlagehorizonte wählen, in denen ein Einstieg des S&P 500 erwartet wird.

Warum die Kosten deutlich höher liegen als bei Standard-ETFs

Mit 0,60 Prozent pro Jahr liegt die Kostenquote dieses Fonds deutlich über den 0,03 bis 0,15 Prozent, die für breite, ungehebelte Standard-ETFs üblich sind. Der Fonds erzielt seinen Hebel synthetisch über einen Swap-Kontrahenten, muss also laufend Finanzierungskosten für die geliehene zusätzliche Marktexponierung tragen, orientiert am kurzfristigen Geldmarktzins. Hinzu kommt der höhere operative Aufwand der täglichen Neuberechnung und Anpassung des Hebels sowie die im Vergleich zu Milliarden-schweren Standardprodukten geringere Skalierung. Ob diese höheren Kosten gerechtfertigt sind, hängt davon ab, wofür der Fonds eingesetzt wird: Für eine kurzfristige, taktische Position auf wenige Tage oder Wochen relativiert sich die jährliche Kostenquote, da sie nur anteilig anfällt, für einen langfristigen Anlagehorizont summieren sich sowohl die laufenden Kosten als auch die beschriebene Volatilitätszerrung dagegen zu einem echten Nachteil gegenüber einem klassischen Index-ETF.

NVIDIA, Apple und Microsoft: Die Schwergewichte des zugrunde liegenden Index

Die Wertentwicklung des Referenzindex und damit des Hebels hängt maßgeblich von den größten Positionen des S&P 500 ab. An der Spitze steht NVIDIA mit 7,46 Prozent. Der Chiphersteller hat zuletzt gemeinsam mit japanischen Partnern eine umfassende KI- und Robotik-Initiative vorgestellt, die die eigene Technologie über die gesamte japanische Industrie hinweg verankern soll. Ein weiteres Signal für die globale Ausbreitung der eigenen KI-Infrastruktur. Auf Platz zwei folgt Apple mit 6,70 Prozent. Der Konzern kündigte zuletzt mit einer eigenen Arcade-Version von Madden NFL 27 eine weitere Erweiterung seines Spiele- und Dienstleistungsangebots an, ein kleiner, aber typischer Baustein der fortlaufenden Diversifizierung des Geschäftsmodells über das reine Hardwaregeschäft hinaus. An dritter Stelle steht Microsoft mit 4,86 Prozent. Der Konzern hat die Fertigstellung seines ersten Rechenzentrumsstandorts im US-Bundesstaat Wisconsin bekanntgegeben, ein weiterer Ausbauschritt der eigenen Cloud- und KI-Infrastruktur. Dahinter folgen unter anderem mit Amazon, Alphabet, und Broadcom weitere US-Schwergewichte, die zusammen einen erheblichen Teil der Indexbewegung und damit der gehebelten Wertentwicklung dieses Fonds ausmachen.

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Wie es zu den starken drei Jahren kam, und wann mit einem Absturz wie 2022 zu rechnen wäre

In den vergangenen drei Jahren zählte dieser Fonds zu den drei besten Produkten der gesamten Xtrackers-Palette, mit einem Plus von 134,16 Prozent gegenüber 65,20 Prozent beim ungehebelten Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C im selben Zeitraum. Der von einigen wenigen US-Technologiekonzernen getragene, vergleichsweise stetige Aufwärtstrend der vergangenen Jahre wurde durch den täglichen Hebel praktisch verdoppelt, ohne dass die für einen Hebel-ETF gefährliche Achterbahnfahrt aus starken Ausschlägen in beide Richtungen eingetreten wäre. Ob sich dieser Trend fortsetzt, hängt davon ab, ob der US-Technologiesektor, getragen von andauernden Investitionen in Rechenzentren, künstliche Intelligenz und Cloud-Infrastruktur, weiterhin vergleichsweise ruhig nach oben tendiert. Mit einem Absturz wie 2022, als der Fonds knapp 35 Prozent verlor, ist dagegen in Marktphasen zu rechnen, in denen mehrere Belastungsfaktoren gleichzeitig auftreten, etwa deutlich steigende Leitzinsen, die besonders hoch bewertete Technologiewerte überproportional treffen, eine Korrektur der aktuell hohen Bewertungen im KI-Sektor, oder eine allgemeine Rezessionsangst, die zu schwankungsreichen, seitwärts gerichteten Marktphasen führt. Gerade solche unruhigen, richtungslosen Phasen sind für einen täglich gehebelten Fonds besonders schädlich, da die Volatilitätszerrung dann zusätzlich zu etwaigen Kursverlusten wirkt.

Mehr Risiko, aber nicht zwingend ein besseres Verhältnis von Rendite zu Risiko

Ein Vergleich mit dem ungehebelten Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C zeigt das Ausmaß des zusätzlichen Risikos deutlich. Die Volatilität der vergangenen fünf Jahre liegt bei diesem Fonds bei 33,27 Prozent, mehr als doppelt so hoch wie die 14,70 Prozent des MSCI-World-ETFs. Der maximale Verlust seit Auflage liegt bei minus 59,02 Prozent, gegenüber minus 33,83 Prozent beim MSCI-World-ETF. Beim Verhältnis von Rendite zu Risiko, das die erzielte Rendite ins Verhältnis zur eingegangenen Schwankung setzt, schneidet über alle betrachteten Zeiträume der ungehebelte MSCI-World-ETF besser ab, mit 2,31 gegenüber 1,76 über ein Jahr, 1,39 gegenüber 1,11 über drei Jahre und 0,83 gegenüber 0,58 über fünf Jahre. Der Hebel hat die absolute Rendite in den vergangenen Jahren zwar spürbar erhöht, das zusätzliche Risiko wurde dabei aber nicht im gleichen Maß durch zusätzliche risikoadjustierte Rendite kompensiert.

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Für wen sich dieser Hebel-ETF eignet, und was dabei zu beachten bleibt

Der Fonds eignet sich ausschließlich für erfahrene, risikobewusste Anleger mit einer kurzfristigen, taktischen Markteinschätzung zum US-Aktienmarkt, die bereit und in der Lage sind, auch einen vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals zu verkraften, und die ihre Position aktiv beobachten und bei Bedarf kurzfristig anpassen. Für den langfristigen Vermögensaufbau, etwa im Rahmen eines Sparplans über mehrere Jahre, ist der Fonds nach Einschätzung des eigenen Anbieters ausdrücklich nicht konzipiert, da sich der tägliche Hebel über längere Zeiträume unvorhersehbar von der einfachen doppelten Indexrendite entfernen kann. Wer sich für dieses Produkt entscheidet, sollte sich der zentralen Chance bewusst sein, von einem stetigen Aufwärtstrend des US-Technologiesektors überproportional zu profitieren, ebenso wie der zentralen Risiken: einer im Vergleich zu breiten Welt-ETFs deutlich höheren Schwankungsbreite, einem potenziell schneller und tiefer ausfallenden Kursverlust in Abschwungphasen, sowie der Volatilitätszerrung, die selbst bei einem letztlich unveränderten Marktniveau zu spürbaren Verlusten führen kann. Zudem gilt auch hier: Wer über andere ETFs oder Einzelaktien bereits stark in US-Technologiewerte wie NVIDIA, Apple oder Microsoft investiert ist, verstärkt mit diesem Fonds eine ohnehin schon bestehende Konzentration zusätzlich, statt sie zu diversifizieren.

Daniel Dünn, Redaktion TraderFox (finanzen.net)

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Gehebelte ETFs sind mit einem deutlich erhöhten Verlustrisiko bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals verbunden und sind laut Anbieterangaben in erster Linie für kurzfristige, taktische Positionen konzipiert, nicht für den langfristigen Vermögensaufbau.

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