Scalable MSCI AC World Leveraged Daily Swap ETF: Keine vier Wochen alt, aber schon einer der meistgesehenen Xtrackers-ETFs

Hebel-Welt-ETF

19.08.26 08:45 Uhr

Der erste weltweit verfügbare, doppelt gehebelte ACWI-ETF zeigt, wie groß das Interesse an spekulativen Hebelprodukten auf den globalen Aktienmarkt inzwischen ist.

Das Wichtigste in Kürze:

Dieser am 28. Juli 2026 aufgelegte Fonds ist weltweit der erste ETF, der die tägliche Wertentwicklung des MSCI ACWI, also praktisch der gesamten investierbaren Aktienwelt, mit einem Hebel von 2,0 abbildet.

Der Hebel bezieht sich ausschließlich auf die tägliche Wertentwicklung.

Mit einem Fondsvolumen von aktuell nur etwa 1 Million Euro ist der Fonds trotz der großen Aufmerksamkeit noch ein sehr kleines Produkt, das bislang bei keinem Broker sparplanfähig ist.

Ein Novum am Markt: Der erste doppelt gehebelte ETF auf die gesamte Aktienwelt

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Der Scalable MSCI AC World Leveraged Daily Swap Xtrackers (2x) UCITS ETF 1C ist ein gemeinsames Produkt des Neobrokers Scalable Capital und des ETF-Anbieters Xtrackers, einer Marke der DWS. Er baut auf dem bereits bestehenden, ungehebelten Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF auf, der mittlerweile über 600 Millionen Euro verwaltet und zu den meistgehandelten Strategien auf der Scalable-Plattform zählt. Anders als bekannte Hebelprodukte, die sich meist nur auf einen einzelnen Markt wie die USA oder Deutschland beziehen, etwa der in Anlegerkreisen unter dem Spitznamen Heiliger Amumbo bekannte, gehebelte MSCI-USA-ETF von Amundi, deckt dieser neue Fonds als weltweit erstes Produkt seiner Art gleich 47 Länder ab, davon 23 Industrie- und 24 Schwellenländer, mit mehr als 2.400 Unternehmen und einer Abdeckung von rund 85 Prozent der weltweiten, streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung. Genau diese Kombination aus Neuartigkeit, breiter Weltabdeckung und dem bereits etablierten Ruf des zugrunde liegenden, ungehebelten Fonds dürfte erklären, warum der ETF bereits kurz nach seiner Auflage zu den meistgesehenen Produkten im gesamten Xtrackers-Angebot zählt.

Warum man hier keine klassische Aktienauswahl kauft

Wer diesen Fonds kauft, investiert nicht in eine klassische Sammlung von 2.400 Einzelaktien wie bei einem normalen ACWI-ETF. Der Fonds bildet stattdessen den MSCI All Country World Leveraged 2x Select Index über ein Swap-Geschäft nach, bei dem eine Bank die gehebelte tägliche Wertentwicklung des zugrunde liegenden MSCI-ACWI-Index vertraglich garantiert, abzüglich der Finanzierungskosten für den Hebel, die sich am kurzfristigen Geldmarktzins €STR orientieren. Eine klassische Aufschlüsselung nach Top-10-Positionen, Ländern oder Branchen, wie man sie von einem gewöhnlichen Aktien-ETF kennt, gibt es bei diesem Produkt deshalb nicht in derselben Form, da nicht der Fonds selbst, sondern der Swap-Kontrahent die eigentliche Marktabsicherung vornimmt. Anleger setzen hier also auf die tägliche Kursrichtung des gesamten Weltmarkts, verstärkt um den Faktor zwei.

Was der tägliche Hebel konkret bedeutet

Entscheidend ist die Formulierung auf täglicher Basis. Der Hebel wird jeden Börsentag neu berechnet. Steigt der MSCI ACWI an einem Tag um 1 Prozent, steigt dieser Fonds um 2 Prozent abzüglich der Finanzierungskosten. Am nächsten Tag wird diese Rechnung erneut auf den dann aktuellen Stand angewendet, nicht auf den ursprünglichen Ausgangswert. Xtrackers selbst veranschaulicht diesen Effekt mit einer eigenen Beispielrechnung. Über die vergangenen zehn Jahre hätte der zugrunde liegende, gehebelte Index eine jährliche Rendite von 22,1 Prozent erzielt, verglichen mit 12,0 Prozent beim einfachen MSCI ACWI, ein Zeitraum, der von einem langen, vergleichsweise geradlinigen Aufwärtstrend der Weltbörsen geprägt war. Der Anbieter weist aber selbst ausdrücklich darauf hin, dass stärkere Kursschwankungen die Auswirkungen dieser sogenannten Volatilitätszerrung deutlich zeigen. Wechseln sich Gewinn- und Verlusttage stark ab, verliert der Fonds durch die tägliche Neuberechnung tendenziell an Wert, selbst wenn der Weltmarkt am Ende eines längeren Zeitraums unverändert steht. Wer in diesen Fonds investiert, muss deshalb nicht nur von einem langfristig steigenden Weltmarkt überzeugt sein, sondern von einem Aufwärtstrend, der auch über den eigenen, tendenziell kurzen Anlagezeitraum hinweg vergleichsweise ruhig und ohne starke Gegenbewegungen verläuft.

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Warum die bisherige Rendite kaum aussagekräftig ist

Seit Auflage am 28. Juli 2026, also seit weniger als einem Monat, steht ein Plus von 6,3 Prozent zu Buche. Das lässt sich schlicht damit erklären, dass die Weltbörsen in diesem kurzen Zeitraum insgesamt zugelegt haben, ein Anstieg, der durch den Hebel entsprechend verdoppelt wurde. Angesichts der extrem kurzen Historie von wenigen Wochen lässt sich daraus aber weder eine verlässliche Einschätzung für künftige Renditechancen noch für das tatsächliche Risiko ableiten. Mit hohen Renditen ist bei diesem Fonds grundsätzlich in Phasen zu rechnen, in denen die Weltbörsen insgesamt und vergleichsweise geradlinig steigen, während schwankungsreiche, richtungslose Marktphasen oder plötzliche, globale Kursrückgänge, etwa durch einen Zinsschock oder eine geopolitische Krise, durch den Hebel deutlich verstärkt ins Negative ausschlagen können.

Warum von einer hohen Volatilität auszugehen ist, auch ohne bisherige Daten

Belastbare Volatilitätskennzahlen liegen aufgrund der kurzen Historie ebenso noch nicht vor. Ausgehend davon, dass ein breiter ACWI-ETF ohne Hebel üblicherweise eine Volatilität von 10 bis 14 Prozent aufweist, und ein Hebel von zwei diese Schwankungsbreite grundsätzlich in etwa verdoppelt, dürfte für diesen Fonds mit einer Volatilität im Bereich von schätzungsweise 20 bis 30 Prozent zu rechnen sein. Ein für ein Aktienprodukt sehr hoher Wert, wie er sich auch bei vergleichbaren, bereits länger existierenden Hebelprodukten auf einzelne Regionen beobachten lässt.

Für wen sich dieser Hebel-ETF eignet, und was dabei zu beachten bleibt

Der Fonds eignet sich ausschließlich für erfahrene, risikobewusste Anleger mit einer kurzfristigen, taktischen Markteinschätzung zum globalen Aktienmarkt, die bereit sind, auch einen erheblichen Teil des eingesetzten Kapitals zu verlieren, und die ihre Position aktiv beobachten. Für den langfristigen Vermögensaufbau, etwa im Rahmen eines Sparplans, ist der Fonds nach Einschätzung des Anbieters selbst nicht konzipiert, ohnehin ist er derzeit bei keinem Broker sparplanfähig. Hinzu kommt das mit einem Fondsvolumen von aktuell nur ungefähr 1 Million Euro noch sehr geringe Volumen, das ein zusätzliches Liquiditätsrisiko sowie ein erhöhtes Risiko einer möglichen Fondsschließung mit sich bringt, sollte sich das Produkt nicht wie erhofft am Markt etablieren. Wer sich trotzdem für dieses Produkt entscheidet, sollte sich sowohl der Chance bewusst sein, von einem breit gestreuten, weltweiten Aufwärtstrend überproportional zu profitieren, als auch des Risikos, dass ein globaler Rückschlag oder eine schwankungsreiche Marktphase den Fonds deutlich stärker belasten kann als den ungehebelten ACWI selbst.

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Daniel Dünn, Redaktion TraderFox (finanzen.net)

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Gehebelte ETFs sind mit einem deutlich erhöhten Verlustrisiko bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals verbunden und in erster Linie für kurzfristige, taktische Positionen konzipiert, nicht für den langfristigen Vermögensaufbau. Aufgrund der kurzen Historie und des geringen Fondsvolumens ist zudem mit einem erhöhten Liquiditäts- und Fortführungsrisiko zu rechnen.

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