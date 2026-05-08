High Risk, High Reward: Warum gehebelte Halbleiter-ETFs bei Anlegern immer beliebter werden
Die KI-Rally treibt Chipaktien weiter an und verändert offenbar auch das Verhalten vieler Privatanleger. Statt Rücksetzer zu nutzen, setzen Trader zunehmend auf aggressivere Strategien.
Werte in diesem Artikel
• Privatanleger setzen verstärkt auf riskantere Wetten bei Halbleitern
• Goldman Sachs sieht einen Wechsel vom klassischen "Buy the dip" hin zu "Trade the mania"
• Die KI-Fantasie liefert Rückenwind, doch der Hebel kann Gewinne und Verluste massiv verstärken
Halbleiteraktien bleiben eines der großen Themen an den Börsen. Die anhaltend hohe Nachfrage nach Rechenleistung, Speicherchips und KI-Infrastruktur sorgt für mächtig Rückenwind.
Zuletzt wurde dieser Trend durch starke Kursbewegungen bei Intel, Micron und weiteren Chipwerten zusätzlich verstärkt. MarketWatch verweist zudem darauf, dass der PHLX Semiconductor Index im April um 35 Prozent zulegte und damit den zweitbesten Monat seiner Geschichte nach Februar 2000 verzeichnete.
"Dip-Buying" weicht aggressiven Momentum-Wetten
"Risk on" heißt es bei vielen Privatanlegern deshalb offenbar. Wie MarketWatch berichtet, setzen Retail-Investoren inzwischen verstärkt auf riskantere Wetten im Halbleitersektor, statt wie bisher vor allem auf breite Indexprodukte auf den S&P 500 oder NASDAQ.
Goldman Sachs beschreibt diesen Wandel als Wechsel vom klassischen "Buy the dip" hin zu "Trade the mania". "Dip-Buying" scheint damit nicht mehr die einzige Strategie der Stunde zu sein. Statt geduldig auf Rücksetzer zu warten, springen viele Trader direkt auf das Momentum im heiß gelaufenen Chipsektor auf.
Besonders auffällig: Die Beteiligung von Privatanlegern an dreifach gehebelten Halbleiter-Produkten liegt Goldman Sachs zufolge nahe historischen Extremwerten. Bei einem Produkt auf fallende Chipkurse liege sie im 97. Perzentil über fünf Jahre, bei einem Produkt auf steigende Chipkurse sogar im 99. Perzentil. Bemerkenswert ist dabei auch der Kontrast: Laut MarketWatch sieht Goldman Sachs größere Investoren wie Pensionsfonds zuletzt weniger aggressiv, während Privatanleger stärker in sektorbezogene Hebelwetten gehen würden.
Warum Anleger jetzt zu gehebelten Produkten greifen
Die Antwort liegt auf der Hand: Der Risikoappetit vieler Privatanleger scheint derzeit größer zu sein als die Angst vor Verlusten. Denn Halbleiter liefern derzeit eine der klarsten Börsenstorys überhaupt. KI-Nachfrage, Rechenzentren, Speicherchips und Hochleistungshalbleiter sorgen weiter für Fantasie. Wer an den nächsten Schub der KI-Infrastruktur glaubt, kommt am Chipsektor kaum vorbei.
Genau deshalb wirkt klassisches "Dip-Buying" in diesem Umfeld fast zu langsam. Wer erst auf den nächsten Rücksetzer wartet, riskiert, der Bewegung nur hinterherzuschauen. Gehebelte Halbleiter-ETFs versprechen dagegen den direkten Zugriff auf die Dynamik des Sektors. Sie machen aus einer ohnehin schnellen Bewegung einen noch schnelleren Trade.
Für kurzfristig orientierte Anleger ist das besonders reizvoll. Die Produkte bündeln die Sektorwette und verstärken die Kursbewegung. Wer richtig liegt, kann überproportional profitieren. Wer falsch liegt, bekommt den Hebel allerdings sofort gegen sich gestellt. Genau diese Mischung aus KI-Fantasie, Tempo und Risiko macht den Trade derzeit so populär.
Warum bei gehebelten Produkten Vorsicht geboten ist
Für Anleger entsteht damit ein "High-Risk-High-Reward"-Setup. Solange die KI-Rally trägt, große Tech-Konzerne weiter in Rechenzentren investieren und Chipwerte stark bleiben, können gehebelte Halbleiter-ETFs besonders kräftig profitieren. Für aktive Trader ist das genau der Stoff, aus dem kurzfristige Chancen entstehen.
Doch der Trade wird enger. MarketWatch zitiert Stephen Innes von SPI Asset Management mit der Einschätzung, dass sich Anleger nicht mehr einfach nur in den Gesamtmarkt stellen, sondern gezielt in besonders volatile Ecken gehen. Einige würden aggressiv auf weiter steigende Chipkurse wetten, andere genauso aggressiv dagegen. MarketWatch verweist zudem darauf, dass technische Analysten bei der jüngsten Dynamik bereits vor parabolischen Bewegungen warnen.
Genau hier liegt das Risiko. Goldman Sachs warnt laut MarketWatch davor, dass solche Sektorwetten zu heftigeren Bewegungen führen könnten. Wenn viele Anleger gleichzeitig auf gehebelte Produkte setzen, reichen schon Gewinnmitnahmen, enttäuschende Branchensignale oder ein Stimmungswechsel, um starke Ausschläge auszulösen. Die neue Lust am Halbleiter-Hebel kann sich für Anleger lohnen, aber sie kann auch sehr schnell teuer werden.
Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net
Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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