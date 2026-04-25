Indonesien-ETF

Der verlustreichste aller Amundi-ETFs im laufenden Jahr hat fast 37 Prozent verloren. Im November fällt die Entscheidung, die alles dreht oder endgültig kippt.

Das Wichtigste in Kürze:

Nur 17 Positionen und über die Hälfte in Banken: Dieser ETF ist ein konzentrierter Finanzsektor-Korb aus einem einzigen Land, das gerade den schlimmsten Börsencrash seit der Asienkrise durchlebt.

Die drei größten Positionen haben KGVs zwischen 7 und 14, Dividendenrenditen jenseits von 10 Prozent und kaufen gerade umfangreich eigene Aktien zurück, was die Frage aufwirft, ob hier Unternehmen in der Krise oder in der Fehlbewertung stecken.

Im November 2026 entscheidet MSCI, ob Indonesien vom Schwellenland zum Grenzmarkt herabgestuft wird: ein Urteil, das 13 Milliarden Dollar Kapitalabzug auslösen oder den Abverkauf beenden könnte.

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Das schlimmste Börsenjahr, das Indonesien seit der Asienkrise Ende der neunziger Jahre erlebt, hat den Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF zum verlustreichsten aller Amundi-ETFs im laufenden Jahr gemacht. Minus 36,61 Prozent seit Januar, mehr als 370 Milliarden US-Dollar an vernichtetem Börsenwert in Jakarta, eine Landeswährung auf Rekordtief und eine drohende Herabstufung durch den mächtigsten Indexanbieter der Welt. Das klingt nach einem Markt, den man meiden sollte. Doch unter der Oberfläche zeigt sich ein anderes Bild. Die drei größten Positionen dieses ETFs, allesamt Banken, weisen Bewertungen auf, die tiefer liegen als in nahezu jeder anderen großen Volkswirtschaft, schütten Dividendenrenditen von über 10 Prozent aus und kaufen in genau diesem Moment in großem Maßstab eigene Aktien zurück. Ob das ein mutiges Zeichen des Vertrauens oder ein Griff ins fallende Messer ist, hängt an einem einzigen Datum: der MSCI-Indexüberprüfung im November 2026.

Ein Einzelland-ETF mit 17 Positionen und 0,45 Prozent Kosten

Der Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF Acc bildet den MSCI Indonesia Index ab, der die großen und mittelgroßen Unternehmen Indonesiens nach frei handelbarer Marktkapitalisierung bündelt. Aktuell sind das gerade einmal 17 Titel, ein außergewöhnlich schmaler Korb, selbst für einen Einzelland-ETF. Umgesetzt wird die Abbildung synthetisch über einen Swap, der Fonds hält die indonesischen Aktien also nicht selbst. Erträge werden thesauriert.

Die laufenden Kosten betragen 0,45 Prozent pro Jahr. Im Dreierfeld der in Europa handelbaren Indonesien-ETFs liegt der Amundi damit im Mittelfeld: Der HSBC MSCI Indonesia ist mit 0,50 Prozent etwas teurer, repliziert dafür physisch und schüttet aus. Der Xtrackers MSCI Indonesia Swap ist mit 0,65 Prozent der teuerste und mit nur 39 Millionen Euro Fondsvolumen sehr klein. Der Amundi kommt auf rund 121 Millionen Euro. Das ist kein Nischenprodukt mehr, aber auch kein Schwergewicht. Aufgelegt wurde der Fonds im April 2018.

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Was in Indonesien passiert ist: Transparenzkrise, Währungsverfall und die MSCI-Drohung

Was diesen ETF vom typischen Schwellenländer-Rücksetzer unterscheidet, ist die Ursache des Einbruchs. Es handelt sich nicht um eine klassische Konjunkturschwäche oder einen Gewinneinbruch bei den Unternehmen, sondern um eine Vertrauenskrise gegenüber der Marktinfrastruktur selbst. Im Januar 2026 warnte der Indexanbieter MSCI, Indonesien vom Status eines Schwellenlands (Emerging Market) zum Grenzmarkt (Frontier Market) herabstufen zu können. Der Vorwurf: mangelnde Transparenz bei den Eigentümerstrukturen, zu geringer frei handelbarer Streubesitz bei vielen Großunternehmen und der Verdacht koordinierter Kursmanipulationen. Die Warnung löste eine Kettenreaktion aus: Ausländische Investoren verkauften allein 2026 indonesische Aktien im Wert von rund 3,9 Milliarden US-Dollar, die Rupiah fiel auf ein Allzeittief, und der Leitindex Jakarta Composite verlor seit Jahresbeginn rund 30 Prozent.

Die indonesischen Behörden reagierten mit Reformen in Rekordtempo. Die Offenlegungsschwelle für Großaktionäre wurde von 5 auf 1 Prozent gesenkt, die Mindestanforderung an den Streubesitz von 7,5 auf 15 Prozent verdoppelt, ein Überwachungssystem gegen Kursabsprachen eingeführt und die Führungsspitzen von Finanzaufsicht und Börse komplett ausgetauscht. Am 23. Juni 2026 entschied MSCI, die endgültige Beurteilung auf die Indexüberprüfung im November zu verschieben. Indonesien bleibt vorerst im Schwellenländer-Index, steht aber unter verschärfter Beobachtung. MSCI bezeichnete die Reformen als einen Schritt in die richtige Richtung, betonte aber, dass internationale Investoren harte Beweise für die konsequente Umsetzung in der Praxis erwarten, bevor die Gefahr gebannt sei. Das Urteil steht aus.

Parallel belasten politische Risiken. Unter Präsident Prabowo Subianto sorgen teure Megaprojekte, populistische Ausgabenprogramme wie kostenlose Schulmahlzeiten und Zweifel an der Unabhängigkeit der Notenbank für Unsicherheit. Ratingagenturen wie Fitch und Moody's senkten den Bonitätsausblick auf negativ. Und auch der zweite große Indexanbieter, FTSE Russell, hat seine Überprüfung Indonesiens bis September verschoben. Bis zum Herbst bleibt der Markt in einer Art Schwebezustand.

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Chancen und Risiken: Was bei einer Entwarnung passiert und was bei einer Herabstufung

Genau dieser Schwebezustand macht den Fonds zu einer binären Wette. Im günstigen Szenario bestätigt MSCI im November den Schwellenländer-Status, die Reformen greifen, ausländisches Kapital fließt zurück, und die Bewertungen normalisieren sich von einem historisch niedrigen Niveau aus. Die Unternehmen im ETF, vor allem die großen Banken, sind operativ intakt, hochprofitabel und kaufen gerade zu Tiefstpreisen eigene Aktien zurück. Die Bewertungen, dazu mehr im nächsten Abschnitt, preisen ein Szenario ein, das schlechter ist als die operativen Zahlen hergeben.

Im ungünstigen Szenario stuft MSCI Indonesien tatsächlich zum Grenzmarkt herab. Laut Goldman Sachs würde das einen schlagartigen Abzug von bis zu 13 Milliarden US-Dollar an passivem Fondskapital auslösen, weil ETFs und Fonds, die den MSCI Emerging Markets abbilden, indonesische Aktien zwangsverkaufen müssten. Das träfe einen Markt, der ohnehin bereits angeschlagen ist, und könnte die Kurse ein weiteres Mal enorm drücken. Hinzu kämen der weiter fallende Rupiah, die politische Unsicherheit und die Tatsache, dass die wichtigsten Reformen ein bis drei Jahre für die volle Umsetzung brauchen, was den Markt noch lange in einem unsicheren Zustand halten könnte. Wer in diesen ETF investiert, muss sich bewusst sein, dass beide Szenarien real möglich sind und dass die Entscheidung nicht in den Händen der Unternehmen liegt, sondern bei einem Indexanbieter in New York.

Drei Banken, drei Rückkaufprogramme, Bewertungen wie im Ausverkauf

Die Konzentration dieses ETFs ist extrem. Die zehn größten Positionen stellen 88,68 Prozent, bei nur 17 Titeln insgesamt. Keine breite Streuung, sondern de facto eine Handvoll indonesischer Großunternehmen, dominiert vom Bankensektor.

Größte Position ist Bank Central Asia (BCA) mit 25,11 Prozent, ein Viertel des gesamten ETFs in einer einzigen Aktie. BCA gilt als die am besten geführte Privatbank Indonesiens und als Qualitätsname im südostasiatischen Finanzsektor. Das aktuelle KGV liegt zwischen 13 und 14. Für eine Bank mit der Marktstellung und Profitabilität von BCA ist das niedrig, der Wert handelte historisch eher beim Zwei- bis Dreifachen dieses Niveaus. Am 11. Juni 2026 gab BCA bekannt, das auf der Hauptversammlung im März genehmigte Aktienrückkaufprogramm fortzusetzen. Dass das Management mitten im Crash eigene Aktien kauft, ist ein Signal, das sich nach Vertrauen liest: Die Geschäftsführung hält die aktuelle Bewertung offenbar für zu niedrig.

Auf Rang zwei folgt Bank Rakyat Indonesia (BRI) mit 15,86 Prozent. BRI ist die größte Bank Indonesiens und auf Mikrokredite spezialisiert, also die Finanzierung kleiner Unternehmen und Selbstständiger, ein Geschäftsfeld mit hohen Margen. Das KGV liegt zwischen 8 und 9, die Dividendenrendite bei rund 10 Prozent. Im Juni 2026 legte BRI ein zusätzliches Rückkaufprogramm über 500 Milliarden Rupiah (umgerechnet etwa 24,5 Millionen Euro) auf, das ausdrücklich als Reaktion auf die stark schwankenden Marktbedingungen deklariert wurde. Der Corporate Secretary erklärte, die aktuelle Bewertung spiegele den fairen Wert des Unternehmens nicht wider. Zusätzlich läuft ein größeres, auf der Hauptversammlung 2026 genehmigtes Rückkaufprogramm über bis zu 3 Billionen Rupiah (umgerechnet etwa 147,3 Millionen Euro).

Den dritten Platz belegt Bank Mandiri mit 11,68 Prozent. Bank Mandiri ist die nach Bilanzsumme größte Bank Indonesiens und im Firmen-, Privat- und Mikrofinanzgeschäft breit aufgestellt. Das KGV liegt zwischen 7 und 8, die Dividendenrendite bei rund 11 Prozent. Auch Mandiri hat im März 2026 ein Aktienrückkaufprogramm über 1,17 Billionen Rupiah (umgerechnet etwa 57,5 Mio. Euro) genehmigt, um das Vertrauen in den langfristigen Wert zu stärken. Im ersten Quartal 2026 stieg der Nettogewinn um 16,6 Prozent auf 15,4 Billionen Rupiah (umgerechnet 755,2 Millionen Euro), das Kreditbuch wuchs um über 16 Prozent, und die notleidenden Kredite lagen bei unter einem Prozent. 17 Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf, mit einem durchschnittlichen Kursziel, das rund 40 Prozent über dem aktuellen Kurs liegt. Dass alle drei Spitzenpositionen gleichzeitig Rückkaufprogramme durchführen, ist in dieser Dichte ungewöhnlich und sendet eine gemeinsame Botschaft: Die Banken selbst halten ihre Kurse für zu niedrig.

57 Prozent Finanzsektor, kaum Technologie, historischer Drawdown

Die Sektoraufteilung macht die Schlagseite deutlich. Finanzwerte dominieren mit 56,98 Prozent, gefolgt von Kommunikationsdiensten (vor allem Telkom Indonesia) mit 11,59 Prozent und Grundstoffen mit 10,02 Prozent. Technologie spielt praktisch keine Rolle. Wer in klassischen Welt- oder Technologie-ETFs investiert ist, findet hier einen Korb, der nahezu null Überschneidung mit diesen Positionen hat, der Fonds deckt eine Branche und eine Region ab, die in den meisten Portfolios fehlt. Das kann als Diversifikationsargument gelten, ist aber zugleich ein extremes Klumpenrisiko in einem einzigen Sektor eines einzigen Landes.

Bei der Rendite sprechen die Zahlen eine harte Sprache. Auf Jahressicht minus 35,62 Prozent, über drei Jahre kumuliert minus 51,11 Prozent, über fünf Jahre minus 32,04 Prozent. Im Vergleich: Der MSCI World legte über dieselben Zeiträume 24,74, 63,48 und 77,71 Prozent zu. In den Kalenderjahren 2022 und 2023 hielt sich der Fonds noch im positiven Bereich, 2024 und 2025 folgten Verluste von 7,61 und 14,32 Prozent, bevor der Crash 2026 den Absturz beschleunigte.

Beim Risiko zeigt sich das volle Ausmaß. Die Volatilität lag über ein Jahr bei 27,09 Prozent, fast dreimal so hoch wie die 10,48 Prozent des MSCI World. Der maximale Rückschlag seit Auflage betrug 61,49 Prozent, also mehr als drei Fünftel des eingesetzten Kapitals in der Spitze. Das Rendite-Risiko-Verhältnis ist über alle Zeiträume negativ. Dieser ETF hat bislang Risiko geliefert, aber keine Rendite. Genau das macht ihn zum Spekulations-, nicht zum Basisinvestment.

Für wen dieser ETF infrage kommt, und für wen auf keinen Fall

Der Amundi MSCI Indonesia eignet sich ausschließlich für sehr risikobereite Anleger, die eine klare Meinung zum Ausgang der MSCI-Überprüfung im November haben und bereit sind, im Gegenzug für eine mögliche Erholung einen Totalverlust eines erheblichen Teils ihres Einsatzes in Kauf zu nehmen. Als antizyklische Spekulation auf eine Marktbereinigung mit anschließender Bewertungskorrektur hat der Fonds eine Logik: Die Unternehmen sind operativ profitabel, die Bewertungen historisch niedrig, und eine Entwarnung durch MSCI würde den Verkaufsdruck schlagartig aufheben. Als Grundbaustein, als nicht hinterfragte Sparplan-Position oder als substanzielle Depotbeimischung ist er dagegen ungeeignet. Siebzehn Positionen, ein Land, ein dominierender Sektor, eine Governance-Krise und eine politische Großwetterlage, die sich der Kontrolle der Unternehmen entzieht: Das ist keine Streuung, sondern eine konzentrierte Wette mit offenem Ausgang. Wer sie eingeht, sollte die Position klein halten und den November-Termin im Kalender haben.

Daniel Dünn, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Einzelländer-ETFs mit hohem Branchenfokus unterliegen erheblichen Kursschwankungen und Klumpenrisiken. Zwischenzeitliche Verluste von mehr als 60 Prozent sind bei diesem Fonds historisch belegt.

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