Xtrackers FTSE MIB ETF: Statt NVIDIA und Apple stehen hier drei Dividendentitel mit bis zu 5,6 Prozent Rendite an der Spitze

Italien-ETF

14.08.26 08:45 Uhr

Italiens Bankensektor erlebt gerade die größte Fusionswelle seit Jahren und treibt den heimischen Leitindex auf Rekordhoch. Auch deshalb überzeugt der ETF aktuell mit 5,2 Prozent Dividendenrendite.

• Der Fonds ist stark auf den Finanzsektor fokussiert, insbesondere auf Banken, und eignet sich für Anleger, die auf regelmäßige Ausschüttungen und die positive Entwicklung des italienischen Bankensektors setzen, wobei das Risiko durch die Länderkonzentration erhöht wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Die drei größten Positionen dieses ETFs zahlen jeweils eine Dividendenrendite zwischen 3,4 und 5,6 Prozent.

Italiens Bankensektor erlebt aktuell eine der größten Konsolidierungswellen seit Jahren, mit einem 30,6 Milliarden Euro schweren Übernahmeangebot von Intesa Sanpaolo für Monte dei Paschi als jüngstem Höhepunkt.

Der italienische Leitindex FTSE MIB erreichte im Juli 2026 ein neues Rekordhoch, getragen überwiegend von der Stärke des heimischen Bankensektors.

Der günstigste ausschüttende Zugang zum italienischen Aktienmarkt

Werbung

Der Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF 1D bildet den FTSE MIB Index nach, der die 40 größten börsennotierten Unternehmen Italiens bündelt und damit rund 80 Prozent der gesamten Marktkapitalisierung des italienischen Aktienmarkts abdeckt. Innerhalb der Branchen werden die Unternehmen nach dem höchsten frei handelbaren Streubesitzwert ausgewählt, gewichtet wird nach Marktkapitalisierung, wobei eine einzelne Position höchstens 15 Prozent des Index ausmachen darf. Der Fonds repliziert seinen Index physisch und vollständig, schüttet seine Erträge jährlich aus und wurde bereits im Januar 2007 aufgelegt. Von insgesamt fünf verfügbaren ETFs auf den italienischen Aktienmarkt ist dieser Fonds mit 0,30 Prozent laufenden Kosten pro Jahr die günstigste ausschüttende Variante, günstiger als das Pendant von iShares und der Amundi FTSE MIB UCITS ETF Dist mit jeweils 0,35 Prozent. Angesichts der im Fonds enthaltenen, besonders dividendenstarken Unternehmen ist gerade eine ausschüttende Variante für viele Anleger die naheliegendere Wahl gegenüber den etwas günstigeren thesaurierenden Alternativen.

Warum Italien gerade jetzt einen Blick wert ist

Italien steht bei deutschen Anlegern selten im Fokus, verglichen etwa mit den USA, Deutschland, Frankreich oder Taiwan. Aktuell gibt es dafür aber gute Gründe. Der FTSE MIB erreichte im Juli 2026 mit rund 53.220 Punkten ein neues Rekordhoch, nach einer bereits außergewöhnlich starken Serie von drei Jahren in Folge mit teils zweistelligen Kursgewinnen. Treiber dieser Entwicklung ist vor allem eine der größten Konsolidierungswellen im italienischen Bankensektor seit Jahren. Intesa Sanpaolo hat im Juni 2026 ein Übernahmeangebot über rund 30,6 Milliarden Euro für den Wettbewerber Banca Monte dei Paschi di Siena vorgelegt, während Banco BPM parallel eine Fusion unter Gleichen vorgeschlagen hat. Gleichzeitig verfolgt UniCredit weiterhin eine grenzüberschreitende Übernahme der deutschen Commerzbank und wird am Markt sogar mit einem möglichen Interesse an der italienischen Direktbank Fineco in Verbindung gebracht.

Diese Konsolidierung dürfte mittelfristig zu größeren, effizienteren und kapitalstärkeren Bankkonzernen führen, die sich im europäischen Wettbewerb besser behaupten können. Analysten italienischer Vermögensverwalter sehen den Markt trotz der starken Rally weiterhin bis zu 15 Prozent günstiger bewertet als vergleichbare internationale Standardwerte, vorausgesetzt die Unternehmensgewinne wachsen in den kommenden Jahren weiter um 5 bis 10 Prozent. Als besonders aussichtsreiche Branchen für die kommenden Jahre gelten neben dem Bankensektor auch Energie-, Infrastruktur- und Pharmawerte, die in den vergangenen zwei Jahren vergleichsweise schwach abgeschnitten haben. Als Risiko bleibt die traditionell hohe italienische Staatsverschuldung zu nennen, die den Aktienmarkt in politisch unruhigeren Phasen empfindlich belasten kann, ebenso wie eine mögliche Verlangsamung der aktuellen Bankenkonsolidierung, sollte einer der großen Übernahmeversuche scheitern.

Werbung

UniCredit, Intesa Sanpaolo und Enel: Regionale oder globale Wetten?

Die zehn größten Positionen vereinen 70,8 Prozent des Fondsvermögens, wobei allein die drei größten bereits rund 38 Prozent ausmachen und damit maßgeblich über die künftige Wertentwicklung entscheiden. Größte Position ist UniCredit mit 15,5 Prozent bei einer Dividendenrendite von 3,42 Prozent. UniCredit ist trotz seines italienischen Ursprungs längst ein paneuropäischer Bankkonzern mit bedeutendem Geschäft auch in Deutschland und Österreich sowie in mehreren mittel- und osteuropäischen Ländern, was das Unternehmen stärker von europäischen statt rein italienischen Trends abhängig macht. Auf Platz zwei folgt Intesa Sanpaolo mit 12,4 Prozent und einer Dividendenrendite von 5,56 Prozent, die höchste unter den Top 3. Anders als UniCredit ist Intesa Sanpaolo deutlich stärker auf den italienischen Heimatmarkt fokussiert, mit einem breiten Netz an Retail- und Firmenkundengeschäft, wächst aber durch die geplante Übernahme von Monte dei Paschi und würde dadurch zur zweitgrößten börsennotierten Bank der gesamten Eurozone aufsteigen. An dritter Stelle steht mit 10,1 Prozent und einer Dividendenrendite von 4,92 Prozent Enel, einer der größten Energieversorger der Welt mit umfangreichem internationalen Geschäft, unter anderem in Spanien und Lateinamerika, wodurch der Konzern stärker von globalen Energiepreisen und dem weltweiten Ausbau erneuerbarer Energien abhängt als von der italienischen Binnenkonjunktur allein.

Warum Finanzdienstleister fast die Hälfte des Fonds ausmachen

Nach Sektoren dominiert Finanzdienstleistungen mit 45,2 Prozent den Fonds, weit vor Versorgern mit 15,4 Prozent und Industrie mit 9,1 Prozent. Dieser hohe Anteil erklärt sich damit, dass Italiens größte börsennotierte Unternehmen traditionell überproportional aus dem Bankensektor stammen, verstärkt durch die aktuelle Konsolidierungswelle, die die Marktkapitalisierung der beteiligten Institute zusätzlich in die Höhe treibt. Für Anleger bedeutet das gleichzeitig den Hauptgrund für die attraktive Dividendenrendite des gesamten Fonds: Banken und Versicherungen gelten traditionell als besonders verlässliche und großzügige Ausschütter, sobald sie profitabel wirtschaften, was sich in diesem Fonds deutlich in der Dividendenrendite der Top-Positionen widerspiegelt.

Drei starke Jahre und ein Rekordjahr, das noch nicht vorbei ist

2023 legte der Fonds um 33,8 Prozent zu, 2024 um 18,5 Prozent, 2025 sogar um 37,7 Prozent und im laufenden Jahr steht bereits ein Plus von 23,2 Prozent zu Buche. Diese außergewöhnliche Serie lässt sich direkt mit der beschriebenen Bankenkonsolidierung sowie mit sinkenden Zinsen und einer gestiegenen internationalen Glaubwürdigkeit Italiens erklären. Damit sich dieser Trend fortsetzt, müssten die Unternehmensgewinne, insbesondere im Bankensektor, weiter wachsen und die laufenden Übernahmeprozesse erfolgreich zu Ende gebracht werden. Und auch bei der Dividende zeigt sich der Fonds durchgehend attraktiv. Die Ausschüttungsrendite lag 2022 bei 6,28 Prozent und liegt aktuell bei 5,19 Prozent, ein leichter Rückgang, der sich überwiegend mathematisch erklärt, da die Kurse in den vergangenen Jahren deutlich stärker gestiegen sind als die Dividendensumme der enthaltenen Unternehmen, selbst wenn die absolute Ausschüttung je Anteil zuletzt sogar wieder gestiegen ist.

Werbung

Überschaubares Risiko zuletzt, ein historischer Absturz in der Finanzkrise

Die Volatilität liegt über ein, drei und fünf Jahre zwischen 15,4 und 18,0 Prozent, angesichts der Konzentration auf ein einzelnes Land und eine dominante Branche ein überschaubarer Rahmen. Der maximale Verlust der vergangenen fünf Jahre liegt bei minus 25,2 Prozent, nur rund 5 Prozentpunkte über dem eines MSCI-World-ETFs im selben Zeitraum. Seit Auflage im Jahr 2007 liegt der maximale Verlust dagegen bei fast 69 Prozent. Dieser historische Einbruch geht auf die globale Finanzkrise 2008 und die anschließende europäische Staatsschuldenkrise der frühen 2010er-Jahre zurück, die italienische Banken durch faule Kredite und die hohen italienischen Staatsanleihebestände in ihren eigenen Bilanzen besonders hart trafen, deutlich härter als viele andere europäische Bankensektoren.

Für welche Strategie sich dieser Italien-ETF eignet

Der Fonds eignet sich besonders für Anleger, die gezielt nach attraktiven, regelmäßigen Ausschüttungen suchen und dafür bereit sind, sich auf einen einzelnen, bankenlastigen europäischen Markt zu konzentrieren. Wer von der laufenden Konsolidierung des italienischen Bankensektors sowie einer im internationalen Vergleich weiterhin günstigen Bewertung überzeugt ist, findet hier einen naheliegenden Baustein. Wegen der hohen Branchen- und Länderkonzentration eignet sich der Fonds aber nicht als Grundbaustein, sondern als gezielte Beimischung zu einem bereits breit gestreuten Depot, mit dem Bewusstsein, dass insbesondere der Bankensektor in schweren Wirtschaftskrisen überproportional stark fallen kann.

Daniel Dünn, Redaktion TraderFox (finanzen.net)

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Aktien-ETFs unterliegen Kursschwankungen, zwischenzeitliche Verluste sind möglich. Die Konzentration auf ein einzelnes Land und eine einzelne Branche kann das Risiko im Vergleich zu breit gestreuten Fonds deutlich erhöhen.

Anzeige: Der Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF 1D und tausende weitere ETFs provisionsfrei bei finanzen.net zero.