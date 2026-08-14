Xtrackers MSCI Japan ETF: Warum dieser Japan-ETF genauer abbildet als der Marktführer

Japan-ETF

27.08.26 08:45 Uhr

Der japanische Aktienmarkt erlebt seinen stärksten Jahresstart seit 1990 und immer wieder neue Rekordhochs. Warum die Rendite 2026 so stark ausfällt.

• Die Volatilität des Fonds liegt bei etwa 20 %, bedingt durch Yen-Schwankungen und die starke Abhängigkeit von globalen Technologietrends, was höhere Schwankungsbreiten, aber auch schnelle Erholungen im Vergleich zu anderen ETFs bedeutet.

Das Wichtigste in Kürze:

Anders als der größere Marktführer bildet dieser Fonds den MSCI Japan Index vollständig statt über ein optimiertes Sampling-Verfahren ab.

Der japanische Aktienmarkt startete 2026 mit dem stärksten Jahresbeginn seit 1990 und erreichte im Mai ein neues Rekordhoch, im Juli kam es bei den größten Technologiewerten aber zu heftigen Kursstürzen.

Die Volatilität liegt bei knapp über 20 Prozent, deutlich höher als bei vielen anderen Länder-ETFs, ein Ergebnis aus zwei sich überlagernden Risikofaktoren.

Vollständige statt optimierte Nachbildung: Was das für Anleger bedeutet

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Der Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C bildet den MSCI Japan Index nach, der große und mittelgroße japanische Unternehmen bündelt. Unter 100 verfügbaren ETFs auf den japanischen Aktienmarkt ist er nach Fondsvolumen die zweitgrößte Variante, hinter dem etwas größeren iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF. Der entscheidende Unterschied zum Marktführer liegt in der Replikationsmethode. Während der iShares-Fonds seinen Index über ein optimiertes Sampling-Verfahren nachbildet, also eine repräsentative Auswahl der Indexbestandteile hält, kauft dieser Fonds tatsächlich jede einzelne im Index enthaltene Aktie. Der Vorteil einer vollständigen Replikation liegt in der potenziell präziseren Nachbildung der Indexrendite, da keine Abweichungen durch eine nur annähernde Nachbildung entstehen können, wie sie bei einem Sampling-Ansatz grundsätzlich möglich sind, auch wenn dieser in der Praxis meist ebenfalls sehr nah am Index bleibt. Bei den Kosten liegt der Fonds mit 0,12 Prozent pro Jahr unter den fünf größten Japan-ETFs mit zu den günstigsten Varianten, dahinter folgen kleinere Anbieter mit Kosten zwischen 0,05 und 0,64 Prozent. Der Fonds wurde bereits im Januar 2007 aufgelegt.

Rekordstart, Rekordhoch, dann ein Kurssturz bei den größten Technologiewerten

Der japanische Aktienmarkt startete 2026 mit dem stärksten Jahresbeginn seit 1990, Nikkei und Topix legten binnen der ersten beiden Handelstage um 4,3 beziehungsweise 3,8 Prozent zu, angetrieben von ausländischem Kapital sowie heimischen Anlegern, die verstärkt ihre steuerbegünstigten NISA-Sparkonten aufstockten. Im Mai erreichte der Nikkei mit über 62.800 Punkten ein neues Rekordhoch. Getragen wurde diese Entwicklung von mehreren Faktoren: einer neuen, ausgabefreudigen Regierung unter Ministerpräsidentin Takaichi, die ein Konjunkturpaket im Umfang von umgerechnet etwa 14,5 Milliarden Euro für Haushaltsentlastungen und den Ausbau der Verteidigungsinfrastruktur aufgelegt hat, spürbar steigenden Reallöhnen seit 2023, die die Binnennachfrage stärken, sowie tiefgreifenden Unternehmensreformen der Tokioter Börse, die Konzerne zu mehr Kapitaleffizienz und Aktionärsfreundlichkeit drängen.

Hinzu kommt ein bemerkenswerter Wandel bei den treibenden Kräften des Marktes. Während frühere Rallys stark vom sogenannten Yen-Carry-Trade getragen wurden, bei dem sich Investoren günstig in Yen verschuldeten, um in höher verzinste Anlagen zu investieren, wird der Markt inzwischen zunehmend von ausländischem Kapital getrieben, das gezielt auf japanische KI- und Halbleiterwerte setzt und sich weniger an der Zinspolitik der Bank of Japan orientiert. Dass diese neue Dynamik auch ihre Schattenseiten hat, zeigte sich im Juli 2026, als der Nikkei binnen weniger Tage über 5 Prozent verlor, ausgelöst durch neue Sorgen um die weitere Investitionsbereitschaft großer Technologiekonzerne in KI-Infrastruktur, wobei ausgerechnet die größten japanischen Halbleiterwerte am stärksten unter Druck gerieten.

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Mitsubishi UFJ, Tokyo Electron und Kioxia: Global statt nur Japan

Die zehn größten Positionen vereinen 30,5 Prozent des Fondsvermögens, gewichtet wie im gesamten MSCI-Universum üblich nach Marktkapitalisierung. Größte Position ist mit 4,23 Prozent Mitsubishi UFJ Financial Group, Japans größter Finanzkonzern mit einem bedeutenden internationalen Bank- und Finanzdienstleistungsnetzwerk, das weit über Japan hinaus bis nach Asien, Europa und Nordamerika reicht. Auf Platz zwei folgt mit 3,99 Prozent Tokyo Electron, einer der weltweit größten Hersteller von Fertigungsanlagen für die Halbleiterindustrie, mit Kunden und Niederlassungen in Asien, den USA und Europa. Der Konzern profitiert grundsätzlich stark vom weltweiten Ausbau der Chipfertigungskapazitäten im Zuge des KI-Booms, wie zuletzt starke Quartalsergebnisse zeigten, geriet zuletzt aber gemeinsam mit anderen Halbleiterausrüstern unter Druck, als Sorgen aufkamen, große Technologiekonzerne könnten ihre milliardenschweren KI-Investitionen verlangsamen. An dritter Stelle steht mit 3,54 Prozent Kioxia Holdings, ein weltweit führender Hersteller von NAND-Flash-Speicherchips, hervorgegangen aus der früheren Speicherchip-Sparte von Toshiba und seit Dezember 2024 eigenständig börsennotiert. Kioxia profitiert wie die südkoreanischen Speicherchip-Hersteller Samsung und SK Hynix stark von der aktuellen, KI-getriebenen Nachfrage nach Speicherchips, zeigte zuletzt aber auch, wie volatil dieses Geschäft sein kann. Die Aktie verlor seit ihrem Jahreshoch im Juni 2026 zeitweise über die Hälfte ihres Werts, nachdem Sorgen um die mögliche Investitionspause bei großen Technologiekonzernen aufkamen.

Technologie führt, aber ohne die sonst übliche Dominanz

Nach Sektoren führt Technologie mit 26,7 Prozent, gefolgt von Finanzen mit 19,7 Prozent und Industrie mit 18,3 Prozent. Der Fonds hängt damit vor allem von der Entwicklung japanischer Unternehmen aus genau diesen drei Bereichen ab, technologische Innovationskraft und globale Halbleiternachfrage auf der einen Seite, die Verfassung des japanischen und internationalen Bankensektors auf der anderen sowie die Auftragslage klassischer Industriekonzerne. Positiv ist dabei, dass keine einzelne Branche den Fonds dominiert. Der Technologieanteil ist zwar der höchste, liegt aber deutlich unter dem Niveau vieler anderer ETFs, die häufig als Basisinvestition für ein Depot dienen und dort teils 30 bis 45 Prozent Technologiegewicht aufweisen.

Von 2022 bis heute: Was die Rendite erklärt

2022 verlor der Fonds 11,9 Prozent, wie die meisten Aktienmärkte weltweit im Zuge der damaligen globalen Leitzinserhöhungen. Seit 2023 folgten drei Jahre in Folge mit zweistelliger Rendite. 2023 mit 16,0 Prozent, 2024 mit 15,1 Prozent und 2025 mit 10,1 Prozent, getragen von den zuvor beschriebenen Unternehmensreformen, steigenden Reallöhnen und der zunehmenden internationalen Aufmerksamkeit für japanische Technologiewerte. Im laufenden Jahr liegt der Fonds mit 19,5 Prozent sogar noch deutlicher im Plus, ein direktes Resultat des außergewöhnlich starken Jahresauftakts sowie der neuen fiskalpolitischen Impulse der Regierung Takaichi, auch wenn der jüngste Kursrücksetzer bei Technologiewerten zeigt, dass dieser Trend nicht ohne Rückschläge verläuft.

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Warum die Schwankungsbreite höher ausfällt als bei anderen Länder-ETFs

Die Volatilität liegt über ein, drei und fünf Jahre konstant bei rund 20 bis 22,5 Prozent, deutlich höher als bei vielen anderen auf ein einzelnes Land konzentrierten ETFs. Das lässt sich mit zwei sich überlagernden Risikofaktoren erklären. Zum einen bleibt der japanische Aktienmarkt empfindlich gegenüber plötzlichen Bewegungen des Yen und dem sogenannten Carry-Trade-Mechanismus, wie sich im August 2024 zeigte, als eine überraschende Leitzinserhöhung der Bank of Japan den Nikkei binnen eines einzigen Handelstages so stark einbrechen ließ wie seit 1987 nicht mehr. Zum anderen ist der Fonds durch seine hohe Gewichtung von Halbleiterausrüstern und Speicherchip-Herstellern wie Tokyo Electron und Kioxia stark an die globalen Stimmungsschwankungen rund um KI-Investitionen gekoppelt, wie der Kursrutsch im Juli 2026 gezeigt hat.

Positiv ist dabei, dass der maximale Kursrückgang der vergangenen fünf Jahre mit minus 20,2 Prozent trotz dieser erhöhten Schwankungsbreite nicht höher ausfällt als bei einem breiten Welt-ETF im selben Zeitraum. Das liegt daran, dass es sich bei den beschriebenen Einbrüchen bislang überwiegend um kurze, scharfe Rückschläge handelte, die sich vergleichsweise schnell wieder erholten, statt in einen lang anhaltenden Abwärtstrend überzugehen. Zu deutlich heftigeren, länger anhaltenden Korrekturen kann es speziell bei diesem Fonds vor allem dann kommen, wenn sich eine erneute, überraschende Zinswende der Bank of Japan mit einer gleichzeitigen, breiteren Abkühlung der globalen KI-Investitionen überschneidet. Der maximale Verlust seit Auflage im Januar 2007 liegt bei minus 51,9 Prozent und geht auf die globale Finanzkrise 2008 zurück, die den Fonds nur ein Jahr nach seiner Auflage schwer traf.

Für welche Strategie sich dieser Japan-ETF eignet

Der Fonds eignet sich für Anleger, die gezielt von der aktuellen Neubewertung japanischer Aktien profitieren möchten, getragen von Unternehmensreformen, einer expansiveren Fiskalpolitik und der wachsenden Bedeutung japanischer Technologiezulieferer für die globale KI-Infrastruktur. Wer investiert, sollte sich der überdurchschnittlichen Schwankungsbreite bewusst sein, die sowohl aus der traditionellen Yen-Sensitivität als auch aus der neuen Kopplung an globale KI-Investitionszyklen resultiert, wie die jüngsten Kursausschläge bei Tokyo Electron und Kioxia eindrücklich gezeigt haben.

Daniel Dünn, Redaktion TraderFox (finanzen.net)

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Aktien-ETFs unterliegen Kursschwankungen, zwischenzeitliche Verluste sind möglich.

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