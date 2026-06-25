Korea-ETF

Kein anderer Amundi-ETF hat im laufenden Jahr so stark zugelegt, doch nun brach der südkoreanische Leitindex um fast 10 Prozent ein: der Korea-ETF als Chance oder Falle?

Das Wichtigste in Kürze:

Über 100 Prozent Plus seit Jahresbeginn, und trotzdem stecken fast 46 Prozent des ETFs in nur zwei Aktien, deren Schicksal sich an einem einzigen Thema entscheidet.

Samsung taucht in den Top-10 gleich vierfach auf, als Stammaktie, als Vorzugsaktie, als Zulieferer und als Batteriehersteller, was das Klumpenrisiko noch größer macht, als die Spitzenposition vermuten lässt.

Der Leitindex stieg monatelang wie an der Schnur gezogen, nur um an einem einzigen Tag fast 10 Prozent zu verlieren: was hinter dem Crash steckt und was er über das Risiko dieser Wette verrät.

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Über 100 Prozent Plus seit Jahresbeginn, ein Circuit Breaker, der den Handel zweimal stoppte, und eine Frage, die sich Anleger stellen, die den Lauf verpasst haben: Lohnt der Einstieg noch? Der Amundi MSCI Korea UCITS ETF ist im laufenden Jahr der am stärksten gestiegene ETF im gesamten Amundi-Sortiment. Seine Entwicklung erzählt die Geschichte eines Markts, der vom weltweiten Boom der künstlichen Intelligenz so heftig angeschoben wird wie kaum ein anderer, der aber am 23. Juni 2026 in wenigen Stunden zeigte, was passiert, wenn sich die Stimmung dreht.

Ein Land, 80 Aktien, 0,45 Prozent Kosten

Der Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc bildet den MSCI Korea Index ab, der die großen und mittelgroßen Unternehmen Südkoreas nach frei handelbarer Marktkapitalisierung bündelt. Aktuell sind das 80 Titel. Umgesetzt wird die Abbildung synthetisch über einen Swap, der Fonds hält die koreanischen Aktien also nicht selbst, sondern vereinbart die Indexrendite mit einer Gegenpartei. Erträge werden thesauriert.

Die laufenden Kosten betragen 0,45 Prozent pro Jahr. Im Vergleichsfeld der Korea-ETFs ist das ein mittlerer Wert: Der Franklin FTSE Korea, der mit einem Fondsvolumen von rund 4,6 Milliarden Euro der mit Abstand größte Korea-ETF ist, kostet nur 0,09 Prozent und repliziert physisch. Der iShares MSCI Korea liegt mit 0,65 Prozent deutlich darüber. Mit rund 958 Millionen Euro Fondsvolumen ist der Amundi der drittgrößte Korea-ETF.

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Südkorea 2026: vom KI-Boom getragen, vom Crash gewarnt

Der südkoreanische Aktienmarkt hat eine atemberaubende Entwicklung hinter sich. Seit Jahresbeginn ist der KOSPI, Südkoreas Leitindex, um rund 80 bis 90 Prozent gestiegen und hat wiederholt Rekordhöhen markiert. Die Treiber sind klar: Die weltweite Nachfrage nach Speicherchips für KI-Rechenzentren hat die beiden dominierenden Halbleiterhersteller des Landes, Samsung Electronics und SK Hynix, in zuvor undenkbare Bewertungshöhen getrieben. Beide Konzerne haben im Lauf des Jahres die Marke von einer Billion US-Dollar Marktkapitalisierung überschritten. Zusammen machen sie mehr als 42 Prozent des KOSPI aus und haben laut Manulife Investment Management rund 70 Prozent der Indexgewinne im Jahr 2026 beigesteuert.

Unterstützend wirkten ein schwächerer US-Dollar, kräftig steigende koreanische Exporte und die Aussicht auf sinkende US-Zinsen, die Kapital in asiatische Märkte lenkten. Analysehäuser wie Macquarie prognostizierten für 2026 ein Gewinnwachstum koreanischer Unternehmen von rund 48 Prozent, und Südkoreas Bewertungen handelten trotz der Rally noch immer mit einem Abschlag von rund 30 Prozent gegenüber vergleichbaren globalen Titeln.

Dann kam der 23. Juni 2026. Der KOSPI brach um fast 10 Prozent ein, der größte Tagesverlust seit März, und löste zweimal den marktweiten Circuit Breaker aus, der den Handel jeweils für 20 Minuten stoppte. Samsung fiel um rund 12 Prozent, SK Hynix um rund 12,5 Prozent. Ausländische Investoren verkauften an einem einzigen Tag koreanische Aktien im Wert von 5,79 Billionen Won (rund 3,8 Milliarden US-Dollar). Auslöser waren Gewinnmitnahmen nach der historischen Rally, ein Rücksetzer bei US-Technologiewerten in der Nacht zuvor und die Nachricht, dass MSCI Südkorea bei der anstehenden Indexüberprüfung nicht in den Kreis der Industrieländer aufnehmen wird, worauf viele Anleger spekuliert hatten.

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Für Anleger, die über einen Einstieg nachdenken, verdichtet sich daraus ein Bild mit klaren Chancen und ebenso klaren Risiken. Auf der Chancenseite stehen die weiterhin enorme Nachfrage nach KI-Speicherchips, ein Investitionszyklus der Hyperscaler, der auf 655 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 geschätzt wird, und der strukturelle Wandel hin zu KI-Agenten, die deutlich mehr Speicher pro Abfrage benötigen als herkömmliche KI-Modelle. Auf der Risikoseite stehen die extreme Bewertung nach einer Verdreifachung des Index in einem Jahr, die Abhängigkeit von einem einzigen Thema (KI-Speicher), die geopolitische Verwundbarkeit (Nordkorea, Chinahandel), die Gefahr eines abkühlenden Investitionszyklus und die Tatsache, dass der Markt schon einmal, im März 2026, innerhalb eines Tages über 12 Prozent verlor. Wer in Südkorea investiert, investiert im Kern in eine gehebelte Wette auf die globale KI-Lieferkette.

Samsung und SK Hynix: fast die Hälfte des Fonds in zwei Händen

Die Konzentration in diesem ETF ist außergewöhnlich. Die zehn größten Positionen stellen 66,53 Prozent, bei nur 80 Titeln insgesamt. Kein breiter Weltfonds erreicht annähernd solche Werte.

Die mit Abstand größte Position ist Samsung Electronics mit 27,91 Prozent. Der Konzern ist der weltgrößte Hersteller von Speicherchips (DRAM und NAND), zugleich einer der größten Smartphone- und Unterhaltungselektronikproduzenten und ein bedeutender Auftragsfertiger von Halbleitern. Am 23. Juni 2026 stellte Samsung den branchenweit schnellsten UFS-5.0-Speicher vor, der mit einer Übertragungsrate von 10,8 Gigabyte pro Sekunde die Grundlage für KI-Anwendungen direkt auf dem Smartphone legen soll. Die Meldung unterstreicht Samsungs Strategie, nicht nur im Rechenzentrum, sondern auch im mobilen Endgerät vom KI-Trend zu profitieren. Auffällig ist, dass Samsung im ETF nicht nur über die Stammaktie vertreten ist: In den Top-10 taucht der Konzern gleich vierfach auf, als Samsung Electronics (27,91 Prozent), als Samsung Electro-Mechanics (3,60 Prozent), als Samsung Electronics Vorzugsaktie (3,07 Prozent) und als Samsung SDI (1,42 Prozent), dem Batteriehersteller des Samsung-Konzernverbunds. Zusammengerechnet stecken damit über 36 Prozent des ETFs in Samsung-verbundenen Werten.

Die zweitgrößte Position ist SK Hynix mit 18,48 Prozent. Das Unternehmen ist der weltweit führende Hersteller von hochbandbreitigem Speicher (HBM), der für KI-Beschleuniger unverzichtbar ist, und kontrolliert laut Analysten rund 61 Prozent des globalen HBM-Markts. Am 8. Juni 2026 kündigten SK Hynix und NVIDIA eine mehrjährige Technologiepartnerschaft an: SK Hynix entwickelt die nächste Speichergeneration entlang der KI-Roadmap von NVIDIA und sichert die Belieferung für den globalen Ausbau von KI-Rechenzentren. Im ersten Quartal 2026 erzielte SK Hynix einen Rekordumsatz von 52,6 Billionen Won (umgerechnet ziemlich genau 30 Mrd. Euro) bei einer operativen Marge von 72 Prozent, mehr operativer Gewinn in einem Quartal als im gesamten Geschäftsjahr 2024. Die Aktie ist seit Anfang 2025 um rund das Sechsfache gestiegen.

Auf Rang drei folgt SK Square mit 3,97 Prozent. Das Unternehmen ist die Investmentholding der SK-Gruppe und größter Aktionär von SK Hynix mit einem Anteil von 20 Prozent. SK Square profitiert direkt von den Rekordgewinnen und den erwarteten Aktienrückkäufen und Dividendenerhöhungen bei SK Hynix. Seit Anfang 2025 ist die Aktie laut Medienberichten sogar stärker gestiegen als SK Hynix selbst, da sich der Abschlag zum inneren Wert (NAV-Discount) von über 65 auf rund 40 Prozent verringert hat. Dass die Nummer drei des ETFs letztlich eine weitere, mittelbare Wette auf SK Hynix ist, verstärkt das ohnehin ausgeprägte Klumpenrisiko: Samsung und SK Hynix (direkt und über SK Square) bestimmen mehr als die Hälfte des Fonds.

Über die Hälfte IT, 100 Prozent Korea, Volatilität fast fünfmal so hoch wie der Weltmarkt

Die Sektoraufteilung lässt keinen Zweifel am Charakter des Fonds. Die Informationstechnologie stellt 55,43 Prozent, gefolgt von Industrie mit 19,63 Prozent, Finanzwesen mit 8,43 Prozent und zyklischem Konsum mit 7,48 Prozent. Regional entfallen definitionsgemäß 100 Prozent auf Südkorea. Es handelt sich also de facto um eine konzentrierte Halbleiter- und Industriewette in einem einzigen Land.

Die Wertentwicklung ist spektakulär, in beide Richtungen. Im laufenden Jahr steht ein Plus von rund 105 Prozent, auf Jahressicht rund 204 Prozent, über drei Jahre kumuliert rund 211 Prozent und über fünf Jahre rund 141 Prozent. Der Vergleich zum MSCI World zeigt, wie extrem die jüngste Outperformance ist: Auf Jahressicht hat der Korea-ETF den Weltindex um rund 180 Prozentpunkte geschlagen. Doch über fünf Jahre liegt er mit 141 Prozent hinter dem MSCI World mit 80 Prozent nur deshalb klar vorn, weil die letzten zwölf Monate das Bild dominieren. In den Jahren 2022 und 2024 verlor der Korea-ETF 23,88 und 17,04 Prozent, während der MSCI World 2024 um 26,24 Prozent zulegte. Wer nach dem Kurs von Ende 2024 eingestiegen wäre, hätte einen fulminanten Lauf erlebt; wer seit 2022 gehalten hat, hat zuvor zwei harsche Verlustjahre durchgestanden.

Beim Risiko spricht jede Kennzahl eine deutliche Sprache. Die Volatilität lag über ein Jahr bei 48,29 Prozent, fast fünfmal so hoch wie die 10,42 Prozent des MSCI World. Der maximale Rückschlag auf Jahressicht betrug 24,99 Prozent, über fünf Jahre 41,49 Prozent und seit Auflage 68,28 Prozent. Letzteres entspricht einem Verlust von mehr als zwei Dritteln des eingesetzten Kapitals in der Spitze. Trotz des atemberaubenden Rendite-Risiko-Verhältnisses von 4,22 auf Jahressicht (MSCI World: 2,34) muss jeder Anleger sich fragen, ob er einen zwischenzeitlichen Drawdown von 40, 50 oder sogar 68 Prozent finanziell und mental aushalten kann.

Für wen sich der Korea-ETF eignet, und für wen nicht

Der Amundi MSCI Korea eignet sich ausschließlich für risikobewusste Anleger mit einem langen Horizont, die bewusst eine konzentrierte Wette auf Südkoreas Halbleiterindustrie und den KI-Investitionszyklus eingehen wollen. Wer den ETF als kleine, gezielt dimensionierte Beimischung zu einem breit gestreuten Weltportfolio versteht, kann damit eine Überzeugung zur globalen KI-Lieferkette ausdrücken. Als Grundbaustein oder gar als alleiniges Investment ist er dagegen ungeeignet: 80 Titel, ein einziges Land, zwei dominierende Konzerne und eine Volatilität von fast 50 Prozent sind das Gegenteil eines Basisbausteins. Der gestrige Crash hat in Echtzeit gezeigt, was in den Risikokennzahlen schon stand: Dieser Markt kann an einem Tag so viel verlieren wie ein breiter Weltindex in einem schlechten Quartal. Wer nach der Verdopplung einsteigt, kauft eine Chance, die real ist, aber auch ein Risikoprofil, das weit jenseits dessen liegt, was die meisten Privatanleger gewohnt sind. Die Positionsgröße sollte dem Rechnung tragen.

Daniel Dünn, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Einzelländer-ETFs mit hohem Branchenfokus unterliegen erheblichen Kursschwankungen und Klumpenrisiken. Zwischenzeitliche Verluste von mehr als 50 Prozent sind historisch belegt.

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