Nach dem Absturz: Gold, Silber und Bitcoin als Einstiegschance?

Marktbereinigung?

Die letzten Tage haben es in sich gehabt: Gold und Silber erlebten Ende Januar 2026 einen beispiellosen Absturz.

Gold verlor an einem einzigen Tag über 10 Prozent, Silber stürzte sogar um 31 Prozent ab - der größte Tagesverlust seit der legendären Hunt-Brothers-Krise von 1980. Auch Bitcoin setzte seinen Sinkflug fort und notiert mittlerweile über 35 Prozent unter den Oktober-Hochs. Was zunächst wie ein panikartiger Zusammenbruch aussah, entpuppt sich bei genauerer Betrachtung als ein geradezu klassisches Beispiel für eine erzwungene Marktbereinigung.

Der Hauptauslöser war die drastische Verschärfung der Margin-Anforderungen durch die CME Group. Die Börse erhöhte die Sicherheitsleistungen für Silber-Futures um 30 Prozent auf 32.500 Dollar pro Kontrakt - eine Maßnahme, die bei stark gehebelten Positionen zu automatischen Zwangsliquidationen führte. Allein bei Silber löste dies Zwangsliquidierungen von geschätzten 675 Mio. Dollar aus. Hinzu kam die Nominierung von Kevin Warsh als künftiger Fed-Chef durch Präsident Trump, der als Inflations-Falke gilt und damit Erwartungen an eine straffere Geldpolitik weckte.

Doch gerade solche Marktbereinigungen können interessante Einstiegsgelegenheiten bieten. Die fundamentalen Treiber für Edelmetalle - chronische Haushaltsdefizite, geopolitische Unsicherheiten und der anhaltende "Debasement Trade", also die Flucht aus Papiergeld, bleiben intakt. Bei Silber kommt hinzu, dass strukturelle Angebotsdefizite von rund 200 Mio. Unzen jährlich bestehen. Bitcoin wiederum durchläuft nach dem Regulierungsstillstand in Washington eine Phase der Marktkonsolidierung, die langfristig orientierte Anleger als Chance nutzen könnten. Anlegern, die antizyklisch von der aktuellen Schwäche profitieren wollen, stehen dabei einige interessante Instrumente zur Verfügung.

Xetra-Gold (ISIN DE000A0S9GB0 / WKN A0S9GB) ist mit einem Fondsvolumen von 23.138 Mio. Euro einer der größten Gold-ETC in Deutschland und bietet direkten Zugang zum physisch besicherten Goldpreis. Die Gesamtkostenquote liegt bei konkurrenzlosen 0,00 Prozent p.a., da der Emittent keine laufenden Verwaltungsgebühren erhebt. Das Produkt ist thesaurierend und durch physisches Gold in Tresoren der Clearstream Banking AG besichert. Nach dem jüngsten Rücksetzer notiert das ETC wieder deutlich unter den Januar-Höchstständen.

Für Anleger, die das Währungsrisiko eliminieren wollen, bietet sich der Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC Securities (ISIN DE000A2T5DZ1 / WKN A2T5DZ) an. Dieses Produkt bildet den Goldpreis vollständig währungsgesichert in Euro ab und verfügt über ein Fondsvolumen von 1.294 Mio. Euro bei einer TER von 0,28 Prozent. Die physische Besicherung erfolgt durch Goldbarren, die in Tresoren verwahrt werden. Das währungsgesicherte Produkt eignet sich besonders für europäische Anleger, die sich gegen Dollarschwankungen absichern möchten.

Eine Alternative zum direkten Silberinvestment stellt der aGlobal X Silver Miners UCITS ETF USD Accumulating (ISIN IE000UL6CLP7 / WKN A3DC8R) dar. Das Produkt setzt auf die operative Hebelwirkung von Minenbetreibern: Mit 1.538 Mio. Euro Fondsvolumen und einer Kostenquote von 0,65 Prozent bildet der ETF ein Portfolio aus 32 Silberförderern ab. Nordamerika dominiert mit einem kombinierten Anteil von 65 Prozent - die USA steuern 20 Prozent bei, Kanada macht 45 Prozent aus. Bei den Einzeltiteln führt Wheaton Precious Metals die Liste mit 15 Prozent an, gefolgt von Pan American Silver (13,5 Prozent) und Coeur Mining (8,9 Prozent). Der strategische Vorteil dieser Aktien liegt in ihrer Kostenstruktur: Während die durchschnittlichen Förderkosten bei 20 bis 25 Dollar je Unze liegen, notiert Silber im höheren zweistelligen Bereich. Diese Margendifferenz sorgt für einen operativen Hebel - steigt der Metallpreis, wachsen die Unternehmensgewinne überproportional.

Beim Bitcoin-Engagement bietet der iShares Bitcoin ETP (ISIN XS2940466316 / WKN A4A59K) eine attraktive Kombination aus Markenbekanntheit und Kosteneffizienz. Das im März 2025 aufgelegte Produkt verfügt bereits über ein Fondsvolumen von 625 Mio. Euro und überzeugt mit einer äußerst wettbewerbsfähigen TER von 0,15 Prozent. Die physische Besicherung durch tatsächliche Bitcoin-Bestände eliminiert Kontrahentenrisiken und sorgt für vollständige Transparenz. Die aktuelle Marktlage zeigt Bitcoin mit einem Rückgang von deutlich mehr als 20 Prozent seit Jahresbeginn. Diese Korrektur unterscheidet sich jedoch fundamental von früheren Krypto-Crashs: Es fehlt ein struktureller Auslöser wie Börseninsolvenzen oder Protokoll-Versagen. Für Anleger, die Bitcoin als eine langfristige Portfoliobeimischung verstehen und kurzfristige Volatilität tolerieren können, stellt das aktuelle Preisniveau eine strategisch interessante Einstiegszone dar.

Fazit: Die jüngsten Turbulenzen bei Gold, Silber und Bitcoin waren schmerzhaft, aber aus fundamentaler Sicht gesund. Überhitzte Positionen wurden bereinigt und die Bewertungen sind auf Niveaus gefallen, die antizyklische Einstiege ermöglichen. Wer davon überzeugt ist, dass die strukturellen Treiber - fiskalische Expansion, geopolitische Risiken und digitale Transformation - langfristig intakt bleiben, findet jetzt interessante Einstiegsmöglichkeiten.