Jede Woche ein spannendes Hauptthema mit zwei Anlageideen: Das bietet unser Marktbrief für ETFs und Fonds

Marktbrief-Newsletter

17.09.26 14:30 Uhr

Jede Woche bündelt der kostenlose Marktbrief ein großes Anlagethema, stellt dazu passende ETFs und Fonds vor und beantwortet in der Rubrik "Kurz gefragt, klar erklärt" eine Grundlagenfrage zum Wissensaufbau.

Liebe Leserinnen und Leser,

bereit seit dem 13. August erscheint unser Marktbrief wöchentlich donnerstags um 16 Uhr. Heute erscheint bereits die fünfte Ausgabe, mit einem Anlagethema, an dem aktuell kaum ein Anleger vorbeikommt. Falls du noch nicht dabei bist, zeigen wir dir hier, was dich erwartet und wie du dich für die kommenden Ausgaben anmelden kannst.

Ein Hauptthema, zwei Anlageideen, eine Wissensfrage

Der Marktbrief ist unser wöchentlicher Newsletter für alle, die sich für ETFs und Fonds interessieren. Jede Woche steht ein großes Anlagethema im Mittelpunkt, angetrieben von aktuellen Marktentwicklungen, die eine bestimmte Branche oder ein bestimmtes Land in den Fokus rücken. Dazu stellen wir jeweils passende ETFs und Fonds vor, einen breiter gestreuten und einen fokussierten Ansatz, damit sich je nach Risikoneigung der passende Weg finden lässt.

Darüber hinaus wird in der Rubrik "Kurz gefragt, klar erklärt" jede Woche eine Grundlagenfrage aus den Bereichen ETFs und Fonds beantwortet, von Replikationsarten bis zu Kostenstrukturen. Und für die volle Transparenz, lassen wir die besprochenen ETFs und Fonds nach der jeweilige Ausgabe nicht einfach fallen. In der Rubrik "Was wurde aus den letzten ETFs und Fonds?" schauen wir ab dieser Ausgabe wöchentlich zurück, wie sich frühere Ideen seither entwickelt haben, und ordnen die Entwicklungen für dich ein.

Wer hinter dem Marktbrief steckt

Ich möchte mich an dieser Stelle auch kurz vorstellen. Mein Name ist Daniel Dünn, ich schreibe den Marktbrief und stecke außerdem hinter den seit Mitte Juni täglich erscheinenden Artikeln auf unserem ETF-Portal. Zusätzlich bin ich seit Dezember 2025 Chefredakteur des neu aufgelegten Börsendiensts Dividenden-Depot von TraderFox, wo ich unter anderem ein klassisches Buy-and-Hold und ein Musterdepot mit Optionshandel speziell für Dividendenwerte pflege. Schon seit Jahren schreibe ich außerdem ETF-Artikel für das beliebte aktien Magazin. Da auch bei mir selbst ein Großteil meines Portfolios aus ETFs besteht, ordne ich die Themen im Marktbrief hierbei immer auch aus der Perspektive eines Anlegers ein, der selbst investiert ist.

Darum geht es heute Abend im Marktbrief

In der vergangenen Ausgabe ging es um den enormen Strombedarf der Künstlichen Intelligenz und die Rolle der Kernenergie dabei. Heute Abend widmet sich der Marktbrief der zweiten Hälfte dieser Geschichte: den Chips, ohne die all die Rechenzentren gar nicht erst rechnen könnten. Laut Prognosen von Gartner sollen die weltweiten Halbleiterumsätze 2026 einen neuen Rekordwert erreichen, mit dem stärksten Wachstum seit zwei Jahrzehnten. Wie deutlich sich dieser Boom bereits in den Zahlen zeigt, belegen die jüngsten Quartalszahlen von NVIDIA. Der Umsatz kletterte auf 96,2 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 106 Prozent gegenüber dem Vorjahr und allein das Rechenzentrumsgeschäft wuchs um 117 Prozent. Auch beim taiwanesischen Auftragsfertiger TSMC, der einen Großteil der weltweit fortschrittlichsten Chips herstellt, zeigt sich der Boom deutlich. Im August 2026 lag der Umsatz bei umgerechnet etwa 14 Milliarden Euro, ein Plus von 53,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

Im heutigen Thema der Woche ordnen wir deshalb ein, warum der Halbleitersektor gerade jetzt so viel Aufmerksamkeit bekommt, welche Risiken die starke Konzentration auf wenige Standorte mit sich bringt und welche Rolle der Speicherchipmarkt dabei spielt. Passend dazu stellen wir dir einen breiter gestreuten Technologiefonds und einen fokussierten Halbleiter-ETF vor. Und in der Rubrik "Kurz gefragt, klar erklärt" erfährst du, was ein Ausgabeaufschlag bei Fonds ist und wie viel er einen Anleger kosten kann.

Wenn du jeden Donnerstag wissen möchtest, welches Anlagethema gerade den Markt bewegt und welche ETFs und Fonds dazu passen, melde dich jetzt kostenlos für den Marktbrief an: Marktbrief: Der Newsletter für clevere Anleger.