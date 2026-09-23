Marktbrief: Wie unser Newsletter Anleger jede Woche zu neuen ETFs und Fonds führt

Marktbrief-Newsletter

23.09.26 15:50 Uhr

Vom Comeback Europas über den Strombedarf der Künstlichen Intelligenz bis zum Boom bei Halbleitern: Unser Marktbrief wählt jede Woche ein Thema mit Potenzial und findet dazu die passenden ETFs und Fonds.

Liebe Leserinnen und Leser,

jede Woche ein spannendes Thema mit Renditepotenzialen und dazu zwei passende ETFs oder Fonds: Genau das steckt hinter unserem Marktbrief, den du dir kostenlos in dein Postfach holen kannst. Jede Woche wählen wir ein Thema aus, das aus unserer Sicht gerade besonders viel Potenzial für Anleger bietet, und suchen uns daraus die ETFs und Fonds heraus, die dieser Thematik am besten gerecht werden. Was dabei herauskommt, zeigen wir exemplarisch anhand der letzten drei Ausgaben.

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Diese Themen haben wir zuletzt behandelt

Vor drei Wochen ging es in unserem Marktbrief um das Comeback Europas als Anlageregion. Der Stoxx Europe 600 wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15 gehandelt, der S&P 500 dagegen mit 22,5, US-Aktien kosten also etwa 50 Prozent mehr pro Euro erwarteten Gewinns. Dazu kommt die strukturelle Aufrüstung. Die NATO-Staaten sollen ihre Verteidigungsausgaben bis 2035 auf 5 Prozent der Wirtschaftsleistung steigern, 2025 lag der europäische Durchschnitt erst bei 2,4 Prozent und im Jahr davor sogar bei 2,0 Prozent. Ein Aufwärtstrend ist also erkennbar, doch für das ambitionierte Ziel werden auch noch umfangreiche weitere Investitionen notwendig. Von diesem noch langen Weg sind wir überzeugt, weshalb wir neben einem breiten Europa-ETF gezielt auch einen ETF für den europäischen Verteidigungssektor vorgestellt haben.

Eine Woche später ging es um den Strombedarf der Künstlichen Intelligenz. Nach Berechnungen der Internationalen Energieagentur soll der weltweite Stromverbrauch von Rechenzentren bis 2030 von 415 auf etwa 945 Terawattstunden steigen, ein jährliches Wachstum von etwa 15 Prozent und damit mehr als viermal so schnell wie der übrige globale Stromverbrauch. Dass Konzerne wie Microsoft, Meta, Amazon und Google bereits milliardenschwere Verträge für Kernenergie und kleine modulare Reaktoren abgeschlossen haben, zeigt, wie ernst die Branche dieses Problem nimmt. Diesem über Jahre laufenden Ausbau von Netzen und Kernenergie trauen wir langfristig viel zu, weshalb wir dazu sowohl einen Infrastruktur-ETF als auch einen auf Uran und Kernenergie fokussierten ETF vorgestellt haben.

In der vergangenen Ausgabe ging es dann um den Boom rund um Halbleiter und KI-Chips. NVIDIA meldete für sein jüngstes Quartal einen Umsatz von 96,2 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 106 Prozent gegenüber dem Vorjahr, und rechnet für das kommende Quartal bereits mit weiteren 108 Milliarden US-Dollar. Dass die weltweite Nachfrage die Fertigungskapazitäten übersteigt und selbst etablierte Kunden teils monatelang auf neue Hardware warten müssen, ist für uns ein Beleg dafür, dass dieses Thema noch lange nicht ausgereizt ist. Passend dazu haben wir einen breiter aufgestellten Technologiefonds und einen fokussierten Halbleiter-ETF vorgestellt.

Mehr als Fire-and-Forget

Wer sein langfristig angelegtes Geld ganz bewusst mit breit aufgestellten Basisinvestitionen und zusätzlich mit gezielten Themen-Produkten anlegen möchte, von denen er sich selbst überzeugen kann, bekommt im Marktbrief jede Woche neue Ideen, die das eigene Portfolio sinnvoll erweitern könnten. Denn wir behalten unsere vorgestellten ETFs und Fonds auch danach im Blick, verfolgen, wie sie sich entwickeln, und ordnen ein, wann sich unsere Investitionsthese möglicherweise ändert. Damit unterscheiden wir uns bewusst von reinen Fire-and-Forget-Ideen, die man einmal erhält und dann über Jahre oder sogar Jahrzehnte blind folgt, wie zum Beispiel alles in einen einzigen klassischen Welt-ETF zu stecken. Und natürlich kann auch das für viele Anleger die richtige Lösung sein. Wer aber Freude daran hat, sich in Themen einzulesen und mit gezielten Investitionen vielleicht etwas mehr herauszuholen, sollte sich den Marktbrief auf jeden Fall nicht entgehen lassen.

Die nächste Ausgabe: 24. September, 16 Uhr

Bereits diesen Donnerstag um 16 Uhr erscheint die nächste Ausgabe des Marktbriefs. Wenn Du dabei sein und jede Woche wissen möchtest, welches Thema wir uns als Nächstes vornehmen und welche ETFs und Fonds dazu passen, melde Dich jetzt kostenlos an: Marktbrief: Der Newsletter für clevere Anleger.