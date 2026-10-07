Wie viel USA braucht ein Weltdepot? Unser Marktbrief ordnet ein
Ein Welt-ETF klingt nach maximaler Streuung. Doch häufig steckt darin deutlich mehr USA. Im kostenlosen Marktbrief zeigen wir jede Woche, welche Entwicklungen für ETF- und Fonds-Anleger gerade wichtig sind.
Wie viel USA braucht ein Weltdepot? Diese Frage steht in der neuen Ausgabe unseres Marktbriefs im Mittelpunkt. Denn klassische Weltindizes investieren inzwischen einen Großteil ihres Kapitals in US-Aktien und damit immer stärker auch in wenige große Technologie- und KI-Konzerne.
Ist das die richtige Konsequenz aus deren jahrelanger Stärke oder inzwischen ein Konzentrationsrisiko? Genau solche Fragen greifen wir jede Woche für unsere Leser auf und stellen dazu zwei konkrete ETF- oder Fonds-Ideen gegenüber.
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