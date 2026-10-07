Wie viel USA braucht ein Weltdepot? Unser Marktbrief ordnet ein

KI-Nachrichtenüberblick

• Klassische Weltindizes investieren zunehmend stark in US-Aktien, insbesondere in große Technologie- und KI-Konzerne.

• Diese Konzentration wirft Fragen auf, ob sie angesichts der Marktstärke der US-Unternehmen noch sinnvoll ist oder ein Risiko darstellt.