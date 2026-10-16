Robotaxis auf dem Vormarsch: Der Amundi MSCI Smart Mobility ETF setzt auf die Zukunft

Mobilität der Zukunft

16.10.26 08:45 Uhr

Robotaxis erobern immer mehr Städte, KI revolutioniert den Verkehr und auch die Elektromobilität entwickelt sich weiter. Der Amundi-ETF bündelt die wichtigsten Profiteure dieser Entwicklung.

Das Wichtigste in Kürze:

Robotaxis erreichen immer mehr Städte. NVIDIA und Uber planen den Ausbau autonomer Fahrdienste auf 28 Städte bis 2028. Der Amundi-ETF ermöglicht Anlegern, gezielt an diesem und weiteren Mobilitätstrends teilzuhaben.

Der Fonds erzielte über drei Jahre eine annualisierte Rendite von 18,7 Prozent und legte in den vergangenen zwölf Monaten um 14,6 Prozent zu.

Mit NVIDIA, Hitachi, Tesla und Uber vereint der ETF vier zentrale Akteure der Mobilitätswende, die zusammen 54,59 Prozent des Portfolios ausmachen.

ETF ISIN TER Ausschüttung Rendite 3 Jahre Rendite seit Auflage Amundi MSCI Smart Mobility ETF LU2023679090 0,45 % p.a. thesaurierend +67,39 % +185,77 %

Robotaxis erobern Europas Straßen und das Tempo steigt

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Was vor wenigen Jahren noch wie Science-Fiction klang, wird zunehmend Realität. Am 14. Oktober 2026 wurde bekannt, dass Uber gemeinsam mit seinen Partnern Pony.ai und Verne mit Tests autonomer Fahrzeuge in Manchester begonnen hat. Noch fahren die Wagen ohne Passagiere und mit einem Sicherheitsfahrer durch die Straßen. Doch die Entwicklung geht weit über Großbritannien hinaus. Im kroatischen Zagreb sind die Partner bereits mit einem Robotaxi-Angebot gestartet und im Großraum San Francisco erprobt Uber außerdem gemeinsam mit dem Elektroautobauer Lucid und dem Spezialisten Nuro autonome Premiumfahrzeuge. Für die kommenden Jahre zeichnet sich damit ein grundlegender Wandel ab. Statt ausschließlich menschliche Fahrer und Fahrgäste zusammenzubringen, könnten Mobilitätsplattformen zunehmend ganze Flotten selbstfahrender Fahrzeuge vermitteln. Sollten autonome Fahrdienste im großen Maßstab wirtschaftlich funktionieren, könnten neue Geschäftsmodelle und zusätzliche Einnahmequellen entstehen.

Wer an diesem Wandel teilhaben möchte, ohne auf eine einzelne Robotaxi-Aktie zu setzen, kann mit dem Amundi MSCI Smart Mobility UCITS ETF Acc gleich mehrere wichtige Unternehmen der Mobilitätswende bündeln. Der ETF ist über finanzen.net ZERO provisionsfrei handelbar (zzgl. Spreads).

Ein ETF für die gesamte Mobilitätswende

Der Amundi MSCI Smart Mobility UCITS ETF Acc bildet den MSCI ACWI IMI Future Mobility Filtered Index physisch nach. Dieser umfasst aktuell 95 Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern, deren Geschäftsmodelle besonders eng mit der Mobilität der Zukunft verbunden sind. Dabei geht der Index weit über klassische Automobilhersteller hinaus. Er berücksichtigt Unternehmen aus den Bereichen autonomes Fahren, gemeinsam genutzte Mobilität, Energiespeichertechnologien und neue Transportlösungen. Zusätzlich werden ESG-Kriterien bei der Auswahl berücksichtigt. Der besondere Reiz dieses Ansatzes liegt darin, dass Anleger nicht vorab entscheiden müssen, welche Technologie sich am Ende durchsetzen wird. Stattdessen vereint der ETF unterschiedliche potenzielle Gewinner der Transformation: von den Entwicklern der benötigten KI-Technologie über Fahrzeughersteller bis hin zu Mobilitätsplattformen und Spezialisten für moderne Verkehrsinfrastruktur. Der Fonds ist seit März 2020 am Markt, bei einem verwalteten Vermögen von 185 Millionen US-Dollar und einer jährlichen Gesamtkostenquote von 0,45 Prozent.

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NVIDIA und Uber: Gemeinsam zum globalen Robotaxi-Netzwerk

Besonders spannend wird die Investmentstrategie beim Blick auf die größten Positionen. Denn mehrere Schwergewichte des ETF arbeiten bereits direkt an der Mobilität der Zukunft. Mit 15,40 Prozent steht NVIDIA an der Spitze. Der KI-Konzern liefert mit seiner Hyperion-Plattform Rechenleistung, Software und technische Grundlagen für autonome Fahrzeuge. Im März 2026 kündigten NVIDIA und Uber an, ihre Zusammenarbeit erheblich auszuweiten. Bis 2028 sollen auf Basis der NVIDIA-Technologie autonome Fahrdienste in 28 Städten auf vier Kontinenten entstehen. Der Start ist für das erste Halbjahr 2027 in Los Angeles und der San Francisco Bay Area geplant. Für NVIDIA eröffnet dies ein zusätzliches Anwendungsgebiet seiner KI-Technologie jenseits der Rechenzentren. Gleichzeitig könnte Uber, mit 11,20 Prozent die viertgrößte ETF-Position, von der Integration selbstfahrender Fahrzeuge in seine bestehende Vermittlungsplattform profitieren.

Hitachi und Tesla: KI auf der Schiene und auf der Straße

Mit 14,18 Prozent ist der japanische Industriekonzern Hitachi die zweitgrößte Position. Das Unternehmen zeigt, dass die Mobilitätswende keineswegs nur auf der Straße stattfindet. Erst am 22. September 2026 kündigte Hitachi Rail an, seine digitale Plattform HMAX künftig in sämtlichen neu produzierten Schienenfahrzeugen einzusetzen. Ab 2027 sollen Sensoren und künstliche Intelligenz dabei helfen, technische Probleme frühzeitig zu erkennen, Wartungsarbeiten vorausschauend zu planen und den Bahnbetrieb effizienter zu gestalten. Bereits etwa 2.500 Züge sind mit entsprechender Sensortechnik ausgestattet. Auch hier kommt Technologie von NVIDIA zum Einsatz. Mit Tesla folgt auf Rang drei ein weiterer zentraler Akteur. Der Elektroautopionier entwickelt mit seinem Cybercab ein speziell für den autonomen Fahrbetrieb konzipiertes Fahrzeug und baut parallel sein Robotaxi-Angebot aus. Gleichzeitig bleibt das klassische Elektroautogeschäft relevant. Im dritten Quartal 2026 lieferte Tesla weltweit 486.532 Fahrzeuge aus. Der ETF vereint damit Anbieter, die von der Umstellung auf elektrische Antriebe profitieren könnten, mit Unternehmen, die an neuen Formen des Verkehrs arbeiten.

Industrie statt reiner Technologie: Ein ungewöhnlicher Branchenmix

Anders als bei vielen KI- oder Technologie-ETFs dominiert hier nicht die Informationstechnologie. Größter Sektor ist die Industrie mit 33,0 Prozent, gefolgt von zyklischen Konsumgütern mit 32,4 Prozent. Erst auf Rang drei liegt die Informationstechnologie mit 28,8 Prozent. Damit können Anleger über den ETF an der wirtschaftlichen Anwendung künstlicher Intelligenz teilhaben, ohne ausschließlich auf klassische IT-Unternehmen zu setzen. Auch geografisch unterscheidet sich das Portfolio von vielen herkömmlichen Welt-ETFs. Die USA stellen zwar mit 54,8 Prozent weiterhin den größten Länderanteil, Japan erreicht allerdings beachtliche 32,0 Prozent. Gerade für Anleger, deren Depot bereits stark von US-Technologiekonzernen geprägt ist, kann diese Mischung aus amerikanischen und japanischen Unternehmen sowie unterschiedlichen Wirtschaftssektoren eine interessante thematische Ergänzung darstellen.

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18,7 Prozent Rendite pro Jahr: Die Entwicklung nimmt Fahrt auf

Dass die Mobilitätswende auch für Anleger interessant sein kann, zeigt die bisherige Wertentwicklung. Während der ETF über fünf Jahre eine annualisierte Rendite von 5,2 Prozent erzielte, waren es über die vergangenen drei Jahre bereits 18,7 Prozent pro Jahr. Allein in den letzten zwölf Monaten legte der Fonds um 14,6 Prozent zu. Der langfristige Investmentansatz hat sich damit zuletzt deutlich besser entwickelt. Für Anleger, die von einem weiteren technologischen und wirtschaftlichen Durchbruch autonomer Mobilität ausgehen, könnte sich hier eine interessante langfristige Wachstumsperspektive ergeben.

Was Anleger bei den vier Schwergewichten beachten sollten

Die gezielte Ausrichtung auf führende Mobilitätsunternehmen hat auch ihre Kehrseite. Obwohl der zugrunde liegende Index 95 Aktien umfasst, entfallen allein fast 55 Prozent des Gewichts auf NVIDIA, Hitachi, Tesla und Uber. Kursbewegungen dieser vier Unternehmen können die Wertentwicklung deshalb erheblich beeinflussen. Hinzu kommt, dass insbesondere bei Robotaxis der kommerzielle Durchbruch noch von regulatorischen Genehmigungen, technischer Zuverlässigkeit und der Wirtschaftlichkeit autonomer Flotten abhängt. Auch ist nicht jedes der enthaltenen Unternehmen ausschließlich im Mobilitätsgeschäft tätig. NVIDIA beispielsweise erzielt einen wesentlichen Teil seiner Umsätze mit Rechenzentrumstechnologie. Anleger investieren hier somit in einen konzentrierten Themen-ETF, dessen Erfolg nicht allein von der tatsächlichen Verbreitung neuer Mobilitätslösungen abhängt.

Für welche Anleger sich der Smart-Mobility-ETF eignet

Der Amundi MSCI Smart Mobility ETF eignet sich vor allem für langfristig orientierte Anleger, die gezielt an der Transformation des Verkehrssektors teilhaben möchten. Seine Besonderheit liegt in der Kombination aus autonomen Fahrdiensten, Elektrofahrzeugen, KI-Technologie und moderner Verkehrsinfrastruktur. Während andere Fonds häufig einzelne Teilbereiche wie Elektromobilität oder künstliche Intelligenz abdecken, bündelt der Amundi-ETF mehrere dieser Entwicklungen in einem einzigen Produkt. Die aktuellen Fortschritte bei Uber, NVIDIA, Hitachi und Tesla zeigen, dass die Mobilität der Zukunft zunehmend in konkreten Projekten Gestalt annimmt. Wer an deren wirtschaftliches Potenzial glaubt und stärkere Kursschwankungen akzeptieren kann, findet hier eine interessante Beimischung für ein langfristig ausgerichtetes Depot.

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Daniel Dünn, Redaktion TraderFox (finanzen.net)

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Aktien-ETFs unterliegen Kursschwankungen, zwischenzeitliche Verluste sind möglich. Die Konzentration auf ein einzelnes Anlagethema und wenige hochgewichtete Unternehmen kann die Wertentwicklung erheblich beeinflussen. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge.

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