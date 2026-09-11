BNP Paribas MSCI World ETF: Der günstigste MSCI-World-ETF am Markt ist noch keine zwölf Monate alt

MSCI-World-ETF

11.09.26 14:00 Uhr

Für 0,05 Prozent laufende Kosten im Jahr bietet dieser erst vor knapp einem Jahr aufgelegte Fonds Zugang zu 1.280 Aktien aus 23 Industrieländern.

Das Wichtigste in Kürze:

Mit 0,05 Prozent Kosten pro Jahr zählt dieser Fonds zu den günstigsten verfügbaren MSCI-World-ETFs, während die fünf größten Anbieter zwischen 0,12 und 0,20 Prozent verlangen.

Der Fonds wurde erst im September 2025 aufgelegt.

Bei der Zusammensetzung entspricht er einem klassischen MSCI-World-ETF, was ihn sowohl für Einsteiger als auch für kostenbewusste Umsteiger aus teureren Fonds interessant macht.

Günstig, aber noch jung: Was Anleger dabei bedenken sollten

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Der BNP Paribas Easy MSCI World UCITS ETF EUR Acc bildet den MSCI World Index nach, der aktuell 1.280 große und mittelgroße Unternehmen aus 23 Industrieländern bündelt. Bei den Kosten liegt er mit 0,05 Prozent pro Jahr an der Spitze aller verfügbaren MSCI-World-ETFs, lediglich ein Invesco-Produkt bewegt sich auf demselben Niveau, während die fünf größten und etabliertesten Anbieter zwischen 0,12 und 0,20 Prozent verlangen. Der Fonds repliziert seinen Index physisch, thesauriert seine Erträge und wurde am 19. September 2025 aufgelegt, mit einem aktuellen Fondsvolumen von 176 Millionen Euro. Für Einsteiger, die gerade erst mit dem Investieren beginnen, kann er dank seiner niedrigen Kosten und der klassischen, breit gestreuten Zusammensetzung einen attraktiven Grundbaustein darstellen. Auch für Anleger, die bereits in teurere MSCI-World-Varianten investiert sind und nach einer günstigeren Alternative suchen, lohnt sich ein Blick auf diesen Fonds. Einschränkend bleibt allerdings zu nennen, dass er noch deutlich weniger etabliert ist als viele der seit Jahren oder Jahrzehnten am Markt befindlichen Konkurrenzprodukte, mit entsprechend geringerer Historie und noch überschaubarerem Handelsvolumen.

Apple, NVIDIA und Microsoft: Warum die Top 10 so einflussreich sind

Die zehn größten Positionen vereinen 26,1 Prozent des Fondsvermögens, obwohl der Index insgesamt 1.280 Unternehmen umfasst. Diese Konzentration ergibt sich aus der Marktkapitalisierungsgewichtung des Index. Größere, höher bewertete Unternehmen erhalten automatisch mehr Gewicht und da einige wenige Technologiekonzerne aktuell zu den wertvollsten Unternehmen der Welt zählen, dominieren sie zwangsläufig die Spitze. Für Anleger bedeutet das, dass die Wertentwicklung des gesamten Fonds überproportional von der Entwicklung dieser wenigen Konzerne abhängt. Größte Position ist mit 5,50 Prozent Apple, das zuletzt seine neuen Mac-Studio- und Mac-mini-Modelle mit den hauseigenen Chips M5 Max, M5 Ultra und M6 vorgestellt hat, ein weiterer Baustein im Ausbau des eigenen Hardware-Ökosystems. Auf Platz zwei folgt mit 5,06 Prozent NVIDIA, das seine NVLink-Fusion-Technologie um kundenspezifischen Hochleistungsspeicher erweitert hat, um KI-Rechenzentren noch leistungsfähiger zu vernetzen. An dritter Stelle steht mit 3,57 Prozent Microsoft, das zuletzt für sein viertes Geschäftsquartal starke, von der anhaltenden Cloud- und KI-Nachfrage getragene Ergebnisse meldete.

Was die US- und Technologiekonzentration für Anleger bedeutet

Mit 69,3 Prozent entfällt der weit überwiegende Teil des Fonds auf die USA, mit deutlichem Abstand gefolgt von Japan mit 5,7 Prozent. Nach Sektoren führt Technologie mit 35,0 Prozent, vor Finanzen mit 18,6 Prozent. Für Anleger, die in einen Welt-ETF investieren, ist es wichtig zu verstehen, dass sich hinter dem Namen Welt-ETF in der Praxis eine deutlich konzentriertere Wette verbirgt, als es klingt. Die Wertentwicklung hängt überproportional von der US-Konjunktur, der amerikanischen Geldpolitik und dem anhaltenden Erfolg großer Technologiekonzerne ab, während der zweitgrößte Sektor, Finanzwerte, für eine gewisse zusätzliche Streuung sorgt, ohne die grundsätzliche Ausrichtung des Fonds zu verändern.

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Starker Start, aber noch keine eigene Renditehistorie

Da der Fonds erst seit September 2025 existiert, liegen noch keine Renditedaten für einzelne, vollständige Kalenderjahre vor. Im laufenden Jahr entwickelt er sich mit einem Plus von 14,3 Prozent aber bereits hervorragend, getragen vom anhaltenden KI-Boom, der die Gewinne der größten Technologiekonzerne kräftig antreibt, sowie von bereits vorgenommenen Leitzinssenkungen der US-Notenbank, die Aktien im Vergleich zu Anleihen attraktiver machen. Basierend auf der langen Historie zahlreicher etablierter MSCI-World-ETFs lässt sich für ein Investment wie dieses langfristig eine durchschnittliche jährliche Rendite von rund 7 bis 9 Prozent realistisch erwarten, auch wenn einzelne Jahre davon erheblich nach oben wie nach unten abweichen können, wie das aktuell laufende Jahr eindrücklich zeigt. Bei der Volatilität ist mit einem für Aktien-ETFs moderaten, aber keineswegs niedrigen Niveau zu rechnen, üblicherweise zwischen 10 und 15 Prozent je nach Marktphase, während maximale Kursrückgänge in normalen Korrekturphasen häufig im Bereich von 15 bis 20 Prozent liegen, in ausgeprägten Krisenjahren wie 2022 oder 2008 aber auch deutlich darüber liegen können. Dieses Rendite-Risiko-Profil macht den Fonds zu einem soliden Baustein für eine langfristige, auf Vermögensaufbau ausgerichtete Anlagestrategie, weniger für Anleger, die kurzfristig Kapital ohne nennenswerte Schwankungen anlegen möchten.

Für welche Strategie sich dieser MSCI-World-ETF eignet

Der Fonds eignet sich als kostengünstiger, breit gestreuter Grundbaustein für ein klassisches Buy-and-Hold-Depot, besonders für Einsteiger, die von Anfang an auf eine möglichst niedrige Kostenquote achten möchten, sowie für erfahrenere Anleger, die gezielt von teureren MSCI-World-Varianten in eine günstigere Alternative wechseln wollen. Wer dagegen besonderen Wert auf eine lange, bereits vielfach durchlebte Historie und maximale Marktetablierung legt, findet bei den größeren, länger existierenden Anbietern entsprechend mehr Sicherheit in dieser Hinsicht, wenn auch zu höheren Kosten. Ein langer Anlagehorizont sowie das Bewusstsein für die grundsätzliche US- und Technologiekonzentration, wie sie praktisch jeder MSCI-World-ETF mit sich bringt, sind für dieses Investment in jedem Fall hilfreich.

Daniel Dünn, Redaktion TraderFox (finanzen.net)

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Aktien-ETFs unterliegen Kursschwankungen, zwischenzeitliche Verluste sind möglich.

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