Der neue Amundi Space Technologies ETF stellt SpaceX und Rocket Lab ins Rampenlicht

Raumfahrtboom

30.10.26 10:35 Uhr

Tausende Satelliten, wiederverwendbare Raketen und Milliardeninvestitionen verändern die Raumfahrt. Der neue Amundi-ETF bündelt 45 Unternehmen, die von diesem Boom profitieren könnten.

Das Wichtigste in Kürze:

Die globale Raumfahrtwirtschaft erwirtschaftete 2025 bereits schätzungsweise 550 bis 600 Milliarden US-Dollar Umsatz.

Der neue Amundi-ETF investiert in 45 Unternehmen entlang der Raumfahrt-Wertschöpfungskette.

Zu den größten Positionen zählen SpaceX, Rocket Lab und AST SpaceMobile.

ETF ISIN TER Ausschüttung Rendite seit Auflage Amundi Global Space Technologies ETF IE000RUMHLK6 0,50 % p.a. thesaurierend +5,45 %

(29.09.2026)

Die Raumfahrt wird zum globalen Milliardenmarkt

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Die Raumfahrt entwickelt sich zunehmend von einer staatlich geprägten Forschungsbranche zu einem bedeutenden kommerziellen Wirtschaftszweig. Satelliten bilden inzwischen die Grundlage für weltweite Kommunikation, Navigation, Wettervorhersagen und militärische Aufklärung. Wie groß dieser Markt inzwischen geworden ist, zeigt der im September 2026 veröffentlichte Raumfahrtbericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Demnach erzielte die globale Raumfahrtwirtschaft im vergangenen Jahr bereits schätzungsweise 550 bis 600 Milliarden US-Dollar Umsatz. Gleichzeitig hat sich die Zahl der aktiven Satelliten seitdem weiter spürbar erhöht. Während Ende 2025 mehr als 14.000 funktionsfähige Satelliten die Erde umkreisten, waren es Mitte 2026 bereits fast 15.000. Das eröffnet gleich mehreren Branchen neue Geschäftsmöglichkeiten. Denn jeder Satellit muss entwickelt, gebaut, ins All transportiert und anschließend über Bodenstationen betrieben werden. Hinzu kommen laufende Einnahmen aus den angebotenen Kommunikations- und Datendiensten.

Wer gezielt an diesem langfristigen Wandel teilhaben möchte, kann mit dem neuen Amundi Global Space Technologies UCITS ETF Acc in Unternehmen entlang der gesamten Raumfahrt-Wertschöpfungskette investieren. Der ETF mit der ISIN IE000RUMHLK6 ist über finanzen.net ZERO ohne Ordergebühren handelbar.

So investiert der ETF in die Raumfahrt

Der Amundi Global Space Technologies UCITS ETF Acc wurde am 29. September 2026 aufgelegt und ist seit dem 20. Oktober an der Xetra und der Euronext Paris in Euro handelbar. Er bildet den Solactive Global Space Technologies Index physisch nach und umfasst aktuell 45 Unternehmen aus unterschiedlichen Bereichen der Raumfahrtindustrie. Dazu zählen Raketenhersteller, Satellitenbetreiber, Spezialisten für Raumfahrttechnologie sowie Anbieter satellitengestützter Kommunikations- und Datendienste. Anleger müssen sich somit nicht ausschließlich auf einen Raketenhersteller oder einen bestimmten Anwendungsbereich festlegen, sondern können mehrere Teile der wachsenden Raumfahrtwirtschaft miteinander kombinieren. Der Fonds reinvestiert mögliche Erträge automatisch und weist eine jährliche Gesamtkostenquote von 0,50 Prozent auf. Hinzu kommen geschätzte interne Transaktionskosten von 0,04 Prozent, die bei Käufen und Verkäufen innerhalb des Fonds anfallen und entsprechend schwanken können.

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SpaceX: Der Marktführer wächst über Raketen hinaus

Mit einem Gewicht von 15,3 Prozent ist SpaceX die mit Abstand größte Position des ETF. Das von Elon Musk gegründete Unternehmen ist seit seinem Börsengang am 12. Juni 2026 an der Nasdaq gelistet. Seine aktuell größte Stärke liegt wohl in den wiederverwendbaren Trägerraketen, mit denen Satelliten vergleichsweise kostengünstig in den Orbit gebracht werden können. Gleichzeitig betreibt SpaceX mit Starlink ein eigenes Satelliteninternet-Netzwerk und erzielt dadurch neben den Einnahmen aus Raketenstarts wiederkehrende Umsätze aus Kommunikationsdiensten. Die Zahl der Starlink-Privatkundenanschlüsse stieg zuletzt innerhalb eines Jahres von 7,2 auf 13,6 Millionen. Im dritten Quartal 2026 erhöhte sich der Umsatz des Connectivity-Geschäfts gegenüber dem Vorjahr zudem um fast 70 Prozent. Darüber hinaus gelang mit Starship erstmals eine kommerzielle Mission, bei der 26 neue Starlink-V3-Satelliten ins All gebracht wurden. Laut SpaceX ermöglicht diese Generation eine erheblich höhere zusätzliche Übertragungskapazität als die bisherigen Falcon-9-Starts.

Besonders interessant ist, dass SpaceX inzwischen auch stark in künstliche Intelligenz und Rechenzentrumskapazitäten investiert. Der gesamte Konzernumsatz stieg im dritten Quartal um 161 Prozent auf 14,6 Milliarden US-Dollar, allerdings stammt ein erheblicher Teil dieses Wachstums aus dem KI-Geschäft. Nach dem Börsengang zu 135 US-Dollar stieg der Kurs zunächst zeitweise auf über 225 US-Dollar, fiel anschließend jedoch wieder zurück. Am 29. Oktober schloss die Aktie bei 143,89 US-Dollar und lag damit nur noch 6,6 Prozent über dem Ausgabepreis.

Rocket Lab: Rekordaufträge und die nächste große Rakete

Auf Platz zwei folgt mit 11,9 Prozent Rocket Lab. Anders als SpaceX konzentriert sich das Unternehmen bisher stärker auf kleinere Raketenstarts und die Entwicklung kompletter Satellitensysteme. Mit seiner Electron-Rakete hat sich Rocket Lab bereits als wichtiger Anbieter für den Transport kleiner Satelliten etabliert. Erst am 23. Oktober absolvierte Electron ihre insgesamt 98. Mission. Kurz zuvor hatte der Konzern mit dem japanischen Erdbeobachtungsspezialisten Synspective einen Vertrag über 20 weitere Raketenstarts zwischen 2028 und 2031 abgeschlossen. Gleichzeitig baut Rocket Lab das Geschäft mit Satelliten, Komponenten und Dienstleistungen für staatliche sowie kommerzielle Kunden aus. Im zweiten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 62 Prozent auf den Rekordwert von 234 Millionen US-Dollar und der Auftragsbestand erreichte 2,36 Milliarden US-Dollar. Zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten verspricht die größere, wiederverwendbare Neutron-Rakete, mit der Rocket Lab künftig auch umfangreichere Satellitenmissionen bedienen möchte. Allerdings wurde ihr ursprünglich für 2026 geplanter Erstflug Mitte Oktober auf 2027 verschoben. An der Börse sorgte dies für einen Rückschlag. Auf Monatssicht verlor die Aktie bis zum 29. Oktober ungefähr 16 Prozent. Rocket Lab bietet somit erhebliches Wachstumspotenzial, muss jedoch insbesondere bei der Entwicklung seiner neuen Rakete noch wichtige Meilensteine erreichen.

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Satelliteninternet und Erdbeobachtung als neue Wachstumsmärkte

Die übrigen Schwergewichte zeigen, wie vielfältig die wirtschaftlichen Anwendungen der Raumfahrt inzwischen sind. Mit EchoStar und AST SpaceMobile folgen zwei Unternehmen, die zusammen weitere 18,3 Prozent des ETF ausmachen. Während EchoStar im Satellitenkommunikations- und Telekommunikationsgeschäft tätig ist, arbeitet AST SpaceMobile an einem satellitengestützten Mobilfunknetz, das gewöhnliche Smartphones auch ohne herkömmliche Mobilfunkmasten erreichen soll. Der fünftgrößte Titel Viasat entwickelt und betreibt ebenfalls Satellitenkommunikationslösungen, unter anderem für Flugzeuge, Behörden und abgelegene Regionen. Hinzu kommen Unternehmen wie Planet Labs, die hochfrequente Erdbeobachtungsdaten liefern. Deren Aufnahmen können beispielsweise zur Überwachung von Naturkatastrophen, landwirtschaftlichen Flächen und sicherheitsrelevanten Entwicklungen eingesetzt werden. Für Anleger besonders interessant ist, dass nach dem Aufbau der Satelliteninfrastruktur wiederkehrende Einnahmen aus der Nutzung entsprechender Kommunikations- und Datendienste entstehen könnten.

Eine gezielte Wette auf die US-Marktführer

Mit 49,1 Prozent stellen Kommunikationsdienstleistungen aktuell insgesamt die größte Branche, gefolgt von Industrieunternehmen mit 35,2 Prozent. Die Informationstechnologie macht dagegen lediglich 15,8 Prozent aus. Anleger erhalten damit Zugang zu einer technologiegetriebenen Wachstumsbranche, ohne ausschließlich auf klassische IT-Unternehmen zu setzen. Geografisch konzentriert sich der ETF dagegenstark auf die USA, die 78,6 Prozent des Portfolios ausmachen. Dahinter folgen mit großem Abstand China, Kanada und Japan. Europa ist dagegen kaum vertreten. Das größte europäische Ländergewicht entfällt mit lediglich 1,8 Prozent auf Luxemburg. Diese Konzentration spiegelt die dominierende Stellung amerikanischer Raumfahrtunternehmen wider, bedeutet für Anleger aber zugleich eine erhebliche Abhängigkeit vom US-Markt.

Starker Start, aber hohe Konzentration auf fünf Unternehmen

Seit seiner Auflage Ende September legte der ETF in Euro bereits um 5,5 Prozent zu. Eine aussagekräftige langfristige Performancehistorie existiert allerdings noch nicht. Auffällig ist vor allem die starke Konzentration innerhalb des Portfolios. Obwohl der Fonds 45 Aktien umfasst, entfallen mehr als die Hälfte des Gewichts auf die Top 5, wobei allein die beiden größten Positionen über 27 Prozent auf sich vereinen. Das kann ein Vorteil sein, wenn die führenden Unternehmen ihre technologische und wirtschaftliche Stellung weiter ausbauen und die steigende Nachfrage erfolgreich in zusätzliche Gewinne umsetzen. Gleichzeitig wirken sich Kursrückgänge dieser Schwergewichte besonders stark auf den gesamten ETF aus. Hinzu kommt das derzeit noch sehr geringe Fondsvolumen von nur einer Million Euro. Die erst am 29. Oktober erfolgte Börsennotierung an der London Stock Exchange (LSE) sowie die geplante zusätzliche Notierung an der SIX Swiss Exchange ab dem 9. November könnte die internationale Sichtbarkeit erhöhen und zusätzliche Anleger erreichen. Für die weitere Entwicklung bleiben jedoch vor allem das tatsächliche Mittelaufkommen, die Liquidität und die Geld-Brief-Spannen entscheidend.

Für welche Anleger sich der neue Raumfahrt-ETF eignet

Der Amundi Global Space Technologies UCITS ETF Acc eignet sich vor allem für langfristig orientierte Anleger, die gezielt an der zunehmenden wirtschaftlichen Bedeutung der Raumfahrt teilhaben möchten. Während SpaceX und Rocket Lab wichtige Transport- und Satellitentechnologien bereitstellen, ermöglichen andere Unternehmen globale Kommunikation, Erdbeobachtung und neue digitale Dienstleistungen. Die wachsende Zahl aktiver Satelliten, steigende staatliche Investitionen und neue kommerzielle Anwendungen sprechen für einen langfristig interessanten Markt. Gleichzeitig bleibt der ETF aufgrund seiner hohen Konzentration und der technologischen Herausforderungen eine spekulative Anlage. Für Anleger, die von der weiteren Kommerzialisierung des Weltraums überzeugt sind und stärkere Kursschwankungen akzeptieren können, bietet er eine gezielte thematische Ergänzung zu einem breit aufgestellten Depot.

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Daniel Dünn, Redaktion TraderFox (finanzen.net)

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Aktien-ETFs unterliegen Kursschwankungen, zwischenzeitliche Verluste sind möglich.

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