Ohne diese Metalle kein KI-Boom: Neuer Amundi-ETF setzt auf KI-Rohstoffe und Seltene Erden

Rohstoffe der Zukunft

27.10.26 09:35 Uhr

KI-Rechenzentren, Elektromobilität und neue Energietechnologien brauchen gewaltige Mengen kritischer Rohstoffe. Dieser neue Amundi-ETF bündelt 97 Unternehmen, die davon profitieren könnten.

• Unternehmen wie ATI und Valterra profitieren von der steigenden Nachfrage nach Spezialmetallen, obwohl kurzfristige Marktschwankungen und politische sowie wirtschaftliche Faktoren die Rohstoffpreise und Aktienkurse beeinflussen können.

• Der steigende Bedarf an kritischen Rohstoffen wie Kupfer, Lithium und Seltenen Erden durch KI-Rechenzentren, Elektromobilität und Energiewende führt zu einer möglichen Angebotslücke, insbesondere bei Kupfer bis 2035.

Das Wichtigste in Kürze:

KI-Rechenzentren, Elektromobilität und Energiewende treiben den Bedarf an kritischen Rohstoffen. Allein bei Kupfer erwartet die Internationale Energieagentur für 2035 eine mögliche Angebotslücke von 25 Prozent.

Der neu aufgelegte Amundi-ETF bündelt 97 Unternehmen aus der weltweiten Rohstoffindustrie. Neben Seltenen Erden berücksichtigt er unter anderem Kupfer, Lithium, Hochleistungslegierungen und Platingruppenmetalle.

Größte Position ist ATI mit 7,06 Prozent. Der Spezialmetallhersteller steigerte sein bereinigtes EBITDA zuletzt um 37 Prozent und hob die Jahresprognose deutlich an.

ETF ISIN TER Ausschüttung Rendite seit Auflage Auflage Amundi Global Critical Metals & Rare Earths ETF IE000UV2SV13 0,50 % p.a. thesaurierend -4,23 % 29.09.2026

Der KI-Boom hat einen oft übersehenen Engpass

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Künstliche Intelligenz gilt als einer der größten Wachstumstreiber der kommenden Jahre. Doch während Anleger vor allem auf Chipentwickler und Betreiber riesiger Rechenzentren schauen, gerät eine entscheidende Voraussetzung häufig in den Hintergrund. Ohne die benötigten Metalle lassen sich weder neue Rechenzentren noch leistungsfähigere Stromnetze oder zahlreiche Zukunftstechnologien im erforderlichen Umfang realisieren. Wie angespannt die Versorgung werden könnte, verdeutlicht der aktuelle Rohstoffausblick der Internationalen Energieagentur (IEA). Allein bei Kupfer droht bis 2035 eine Angebotslücke von 25 Prozent, sofern sich die angekündigten Förderprojekte wie erwartet entwickeln. Gleichzeitig könnte sich die weltweite Lithiumnachfrage bis 2040 mehr als verdreifachen. Hinzu kommt die hohe Abhängigkeit von wenigen Förder- und Verarbeitungsländern, die kritische Rohstoffe zunehmend zu einem strategischen Wirtschaftsfaktor macht. Nicht nur die Entwickler neuer Technologien könnten also von deren Verbreitung profitieren, sondern auch die Unternehmen, die dafür unverzichtbare Materialien bereitstellen.

Wer gezielt an dieser Entwicklung teilhaben möchte, kann mit dem neuen Amundi Global Critical Metals & Rare Earths UCITS ETF Acc in Unternehmen entlang der Rohstoff-Wertschöpfungskette investieren. Der ETF mit der ISIN IE000UV2SV13 ist über finanzen.net ZERO ohne Ordergebühren handelbar

97 Unternehmen: Mehr als nur Seltene Erden

Der Amundi Global Critical Metals & Rare Earths UCITS ETF Acc wurde am 29. September 2026 aufgelegt und ist seit dem 20. Oktober an der Xetra handelbar. Er bildet den Solactive Global Critical Metals & Rare Earths Index physisch nach und investiert damit in Unternehmen, die an der Gewinnung, Verarbeitung und Bereitstellung strategisch wichtiger Metalle beteiligt sind. Die aktuell 97 Indexkomponenten decken dabei unterschiedliche Bereiche ab. Kupfer wird beispielsweise für Stromnetze und Rechenzentren benötigt, Lithium für Batteriespeicher und Elektrofahrzeuge, Seltene Erden für leistungsfähige Permanentmagnete. Hinzu kommen spezialisierte Metallproduzenten, deren Werkstoffe unter anderem in der Luft- und Raumfahrt, in der Industrie und in modernen Energietechnologien eingesetzt werden. Anleger setzen hier also direkt auf mehrere langfristige Nachfragetreiber. Die jährliche Gesamtkostenquote beträgt 0,50 Prozent und Ausschüttungen werden automatisch reinvestiert.

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ATI: Der größte ETF-Wert profitiert von einem Milliarden-Auftragsbestand

Dass dieser Ansatz über klassische Bergbauunternehmen hinausgeht, zeigt die größte Position. Mit einem Indexgewicht von 7,06 Prozent steht der amerikanische Spezialmetallhersteller ATI an der Spitze. Das Unternehmen produziert hochwertige Titan- und Nickellegierungen sowie weitere Spezialwerkstoffe, die beispielsweise in Flugzeugtriebwerken und anspruchsvollen Industrieanlagen zum Einsatz kommen. Ein wichtiger Wettbewerbsvorteil sind die hohen technischen Anforderungen. Solche Materialien müssen extremen Temperaturen und Belastungen standhalten und lassen sich deshalb nicht ohne Weiteres durch günstigere Alternativen ersetzen.

Wie stark ATI davon profitiert, zeigen die jüngsten Geschäftszahlen. Im zweiten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 11 Prozent auf 1,26 Milliarden US-Dollar, das bereinigte EBITDA legte sogar um 37 Prozent auf 284 Millionen US-Dollar zu. Gleichzeitig erreichte der Auftragsbestand mit 4,4 Milliarden US-Dollar einen neuen Rekord und lag damit 18 Prozent über dem Vorjahreswert. Daraufhin erhöhte das Management die Prognose für das bereinigte Gesamtjahres-EBITDA von zuvor 1,01 bis 1,06 Milliarden auf 1,135 bis 1,185 Milliarden US-Dollar. Entscheidend ist dabei, dass ATI insbesondere vom Luftfahrt- und Verteidigungsgeschäft profitiert. Die Aktie stieg im laufenden Jahr um 45 Prozent und in den letzten 12 Monaten sogar um fast 80 Prozent.

Valterra Platinum: Nach dem Kursrückgang eine neue Chance?

Eine andere Seite des Rohstoffmarktes repräsentiert die mit 5,24 Prozent gewichtete Valterra Platinum auf Platz 2 des ETFs. Der südafrikanische Konzern gehört zu den bedeutenden Produzenten von Platingruppenmetallen wie Platin, Palladium und Rhodium. Diese kommen unter anderem in Fahrzeugkatalysatoren zum Einsatz, während Platin und Iridium auch für bestimmte Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologien interessant sind. Im ersten Halbjahr 2026 verdoppelte Valterra seinen Umsatz nahezu auf umgerechnet 4,4 Milliarden Euro, während das bereinigte EBITDA um 404 Prozent auf 1,8 Milliarden Rand stieg. Möglich machten dies insbesondere höhere Metallpreise und verbesserte Produktionsbedingungen.

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An der Börse folgte dennoch ein deutlicher Rücksetzer. Im dritten Quartal sank die gesamte Platingruppenmetallproduktion um 6 Prozent, die raffinierte Produktion aufgrund zeitlich verlagerter Wartungsarbeiten sogar um 41 Prozent. Hinzu kamen sicherheitsbedingte Betriebsunterbrechungen und steigende Betriebskosten. Allerdings blieb die Neunmonatsproduktion raffinierter Metalle ungefähr auf Vorjahresniveau und Valterra bestätigte seine Jahresprognose. Sollten sich die Produktionsabläufe stabilisieren und die Metallpreise auf einem auskömmlichen Niveau bleiben, könnte die Aktie wieder stärker von ihrer verbesserten Ertragskraft profitieren. Trotz des Kursrückgangs von 20 Prozent im laufenden Jahr liegt die Aktie auf Sicht der letzten 12 Monate weiterhin 16 Prozent im Plus.

Nur 30 Prozent USA: Eine andere Art der Diversifizierung

Interessant ist zudem die geografische Verteilung. Mit 29,6 Prozent stellen die USA zwar den größten Länderanteil, doch Australien folgt bereits mit 17,1 Prozent, Südafrika mit 13,5 Prozent und Kanada mit 10,8 Prozent. China kommt auf 9,5 Prozent. Damit unterscheidet sich der Fonds deutlich von vielen klassischen Technologie-ETFs, bei denen amerikanische Unternehmen den überwiegenden Teil ausmachen. Anleger erhalten stattdessen Zugang zu wichtigen Rohstoffregionen auf mehreren Kontinenten.

Nach dem schwachen Start: Was Anleger jetzt beachten sollten

Die jüngste Entwicklung verdeutlicht zugleich, dass langfristig vielversprechende Rohstofftrends nicht zwangsläufig für stetig steigende Kurse sorgen. Seit seiner Auflage Ende September hat der ETF erst einmal 4,2 Prozent verloren. Dass einzelne Unternehmen wie ATI dennoch eine starke Geschäftsentwicklung aufweisen, zeigt, wie unterschiedlich sich die einzelnen Rohstoffsegmente bewegen können. Gleichzeitig kann selbst eine steigende Nachfrage durch neue Förderkapazitäten, sinkende Rohstoffpreise oder konjunkturelle Abschwächungen überlagert werden. Hinzu kommen politische Eingriffe, Währungsschwankungen und die Abhängigkeit vieler Produzenten von wenigen großen Abnehmerindustrien.

Für welche Anleger sich der neue Rohstoff-ETF eignet

Der Amundi Global Critical Metals & Rare Earths ETF eignet sich vor allem für Anleger, die langfristig an die steigende strategische Bedeutung kritischer Rohstoffe glauben und dafür auch stärkere Kursschwankungen akzeptieren können. Seine besondere Stärke liegt in der Kombination unterschiedlicher Profiteure. Spezialmetallhersteller wie ATI profitieren bereits von einer starken industriellen Nachfrage, während Unternehmen wie Valterra zusätzliche Chancen aus dem Ausbau neuer Technologien und der Diversifizierung globaler Lieferketten eröffnen. Gerade für Anleger, die bereits stark in KI- und Technologieaktien investiert sind, bietet der Fonds damit einen alternativen Zugang zu verwandten Wachstumsthemen. Als gezielte, langfristige Beimischung kann der ETF deshalb eine interessante Ergänzung zu einem breit aufgestellten Depot sein.

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Daniel Dünn, Redaktion TraderFox (finanzen.net)

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Aktien-ETFs unterliegen Kursschwankungen, zwischenzeitliche Verluste sind möglich. Rohstoffunternehmen reagieren teilweise stark auf Veränderungen der Rohstoffpreise, politische Eingriffe und konjunkturelle Entwicklungen. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge.

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