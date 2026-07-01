Schweiz-ETF

Zwei Xtrackers-ETFs bilden beide den Schweizer Aktienmarkt ab, doch während beim einen drei Konzerne fast die Hälfte des Fonds ausmachen, verteilt der andere dasselbe Gewicht auf 30 Unternehmen.

Das Wichtigste in Kürze:

30 Schweizer Unternehmen und eine Kappungsregel, die verhindert, dass wenige Großkonzerne den Fonds dominieren.

Die Schweiz hat sich gerade gegen einen fixen Bevölkerungsdeckel entschieden, was das für Unternehmen und Anleger im Land bedeutet.

Über fünf Jahre die höhere Rendite, im laufenden Jahr aber knapp hinter dem größeren Konkurrenten: was hinter diesen Verschiebungen steckt.

30 statt 20 Titel, und eine Kappungsregel, die den Unterschied macht

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Der Xtrackers SLI UCITS ETF 1D bildet den Swiss Leader Index (SLI) ab, einen von der Schweizer Börse SIX berechneten Aktienindex, der die 30 größten und liquidesten Unternehmen des Schweizer Aktienmarkts umfasst. Das Besondere am SLI ist eine strikte Kappungsregel: Die vier größten Unternehmen werden auf jeweils maximal 9 Prozent begrenzt, alle übrigen 26 Titel auf jeweils höchstens 4,5 Prozent. Diese Regel wurde bewusst eingeführt, um die extreme Konzentration zu entschärfen, die den bekannteren Schweizer Leitindex SMI prägt, in dem allein die drei größten Werte auf einen Anteil von rund 60 Prozent kommen können.

Genau hier liegt der spannende Vergleich zum Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF, der mit 1,69 Milliarden Euro deutlich größer ist als der SLI-ETF mit etwa 493 Millionen Euro. Der Swiss Large Cap ETF bildet den SMI ab, der nur 20 Titel umfasst und lediglich eine einzelne, weniger strenge Obergrenze von 18 Prozent je Unternehmen kennt. Beim SLI-ETF stellen die zehn größten Positionen 62,72 Prozent, beim Swiss Large Cap ETF sind es bereits mit den zehn größten Positionen 84,16 Prozent, praktisch der gesamte Fonds. Roche etwa wiegt im SLI-ETF 8,29 Prozent, im Swiss Large Cap ETF fast doppelt so viel mit 15,78 Prozent. Wer eine breitere Streuung innerhalb des Schweizer Markts sucht, findet sie im SLI, wer bewusst auf die absolute Konzentration der größten Schweizer Konzerne setzen will, ist beim Swiss Large Cap besser aufgehoben.

Bei den Kosten liegt der SLI-ETF mit 0,25 Prozent pro Jahr günstiger als der Swiss Large Cap ETF mit 0,30 Prozent. Beide replizieren physisch und schütten aus. Der iShares SLI, der denselben Index abbildet, kostet mit 0,51 Prozent deutlich mehr. Umgesetzt wird der Xtrackers SLI durch vollständige Replikation.

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Die Schweiz nach dem Nein zum Bevölkerungsdeckel: was das für Unternehmen bedeutet

Wer in Schweizer Aktien investiert, investiert in eine der stabilsten, aber auch teuersten und exportabhängigsten Volkswirtschaften Europas. Ein aktuelles politisches Ereignis wirft ein Schlaglicht auf diese Stabilität: Am 14. Juni 2026 stimmten die Schweizer Bürgerinnen und Bürger über die Volksinitiative "Keine 10-Millionen-Schweiz" ab, die von der rechtskonservativen SVP lanciert worden war. Die Initiative forderte, die ständige Wohnbevölkerung der Schweiz bis 2050 gesetzlich auf maximal 10 Millionen Menschen zu begrenzen, mit der Drohung, im äußersten Fall sogar das Freizügigkeitsabkommen mit der Europäischen Union zu kündigen. Mit 54,8 Prozent Nein-Stimmen und einer Ablehnung in 14 von 23 Kantonen scheiterte die Initiative.

Für die exportorientierte Schweizer Wirtschaft ist dieses Ergebnis von erheblicher Bedeutung. Wirtschaftsverbände wie Economiesuisse und der Industrieverband Swissmem begrüßten den Entscheid ausdrücklich, weil ein starrer Bevölkerungsdeckel absehbar zu Fachkräfteengpässen geführt hätte, insbesondere im Gesundheitswesen, im Baugewerbe und in der exportstarken Industrie, die traditionell auf Arbeitskräfte aus der Europäischen Union angewiesen ist. Auch die Beziehungen zur EU, mit der die Schweiz im März 2026 ein neues Vertragspaket namens Bilaterale III unterzeichnet hat, bleiben durch das Nein ungefährdet. Bundesrat Beat Jans wertete den Entscheid als Zeichen für Stabilität, Offenheit und Verlässlichkeit in geopolitisch unsicheren Zeiten.

Diese politische Verlässlichkeit ist einer der zentralen langfristigen Standortvorteile der Schweiz: eine stabile Währung, eine historisch niedrige Inflation, enge wirtschaftliche Verflechtung mit der EU trotz Nicht-Mitgliedschaft, und Unternehmen von Weltrang in Pharma, Nahrungsmitteln, Luxusgütern und Industrie. Diesen Stärken stehen langfristige Risiken gegenüber: ein strukturell starker Schweizer Franken, der Exporteuren die internationale Wettbewerbsfähigkeit erschwert, eine im internationalen Vergleich alternde Gesellschaft mit wachsendem Fachkräftebedarf, sowie eine hohe Abhängigkeit von wenigen Schwergewichten in Pharma und Nahrungsmittelkonzernen, die die Gesamtwirtschaft im Erfolgsfall trägt, im Problemfall aber auch überproportional belasten kann.

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UBS, Roche und Nestlé: die Schweizer Weltkonzerne im Blick

Die zehn größten Positionen dieses SLI-ETFs stellen 62,72 Prozent bei insgesamt 30 Titeln, eine für einen konzentrierten Länderindex typische, aber durch die Kappungsregel bewusst gedämpfte Verteilung.

Größte Position ist UBS Group mit 11,47 Prozent, ein Gewicht, das die reguläre 9-Prozent-Obergrenze der vier größten Werte überschreitet, weil sich die Gewichte zwischen den vierteljährlichen Anpassungsterminen mit den Kursbewegungen verschieben können. Die Schweizer Großbank ist der weltweit größte Vermögensverwalter und verwaltet nach eigenen Angaben rund 6,9 Billionen US-Dollar an Kundenvermögen. Am 23. Juni 2026 gaben UBS und das Blockchain-Unternehmen Nethermind den erfolgreichen Abschluss zweier gemeinsamer Pilotprojekte bekannt, die zeigen sollen, dass das öffentliche Ethereum-Netzwerk die Compliance-Anforderungen streng regulierter Finanzinstitute erfüllen kann. Die Tests demonstrierten, wie Banken Compliance- und Risikokontrollen direkt auf Node- und Transaktionsebene durchsetzen können, ohne das zugrunde liegende Ethereum-Protokoll zu verändern. UBS-Digitalchef Andreas Kubli erklärte, die Bank baue damit die Infrastruktur für tokenisierte und digitale Vermögenswerte weiter aus. Für UBS ist das ein Baustein der Strategie, im Wettbewerb mit US-Konkurrenten wie JPMorgan und Morgan Stanley auch im Bereich digitaler Vermögenswerte eine führende Rolle einzunehmen.

Auf Rang zwei folgt Roche Holding mit 8,29 Prozent. Der Pharmakonzern aus Basel gehört zu den größten Arzneimittel- und Diagnostikunternehmen der Welt und ist besonders in der Onkologie führend. Am 2. Juli 2026, also erst am Vortag der Veröffentlichung dieses Artikels, meldete Roche positive Ergebnisse der Phase-III-Studie Krascendo 1: Der Wirkstoff Divarasib zeigte im direkten Vergleich mit bereits zugelassenen KRAS-G12C-Hemmern bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs eine statistisch signifikante Verbesserung sowohl beim progressionsfreien als auch beim Gesamtüberleben. Die betroffene genetische Mutation tritt bei rund 14 Prozent aller Fälle dieser Lungenkrebsform auf und gilt als besonders schwer zu behandeln. Roche plant, die Daten den Gesundheitsbehörden zur Zulassung vorzulegen. Ein positiver Studienausgang dieser Größenordnung kann für einen Pharmakonzern über Jahre hinweg erhebliche zusätzliche Umsätze bedeuten.

Den dritten Platz belegt Nestlé mit 8,13 Prozent. Der Lebensmittelkonzern aus Vevey ist mit Marken wie Nescafé, Nespresso und KitKat einer der größten Konsumgüterhersteller der Welt. Am 23. April 2026 meldete Nestlé für das erste Quartal ein organisches Umsatzwachstum von 3,5 Prozent, deutlich über der Analystenerwartung von 2,4 Prozent, obwohl ein Rückruf von Babynahrung im Januar das Wachstum um rund 0,9 Prozentpunkte belastet hatte. Besonders das Kaffeegeschäft rund um Nescafé und Nespresso lieferte kräftige Zuwächse, und die Aktie legte am Tag der Zahlen um rund 6 Prozent zu. Das Unternehmen bestätigte seine Jahresprognose eines organischen Wachstums zwischen 3 und 4 Prozent und zeigt damit, dass auch ein klassischer defensiver Konsumgüterkonzern in einem unsicheren Marktumfeld operative Stärke beweisen kann.

Finanzwerte und Gesundheit dominieren, Rendite und Risiko im direkten Vergleich

Die Sektoraufteilung zeigt Finanzdienstleistungen als größte Branche mit 26,91 Prozent, vor Gesundheitswesen mit 16,66 Prozent und Industrie mit 11,22 Prozent. Beim Swiss Large Cap ETF liegen Finanzwerte mit 20,13 Prozent und Gesundheit mit 19,72 Prozent näher beieinander, ein direktes Resultat der unterschiedlichen Einzelwertgewichtung.

Bei der Rendite zeigt sich ein wechselhaftes Bild. Über fünf Jahre liegt dieser SLI-ETF mit 52,98 Prozent kumuliert vor dem Swiss Large Cap ETF mit 50,85 Prozent, und der maximale Drawdown seit Auflage fällt mit 43,37 Prozent etwas geringer aus als die 47,59 Prozent des Konkurrenten. Auf Jahressicht dreht sich das Bild jedoch. Der Swiss Large Cap ETF kommt auf 22,41 Prozent, der SLI-ETF auf 19,25 Prozent. Der Grund liegt erneut in der Konzentration: Roche und Novartis, beide im Swiss Large Cap deutlich höher gewichtet, entwickelten sich zuletzt besonders stark, sodass der weniger gekappte Fonds von dieser Entwicklung stärker profitierte. In den Kalenderjahren zeigt sich ebenfalls ein gemischtes Bild: 2024 lag der SLI-ETF mit 8,03 Prozent klar vor dem Swiss Large Cap mit 3,45 Prozent, während 2025 der Swiss Large Cap mit 18,54 Prozent gegenüber 15,07 Prozent die Nase vorn hatte. Diese wechselnden Vorzeichen sind eine direkte Folge der Kappungslogik: Immer wenn die größten Einzelwerte den Gesamtmarkt anführen, hat der weniger stark gekappte Swiss Large Cap ETF einen Vorteil, immer wenn die Breite des Marktes trägt, profitiert der SLI-ETF stärker.

Beim Risiko liegen beide Fonds nah beieinander. Die Volatilität dieses SLI-ETFs beträgt über ein Jahr 11,89 Prozent, beim Swiss Large Cap 12,17 Prozent, über fünf Jahre 13,72 gegenüber 12,89 Prozent. Nennenswerte Unterschiede zeigen sich vor allem beim langfristigen Maximum Drawdown, wo die breitere Streuung des SLI einen gewissen Schutz vor extremen Einzeltitelrisiken bietet.

Für wen sich der SLI-ETF eignet

Der Xtrackers SLI eignet sich für Anleger, die gezielt in den Schweizer Aktienmarkt investieren wollen, dabei aber eine breitere und durch die Kappungsregel bewusst entschärfte Streuung gegenüber der extremen Konzentration des SMI bevorzugen. Die politische und wirtschaftliche Stabilität der Schweiz, zuletzt erneut bestätigt durch das klare Nein zu einem starren Bevölkerungsdeckel, spricht grundsätzlich für den Standort, auch wenn der starke Franken und die demografische Alterung strukturelle Herausforderungen bleiben. Wer dagegen bewusst auf die absolute Konzentration der drei bis vier größten Schweizer Weltkonzerne setzen möchte, etwa weil er von deren spezifischer Marktstellung besonders überzeugt ist, findet im Swiss Large Cap ETF mit seiner geringeren Diversifikation den passenderen Fonds. Als Beimischung zu einem breit gestreuten Weltportfolio kann dieser SLI-ETF eine gezielte, aber überschaubare Positionierung in einer der stabilsten Volkswirtschaften Europas darstellen.

Daniel Dünn, Redaktion TraderFox (finanzen.net)

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Aktien-ETFs unterliegen Kursschwankungen, zwischenzeitliche Verluste sind möglich.

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