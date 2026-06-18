Schwellenländer-ETF

Er ist der günstigste unter den großen Schwellenländer-ETFs, doch an seiner Spitze stehen mit TSMC, Samsung und SK Hynix ausgerechnet die Zulieferer desselben KI-Booms, der auch den MSCI World treibt.

Das Wichtigste in Kürze:

Er bildet rund 1.200 Schwellenländer-Aktien über einen Tauschvertrag ab, hält die Papiere also gar nicht selbst, und kostet mit 0,14 Prozent weniger als jeder große Konkurrent.

Taiwan, Korea und China machen den Löwenanteil aus, allein der Chipriese TSMC wiegt über 14 Prozent, und fast die Hälfte steckt in der IT-Branche.

Warum Schwellenländer 2026 wieder gefragt sind und ob sie nach Jahren als MSCI-World-Ergänzung überhaupt noch echte Streuung bringen.

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Schwellenländer galten lange als Enttäuschung, doch zuletzt drehte sich das Blatt. Angetrieben vom weltweiten KI-Ausbau gehörten Märkte wie Taiwan und Südkorea zu den stärksten der Welt, und genau dort hat der Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF seinen Schwerpunkt. Er ist unter den vier großen Schwellenländer-ETFs der günstigste und bietet breiten Zugang zu rund 1.200 Unternehmen aus den aufstrebenden Volkswirtschaften. Wer ihn als Beimischung zu einem MSCI-World-ETF erwägt, sollte aber genau hinsehen, denn die Welt der Schwellenländer hat sich verändert.

Ein Schwellenländer-Korb, abgebildet über einen Tauschvertrag

Der Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist bildet den MSCI Emerging Markets Index ab, die wichtigste Messlatte für Aktien aus den Schwellenländern. Der Index bündelt große und mittelgroße Unternehmen aus rund zwei Dutzend aufstrebenden Volkswirtschaften und gewichtet sie nach ihrem Börsenwert, je größer ein Konzern, desto schwerer sein Anteil. Aktuell sind darüber rund 1.205 Titel abgedeckt.

Eine Besonderheit steckt im Wort Swap. Anders als ein physischer ETF, der die Indexaktien tatsächlich kauft, bildet dieser Fonds die Wertentwicklung synthetisch nach. Er hält ein Wertpapierkörbchen als Sicherheit und vereinbart mit einer Bank als Tauschpartner, die exakte Indexrendite zu liefern. Die eigentlichen Schwellenländer-Aktien liegen also nicht im Fonds. Das hat einen praktischen Vorteil, weil sich schwer zugängliche Märkte so sehr genau und oft steuereffizient abbilden lassen, bringt aber ein Gegenparteirisiko mit sich, das die UCITS-Regeln über Besicherung und Obergrenzen begrenzen. Für viele Anleger ist die synthetische Bauart Geschmackssache, kennen sollte man sie.

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Beim Preis spielt der Fonds seine größte Stärke aus: Mit laufenden Kosten von 0,14 Prozent pro Jahr ist er unter den großen Schwellenländer-ETFs der günstigste und unterbietet die 0,18 Prozent der nach Volumen führenden Konkurrenten. Bei einem Fondsvolumen von rund 5,2 Milliarden Euro ist er zugleich groß und liquide. Die Erträge werden ausgeschüttet, allerdings nur einmal jährlich im Dezember, anders als bei vielen quartalsweise zahlenden Fonds.

Schwellenländer 2026: zurück im Rampenlicht, aber nicht ohne Risiko

Der regionale Fokus ist bei diesem ETF kein Detail, sondern der Kern der Geschichte. Nach Jahren, in denen Schwellenländer hinter den USA zurückblieben, erlebten sie zuletzt ein starkes Comeback: 2025 war für den breiten EM-Markt das beste Jahr gegenüber den Industrieländern seit Jahren, und auch 2026 lief er bisher kräftig. Mehrere große Vermögensverwalter, darunter Goldman Sachs, J.P. Morgan und Lazard, sehen für 2026 weiteres Potenzial. Als Treiber gelten die enorme Nachfrage nach KI-Chips, von der vor allem Taiwan und Südkorea profitieren, ein tendenziell schwächerer US-Dollar, sinkende US-Zinsen sowie Bewertungen, die gegenüber den teuren US-Börsen weiter deutliche Abschläge aufweisen. Hinzu kommt, dass viele Anleger in Schwellenländern bislang unterinvestiert sind, was zusätzliche Mittelzuflüsse ermöglicht.

Den Chancen stehen handfeste Risiken gegenüber. Die Konzentration auf nordasiatische Halbleiterwerte macht den Markt anfällig, sollte sich der Investitionsboom rund um die künstliche Intelligenz abkühlen. Geopolitische Spannungen, allen voran rund um Taiwan und China, können jederzeit auf die Kurse durchschlagen. Ein wieder erstarkender Dollar oder hartnäckig hohe US-Zinsen würden den Rückenwind drehen, und Chinas Wirtschaft kämpft weiter mit strukturellen Problemen wie schwacher Binnennachfrage und einem angeschlagenen Immobiliensektor. Schwellenländer bleiben damit die chancenreichere, aber eben auch schwankungsanfälligere Anlageklasse.

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TSMC, Samsung und SK Hynix dominieren die Spitze

Wie sehr der Fonds am Chip-Zyklus hängt, zeigt der Blick in die größten Positionen. Die zehn schwersten Werte stellen zusammen 38,59 Prozent, bei 1.205 Titeln eine hohe Konzentration. Mit Abstand größte Position ist TSMC mit 14,28 Prozent, ein außergewöhnlich hohes Einzelgewicht. Der taiwanische Konzern ist der weltgrößte Auftragsfertiger von Halbleitern und produziert die fortschrittlichsten Chips für Kunden wie die großen KI- und Smartphone-Anbieter. Wie kräftig das Geschäft brummt, zeigte die Umsatzmeldung vom 10. Juni 2026: Im Mai setzte TSMC rund 416,98 Milliarden Taiwan-Dollar (umgerechnet 11,5 Milliarden Euro) um, ein Plus von gut 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr und ein Monatsrekord, ausdrücklich getragen von der anhaltenden KI-Nachfrage.

Auf Rang zwei folgt Samsung Electronics mit 7,49 Prozent. Der südkoreanische Mischkonzern ist gleich doppelt am Technologiezyklus beteiligt, als einer der größten Speicherchip-Hersteller der Welt und als Anbieter von Smartphones, Fernsehern und Haushaltsgeräten. Am 4. Juni 2026 stellte Samsung eine große Aktualisierung seiner Gesundheits-App vor, die die kommende Galaxy Watch mithilfe von KI von einem reinen Tracker zu einem vorausschauenden Gesundheitsbegleiter machen soll, etwa mit nächtlicher Auswertung mehrerer Vitalwerte und einem täglichen Herzgesundheits-Score.

Den dritten Platz belegt SK Hynix mit 6,6 Prozent. Das Unternehmen ist auf Speicherchips spezialisiert und gilt als führend bei hochbandbreitigem Speicher (HBM), der für KI-Rechenzentren unverzichtbar ist. Am 8. Juni 2026 kündigten SK Hynix und NVIDIA eine mehrjährige Technologiepartnerschaft an: SK Hynix entwickelt die nächste Speichergeneration entlang der KI-Roadmap von NVIDIA und sichert die Belieferung für den globalen Ausbau von KI-Rechenzentren. Diese Meldung führt direkt zum Kern der Diversifikationsfrage, auf die wir noch zurückkommen. Dass mit TSMC, Samsung und SK Hynix drei Halbleiterkonzerne die Spitze bilden, ist kein Zufall: Der MSCI Emerging Markets ist heute in hohem Maße eine Wette auf die asiatische Chip- und KI-Lieferkette.

Fast die Hälfte IT, ein Viertel Taiwan, ordentliche Schwankung

Die Aufteilung bestätigt das Bild. Auf Sektorebene dominiert die Informationstechnologie mit 42,55 Prozent, weit vor dem Finanzwesen mit 17,99 Prozent, zyklischen Konsumgütern mit 8,54 Prozent und der Industrie mit 7,05 Prozent. Fast die Hälfte des Fonds steckt also in einer einzigen Branche. Regional führt Taiwan mit 26,12 Prozent, gefolgt von Südkorea mit 22,59 Prozent und China mit 20,55 Prozent, während Indien mit 11,13 Prozent inzwischen einen zweistelligen Anteil stellt. Kein weiteres Land kommt über die 3,95 Prozent Brasiliens hinaus. Allein Taiwan und Korea, die Heimat der großen Chipkonzerne, machen damit fast die Hälfte des Fonds aus.

Die Wertentwicklung fiel zuletzt kräftig aus. Auf Jahressicht weist justETF ein Plus von 52,39 Prozent aus, über drei Jahre kumuliert 76,85 Prozent und seit Auflage im März 2023 rund 84,97 Prozent; im laufenden Jahr steht bereits ein Plus von gut 30 Prozent zu Buche. Es handelt sich um historische Werte, nicht um eine Prognose.

Als Einkommensquelle taugt der Fonds nur begrenzt. Die aktuelle Ausschüttungsrendite liegt bei 1,65 Prozent, bezogen auf die vergangenen zwölf Monate bei 2,47 Prozent. Ausgezahlt wird einmal im Jahr. Schwellenländer sind eben in erster Linie eine Wachstums-, keine Dividendengeschichte.

Beim Risiko zeigt sich die Kehrseite der Renditechancen. Die Volatilität lag über ein Jahr bei 17,60 Prozent und über drei Jahre bei 15,67 Prozent, spürbar höher als bei einem breiten Industrieländer-ETF. Der maximale Rückschlag seit Auflage betrug 17,59 Prozent. Dieser Wert wirkt moderat, deckt aber nur den kurzen, überwiegend freundlichen Zeitraum seit 2023 (Auflage) ab. Schwellenländer haben in der Vergangenheit deutlich tiefere Einbrüche erlebt, das junge Datenfenster unterschätzt das tatsächliche Verlustpotenzial also eher.

Noch ein echter Gegenpol zum MSCI World? Und für wen sich der ETF eignet

Lange galt ein Schwellenländer-ETF als klassische Ergänzung zum MSCI World: andere Regionen, andere Branchen, höheres Wachstum, niedrigere Bewertung und eine in der Vergangenheit geringere Gleichlaufneigung. Vieles davon gilt weiter. Über China, Indien und Märkte wie Brasilien deckt der Fonds Wirtschaftsräume ab, die ein Industrieländer-Index gar nicht enthält, und der Bewertungsabschlag der Schwellenländer ist real.

Doch ein Teil der Diversifikation ist heute weniger sauber, als es scheint. Die Spitze des MSCI World bilden Konzerne wie NVIDIA, Microsoft und Apple, also die Nachfrageseite des KI-Ausbaus. An der Spitze dieses Schwellenländer-ETFs stehen mit TSMC, Samsung und SK Hynix genau deren Zulieferer, die Angebotsseite desselben Booms. Die Partnerschaft zwischen SK Hynix und NVIDIA bringt das auf den Punkt. Kühlt der KI-Investitionszyklus ab, dürften beide Indizes eher gemeinsam leiden, statt sich gegenseitig abzufedern. Wer den ETF heute als Beimischung kauft, erhöht also auf der Technologieachse tendenziell seine Wette auf ein einziges Thema, während die echte Streuung vor allem aus dem China-, Indien- und Binnenmarktanteil kommt. Genau deshalb lohnt es sich, die eigene Aufteilung daraufhin zu prüfen, wie viel KI-Lieferkette bereits über einen Welt-ETF im Depot steckt.

Für wen eignet sich der Fonds also? Für langfristig orientierte Anleger, die bewusst auf das höhere Wachstum und die günstigere Bewertung der Schwellenländer setzen, die Schwankungen und das Klumpenrisiko in Nordasien aushalten und den Kostenvorteil von 0,14 Prozent schätzen. Als kostengünstiger Baustein für den EM-Anteil eines Weltportfolios ist er gut geeignet, die synthetische Swap-Bauart und die jährliche Ausschüttung vorausgesetzt. Wer dagegen eine möglichst unabhängige Ergänzung zu einem technologielastigen Welt-ETF sucht, sollte sich bewusst machen, dass die größten Positionen heute eng mit demselben KI-Trend verbunden sind.

Daniel Dünn, Redaktion TraderFox (finanzen.net)

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Schwellenländer-ETFs unterliegen erhöhten Kursschwankungen, zwischenzeitliche Verluste sind möglich.

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