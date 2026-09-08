iShares Physical Silver ETC: Warum Silber Gold 2025 klar überholte

Silber-ETC

08.09.26 08:45 Uhr

Mehr als verdoppelt binnen eines Jahres, dann einer der stärksten Kursabstürze der Geschichte dieses Edelmetalls. Warum Silber als deutlich volatilere, aber auch chancenreichere Alternative zu Gold gilt.

Das Wichtigste in Kürze:

Bei der Suche nach Edelmetall-ETFs nach Fondsgröße kommen neun Gold-ETCs vor diesem größten Silber-ETC. Ein deutliches Zeichen für die etabliertere Stellung von Gold unter Anlegern.

2025 legte der Silber-ETC um 119,7 Prozent zu, mehr als doppelt so viel wie Gold im selben Jahr.

Der maximale Kursrückgang der vergangenen fünf Jahre ereignete sich erst innerhalb der vergangenen zwölf Monate.

Warum Gold bei Anlegern deutlich etablierter ist als Silber

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Der iShares Physical Silver ETC bildet den Preis von physischem Silber nach und ist mit 2,9 Milliarden Euro Fondsvolumen der größte unter sechs verfügbaren Silber-ETCs. Bei einer Fondsgröße, die innerhalb der Edelmetall-ETFs insgesamt erst nach neun verschiedenen Gold-Produkten folgt, zeigt sich ein klares Muster: Gold gilt traditionell als das etablierte, von Notenbanken weltweit als Währungsreserve gehaltene Edelmetall, während Silber eine deutlich kleinere, stärker von industrieller Nachfrage geprägte Rolle einnimmt. Das bedeutet aber keineswegs, dass Silber-ETFs keine Daseinsberechtigung hätten. Gerade weil der Silbermarkt kleiner ist als der Goldmarkt, können bereits moderate zusätzliche Kapitalzuflüsse überproportional starke Preisbewegungen auslösen, was Silber in bestimmten Marktphasen zu einer chancenreicheren, wenn auch riskanteren Ergänzung macht. Besonders attraktiv kann Silber dann sein, wenn die industrielle Nachfrage, etwa aus der Solarindustrie oder der Elektronikbranche, strukturell zunimmt, während sich gleichzeitig das sogenannte Gold-Silber-Ratio, das Verhältnis der beiden Preise zueinander, auf einem historisch hohen und damit für Silber günstigen Niveau befindet.

Wie der ETC funktioniert, im Vergleich zum iShares Physical Gold ETC

Der ETC ist, genau wie der bereits vorgestellte iShares Physical Gold ETC, vollständig durch physisch hinterlegtes Edelmetall gedeckt, in diesem Fall durch Silberbarren, die täglich auf Grundlage des in London festgelegten Silberpreises bewertet werden. Rechtlich handelt es sich um eine Inhaberschuldverschreibung, keinen klassischen Fonds. Anleger erwerben also eine Forderung gegenüber dem Emittenten auf den Wert des hinterlegten Silbers. Der Fonds wurde am 8. April 2011 aufgelegt, gut zwei Jahre nach dem entsprechenden Gold-ETC desselben Anbieters, ein weiteres Indiz für die etwas spätere Etablierung von Silber als eigenständige Anlageklasse für Privatanleger. Bei den Kosten liegt der Fonds mit 0,20 Prozent pro Jahr nur minimal über den günstigsten verfügbaren Silber-ETCs von Invesco und WisdomTree mit jeweils 0,19 Prozent, was ihn zu einer attraktiven Kombination aus günstigem Preis und größter Marktetablierung macht.

Warum Gold 2023 und 2024 vorne lag, Silber 2025 dann deutlich überholte

2023 und 2024 lag Gold klar vorn: Während der iShares Physical Gold ETC 2023 um 9,7 Prozent und 2024 um 34,5 Prozent zulegte, kam der Silber-ETC im selben Zeitraum nur auf minus 4,3 beziehungsweise 29,0 Prozent. Der Grund dafür liegt darin, dass Gold in diesen Jahren vor allem von sinkenden Zinsen, geopolitischer Unsicherheit sowie umfangreichen Käufen durch Notenbanken getragen wurde, klassische Treiber, von denen Silber aufgrund seiner geringeren Rolle als Währungsreserve deutlich weniger profitiert. 2025 drehte sich das Bild komplett. Mit 119,7 Prozent erzielte Silber mehr als das Doppelte der ohnehin schon starken 45,7 Prozent bei Gold, das beste Silberjahr seit 1979. Das Gold-Silber-Ratio, das Verhältnis der beiden Preise zueinander, war zuvor im April 2025 auf einen historischen Extremwert von über 105 zu 1 gestiegen, deutlich über dem langjährigen Durchschnitt von 50 bis 70 zu 1, was Silber im Vergleich zu Gold außergewöhnlich günstig erscheinen ließ. Gleichzeitig verschärfte sich ein bereits seit Jahren bestehendes Angebotsdefizit am Silbermarkt weiter, während die industrielle Nachfrage, insbesondere aus der Solarindustrie, in wenigen Jahren stark anstieg. Diese Kombination aus struktureller Unterbewertung, echter Angebotsknappheit und wachsender Investmentnachfrage über Silber-ETFs führte zu der außergewöhnlichen Rally, durch die Silber auf Sicht der vergangenen fünf Jahre inzwischen sogar die höhere Rendite als Gold aufweist: 187 gegenüber 158 Prozent.

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Warum die Risikokennzahlen so viel höher ausfallen als bei Gold

Die Volatilität liegt über ein Jahr bei 57,0 Prozent, über drei Jahre bei 40,6 Prozent und über fünf Jahre bei 34,9 Prozent, deutlich höher als bei Gold, wo diese Werte über drei und fünf Jahre jeweils unter 20 Prozent liegen. Das lässt sich mit der bereits beschriebenen geringeren Marktgröße Silbers erklären, die dazu führt, dass bereits vergleichsweise moderate Kapitalbewegungen zu überproportional starken Kursausschlägen führen. Verstärkt wird dies durch die zusätzliche, stärker konjunkturabhängige industrielle Nachfragekomponente, die es bei Gold in dieser Form nicht gibt. Wie real dieses Risiko ist, zeigt der maximale Kursrückgang der vergangenen fünf Jahre von minus 51,2 Prozent, der sich innerhalb der vergangenen zwölf Monate ereignete. Nach einem historischen Rekordhoch von zeitweise über 120 US-Dollar je Feinunze im Januar 2026 kam es zu einem Einbruch von rund 40 Prozent, ausgelöst durch Gewinnmitnahmen nach der außergewöhnlichen Vorjahresrally sowie einen zwischenzeitlich deutlich erstarkten US-Dollar im Zuge der eskalierenden Nahost-Krise rund um die Straße von Hormus. Seit Auflage im Jahr 2011 liegt der maximale Verlust bei minus 67,8 Prozent, ein Wert, der zusätzlich die mehrjährige Schwächephase des Silberpreises in den 2010er-Jahren mit einschließt.

Für welche Anleger sich dieser Silber-ETC eignet

Der ETC eignet sich für Anleger, die ihr Depot gezielt um eine Alternative oder Ergänzung zu Gold erweitern möchten, insbesondere wenn sie von der strukturellen Angebotsknappheit sowie der wachsenden industriellen Nachfrage nach Silber überzeugt sind. Wegen der deutlich höheren Schwankungsbreite und der teils extremen Kursausschläge, wie sie der Absturz seit Januar 2026 eindrücklich gezeigt hat, eignet sich Silber weniger als klassischer, stabilisierender sicherer Hafen wie Gold, sondern eher als chancenreichere, aber auch deutlich riskantere Beimischung.

Daniel Dünn, Redaktion TraderFox (finanzen.net)

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Auch Silber unterliegt teils extremen Kursschwankungen, zwischenzeitliche Verluste sind möglich.

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