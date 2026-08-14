Amundi Global Memory Chips ETF: Aus einem breiten Technologie-Wette-Fonds wurde über Nacht ein reiner Speicherchip-ETF

Speicherchip-ETF

14.08.26 14:00 Uhr

Micron, SK Hynix, Samsung und die neue Strategie: Ein Vergleich der alten mit der neuen Zusammensetzung zeigt eindrücklich, wie stark eine einzige Index-Umstellung ein komplettes Portfolio verändern kann.

Das Wichtigste in Kürze:

Bis zum 17. Juli 2026 hieß dieser Fonds noch Amundi MSCI Disruptive Technology ESG Screened UCITS ETF und enthielt Namen wie Alphabet, Johnson & Johnson und ABB, mit Intel als größter Position.

Nach der Umstellung auf den Solactive Global Memory Chips Index führen nun Micron Technology, SK Hynix und Samsung Electronics den Fonds an, die drei weltweit wichtigsten Speicherchip-Hersteller.

Der Länderanteil Südkoreas ist dadurch auf 29,13 Prozent gesprungen, ein deutliches Zeichen dafür, wie stark genau dieses Land die globale Speicherchip-Produktion dominiert.

Vom breiten Technologie-Thema zum konzentrierten Speicherchip-Fokus

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Der Amundi Global Memory Chips UCITS ETF Acc hat eine ungewöhnliche jüngere Geschichte. Bis zum 17. Juli 2026 trug er den Namen Amundi MSCI Disruptive Technology ESG Screened UCITS ETF und bildete den MSCI ACWI IMI Disruptive Technology ESG Filtered Index nach, einen breiten Themenindex zu disruptiven Technologien im Allgemeinen. In dieser alten Ausrichtung führte Intel mit 7,22 Prozent den Fonds an, gefolgt von AMD und Marvell Technology, ergänzt um inhaltlich weit entfernte Positionen wie den Industriekonzern ABB, den Pharmakonzern Johnson & Johnson und den Internetkonzern Alphabet. Der US-Anteil lag bei 71,5 Prozent, der Technologieanteil bei 60,3 Prozent. Seit dem 17. Juli 2026 bildet der Fonds stattdessen den Solactive Global Memory Chips Index nach, der ausschließlich Unternehmen erfasst, die tatsächlich in der weltweiten Speicherchip-Industrie tätig sind. Der Fonds repliziert seinen Index physisch und vollständig, thesauriert seine Erträge und wurde ursprünglich im März 2020 aufgelegt. Bei den Kosten liegt er mit 0,45 Prozent pro Jahr über dem Niveau der vier größten allgemeinen Halbleiter-ETFs, die jeweils 0,35 Prozent verlangen, ein Aufpreis, der sich nun mit der deutlich engeren, spezialisierten Ausrichtung auf ein einzelnes Halbleiter-Teilsegment begründen lässt.

Micron, SK Hynix und Samsung: Die neuen Schwergewichte im Fonds

Die Umstellung zeigt sich am deutlichsten bei den größten Positionen. Größte Position ist jetzt Micron Technology mit 18,07 Prozent, der einzige in der Top 10 verbliebene große US-amerikanische Hersteller von Speicherchips, spezialisiert auf DRAM-Arbeitsspeicher und NAND-Flash-Speicher, der aktuell besonders stark von der weltweiten Knappheit bei Hochleistungsspeicher für KI-Anwendungen profitiert. Auf Platz zwei folgt mit 16,57 Prozent SK Hynix aus Südkorea, einer der beiden größten Speicherchip-Hersteller der Welt, der sich zuletzt als führender Anbieter von Hochbandbreitenspeicher, kurz HBM, für KI-Beschleuniger positioniert hat und davon außergewöhnlich stark profitiert. An dritter Stelle steht mit 11,09 Prozent Samsung Electronics, ebenfalls aus Südkorea, ein breit diversifizierter Elektronikkonzern, dessen Speicherchip-Sparte zu den größten der Welt zählt und der ebenfalls maßgeblich von der aktuellen KI-getriebenen Nachfrage nach Speicherchips profitiert. Dahinter folgen mit Seagate Technology und Western Digital zwei auf Datenspeicherung spezialisierte Konzerne sowie mit Sandisk und Kioxia zwei reine NAND-Flash-Spezialisten.

Südkorea als neuer Schwerpunkt: Was die Länderverteilung zeigt

Die Länderverteilung hat sich durch die Umstellung grundlegend verändert. Die USA liegen mit 51,5 Prozent zwar weiterhin vorn, jedoch deutlich unter den 71,5 Prozent der alten Ausrichtung, während Südkorea mit 29,1 Prozent zu einem zentralen zweiten Standbein geworden ist, ein direktes Resultat der hohen Gewichtung von SK Hynix und Samsung. Irland kommt auf 9,9 Prozent, was sich mit dem juristischen Sitz von Seagate Technology erklärt, das operativ zwar stark amerikanisch geprägt ist, aber formal in Irland registriert ist. Japan folgt mit 4,0 Prozent durch Kioxia, Taiwan mit 3,1 Prozent, und die Kaimaninseln mit 2,24 Prozent durch den dort registrierten Firmensitz von Credo Technology. Diese Verteilung zeigt anschaulich, wie stark sich die weltweite Speicherchip-Produktion tatsächlich auf die USA, Südkorea und in kleinerem Maße Japan konzentriert, ein deutlich engeres geografisches Bild als bei einem breiten Halbleiter- oder Technologie-ETF.

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Warum die bisherige Rendite- und Risikohistorie nicht mehr aussagekräftig ist

Sämtliche historischen Rendite- und Risikokennzahlen dieses Fonds, darunter der Verlust von 30,8 Prozent im Jahr 2022 oder die moderaten Zuwächse der Jahre 2023 bis 2025, stammen noch vollständig aus der alten Disruptive-Technology-Phase und lassen sich nicht auf die neue Speicherchip-Strategie übertragen. Wer sich ein Bild davon machen möchte, wie sich eine Investition in die jetzt enthaltenen Unternehmen in der Vergangenheit entwickelt hätte, sollte sich stattdessen bewusst machen, dass die Speicherchip-Branche historisch zu den zyklischsten Teilbereichen der gesamten Halbleiterindustrie zählt. Phasen extremer Nachfrage und stark steigender Preise wechseln sich mit Phasen deutlicher Überkapazitäten und einbrechender Preise ab, oft in kürzeren Zyklen als bei anderen Chip-Segmenten. Die künftige Wertentwicklung dieses Fonds dürfte tendenziell noch schwankungsanfälliger ausfallen als die eines breiter gestreuten Halbleiter-ETFs, da die enthaltenen Unternehmen fast ausschließlich von einem einzigen, für seine Zyklik bekannten Teilsegment abhängen.

Für welche Anleger sich dieser neu ausgerichtete ETF eignet

Nach der erfolgten Umstellung eignet sich dieser Fonds für Anleger, die überzeugt sind, dass ausgerechnet die Speicherchip-Branche, getragen von der KI-getriebenen Nachfrage nach Hochleistungsspeicher, in den kommenden Jahren überproportional wachsen wird, und die diese Überzeugung möglichst konzentriert statt verwässert über die gesamte Halbleiter-Wertschöpfungskette abbilden möchten. Wer sich dafür entscheidet, sollte sich der besonders ausgeprägten Zyklik dieses Teilsegments bewusst sein, die auch bei anhaltend starker KI-Nachfrage jederzeit wieder in eine Phase mit Überkapazitäten und fallenden Preisen umschlagen kann. Mit einem Fondsvolumen von 240 Millionen Euro bleibt der Fonds außerdem ein vergleichsweise kleines, noch junges Produkt in dieser neuen Ausrichtung, was Anleger bei der Depotplanung berücksichtigen sollten. Wegen der extremen Konzentration auf ein einzelnes, hochzyklisches Teilsegment eignet sich der Fonds nicht als Grundbaustein, sondern ausschließlich als gezielte, spekulative Beimischung für risikobewusste Anleger mit langem Anlagehorizont.

Daniel Dünn, Redaktion TraderFox (finanzen.net)

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Aktien-ETFs unterliegen Kursschwankungen, zwischenzeitliche Verluste sind möglich. Die Konzentration auf ein einzelnes, hochzyklisches Marktsegment kann das Risiko im Vergleich zu breit gestreuten Fonds deutlich erhöhen.

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